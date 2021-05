архив



опубликовано редакцией на Переводике 25.05.21 18:11 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович "Arab News",

"The US and its allies are likely to run into a Russian-Turkish wall in Syria" Саудовская Аравия - 21 мая 2021 г. США и их союзники в Сирии могут упереться в стену российско-турецкого сотрудничества SINEM CENGIZ May 21, 2021 Российский ударный вертолет Ми-24 Hind пролетает над турецкой бронемашиной в сирийской северо-восточной провинции Хасакех недалеко от турецкой границы, 4 февраля 2021 г. (AFP) Пока администрация Байдена все еще проводит ревизию политики на Ближнем Востоке, Россия активизировала свои военные операции в Сирии, в частности на её северо-востоке, чтобы ослабить влияние и интересы США в раздираемой войной стране. Недавно, российские войска заблокировали американский конвой на северо-востоке Сирии, обвинив его в нарушении соглашений о передвижениях в стране, и вынудили его развернуться. Москва также работает над тем, чтобы загнать в угол ключевого союзника США в стране, а именно - возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (SDF), которые Турция считает террористической организацией, дестабилизирующей обстановку и представляющую угрозу безопасности. Недавнее решение России ненадолго вывести свои силы и военную технику с двух баз в Тал-Рифаате на северо-западе Сирии встревожило SDF, учитывая продвижение поддерживаемых Турцией оппозиционных сил в этом районе, которые, вероятно, заполнят любой вакуум, созданный уходом российских войск. После вывода российских войск, СДС позволили марионеточным прокси-иранским силам Ирана войти в этот район, чего не хотят ни Анкара, ни Москва, так как это может поставить под угрозу хрупкое равновесие, которого Турция, Россия и Иран достигли в ходе астанинско-сочинского мирного процесса. SDF также обратились за помощью к Вашингтону. На прошлой неделе высокопоставленные официальные лица США встретились с представителями возглавляемой курдской YPG, группировки Сирийских демократических сил и связанных с ними групп. Госдепартамент сообщил, что исполняющий обязанности помощника госсекретаря по ближневосточным делам Джои Худ, исполняющая обязанности специального представителя по взаимодействию с Сирией Эми Катрона и директор Совета национальной безопасности по Ираку и Сирии Зера Белл встретились в воскресенье с «высокопоставленными должностными лицами Сирийских демократических сил, членами Сирийского демократического совета, вождями племен из Ракки, военными коллегами по Коалиции и представителями гуманитарных организаций». В сообщении, опубликованном в Твиттере во вторник, главнокомандующий SDF сказал, что возглавляемая США коалиция останется на северо-востоке Сирии или автономном регионе Рожава до полной победы над Даиш. Он добавил, что Вашингтон продолжит поддерживать стабильность «автономной администрации». Эта встреча вызвала недовольство не только Москвы, но и Анкары, которая расходится с Вашингтоном по поводу поддержки Соединенными Штатами, несмотря на решительные возражения Турции, ответвлений Рабочей партии Курдистана, борющихся против Даиш. По мнению некоторых аналитиков, многие из текущих проблем, мешающих турецко-американским отношениям, носят структурный характер и поэтому сохраняются независимо от того, кто занимает Белый дом. Проблема YPG / SDF испортила отношения между двумя странами; избрание Байдена не изменило и не изменит этого. В Анкаре считают, что сменявшие друг друга администрации США игнорировали озабоченность Турции и считают террористов эффективной силой в борьбе с Даиш. Эта вера в то, что опасения Турции остаются без внимания, побудила Анкару начать три военные операции на севере Сирии, чтобы устранить элементы, которые она считает угрозами безопасности и стабильности Турции. Более того, политика Вашингтона в пользу YPG / SDF подтолкнула Анкару к расширению сотрудничества с Россией. Несмотря на поддержку противоборствующих сторон в сирийской войне, Москва и Анкара были заинтересованы в совместной работе по противодействию влиянию США на северо-востоке Сирии и их сотрудничеству с силами группировки SDF. Недавнее решение России ненадолго вывести свои силы и военную технику с двух баз встревожило SDF, учитывая продвижение поддерживаемых Турцией оппозиционных сил в этом районе. Синем Дженгиз Это продолжающееся российско-турецкое сотрудничество вызывает тревогу у SDF. Хотя в течение многих лет Москва использовала курдов для достижения своих геополитических интересов, Кремль не хочет, чтобы создание автономного курдского региона на северо-востоке Сирии произошло за счет поддержки США и Запада, что могло бы проложить путь к закреплению постоянного военного и дипломатического присутствия США. Но когда курды попросили Россию поддержать независимое курдское государство в Сирии, Москва отказалась сделать это из-за своих сложных отношений с Турцией и Ираном, которые категорически против курдских планов. Хотя курды получили значительную военную поддержку от России, чтобы помочь в борьбе с Даиш, они не были уверены в общей позиции Москвы и задавались вопросом, не является ли эта поддержка лишь временной. Расширение сотрудничества между Турцией и Россией в северо-восточном регионе, кажется, доказывает, что опасения SDF по поводу долгосрочной позиции России вполне обоснованы. Недавний кратковременный вывод российских войск из этого района вызвал тревогу. Они ушли в середине апреля с двух военных баз в городе Тал-Рифаат в северной сельской местности Алеппо: основной базы Тал-Рифаат на международной дороге Газиантеп и базы Каштар недалеко от города Дейр-Джамал. Последнее имеет большое значение для русских и SDF, поскольку оно находится рядом с линией фронта турецкой армии и поддерживаемых Турцией оппозиционных сил. Согласно недавнему отчету, люди в этом районе, которые были обеспокоены возможностью продвижения турецкой армии к их домам в отсутствие каких-либо российских войск, вышли на улицы, чтобы помешать выезду российской колонны, заблокировав дорогу горящими шинами. . В то время как Москва увеличивает свои базы в Сирии, ее уход из некоторых частей страны, в которых доминируют силы, противостоящие Турции, вероятно, станет стратегией, соответствующей ее нынешним отношениям с Анкарой. События в странах бывшего Советского Союза, таких как Украина и Азербайджан, которые Россия считает своим задним двором, и растущее влияние Турции в этих двух странах повлияли на активность Москвы в Сирии. В свете этих новых событий не только союзник США SDF, вероятно, окажется все в большей степени загнанным в угол молчаливым турецко-российским сотрудничеством на северо-востоке Сирии, но и сам Вашингтон. • Синем Дженгиз - турецкий политический аналитик, специализирующаяся на отношениях Турции с Ближним Востоком.