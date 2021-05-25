

"Стакис: флагу режима террора нет места в Риге – мы его сняли и вывесили символ независимости Белоруссии" Латвия - 24 мая 2021 г."Стакис: флагу режима террора нет места в Риге – мы его сняли и вывесили символ независимости Белоруссии"

Стакис: флагу режима террора нет места в Риге – мы его сняли и вывесили символ независимости Белоруссии

Редакция PRESS Май 24, 2021

Сегодня в центре Риги на постаменте с флагами стран-участниц ЧМ по хоккею вместо государственного флага Республики Беларусь был поднят флаг независимости Белоруссии бело-красно-белого цвета. Об этом сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.

По его словам, это недопустимо, что в центре столице Латвии висит флаг, ассоциирующийся с режимом, занимающимся государственным терроризмом. Так Рига отреагировала на инцидент с принудительной посадкой лайнера в Минске и задержанием создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

“Среди флагов чемпионата по хоккею мы подняли флаг свободной Белоруссии, который мне доверили белорусские политэмигранты! Флаг, символизирующий режим, занимающийся государственным терроризмом, не может висеть в Риге – мы его сняли”, – написал мэр Риги в Twitter.

Mārtiņš Staķis

@MStakis

Starp hokeja čempionāta karogiem paceļam brīvās Baltkrievijas karogu, kuru man uzticēja baltkrievu politiskie bēgļi! Rīgā nedrīkst plīvot karogi, kas simbolizē režīmu, kurš nodarbojas ar valsts terorismu – tos esam noņēmuši. #BrīvībuBaltkrievijai #FreeBelarus #ЖывеБеларусь

8:12 AM · 24 мая 2021 г.

В церемонии принял участие и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

LTV Ziņu dienests

@ltvzinas

Pasaules hokeja čempionātam par godu izvietoto karogu vidū šodien simboliski pacelts Baltkrievijas neatkarības karogs. "Rīgā nedrīkst plīvot karogi, kas simbolizē režīmu, kas nodarbojas ar valsts terorismu – tos esam noņēmuši," savā "Twitter" kontā raksta Rīgas mērs @MStakis.













8:33 AM · 24 мая 2021 г.

Как сообщалось, планировалось, что ЧМ-2021 проведут Рига и Минск, но Белоруссия была лишена этого права из-за подавления белорусским режимом акций протеста мирных жителей.

В минувшее воскресенье самолет авиакомпании "Ryanair" был экстренно посажен белорусскими властями в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса "Nexta" Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии осудили принудительную посадку в Минске самолета "Ryanair".

"Белорусский режим грубо нарушил международное право и рисковал жизнями более чем ста человек. Поддерживаемый этим государством террористический акт создал угрозу безопасности гражданской авиации, и мы должны соответственно реагировать", - заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он призвал руководителей Латвии и Эстонии вместе добиваться совместного ответа ЕС и НАТО на действия белорусского режима.

Лидеры трех балтийских стран договорились о том, что будут требовать от белорусского режима уважения прав Романа Протасевича и незамедлительного его освобождения.

Латвия ответит высылкой белорусского

LETA Май 24, 2021

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал актом государственного вандализма инцидент с госфлагом Белоруссии в Риге, сообщает информационное агентство БЕЛТА.

В МИД Белоруссии был вызван посол Латвии Эйнар Семанис. Послу предложено покинуть Беларусь в течение суток, заявил Макей.

"Послу предложено покинуть Белоруссию в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Белоруссию - в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - сказал министр.

"Послу был заявлен решительный протест в связи с этой ситуацией, в связи с этим инцидентом. Было четко доведено, что это является циничным попранием всех и всяческих норм международного права. Фактически актом государственного вандализма. Для нас абсолютно неприемлемы подобные действия, направленные против суверенного государства и суверенной нации. Это при том, что наши партнеры заявляют о якобы всесторонней поддержке нашей государственности, нашего суверенитета и независимости. А на самом деле совершают откровенные провокации, которые направлены на разрушение этого суверенитета и государственности", - заявил Макей.

"От латвийской стороны потребовано провести расследование. Принести извинения и вернуть на место государственный флаг Республики Беларусь. Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа", - сказал министр.

Также Макей заявил, что Белоруссия готова к симметричному ответу Латвии на отъезд дипломатов.

Как сообщает LETA, МИД Латвии также вызвал временного поверенного Посольства Беларуси Наталью Садовскую, чтобы проинформировать об аналогичных действиях и выдворении белорусских дипломатов до момента нормализации отношений.

Как сообщалось, в понедельник возле отеля "Radisson Blu Hotel Latvija" в Риге, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии был заменен на исторический бело-красно-белый флаг.

Флаг возле отеля, где проживают участвующие в чемпионате хоккеисты, в том числе белорусские, заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Мэр столицы отметил, что этот жест - инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Его цель - выразить поддержку всем, что подвергается репрессиям со стороны авторитарного режима Александра Лукашенко.

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