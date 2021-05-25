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опубликовано редакцией на Переводике 25.05.21 07:22
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Süddeutsche Zeitung: Украина и США проиграли в битве против "Северного потока-2"

24.05.21

Но вопрос в том, насколько велика победа для Кремля и что за свою уступку получит Вашингтон.

"Северный поток-2", похоже, достроят, но насколько это большая победа для Кремля / фото REUTERS

"Северный поток-2", похоже, достроят, но насколько это большая победа для Кремля / фото REUTERS

В Вашингтоне никто не скупится на оскорбительные слова о "Северном потоке-2". "Именно такой имеет вид трубопровод на грани смерти", - сказал в ноябре высокопоставленный представитель администрации президента Дональда Трампа.

В своем последнем отчете о российском газопроводе команда сегодняшнего президента США Джо Байдена дала четко понять, что переносит сопротивление против "Северного потока-2" на второй план ради другой цели. А именно восстановить отношения с ЕС, а особенно с Германией, которые остались очень напряженными после Трампа, - пишет Süddeutsche Zeitung.

Путин победил

Но не только Германия взяла верх в этом противостоянии с США за газопровод. Самым большим победителем в конфликте стал Владимир Путин, который с самого начала критиковал американские санкции против проекта "Газпрома" и называл их незаконными. Он неоднократно давал понять, что его сырьевая "сверхдержава" сделает что угодно, чтобы только построить "Северный поток-2". Нынешний отказ от жестких американских санкций против газопровода расхваливают на страницах российских СМИ как триумф Путина. Мол, он нанес горькое поражение США, а особенно Украине.

Последняя долгое время была важнейшей транзитной страной для поставок российского газа в Европу. Охвачена кризисом бедная Украина потеряет миллиарды долларов от транзита газа, если Россия запустит ГТС через Балтийское море в обход, чтобы перекачивать газ напрямую в Германию. Украина уже давно обвиняет Россию в попытках разрушить ее.

"США и Украина проиграли в битве против "Северного потока-2". Россия и "Газпром" могут праздновать победу", - написал российский бизнес-портал "Взгляд".

Госдепартамент ввел новые санкции против ряда российских кораблей и компаний. Но это лишь "косметические" мероприятия.

Республиканцы разъярены

Правительство демократа Джо Байдена обвиняют теперь в том, что оно не ввело реальных карательных мер, которые бы остановили "Северный поток-2". И сделал он это вопреки американским законам. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в минувший четверг спросили, почему Вашингтон ничего не сделал, чтобы остановить российский газопровод. На это она ответила так: как нынешнее правительство должно было остановить проект в другой стране, который был завершен на 95% еще до того, как Байден занял свой пост?

Издание добавляет, что республиканцы в США остро критикуют Байдена, обвиняя его в том, что он укрепил Путина, отказавшись от жестких санкций. Сенатор Тед Круз сказал, что нынешний американский президент фактически "дал зеленый свет" российской ГТС.

"Джо Бйден лезет в постель к Путину, врагу России и Америки", - сказал Круз в эфире Fox News.

Но он кое о чем не вспоминает. Трамп, который прославился выпадами против Германии и отказом бороться с Путиным, мог сделать гораздо больше, чтобы не допустить строительство "Северного потока-2". Либеральная оппозиция в России тоже оскорблена. Она критикует ЕС за то, что он поддерживает существование системы Путина, покупая российские газ и нефть.

"Путин победил, он всех запугал", - сказал российский политолог Кирилл Рогов.

Стягивая войска к границам Украины, он доказал, что может начать новую большую войну в любой момент. В конце концов, Запад решил сдаться и примириться с Россией, - сказал Рогов в интервью для "Эхо Москвы". Это была тактическая победа для Путина. Но в долгосрочной перспективе он может проиграть, потому что США и Запад продолжат консолидацию военно-политической стратегии против России.

Северный поток-2: Что известно

  • Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

  • Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

  • Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

                         Перевод: Лесь Дымань

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