дата публикации 25.05.21 07:09 скаут: Игорь Львович Эстония Русскоязычные СМИ Эстонии

Говорила ли Маргарет Тэтчер, что экономически целесообразное население России — 15 млн человек? 23.05.2021 MARY EVANS PICTURE LIBRARY Бывшему британскому премьер-министру нередко приписывают фразу о том, что в России могло бы жить в разы меньше людей, чем живёт сейчас в реальности. Журналисты из Проверено Медиа выяснили, утверждала ли это Тэтчер. 15 июня 2018 года официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга с журналистами рассуждала о проявлениях русофобии со стороны британских политиков. В частности, Захарова сказала: ”1991 год, Хьюстон, экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер заявила буквально следующее: "По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 млн человек". Если кто-то может сказать, что такого заявления не было, мы только этому порадуемся. Но, к сожалению, документы доказывают, что это заявление было. Нормально?” Эта цитата встречается и в более ранних выступлениях и текстах российских политиков и чиновников: так, её приводит лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своей книге 2009 года ”Сталин и современность” (правда, там речь идёт уже не о 1991, а о 1982 годе). Не отстают и некоторые учёные: в 2004 году это высказывание приписал бывшему британскому премьеру Владимир Добреньков, декан социологического факультета МГУ. Все известные публичные речи британского премьера собраны на сайте Фонда Маргарет Тэтчер. Этот интернет-ресурс представляет собой общедоступную коллекцию из десятков тысяч документов, связанных с Тэтчер и Великобританией времён её жизни. Одних только выступлений, заявлений и интервью на сайте собрано почти 8000. В 1991 году в Хьюстоне тогда уже бывший премьер действительно выступала на конференции American Petroleum Institute, полный текст её речи не сохранился. В 2018 году, вскоре после того самого брифинга Марии Захаровой, с фондом связался журналист Алексей Ковалёв. Сотрудник организации Крис Коллинс сообщил, что уже сталкивался с этой фразой якобы Тэтчер в китайских источниках, однако считает цитату ”очевидной фальшивкой”. Коллинс предположил, что политик выступила ”с каким-то коротким экспромтом и ничего существенного не сказала”, и счёл удивительным, что никто из присутствовавших журналистов не обратил внимания на столь яркую фразу (если она её действительно произнесла). Примечательно, что поначалу сотрудник фонда утверждал, будто выступление и вовсе проходило в Чикаго, но по мере того, как журналисты разбирались с происхождением этой истории, признал, что события действительно разворачивались в Хьюстоне. О прошедшей в ноябре 1991 года конференции известно из заметок в двух американских газетах: The Houston Chronicle и The New York Times. В первой из них содержание речи Тэтчер изложено довольно полно: в основном она рассуждала о ситуации на Ближнем Востоке (незадолго до этого завершилась война в Персидском заливе). Про Советский Союз или Россию, если верить автору заметки, Тэтчер ничего не говорила. В статье The New York Times её выступлению уделено куда меньше внимания, однако журналист отмечает интересную деталь: на конференции в Хьюстоне было запланировано множество встреч с участием российской делегации в составе 50 человек. Сложно представить ситуацию, в которой Тэтчер действительно произнесла пассаж про 15 млн человек, но никто из этой делегации не возмутился в прессе или не оставил соответствующие воспоминания. Найти такие свидетельства нам не удалось. Присутствовавший на конференции автор заметки в The New York Times Мэттью Уолд сообщил Алексею Ковалёву, что ”точно не помнит, чтобы Тэтчер говорила что-либо подобное”. Откуда же взялась эта цитата, да ещё и с довольно точными датировкой и местом, где Тэтчер её якобы произнесла? Самое раннее её упоминание, которое нам удалось обнаружить, — книга публициста Андрея Паршева ”Почему Россия не Америка”, которая вышла в 1999 году. В этом тексте есть такой фрагмент: ”В конце 80-х годов я услышал всего одну фразу, которая, пожалуй, привела к перевороту моих представлений об окружающем мире. Тогда я изучал английский язык, и как-то раз мне попалось в звукозаписи какое-то публичное выступление М. Тэтчер по внешней политике. <…> Так вот, говоря о перспективах СССР, она заявила примерно следующее, никак это не пояснив: "На территории СССР экономически оправдано проживание 15 млн человек". Я ещё раз прокрутил запись, может быть, хотя бы fifty ("пятьдесят")? Нет, точно fifteen — "пятнадцать", я не ослышался”. Заметно, как это (судя по всему, первое на русском языке) изложение цитаты отличается от того, о чём говорила Захарова. Во-первых, у Паршева речь идёт не о России, а об СССР. Во-вторых, публицист не делает уточнений про Хьюстон и 1991 год. В-третьих, в отличие от спикера МИД, Паршев всё-таки ставит достоверность фразы под некоторое сомнение: не только сопровождая услышанную как минимум несколько лет назад цитату словами ”заявила примерно следующее”, но и добавляя: ”Она (Тэтчер. — Прим. ред.) на моей памяти ни разу не брякнула какую-нибудь глупость, от чего не застрахован ни один англоязычный политик, говорящий о России — в этом отношении они все как на подбор. Ещё более удивляло, что в нашей прессе ни об этом, ни о других подобных заявлениях западных деятелей не сообщалось. Я даже обзвонил некоторые редакции наших газет — никто мне не смог разъяснить, что же Тэтчер имела в виду”. Видимо, приведённая Паршевым в 1999 году в его книге цитата уже тогда вызвала неоднозначную реакцию. В 2000 году в интервью порталу ”Православие” он изложил уже немного другую версию услышанной им записи Тэтчер: ”Это было её выступление по внешней политике. Я слышал его в звукозаписи. Там прямо не говорилось, что в СССР надо оставить 15 миллионов человек, а говорилось более хитро: дескать, советская экономика совершенно неэффективна, есть лишь небольшая эффективная часть, которая, собственно, и имеет право на существование. И в этой-то эффективной части занято всего 15 миллионов человек нашего населения. Таков смысл высказывания Тэтчер, которое потом интерпретировали по-разному”. Одновременно с ”адаптацией” цитаты под современные реалии (замена СССР на Россию) к ней примешался и Хьюстон. Произошло это, вероятно, в середине 2000-х годов — в октябре 2006 года на одном интернет-форуме появилось сообщение некоего выпускника химического факультета МГУ, знакомый которого якобы был на той самой конференции нефтяников в ноябре 1991 года. Его пересказ выступления Тэтчер разительным образом отличается от сообщений американских СМИ: якобы бывший британский премьер только и говорила, что про развал Советского Союза. Что интересно, о ”15 млн целесообразного населения” в этом пересказе ничего нет. Таким образом, проверяемое утверждение первым приписал Маргарет Тэтчер публицист Паршев в конце 1990-х годов, который за прошедшие годы так и не предоставил источник, из которого узнал об этой фразе. С течением времени фраза обросла подробностями про конференцию 1991 года в Хьюстоне, однако работавшие там журналисты опровергают, что выступавшая на съезде Тэтчер говорила подобное. Наконец, жизнь и публичная деятельность политика задокументированы достаточно хорошо. При этом эксперты по её наследию из Фонда Маргарет Тэтчер не обнаружили в архивах цитату, приписываемую бывшему британскому премьеру (ни среди речей и выступлений 1991 года, ни в каких-либо других коллекциях документов), о чём сообщили журналистам. Впрочем, в 2019 году, спустя год после ставшего знаменитым брифинга, Мария Захарова заявила: ”Мы связались с Фондом Маргарет Тэтчер. <…> У нас есть газета, в которой была приведена эта цитата, и фонд нам не ответил ни да, ни нет, что было бы достаточно просто сделать”. За прошедшие полтора года Захарова эту газету общественности не представила. Как в Прибалтике не получится: новые антироссийские санкции подорвут экономику ЕС 23 мая 2021 |Илья Круглей CC BY 2.0 / flickr / Marco Verch Наднациональные структуры ЕС спешат раскрутить очередную антироссийскую истерию, заранее подготавливая для этого почву. Но проблема в том, что далеко не все в Евросоюзе готовы, как балтийские страны, приносить в жертву свою экономику. В Евросоюзе в очередной раз одновременно пригрозили России новым витком санкций и при этом раскритиковали правительство этой страны за то, что она адекватно на них реагирует. После того, как Кабмин Российской Федерации утвердил перечень недружественных государств, в списке которого значились США и Чехия, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз считает необоснованными обвинения РФ и осуждает ее решения. При этом практически в это же время Европарламент выпустил рекомендации властям ЕС, как выстраивать отношения с Россией и склонить ее к большей сговорчивости. Рекомендации следующие: приостановка "Северного потока–2";

угроза отключения России от SWIFT;

сокращение потребления российского газа и нефти;

непризнание будущих парламентских выборов в России. Конечно, двойными стандартами политиков из Европы и США сегодня вообще никого не удивить – это уже обычные рабочие будни. Интересно тут совсем другое. Руководство России не стало вносить в список недружественных стран полмира, трезво оценивая свои возможности. При этом правительство этого государства свои слова уже подкрепляет делом. Но вот смогут ли европейские страны реализовать свои угрозы – это очень сложный вопрос. Евросоюз сам себе поставил "вилку" Выходит, против России можно применять санкции в ответ за надуманные и бездоказательные обвинения – якобы хакерские атаки во время выборов президента США или организацию взрывов на складе боеприпасов в Чехии. В Соединенных Штатах так и не подтвердили причастность российских спецслужб в кибератаках на избирательные участки в Америке. А расследование в Чехии еще не окончено и решения суда о причастности российских граждан к взрывам нет. Главное, что повестка создана, а значит, правительство РФ "виновато". А вот высылка российских дипломатов из восточноевропейской страны – это факт доказуемый. В США такое происходит уже годами. Все это не считая ввода санкций против нефтегазовой отрасли РФ. Впрочем, ограничительные меры вводятся против российских компаний и из других отраслей, начиная от авиапрома и заканчивая металлургией. На фоне всего этого действия Москвы, которая теперь считает Чехию и США недружественными государствами, выглядят вполне логично и адекватно. Но высылка дипломатов – это одно, а вот непризнание действующего правительства в России, отключение ее банков от SWIFT – совсем другой уровень. Мировая экономика сегодня устроена так, что если вычеркнуть из нее РФ, последствия для таких инициаторов могут оказаться очень тяжелыми. Даже на примере действий США видно, как политики этой страны вынуждены иногда отменять санкции против российских компаний, которые сами же недавно инициировали. Против НОВАТЭК и частично "Газпрома" Госдеп уже давно ввел ограничительные меры. К чему это привело? Российский СПГ регулярно обходит по объемам американский на европейском рынке, а США за последние полтора года последовательно наращивают импорт нефти из России. Оказалось, что бизнес в Америке хочет инвестировать в "агрессора" и даже покупать его тяжелую нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов. Санкции против "ВСМПО-Ависма" (крупнейший в РФ и мире производитель титана), вообще пришлось отменить уже через месяц, потому как оказалось, что американский авиастроитель Boeing без поставок от такой корпорации попросту не может делать самолеты. Не совсем понятно, как европейские страны собираются изолировать Москву, когда у многих из них товарооборот с Россией в процентном соотношении еще больше, чем у США. Допустим, в сентябре 2021 года Россию действительно отключат от межбанковской системы совершения платежей SWIFT. Как немецким, французским или итальянским компаниям платить за товары и сырье, идущие из России? Напомним, с одной только Германией у России за первый квартал прошлого года товарооборот составил более $10 млрд. С Евросоюзом, если говорить о товарообороте за 12 месяцев, сумма, разумеется, еще больше – $219 млрд, причем это в коронавирусный 2020 год. Крайне трудно поверить, что в сентябре 2021 года вся Европа вдруг резко найдет себе другого партнера, который сможет обеспечить ей точно такой же торговый баланс, да еще и без потерь из-за перехода на другую логистическую цепочку. Компании из ЕС вынуждены будут использовать для расчетов другие валюты, обходные пути, пользоваться услугами банков РФ. И кому в итоге будет от этого хуже? "Буквально недавно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не может инициировать такую процедуру, как отключение России от системы SWIFT, поскольку эта организация является частной. Штаб-квартира организации расположена в Бельгии и ранее SWIFT была отключена в Иране и КНДР – это было сделано под давлением США", – рассказал Baltnews Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. "Если это произойдет с Россией, – продолжил он, – то серьезно пострадает весь европейский бизнес, с которым так или иначе связана экономика РФ. Это не в интересах Европы, которую к данному решению подталкивают США". Стоит добавить, что аналогов SWIFT уже достаточно, чтобы в случае отключения банковские системы разных стран смогли продолжить работу, констатировал эксперт. В России есть Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае – Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), которая создана для обхода возможных американских ограничений. В Европе также существует аналог SWIFT – Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX). Эта система создана в Европе в 2019 году, чтобы иметь возможность обходить американские санкции в отношении Ирана. Вполне вероятно, считает эксперт, что ее можно будет применять и для России, если это будет необходимо. Угроза реальная, но надо ли бояться последствий? "ЕС должен быть готов отказаться признавать парламент РФ и потребовать отстранения России из международных организаций с парламентскими ассамблеями в случае, если российские парламентские выборы в 2021 году будут признаны фальсифицированными", – говорится в документе Комитета по международным отношениям Европарламента. На минуту представим, что в сентябре этого года главы стран ЕС действительно откажутся признавать легитимным парламент Российской Федерации. В таком случае контакты с правительством "восточного агрессора" попросту прервутся. Звучит грозно, но на практике для Москвы это не станет серьезной проблемой. Более подробно об этом рассказал Андрей Максимов – вице-президент РАПК (Российская ассоциация политических консультантов). "Тут больше последствий будет для ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы), которая лишится контактов с правительством РФ и вообще потеряет даже подобие рычагов на своего восточного соседа", – рассказывает эксперт. "У наднациональных структур Евросоюза сейчас наблюдается определенный заряд на конфронтацию с Россией, который должен высвободить энергию. Противостояние с Москвой нужно стимулировать любой ценой, вот якобы нелегитимные выборы в России и будут поводом. Кроме российской агрессии в Старом Свете вообще трудно придумать еще какую-то опасность на внешнем контуре, вот и решили использовать проверенный способ", – считает он. Андрей Максимов уверен, что цель таких провокаций – оправдать увеличение военных расходов в ЕС, причем как по линии НАТО, так и по линии отдельных европейских национальных армий. Эксперт напомнил, что ВПК в регионе переживает крайне сложное время. Даже эффект разрекламированных европейских технологий уже не спасает репутацию армий Старого Света от того состояния, при котором сотни единиц техники неисправны, а их обслуживание обходится все дороже. Военно-промышленный комплекс Европы требует финансовых вливаний. Более того, генералам и целой армии аналитиков, которые оценивают "угрозу с востока", хочется повысить себе зарплату и создать видимость бурной деятельности. "Ради этого они могут не только российское правительство назвать нелегитимным, но и всех убеждать, что "Газпром" по "Северному потоку–2" пустит ядовитое вещество "Новичок". Вот только отношения Евросоюза и России сегодня настолько ужасные, что для Москвы такой сценарий вообще ровным счетом ничего не изменит, следовательно, ей и бояться нечего", – резюмирует вице-президент РАПК. Русофобская модель Прибалтики для ЕС не подходит Подобные нападки на российское правительство, причем полностью игнорируя последствия, в чем-то похожи на методы, которыми привыкли пользоваться балтийские политические элиты. Руководство Литвы, Эстонии и Латвии уже неоднократно доказывало на практике, что готово жертвовать низкими ценами на энергоносители, транзитом грузов, падением товарооборота и даже остатками репутации своих государств, как суверенных держав. Главное – это нагнетать антироссийскую истерию, во что бы то ни стало. Но небольшие балтийские государства – это не вся Европа, где работают крупные промышленные объекты и миллионы людей, чей бизнес завязан на сотрудничестве с РФ. Отказаться от импорта из России Западная Европа в силу целого ряда экономических причин не может. Прекратить покупать у нее нефть и газ – это значит остановить более половины своего производства и оставить дома своих граждан без тепла. Увы, объемы "зеленой энергетики" в Европе еще не достигли таких масштабов, чтобы можно было в один момент отказаться от углеводородов. Бескомпромиссная модель поведения Прибалтики по отношению к Москве для ЕС не подходит. Угрожать, а потом ничего не делать (что, скорее всего, и произойдет в случае с отключением России от SWIFT)? Это нанесет вред лишь репутации самого Евросоюза. А ведь нужно еще не забывать, что внутри самого ЕС есть серьезные противоречия. В первую очередь – между наднациональными структурами вроде Европарламента и правительством Германии, которые даже по вопросу постройки "Северного потока–2" не могут прийти к компромиссу. В итоге Россия никакого существенного урона не понесет, а вот Старый Свет в очередной раз потеряет лицо и в очередной раз "разогреет" противоречия в своих рядах.





Эркки Коорт: есть причины для запуска Статьи 4 договора НАТО ЭСТОНИЯ Малль Мялберг, Майт Отс Эркки Коорт. Автор: ERR Учитывая инцидент в Беларуси в воскресенье, когда совершавший рейс между странами-членами НАТО Грецией и Литвой пассажирский самолет вынудили приземлиться в Минске, а также недавнее заявление Чешской Республики о причастности России к имевшим место там взрывам, удивительно, что в НАТО до сих пор не задействована Статья 4, считает эксперт по безопасности Эркки Коорт. "Если быть честным, то я несколько удивлен, что после событий в Чехии, после событий в Великобритании (отравление Скрипалей в Солсбери - ред.) и после этого события в Минске, ни одна страна фактически не предложила консультации с НАТО по Статье 4 ", - сказал Коорт. "Эта процедура (процедура по статье 4) применяется относительно редко, но мне кажется, что сейчас самое время для этого", - добавил руководитель Института внутренней безопасности Академии внутренних дел Коорт. В соответствии со Статьей 4 Североатлантического договора, основного документа НАТО, стороны будут консультироваться друг с другом, если кто-либо из них считает, что территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо стороны находится под угрозой. Согласно Википедии, Статья 4 трижды запускалась Турцией, а в марте 2014 года эта же статья использовалась Латвией, Литвой и Польшей в ответ на события в Крыму. Коорт пояснил, что недемократические страны очень внимательно следят за реакцией Запада. "Если прогнозировать следующие шаги, то как Россия, Беларусь, Китай, так и многие другие страны очень внимательно следят за тем, что делают и НАТО, и Европейский союз. Учитывая, что речь идет о перелете между двумя странами НАТО и ЕС, то это очень четко показывает зарубежным странам, какую вообще реакцию можно ожидать от Европы", - сказал Коорт. Накануне самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, под давлением белорусских властей совершил вынужденную посадку в Минске. После приземления находившийся на борту белорусский оппозиционер и журналист Роман Протасевич был задержан. По данным СМИ, второй задержанной оказалась его спутница жизни, 23-летняя гражданка России Софья Сапега, которая учится в Вильнюсе. В аэропорту Минска заявили, что самолет Ryanair совершил посадку после сигнала о заложенной бомбе — посадку якобы запросили сами пилоты. При этом глава отдела коммуникаций международного аэропорта Вильнюса Лина Бейшене сказала: "Насколько мне известно, между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт. Самолет в настоящее время успешно приземлился. Другой официальной информации у нас нет". Всего на борту находился 171 пассажир, более половины из которых - жители Литвы. Среди пассажиров также были граждане Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипра, Дании, Испании, Франции, Грузии, Латвии, Польши, Румынии, Беларуси, России и Сирии. Редактор: Надежда Берсенёва статью прочитали: 33 человек Комментарии