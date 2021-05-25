Подборка сообщений российских СМИ

https://ok.ru/video/2526443014788

Белорусское государственное телевидение опровергло все фейки, которые в течение дня успела наплодить политэмигранты и примкнувшие к ним российские либералы по поводу ареста одного из основателей telegram-канала «Нехта», курировавшего беспорядки в Минске.

Прежде всего, провалилась попытка сделать из задержанного блогера-экстремиста Романа Протасевича «белорусского Навального». Польская сеточка телеграмм-каналов, обслуживающая белорусскую оппозицию принялась утверждать со ссылкой на мать Протасевича, будто состояние его здоровья резко ухудшилось, и он находится в больнице.

Опровержение пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой протестную публику не убедило. Тогда силовики выложили видео, на котором Протасевич заявляет, что чувствует себя абсолютно нормально.

«Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания», – говорит Протасевич.

Примечательно, что рядом с Протасевичем на столе лежит пачка сигарет и спички.

Был опровергнут и другой фейк – о том, что на борту самолета, на котором летел блогер, находилось три сотрудника российского ФСБ. После того, как Протасевич был задержан во время экстренной посадки в Минске, эта троица не села вместе с остальными пассажирами, а якобы отправилась осматривать шпили соборов белорусской столицы.

К вечеру белорусские телевизионщики разыскали всех троих «потеряшек». Ими оказались девушка-россиянка, белорус и грек. Все они летели из Афин в Вильнюс, чтобы оттуда уже добираться до Белоруссии. Когда самолет удачно для них приземлился в Минске, они принялись уговаривать пограничников их пропустить. Сначала им долго в этом отказывали, но потом разрешили.

Российский политолог Сергей Марков прогнозирует дальнейшее развитие событий:

«Роман Протасевич уже выступил по ТВ Белоруссии и заявил, что он активно сотрудничает со следствием, и у него все хорошо со здоровьем, и что он готов все рассказать. И он расскажет. 1. Как спецслужбы Польши организовывали попытку государственного переворота в Белоруссии.

2.Кто в системе власти Белоруссии сотрудничает со спецслужбами стран НАТО.

3.Кто в российской власти сотрудничает с политическими центрами стран НАТО.

4.Как осуществляется финансирование системы политических ресурсов, работающих на государственные перевороты в России и в Белоруссии.

5.Как неонацисты из Украины связаны с оппозицией в России и в Белоруссии и как они готовятся перебрасывать в Москву и Минск боевиков неонацистов для провоцирования насилия.

6.Какова общая стратегия спецслужб стран НАТО по подготовке государственных переворотов в России и в Белоруссии.

Чтобы он это не сказал, из стран НАТО летят письма поддержки к нему. Обещают все. Просят только одно – чтобы он молчал. Но он их сдаст. Он их предаст. Причина проста – они себе для работы отбирали только предателей», – считает Марков.

https://ok.ru/video/2526443014788

Работники американских пропагандистских СМИ, начавшие покидать Москву, встретили далеко не тёплый приём в Киеве, где несколькими годами ранее уже осела другая волна «неполживого» десанта, также претендующего на щедрое финансирование.

Еще в 2017 году Министерство юстиции РФ включило «Радио Свобода» и другие очаги американской медиапомойки (в том числе телеканал «Настоящее время» – совместный проект «РС» и «Голоса Америки») в реестр иностранных агентов. Этот статус отказались признать сами пропагандисты, финансируемые из бюджета США, уверяя, что их «редакционная политика независима».

Уже осенью 2020 года Роскомнадзор обязал СМИ из списка иноагентов маркировать все свои публикации. «Радио Свобода», сочтя это вмешательством в свою редакционную политику, выполнять условия отказалось и моментально попало под раздачу: c января по апрель российские власти составили 390 протоколов против СМИ-иноагентов, а общая сумма штрафов от РКН превысила 100 млн рублей, из которых львиная доля – почти 71,5 млн рублей – пришлась на «Радио Свобода».

Большие неудобства стали испытывать и другие «голоса», долгие годы лившие грязь на Россию из московских бюро, прикрываясь «свободой слова».

Мякотка заключается в том, что, кем бы себя не считали сотрудники РС, сколько бы не отбояривались, заявляя о своей независимости, но то, что их контора финансируется Конгрессом США, с давних пор сотрудничает с отделом информационной войны ЦРУ и делает то, что им прикажут эти организации – секрет Полишинеля, ибо «кто девушку ужинает, тот её и танцует».

Показательна реакция Госдепа США, заверещавшего дурниной с высоких трибун устами помощника Блинкена Неда Прайса о «притеснении и давлении» российских властей на «независимые» СМИ «Радио Свобода/Радио Свободная Европа» и «Голос Америки». Обещают принять «зеркальные меры» к работающим в США российским СМИ.

По словам Прайса, Блинкен лично обсуждал с министром Лавровым ситуацию с РС/РСЕ, но подробностей не привёл, зато призвал союзников и клевретов скопом тюкать по темечку российские власти, чтобы те позволили и дальше беспрепятственно плодить чуму рупорам американской пропаганды.

Странные люди сидят в «Вашингтонском обкоме». Подобных вольностей от иностранных СМИ на своей территории они не терпят даже в гомеопатических дозах. Чуть что – вносят в список иноагентов, заставляют маркировать материалы и нещадно штрафуют или просто закрывают, но как только к их информационно-грязевым ресурсам на чужой территории применяются зеркальные меры, вонь и крики поднимаются до небес.

Вспомним также, что в ответ на аресты оппозиционных журналистов, закрытие оппозиционных телеканалов и драконовскую мовнюковую политику для СМИ на Украине американские правдорубы из Госдепа как в рот воды набрали, сделав вид, что ничего достойного внимания не произошло.

В общем, отказавшись работать в России по российским законам и понадеявшись на вмешательство «Вашингтонского обкома», иноагенты РС/РСЕ, «Голос Америки» и «Русская служба Би-би-си» дождались многомиллионных штрафов и к маю 2021 года стали собирать манатки на выход. Судя по всему, штрафы (включая находящиеся в производстве) так и не были оплачены, а трём сотрудникам РС грозило уголовное преследование, отчего и было принято решение «пора валить».

Как говорится, попутного ветра в горбатую спину – и не останавливайтесь.

Из открытых источников стало известно, в какую сумму обходилось Конгрессу США содержание московского бюро РС – $22 млн. Пребывание в Киеве, небось, обойдётся дешевле.

Как стало известно от сотрудников РС/РСЕ, работавших в Москве, начальство предложило им переезд в другие страны – кому в Прагу, где со времён Гавела окопалась штаб-квартира «самого правдивого в мире радио», а кому в Киев – столицу «Цэевропы». При этом, каждый из сотрудников должен был решиться на переезд самостоятельно, а региональным фрилансерам «Радио Свобода» вообще никаких предложений не поступало.

Далее, стало известно, что из Москвы в Европу и «Цэевропу» будет вывезено практически всё оборудование, оставив на месте лишь малую часть. При этом закрывать московское бюро в РС не планируют и даже утверждают, будто собираются оставить контору «рабочей и открытой, чтобы противостоять нападки Кремля».

Директор русской службы РС Андрей Шарый, сидящий в Праге, заявляет даже, что из России переводят за границу «только некоторые проекты», а так-то контора продолжит работу в штатном режиме.

Не очень понятно, как эта работа будет сочетаться с вычищенными до блеска офисами без людей и оборудования, но пусть об этом болит голова у руководства «Радио Свобода».

Пишут, что несколько дней назад состоялся первый выпуск русской службы РС из Киева.

Казалось бы, «свидомые» должны ошалеть от радости, что в их село из Москвы переехал столь почётный гость. Как-никак, целая русская служба всем известного американского радио отныне будет поливать клятых москалей с территории Неньки.

Кричали жиночки «ура!» и в воздух чепчики бросали? Как бы не так! Некоторые «свидомые» и впрямь ошалели, но не от радости. Так, например, отпетлявший из «Московского комсомольца» на ATR Муждабаев уже сердится в своей ленте Facebook, что на Украину завезли неправильных журналистов РС.

Оказалось, что переехавшая в Киев российская либеральная журналистка Елена Рыковцева «отрицала российские репрессии против крымских татар в оккупированном украинском Крыму», не согласовав этот вопрос с Муждабаевым.

Интересно, что с требованием привести доказательства столь «некрасивой позиции» Рыковцевой в ленту к Муждабаеву влез Рефат Чубаров, в результате чего вскрылось следующее: конфликт между некогда дружными Айдеркой и бывшей московской журналисткой давний, во многом личный, и закончился нескромным предложением горячему татарскому парню «пойти в жопу, поскольку ты ничего не понимаешь в Украине». А страсти разгорелись в связи с украинскими гастролями в 2017 году «людей типа Райкина и прочей ваты, оскорбляющей Украину».

Обидно, да?!

Чтобы подчеркнуть всю глубину падения русского бюро «Радио Свобода», в продолжение темы Муждабаев раскрыл страшное. По его словам, «Трудовой коллектив Московского бюро радио «Свобода» стойко боролся за имперское право русского либерала говорить и писать «на Украине».

После такого святотатства не стерпело ретивое у многих читающих Муждабаева «украинских патриотов». Поступили предложения «геть российских «свободовцев» из Киева на Чехию» и даже предпринять некие «активные меры» по выдавливанию «понаехов» из Украины.

Однако способностей и силёнок для раздувания полноценного скандала у Муждабайки не хватило, чем, видимо, и объясняется жалкое состояние возглавляемого им телеканала ATR.

«Спильнота» свернула с главной темы, договорившись, что Украина, оказывается, вольна диктовать свои правила русского правописания, даже несмотря на тот факт, что русский язык за прошедшие тридцать лет так и не был признан официальным. Тема быстро протухла, скатившись в полную ерунду.

Непонятно, на что рассчитывал Муждабаев, публикуя свои дебильные разоблачения. Повлиять на работу русской службы РС в Киеве он не может. А будет буровить – получит сверху по рогам, что никакие Чубаров с Джемилевым не помогут.

Скорее Зе-команда прихлопнет убыточную и неэффективную лавочку ATR, полностью лишив её бюджетного финансирования, о чём, кстати, регулярно и очень жалостно шамкает на своём канале в YouTube надзирающий за чужой редакционной политикой ислямовский холуёк.

Но смотреть на детские разборки в антироссийском скорпионариуме всё равно забавно.

ЧИТАТЬ24 МАЯ 2021 ЕКАТЕРИНА СИНЕЛЬЩИКОВА

Владимир Путин Kremlin.ru

Знаете, зачем по линии связи с Путиным круглые сутки передаются произведения литературных классиков? Спойлер: Нет, не для того, чтобы было не скучно ждать ответа.

«Ты издеваешься? Владимир Путин пытался мне дозвониться, а вы его не соединили? О чем, черт возьми, ты думал?» - кричал Дональд Трамп на Майкла Флинна, который тогда был советником по нацбезопасности главы государства. Все это произошло, по словам автора «Трамп и его генералы: Цена хаоса» журналиста Питера Бергена, прямо посреди встречи с британским премьер-министром, первой встречей Трампа в Белом доме с иностранным лидером.

«Но сэр, вы знаете, вам поступает много звонков, и мы пытаемся устроить это все» - попытался оправдаться Флинн.

«Что это за фигня? Как это возможно, что Путин звонил мне, и вы его не соединили?» - возразил Трамп.

Дональд Трамп разговаривает по телефону с Владимиром Путиным в своем кабинете

Дрю Ангерер/Getty Images

Позже в Кремле тоже недоуменно скажут: «Нет. Технически невозможно пропустить звонок, который заранее согласовывается». Мы бы сказали по-другому: невозможно пропустить звонок, который готовила несколько дней, а то и недель, целая команда.

Внезапных звонков не бывает

Инцидент с Трампом и Флинном выглядит не очень правдоподобным, если знать, как именно происходит связь с Кремлем. Взять и просто набрать рабочий номер Путина не получится, даже если у вас прекрасные отношения с ним. Точно так же, как и Путин внезапно не позвонит вам.

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

Антон Денисов/Sputnik

«Как правило, предложение “поговорить по телефону” передается заинтересованной стороной по дипломатическим каналам - через МИД или его заграничное представительство, то есть посольство» - рассказывает Владимир Шевченко, десять лет возглавлявший кремлевскую службу протокола. А согласование телефонного разговора может занять несколько часов, дней, а то и недель - все зависит от конкретной ситуации.

Позвонить почти напрямую могут лишь считанные люди (вроде министра обороны) - у кого на столе стоит желтый олдскульный телефон спецсвязи, такой же, как у президента.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Вадим Савицкий/Sputnik

Но все это только верхушка «телефонной дипломатии».

Никак приватных бесед

Делая предложение «поговорить по телефону», согласовывается время контакта и темы для разговора. Как правило, с примерным перечнем вопросов. Затем идет проработка этих вопросов канцелярией МИД и других ведомств. Причем, прописываются порой разные варианты заявлений по одному и тому же вопросу - в зависимости от того, как пойдет общение.

Владимир Путин Kremlin.ru

Кроме того, это никогда не является приватным разговором наедине. Протокол требует переводчиков. Общение без них невозможно, даже если два собеседника прекрасно владеют языками друг друга (исключение это, пожалуй, ряд стран СНГ, тут традиционно используется русский).

«Сегодня языками владеют практически все: Ангела Меркель говорит и понимает по-русски, Владимир Путин свободно владеет немецким и неплохо английским. Однако одно дело беседовать тет-а-тет где-то на лужайке, другое - вести важный разговор по телефону. От точности формулировок зависит многое: неудачное выражение, возникшая двусмысленность способны повлечь очень неприятные последствия», - говорит Владимир Шевченко.

Телефон спецсвязи Григорий Сысоев/Sputnik

Переводчик в это время не сидит в Кремле в кабинете первого лица. «Они через наушники слушают речь и переводят не синхронно, а последовательно - фразу за фразой. Так меньше вероятность совершить ошибку, упустить какой-то нюанс и тем самым исказить смысл», - рассказывает другой источник из администрации президента.

А можно ли не дозвонится в Кремль?

Когда в 2018 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко пытался дозвониться в Кремль после инцидента в Керченском проливе, у него ничего не вышло: «Я позвонил ему спросить, что происходит, и он не ответил», - пожаловался тот.

На самом деле, речь не о том, что Порошенко звонил в Кремль, а трубку никто не брал или его звонки сбрасывали. «Не дозвониться» в дипломатическом мире означает получить вежливый отказ на запрос о разговоре. Причины называются разные: плотный график, отсутствие в зоне доступа. Или вообще без объяснение причин - просто «к сожалению, разговор не может состояться». Хотя причины, скорее всего, политические, и «недоступный абонент» не считает общение сейчас целесообразным.

Владимир Путин Kremlin.ru

А вот на случай экстренной ситуации уже почти 60 лет между Вашингтоном и Москвой существует «горячая линия». Она появилась в 1963 году после Карибского кризиса, который чуть не привел к обмену ядерными ударами между США и СССР, и с тех пор используется, чтобы быстро связать двух лидеров в случае угрозы военного столкновения. Правда, это не телефон. Сначала это был телетайп, потом факс, а сейчас - специальный, надежно защищенный компьютерный канал.

Сигнал идет через спутник, и линия постоянно открыта. Дежурные операторы в случае необходимости готовы в течение минуты связать Кремль и Белый дом. А чтобы контролировать исправность линии, по ней беспрерывно передают произведения литературных классиков.

Барак Обама разговаривает с Владимиром Путиным Пит Соуза / Белый дом/Getty Images

Активно эту линию использовали во время арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов, индо-пакистанского конфликта 1971, ввода советских войск в Афганистан в 1979-м. Последний известный раз - в октябре 2016 года, когда Барак Обама «звонил» с протестом против якобы имевшего место «российского вмешательства в выборы в США».

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