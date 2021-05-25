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опубликовано редакцией на Переводике 25.05.21 01:20
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия дала Google 24 часа на удаление запрещенного контента

Author of the article:

Reuters

Publishing date:  May 24, 2021  

МОСКВА. В понедельник российская служба по надзору за коммуникациями дала Google 24 часа на то, чтобы удалить так называемый запрещенный контент или быть оштрафованными, и заявила, что Москва может в конечном итоге замедлить  трафик  компании в стране.

Россия уже ввела штрафные санкции на  американскую социальную сеть Twitter за то, что они не удаляли запрещенный контент, что является частью попытки Москвы обуздать западных технологических гигантов и усилить то, что она называет «суверенитетом» в Интернете.

Роскомнадзор заявил, что направил в Google более 26 000 обращений с просьбой удалить незаконную информацию, включая видео, содержащие информацию о наркотиках или насилии, и материалы от так называемых экстремистских организаций.

Роскомнадзор сообщил, что Google будет оштрафован на сумму от 800 000 до 4 миллионов рублей (от 10 800 до 54 000 долларов), если он не ограничит доступ к запрещенной информации.

В нем говорится, что повторное правонарушение карается штрафом в размере до 10% от общей годовой выручки компании.

Google Россия не ответила на просьбу прокомментировать контрольный срок данный  ей надзорной службой.

Роскомнадзор также обвинил Google в цензуре за якобы ограничение доступа российским СМИ, включая RT и Sputnik  к YouTube.

«Эта цензура российских СМИ и целевая поддержка незаконной протестной деятельности фактически говорят о политической окраске деятельности Google в России», - заявил Роскомнадзор.

На прошлой неделе российское подразделение Google подало апелляцию на постановление московского суда, обязывающее его разблокировать YouTube-аккаунт православного новостного канала, принадлежащего российскому бизнесмену, находящемуся под финансовыми санкциями США и ЕС.

В понедельник  из  документов  московского суда также  выяснилось, что  Google подала в суд на Роскомнадзор  из-за требования  последнего  удалить запрещенный контент.

Роскомнадзор заявил, что иск касался 12 ссылок на YouTube с «незаконным контентом», в том числе призывом несовершеннолетних присоединиться к несанкционированным протестам в январе, когда люди по всей России вышли на улицы, чтобы поддержать заключенного в тюрьму критика Кремля Алексея Навального.

Навальный и его союзники широко использовали YouTube для  распространения  обвинений в адрес высокопоставленных российских чиновников и для организации своей оппозиционной деятельности.

YouTube-канал стойкого критика президента Владимира Путина имеет около 6,5 миллионов подписчиков.

Как свидетельствуют документы из Арбитражного суда Москвы, Google подала иск 23 апреля, но он был принят только 11 мая, после того как были улажены некоторые административные вопросы. Слушание назначено на 14 июля.

В Google Россия отказались комментировать иск. 

(1 доллар = 73,7620 рубля) 

(Репортаж Владимира Солдаткина и Александра Марроу; текст Тома Балмфорта; редакция Дэвида Кларка)

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