навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
25.05.21   Редакция

США и их союзники в Сирии могут упереться в стену российско-турецкого сотрудничества

(0)
 
25.05.21  

Русскоязычные СМИ Эстонии

(0)
 
24.05.21  

Фархад Ахмедов побеждает Рэмбо с Татьяной

(0)
 
24.05.21   Редакция

Главнокомандующий силами США на Ближнем Востоке генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи предупреждает Россию «не конфликтовать с американцами»

(0)
 
23.05.21  

Русскоязычные СМИ Эстонии

(0)
 
23.05.21   Редакция

Секс и китайская экономика

(0)

последние за вчера, 24.05.21  
 
23:22  

Фархад Ахмедов побеждает Рэмбо с Татьяной

(0)
 
23:13  

Объем богатства частных лиц в Китае растет

(0)
 
23:02   Редакция

Главнокомандующий силами США на Ближнем Востоке генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи предупреждает Россию «не конфликтовать с американцами»

(0)
 
20:08   Редакция

"Крепость Сиона" изнутри

(0)
 
20:01   Редакция

Рейс авиакомпании Ryanair был перенаправлен в Белоруссию

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 25.05.21 18:11
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

США и их союзники в Сирии могут упереться в стену российско-турецкого сотрудничества

SINEM CENGIZ

May 21, 2021      

A Russian Mil Mi-24 Hind helicopter gunship flies above a Turkish military vehicle in Syria’s northeastern Hasakeh province close to the Turkish border, on February 4, 2021. (AFP)Российский ударный  вертолет Ми-24 Hind пролетает над турецкой бронемашиной в сирийской северо-восточной провинции Хасакех недалеко от турецкой границы, 4 февраля 2021 г.  (AFP)

Пока администрация Байдена все еще проводит ревизию политики на Ближнем Востоке, Россия активизировала свои военные операции в Сирии, в частности на  её  северо-востоке, чтобы ослабить влияние и интересы США в раздираемой войной стране.

Недавно, российские войска  заблокировали американский конвой на северо-востоке Сирии, обвинив его в нарушении соглашений о передвижениях в  стране, и вынудили его развернуться. Москва также работает над тем, чтобы загнать в угол ключевого союзника США в стране, а именно - возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (SDF), которые Турция считает террористической организацией, дестабилизирующей  обстановку  и  представляющую  угрозу   безопасности.

Недавнее решение России ненадолго вывести свои силы и военную технику с двух баз в Тал-Рифаате на северо-западе Сирии встревожило SDF, учитывая продвижение поддерживаемых Турцией оппозиционных сил в этом районе, которые, вероятно, заполнят любой вакуум, созданный уходом  российских войск.

После вывода российских войск, СДС позволили марионеточным прокси-иранским  силам Ирана войти в этот район, чего не хотят ни Анкара, ни Москва, так как это может поставить под угрозу хрупкое равновесие, которого Турция, Россия и Иран достигли в ходе астанинско-сочинского мирного процесса.

SDF также обратились за помощью к Вашингтону. На прошлой неделе высокопоставленные официальные лица США встретились с представителями  возглавляемой курдской YPG,   группировки Сирийских  демократических сил  и связанных с ними групп. Госдепартамент сообщил, что исполняющий обязанности помощника госсекретаря по ближневосточным делам Джои Худ, исполняющая обязанности специального представителя по взаимодействию с Сирией Эми Катрона и директор Совета национальной безопасности по Ираку и Сирии Зера Белл встретились в воскресенье с «высокопоставленными должностными лицами Сирийских демократических сил, членами  Сирийского демократического совета,  вождями  племен из Ракки, военными коллегами по Коалиции и  представителями гуманитарных  организаций».

В сообщении, опубликованном в Твиттере во вторник, главнокомандующий SDF сказал, что возглавляемая США коалиция останется на северо-востоке Сирии или автономном регионе Рожава до полной победы над Даиш. Он добавил, что Вашингтон продолжит поддерживать стабильность «автономной администрации».

Эта встреча вызвала недовольство не только Москвы, но и Анкары, которая расходится с Вашингтоном по поводу поддержки Соединенными Штатами, несмотря на решительные возражения Турции, ответвлений Рабочей партии Курдистана, борющихся против Даиш.

По мнению некоторых аналитиков, многие из текущих проблем, мешающих турецко-американским отношениям, носят структурный характер и поэтому сохраняются независимо от того, кто занимает Белый дом.

Проблема YPG / SDF испортила отношения между двумя странами; избрание Байдена не изменило и не изменит этого. В Анкаре считают, что сменявшие друг друга администрации США игнорировали озабоченность Турции и считают террористов эффективной силой в борьбе с Даиш.

Эта вера в то, что опасения Турции остаются без внимания, побудила Анкару начать три военные операции на севере Сирии, чтобы устранить элементы, которые она считает угрозами безопасности и стабильности Турции.

Более того, политика Вашингтона в пользу YPG / SDF подтолкнула Анкару к расширению сотрудничества с Россией. Несмотря на поддержку противоборствующих сторон в сирийской войне, Москва и Анкара были заинтересованы в совместной работе по противодействию влиянию США на северо-востоке Сирии и их сотрудничеству с силами группировки SDF.

Недавнее решение России ненадолго вывести свои силы и военную технику с двух баз встревожило SDF, учитывая продвижение поддерживаемых Турцией оппозиционных сил в этом районе.   Синем Дженгиз

Это продолжающееся российско-турецкое сотрудничество вызывает тревогу у SDF. Хотя в течение многих лет Москва использовала курдов для достижения своих геополитических интересов, Кремль не хочет, чтобы создание автономного курдского региона на северо-востоке Сирии произошло  за счет поддержки США и Запада, что могло бы проложить путь к закреплению постоянного  военного и дипломатического присутствия США.

Но когда курды попросили Россию поддержать независимое курдское государство в Сирии, Москва отказалась сделать это из-за своих сложных отношений с Турцией и Ираном, которые категорически против курдских планов.

Хотя курды получили значительную военную поддержку от России, чтобы помочь в борьбе с Даиш, они не были уверены в общей позиции Москвы и задавались вопросом, не является ли эта поддержка лишь временной. Расширение сотрудничества между Турцией и Россией в северо-восточном регионе, кажется, доказывает, что опасения SDF по поводу долгосрочной позиции России вполне обоснованы.

Недавний кратковременный вывод российских войск из этого района вызвал тревогу. Они ушли в середине апреля с двух военных баз в городе Тал-Рифаат в северной сельской местности Алеппо: основной базы Тал-Рифаат на международной дороге Газиантеп и базы Каштар недалеко от города Дейр-Джамал.

Последнее имеет большое значение для русских и SDF, поскольку оно находится рядом с линией фронта турецкой армии и поддерживаемых Турцией оппозиционных сил. Согласно недавнему отчету, люди в этом районе, которые были обеспокоены возможностью продвижения турецкой армии к их домам в отсутствие каких-либо российских войск, вышли на улицы, чтобы помешать выезду российской колонны, заблокировав дорогу горящими шинами. .

В то время как Москва увеличивает свои базы в Сирии, ее уход из некоторых частей страны, в которых доминируют силы, противостоящие Турции, вероятно, станет стратегией, соответствующей ее нынешним отношениям с Анкарой.

События в странах бывшего Советского Союза, таких как Украина и Азербайджан, которые Россия считает своим задним двором, и растущее влияние Турции в этих двух странах повлияли на активность Москвы в Сирии.

В свете этих новых событий не только союзник США SDF, вероятно, окажется все в большей степени загнанным в угол молчаливым турецко-российским сотрудничеством на северо-востоке Сирии, но и сам Вашингтон.

• Синем Дженгиз - турецкий политический аналитик, специализирующаяся на отношениях Турции с Ближним Востоком.

статью прочитали: 61 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 