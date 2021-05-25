Подборка русскоязычных сообщений из Глобальной сети

Автор: Александр Мироненко -24.05.2021

Boeing 737 "Белавиа" в аэропорту Минск. Фото: avianews.com

Президент Украины поручил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью. Пока неясно, коснется ли это транзита.

Точно можно сказать — значительно пострадает государственная авиакомпания «Белавиа». Для нее рынок Украины был одним из основных. Во-первых, она совершает около 40 рейсов в неделю из Минска в оба аэропорта Киева, Львов, Одессу и Харьков, а также летает через Украину на популярные курорты Турции, Египта и Тель-Авив.

Облет Украины может сделать невыгодным совершение этих рейсов, которые в период кризиса имеют хорошую загрузку и обеспечивают авиаперевозчика живыми деньгами.

Однако как такое решение повлияет на пассажиров и авиацию в Украине?

Меньше денег для аэропортов и Украэроруха

Прекращение полетов «Белавиа» в Украину затронет работу аэропортов, которые не получат сборы от авиакомпании.

Для государственного предприятия «Украэрорух» новые санкции станут очередным ударом. С 2014 года оно пытается восстановить прежний трафик, однако этого не удается сделать из-за запрета транзита российских авиакомпаний и из-за того, что небо Донецкой и Луганской областей закрыто для транзитного движения после того, как боевики сбили пассажирский Boeing 777 из Амстердама.

По данным предприятия, «Белавиа» в 2020 году выполнила через территорию Украины 10,6 тыс. перелетов — это 7,5% от всего авиационного трафика страны. Именно на столько может упасть выручка «Украэроруха», которая до этого просела из-за пандемии коронавируса.

Длиннее рейсы на север Европы

Если небо Беларуси заблокировать для транзита, то полеты авиакомпаний из Украины на север Европы — в Литву, Латвию, Эстонию, Норвегию, Швецию, Финляндию станут длиннее. Как результат, цена авиабилетов может вырасти, т.к. самолетам потребуется больше топлива. Или авиаперевозчики и вовсе могут прекратить полеты из-за нерентабельности.

Полеты в Россию

Об этом не принято говорить в открытую, но после того, как Украина и Россия в 2015 году прекратили прямое авиасообщение, «Белавиа» стала основным бенефициаром этого запрета. И одновременно с этим обеспечила удобные короткие пересадки для пассажиров, которые следовали из Украины в Россию и в обратном направлении.

Теперь этот пассажиропоток могут забрать себе польская авиакомпания LOT, латвийская airBaltic или турецкая Turkish Airlines. Люди не перестанут летать в Россию, но такие поездки станут дольше и дороже. И вместо «Белавиа» будут зарабатывать все равно не украинские, а другие иностранные авиакомпании.

Меньше возможностей для полетов

Если посмотреть на карту ниже, то окажется, что вылеты из Украины станут доступны по еще меньшему числу маршрутов. С 2014 года запрещен транзит через Россию, Крым, Донецкую и Луганскую области.

Запретная зона для полетов из аэропортов Украины, если включить в список Беларусь. Инфографика на основе карт Google

Если добавить сюда Беларусь, Украина по сути оказывается в авиационной блокаде. В таких условиях нельзя говорить о развитии транзитных аэропортов в стране — это экономически нецелесообразно, т.к. облетать нужно очень много.

Кипр обвинили в игнорировании запроса комиссии ООН о блокировании экстрадиции российского бизнесмена

Адвокаты российского бизнесмена, заключенного в тюрьму в Никосии, требуют ответов о том, почему кипрские власти продолжают свои усилия по его экстрадиции, несмотря на то, что Комитет ООН против пыток требует приостановить процедуры экстрадиции, направленные на его возвращение в Россию, зная также, что Интерпол сделал это. так. Удалите его имя из его базы данных по обмену информацией.

Экстрадиция Алексея Демина была назначена на 31 марта этого года.

За два дня до крайнего срока в кипрское представительство в Женеве было доставлено письмо от Комитета ООН против пыток с просьбой к властям воздержаться «пока дело рассматривается комитетом».

В тот же день один из адвокатов Демина, эксперт по правам человека в Страсбурге Игорь Боченко получил письмо от комитета, в котором сообщалось о своем решении пересмотреть дело и просьбе о приостановлении процедуры экстрадиции. Бойченко был полностью осведомлен о том, насколько близок был его клиент к отправке обратно в Россию, и, полагая, что жизнь Демина будет в опасности, и не желая ничего оставлять на волю случая, он принял необходимые меры предосторожности, незамедлительно отправив письмо в соответствующие органы. Кипрские тела тоже. .

«Я отправил письмо комиссии по факсу и почте в Министерство юстиции и общественного порядка, вниманию министра Эмили Джолтис и администрации тюрем, для внимания директора, г-жи Анны Аристотель. Почта.

Адвокат отмечает, что в тот же день (30 марта) его клиент провел судебное заседание по просьбе явиться в суд, а само письмо передал непосредственно судье.

Директор тюрьмы Анна Аристотель

«После того, как я все это сделал, я подумал, что на следующий день преступников не выдадут», – сказал Боченко.

Рано утром следующего дня с Кипра пришли новости о том, что власти планируют выдвинуть Демина и выслать его именно в этот день. Как позже рассказали Бойченко, «государственные органы Республики Кипр» утверждали, что они «не получали письмо комиссии по официальным каналам».

Адвокат сказал, что был шокирован этой новостью.

Он пояснил, что «обычно комитет направляет свое решение в страновое представительство в Женеве, и офис немедленно передает его официальным государственным органам».

«Но даже если кипрский офис в Женеве этого не сделал, я проинформировал власти как от меня, так и от моих клиентов, и вместо того, чтобы игнорировать информацию, они должны были расследовать этот вопрос дальше».

Он сказал, что Кипр ратифицировал Конвенцию Организации Объединенных Наций против пыток в 1991 году, включая компетенцию Комитета против пыток рассматривать индивидуальные жалобы в соответствии со статьей 22 конвенции.

Таким образом, Республика Кипр имеет недвусмысленное обязательство выполнять решения Комитета против пыток, включая его решение о временной мере.

Узнав, что он должен готовиться к своей немедленной экстрадиции, напуганный и отчаявшийся Демин попытался остановить его, прибегнув к самоповреждению.

«Он ударил себя по рукам», – сказал Боченко. «Поначалу охранники пытались остановить кровотечение самостоятельно, но через час, около 11 часов утра, они вызвали скорую помощь».

В этих условиях процедуру передачи пришлось отменить. Демин провел в больнице несколько часов, а затем в тот же день был возвращен в тюрьму.

Прошло бы еще девять дней, прежде чем кипрское правительство подтвердило бы письмо комитета. Затем, когда Никосия отправила ответ в Женеву, она должна была потребовать отмены временных мер, и выдача прекратилась, чтобы доставка продолжилась. Комитет отказался. 15 апреля Министерство юстиции наконец ответило на запрос комиссии и приостановило действия по экстрадиции Демина.

Алексей Демин был арестован властями Кипра в декабре 2018 года в аэропорту Ларнаки при попытке вылететь в Дубай. Его задержание было основано на “издании предупреждения”, выпущенном Россией, и впоследствии было зарегистрировано в базе данных Интерпола.

Демин, миноритарный акционер Ратимира, крупнейшей мясоперерабатывающей компании в Приморском регионе России, а также ряда торговых точек, говорит, что вступил в конфликт со своим партнером, который утверждает, что имеет связи с незаконной деятельностью, и что они упал в результате.

Демин прибыл на остров через аэропорт Ларнаки.

Столкнувшись с уголовным судом за действия, которые он настаивает на том, что он не совершал, а также перед угрозой его здоровью, здоровью его семьи и его жизни, он решил покинуть страну, что привело к его аресту на Кипре.

Механизм оповещения, известный как «распространение», менее формален и впечатляет, чем механизм красного уведомления, используемый государствами-членами Интерпола при поиске конкретного разыскиваемого лица. Уведомления используются чаще, и вместо того, чтобы автоматически рассылаться Интерполом по всей его сети, уведомления рассылаются непосредственно НЦБ конкретной страны либо выбранным государствам-членам, либо, в некоторых случаях, всем, в зависимости от обстоятельств и степени серьезности. расследования.

В январе 2019 года Россия предоставила Кипру документы с просьбой об экстрадиции Демина. Запрос был основан на одном из четырех уголовных дел, возбужденных против него в России. Пока его дело рассматривалось, владивостокский бизнесмен несколько месяцев находился в тюрьме на Кипре, прежде чем был освобожден под залог.

В январе 2020 года Окружной суд Ларнаки отклонил запрос России, приняв аргументы защиты Демина о том, что его преследовали за преступление в отсутствие уголовного преступления и при вопиющем нарушении его права на справедливое судебное разбирательство.

Однако генеральный прокурор Кипра обжаловал это решение, настаивая на экстрадиции Демина в Россию.

В октябре 2020 года по запросу адвоката Демина Комитет по мониторингу файлов Интерпола (CCF) решил, что обработка данных их клиентов в информационной системе Интерпола не соответствует правилам, и приказал удалить их из своей базы данных. CCF также дал указание всем национальным властям удалить эти данные из соответствующих баз данных и запретил обработку любых данных, связанных с Демином, по каналам Интерпола.

Николетта Хараламбедо, кипрский адвокат Демина, сказала: «На практике это означает, что на самом деле, если бы Демине приехал на Кипр сегодня, он не был бы арестован».

«Конечно, тот факт, что Интерпол удалил его из своей базы данных, не означает, что Россия должна отказаться от этого желания, но действия, предпринятые Интерполом, – это то, что страна должна принять во внимание», – добавил он.

Хараламбиду отмечает, что, как только Интерпол удалил данные Демина из своей системы, он проинформировал об этом прокурора и потребовал отозвать апелляцию.

«К сожалению, они хотели двигаться вперед», – сказала она.

Демин провел несколько месяцев в тюрьме на Кипре

17 февраля 2021 года Верховный суд отменил решение суда низшей инстанции и удовлетворил экстрадицию Damen в Россию. В ответ 18 марта бизнесмен подал жалобу в Комитет ООН против пыток, повторив аргументы о пытках, которые он ранее приводил в кипрских судах.

Именно эта жалоба привела к нынешней дилемме.

Sunday Mail связалась с Министерством юстиции при подготовке этой статьи, чтобы задать вопросы адвокатам Демина.

Министерство ответило следующим образом: «Что касается вашего электронного сообщения, обратите внимание, что по этому делу Республика Кипр готовит полные и исчерпывающие отчеты, охватывающие все аспекты утверждений заявителя, для представления в Комитет ООН против пыток в рамках процедуры конфиденциальный характер ».

Sunday Mail также спросила министерство о количестве дел об экстрадиции в Россию, ожидающих рассмотрения на Кипре, о количестве доставок, которые произошли в прошлом году до апреля этого года, и какова официальная позиция министерства в отношении выдачи в Россию с учетом международных сообщает о пытках в тюрьмах и обращении с Алексеем Навальным. Ответ: «Министерству нечего добавить после нашего предыдущего комментария».

Министр юстиции Эмили Джолтис

Комитет по безопасности и сотрудничеству в Европе, называемый просто Хельсинкским комитетом, заявляет, что он регулярно получает заслуживающие доверия отчеты от политических оппонентов, правозащитников и представителей бизнес-сообщества, которые подпадают под политически мотивированные уведомления Интерпола и запрашивают их развертывание. Авторитарными режимами.

Эти механизмы, которые эффективно функционируют как запросы об экстрадиции, могут быть основаны на сфабрикованных уголовных обвинениях и используются для задержания, преследования или иного преследования лиц за их активность или отказ согласиться или участвовать в коррупционных схемах.

По данным комиссии, Россия входит в число наиболее нарушителей этих механизмов в мире наряду с Азербайджаном, Казахстаном, Таджикистаном, Турцией и Китаем.

Власти Кипра сообщили адвокату Демина, что намерены держать его в тюрьме до тех пор, пока Комитет против пыток не вынесет решение по его делу.

“Процесс может занять от двух до трех лет”, – прокомментировал Боченко. Почему они на этом настаивают? Они знают, что его имя было удалено из базы данных Интерпола. Тем не менее, они по-прежнему хотят его выдать ».

Ersilia Trevisan

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