Союзник диктатора Путина посылает месседж Западу

Rosalind Mathieson May 24, 2021

Задержание Протасевича милицией в Минске в 2017 году. Фотограф: Сергей Гриц/AP Photo

Александр Лукашенко, пришедший к власти в Белоруссии в 1994 году и до сих пор, несмотря на прошедшие в прошлом году выборы, которые, по мнению международных экспертов, были сфальсифицированы, удерживающий её, показал то, что в британском спорте называется «play a blinder» (свою лучшую игру) ?

На первый взгляд, экстраординарный шаг, направленный на то, чтобы вынудить коммерческий лайнер Ryanair отклониться от курса и приземлиться в Минске под военным эскортом под явным предлогом угрозы взрыва бомбы, чтобы выгрузить диссидента- журналиста, может показаться “выстрелом себе в ногу”.

Лукашенко сумел объединить Европу в возмущении нарушением протоколов о международных перелетах. Позднее авиалайнер продолжил свой полет в Литву, но Романа Протасевича задержали.

Европейские лидеры, проводящие запланированный на сегодня саммит в Брюсселе, получат это к своему столу. Они рассмотрят новые санкции и, возможно, шаги по приостановке транзита между Белоруссией и странами Евросоюза.

США также осудили действия Лукашенко. Возможно, теперь он еще больше зависит от президента России Владимира Путина - его крупнейшего покровителя, и России - экономического “спасательного круга”, - чем раньше.

Это может бросить тень на возможную встречу на высшем уровне между Путиным и президентом США Джо Байденом в следующем месяце.

Но, даже в этом случае, это вполне могло произойти с согласия или даже при поддержке Москвы. После недавнего всплеска напряженности в отношениях с Украиной, который вызвал критику России со стороны Вашингтона, это может послужить сигналом для Европы и США не вмешиваться в дела Путина.

Что характерно, Лукашенко и Путин, как сообщается, встретятся в конце этой недели. Министр иностранных дел Сергей Лавров уже высказался, заявив, что Москва готова поддержать Беларусь.

Для белорусов это последнее напоминание о том, что Лукашенко не потерпит инакомыслия . Действия ЕС не могут быть для него серьезным наказанием.

Когда пыль уляжется, всё, возможно, так и сойдет Лукашенко сойдет с рук, по крайней мере, на данный момент.

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За «угон самолета Ryanair», ЕС замораживает 3 миллиарда долларов уже утвержденных на сотрудничество с Белоруссией

May 24, 2021 Enrique Serbeto Brussels

Как заявила президент Европейского Комиссия, Урсула фон дер Ляйен, Европейская комиссия, в качестве первого шага, чтобы «дать понять Александру Лукашенко серьезность последствий» «угона самолета компании Ryanair», сегодня решила заморозить 3 миллиарда евро, уже утвержденных для проектов сотрудничества с Белоруссией. Фон дер Ляйен подтвердила это решение по прибытии на встречу Европейского совета, на которой лидеры сообщества собираются обсудить инцидент, который лидеры, такие как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий , назвали «террористическим актом». Все призывали к немедленному и безоговорочному освобождению задержанного диссидента Романа Протасевича. Верховный представитель Хосеп Боррелл также посчитал это «неприемлемым фактом, который нельзя оставлять без последствий».

Лидеры Евросоюза, прибывшие сегодня в Брюссель, планируют решительный ответ белорусскому режиму на нападение на пассажирский самолет, включая тотальную блокировку авиа- и железнодорожного сообщения с этой страной. Внеочередная встреча была намечена заранее, на ней главы государств и правительств планировали поговорить об отношениях с Россией, также осложненных большой напряженностью.

В случае с Беларусью, дипломатические источники говорят о «пакете мер, выходящих за рамки простых индивидуальных санкций», которые уже действуют в отношении некоторых лидеров белорусского режима, включая диктатора Александра Лукашенко. Начнем с того, что несколько стран уже направили запрос в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), чтобы начать расследование случившегося. Лидеры сообщества, со своей стороны, работают над приостановкой полетов европейских авиакомпаний над территорией Беларуси, а также над запретом белорусской национальной компании «Белавиа» приземляться в аэропортах Европы. Некоторые страны, такие как Польша и Литва также призвали запретить движение белорусских поездов из страны на Запад. Фон дер Ляйен также заявила что будут проанализированы новые санкции против лиц и экономических субъектов, которые поддерживают режим.

Саммит должен был сфокусироваться на видении отношений с Россией, очень напряженных из-за политических репрессий со стороны Владимира Путина и ареста диссидента Алексея Навального .

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что «очень обеспокоен» событием, которое президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «скандальным и незаконным поведением», которое будет иметь «последствия». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что он также внимательно следит за «этим серьезным и опасным инцидентом, который требует международного расследования».

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