Чехия - 24 мая 2021 г.

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Россия отправляет в Прагу три спецрейса

420on 24.05.2021

Осталась неделя до конца срока, в течение которого сотрудники посольства РФ в Чехии должны покинуть республику в рамках взаимного сокращения числа дипломатических работников в обеих странах. Дипломатический скандал между странами разразился после обнародования «дела Врбетице».

Согласно данным портала Seznam Zprávy, аэропорт Праги в конце мая примет три специальных рейса из России и обратно. То есть в то время, когда дипломаты и другие сотрудники российской дипломатической службы должны покинуть чешскую столицу.

В апреле российская сторона уже отправила спецрейс в Чехию для депортированных дипломатов, которых чешские власти назвали шпионами. Теперь приближается финал чешско-российского разлада — будет достигнуто равенство в числе сотрудников посольств Чехии и России. В скором времени несколько десятков российских граждан должны покинуть Прагу.

«Мы можем подтвердить информацию о том, что аэропорту Праги сообщили о трех специальных рейсах из и в Россию, один 29 мая и два других — 31 мая. Причины, обстоятельства и информация о пассажирах этих рейсов не известны аэропорту Праги», — об этом журналистам рассказала пресс-секретарь пражского аэропорта Клара Дивишкова. Официального комментария МИД по этому вопросу не дал.

После того, как выяснилось, что российские разведчики ГРУ были причастны к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице, чешское правительство приняло решительные меры: выслало 18 российских дипломатов, которые работали в посольстве в Праге. Этих людей чешские власти идентифицировали как агентов российских спецслужб ГРУ и СВР.

В ответ Москва выслала 20 чешских дипломатов, но это решение не устранило неравенство в кадрах между посольствами Чехии и России. После первого «сокращения» в Праге у российской стороны осталось 27 дипломатов и 67 технических и административных сотрудников, в то время как у чехов в Москве — 5 дипломатов и 19 других сотрудников. В рамках дальнейших переговоров между Москвой и Прагой было принято решение уравнять количество сотрудников в обоих посольствах. Там останутся 7 дипломатов и 25 других сотрудников.

Источник: seznamzpravy

420on.cz 24.05.2021

На саммите 24 мая Евросоюз не будет обсуждать дальнейшую высылку российских дипломатов из стран ЕС, на которой настаивала Чехия после раскрытия информации по делу Врбетице. Об этом заявил дипломатический источник.

В середине апреля, после того как Чехия обвинила агентов российских спецслужб в причастности к взрывам складов боеприпасов в Врбетице, Чехия выслала 18 сотрудников посольства России. Затем чешское правительство обратилось к странам ЕС с просьбой депортировать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Сайт Politico сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель недавно раскритиковала премьер-министра Чехии Андрея Бабиша за то, что он не скоординировал свои действия с другими странами ЕС перед депортацией сотрудников российского посольства. Меркель напомнила Бабишу об аналогичном британском запросе в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году, который Лондон согласовал с союзниками. Тогда российские дипломаты были депортированы из 30-ти государств, в том числе из большинства стран ЕС. Сейчас на призыв Чехии откликнулись только Словакия и страны Балтии.

Германия была удивлена ​​внезапными действиями Чехии, но сосредоточила свою поддержку на конкретной помощи посольству Чехии в Москве, парализованному после увольнения 20 местных сотрудников.

По словам упомянутого дипломатического источника ЕС, помимо недостаточно быстрой подготовки запроса о депортации, еще одной проблемой был контекст. «Все боятся того, что Россия может сделать на Украине», — предупредил дипломат, сославшись на продолжающееся присутствие российских войск на границах страны. Западные страны не хотят еще больше портить отношения с Россией и усугублять дипломатический конфликт.

Источник: novinky.cz

420on.cz 24.05.2021

Год назад, когда Россия протестовала против сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, российские власти попросили министра обороны Чехии Любомира Метнара передать им статую. Метнар тогда ответил, что не может отдать им статую, потому что она принадлежит администрации Праги 6. Однако Radiožurnál выяснил, что Метнар сам попросил руководство Праги 6 продать ему памятник.

«Министерство обороны заинтересовано в покупке статуи», — написал Метнар в декабре прошлого года мэру Праги 6 Ондржею Коларжу. Он отметил, что статуя была демонтирована в контексте долгосрочного ухудшения чешско-российских отношений. В письме министр указал, что ухудшение отношений отражается на том, как русские ухаживают за чешскими военными захоронениями в России. «В некоторых случаях это уже готовые памятники, которые, например, ждали своей установки в Самарской области много лет», — написал Метнар в письме, о котором ранее не было известно.

По словам пресс-секретаря Минобороны Яны Зехмейстеровой, покупка статуи Конева должна была символизировать «руку помощи для продолжения общения с российской стороной по уходу за военными могилами».

Вопрос в том, что министерство делало бы со статуей. Пресс-секретарь отрицает, что ведомство планировало передать памятник России. По ее словам, у министерства было иное намерение: переместить его из депозитария в Мешицах в районе Прага-Восток, куда его отправила мэрия Праги 6, в хранилище Института военной истории.

«Министерство предложило передать памятник в хранилище VHÚ, несмотря на то, что по закону это не военная могила или мемориал. Этим мы также подтверждаем, что ценим решающую роль Красной Армии в освобождении нашей страны», — поясняет Зехмейстерова.

Метнар не захотел комментировать эту тему, отказал изданию Radiožurnál в интервью, не ответил на мобильный телефон и SMS. Однако в декабрьском письме он поделился своими мыслями с мэрией Праги 6. Он написал, что только смена собственника может, по его мнению, ослабить напряженность в отношениях с Россией.

Неизвестно, сколько денег министерство хотело потратить на покупку бронзовой статуи. Эксперты оценивают стоимость памятника в 13 миллионов крон. По словам пресс-секретаря, представители городского округа сразу же отклонили просьбу министра.

«Мы ни в коем случае не рассматриваем возможность продажи статуи, потому что последнее слово относительно судьбы памятника должно быть за нами», — сказал Ондржей Коларж.

Министр Метнар был не единственным желающим купить статую, мэрия отклонила и другие предложения заинтересованных сторон. «Например, житель Бржецлава написал нам, что у него есть военный музей и он хочет поставить статую маршала в саду. Ассоциация молодых россиян из Казани написала нам — продайте статую, но мы сказали, что ни в коем случае», — говорит Коларж.

Памятник не навсегда останется на складе в Мешице. Он будет перевезен переезжает в Музей памяти ХХ века, где будет открыта мультимедийная выставка. Помимо статуи, в экспозиции будет размещена сопроводительная информация о том, кем был Конев и как он повлиял на историю Чехословакии.

Статуя маршала Конева неоднократно становилась мишенью для вандалов. В 2019 году неизвестные в очередной раз облили памятник красной краской. Администрация Праги 6 отказалась очищать его, памятник закрыли строительными лесами и брезентом, которые через несколько дней были сняты после протеста общественности. В итоге в апреле 2020 года администрация Праги 6 решила убрать памятник с площади Интербригады. Россия остро отреагировала на это решение. Глава российской дипломатии Сергей Лавров назвал этот поступок возмутительным и циничным, а российские власти возбудили уголовное дело в отношении Ондржея Коларжа и других пражских политиков.

Источник: rozhlas.cz

420on.cz 21.05.2021

​Министерство обороны России опубликовало на своем сайте архивные документы, посвященные роли Советского Союза в освобождении Чешской Республики в 1945 году.

Новый мультимедийный раздел посвящен «сохранению памяти о решающей роли Красной армии в освобождении Чехии от немецко-фашистских оккупантов». Архивные материалы доступны на сайте под заголовком «…И Прага была спасена. Не вправе забыть, переписать, исказить».

Авторы указывают, что в последние годы чехи «активно пытаются преуменьшить решающую роль Красной Армии в освобождении страны во время Второй мировой войны». По данным военного ведомства, под видом «реставраций» последовательно ликвидируется любая советская символика, а роль и место советского солдата всячески размывается.

«На памятниках, мемориалах и надгробиях в ходе реконструкции отдельно расположенные символы-навершия в форме пятиконечных звезд меняются на звезды в цвет камня на поверхности объекта, а затем заменяются на лавровые венцы, а историческая надпись со словами благодарности в адрес Красной армии заменяется на подпись "Жертвам войны", — написано во введении к сайту, который, по сообщению ТАСС, был создан в рамках проекта «Без срока давности».

В разделе представлены фотографии результатов «восстановительных работ»: демонтажа стелы в городе Гавличкув Брод и мемориальной доски на здании Староместской ратуши в Праге (под снимком есть комментарий «Демонтаж памятной доски в 2017 году в связи с реконструкцией. Она еще не вернулась»).

Опубликованы фотографии Национального музея в Праге — на снимках «Зал Красной армии» и экспонаты. Скульптуры, посвященные красноармейцам, в рамках «реконструкции» демонтированы, советская символика задрапирована, многие исторические экспонаты убраны, в частности перенесена в запасники капсула с землей с мест ожесточенных боев Сталинградской битвы у Мамаева кургана. Сам «Зал Красной армии» после реконструкции в 2004-2005 годах переименован в «Зал освобождения».

Опубликован и полный текст соглашения между правительствами Российской Федерации и Чешской Республики о взаимном содержании военных захоронений 1999 года, которые обязывает стороны поддерживать в хорошем состоянии братские могилы и мемориалы, а также призывает бережно относиться к исторической памяти.

«Более 50 000 советских солдат, погибших при освобождении Чехословакии во время Второй мировой войны, похоронены в Чехии. В стране более 1200 советских военных могил», — говорится на сайте.

В последнее время в отношениях между Россией и Чехией наблюдается кризис. На прошлой неделе Москва внесла Чехию и США в список недружественных стран. Это произошло после того, как правительство Чехии объявило о подозрении в причастности агентов российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. За этим последовали высылка дипломатов обеих стран.

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