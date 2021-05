архив



опубликовано редакцией на Переводике 26.05.21 19:18 "The Japan Times", "Exiled Belarusians fear they could be next to be captured" Япония - 25 мая 2021 г.

"Exiled Belarusians fear they could be next to be captured" Япония - 25 мая 2021 г. Белорусы в изгнании опасаются, что они могут стать следующими Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская на митинге в Белорусском доме в Варшаве, Польша, в сентябре 2020 года | GETTY IMAGES / VIA BLOOMBERG May 25, 2021 Белорусские критики Александра Лукашенко, сбежавшие в соседние страны, пришли к ужасающему выводу, что для них нет безопасных мест, и авторитарный правитель не остановится ни перед чем, чтобы добраться до них. Изгнанная девять месяцев назад из страны, лидер оппозиции Светлана Тихановская увидела, как Лукашено нагло нарушил нормы международного права, заставив коммерческий самолет приземлиться в Минске и арестовав Романа Протасевича , преследуемого режимом журналиста, который, как и она, искал убежища в Литве. «Ровно неделю назад я летела тем же рейсом из Афин», - сказала она репортерам в понедельник. «Я могла бы быть на месте Романа сейчас. Отныне ни одному человеку, который летит в воздушном пространстве над Белоруссией, не гарантируется элементарная безопасность». Бывшая учительница стала известна благодаря тому, что бросила вызов Лукашенко на президентских выборах, которые были широко осуждены как сфальсифицированные. Его жестокое подавление протестов в прошлом году вызвало международное осуждение, но также проверило границы того, что может сделать с Лукашенко внешний мир, особенно с российским президентом Владимиром Путиным, твердо стоящим на его стороне. Её муж все еще находится в тюрьме в Беларуси, а она сама числится в «списке террористов» белорусской спецслужбы, официально именуемой КГБ, той самой которая арестовала Протасевича. С момента переезда в Вильнюс она ведет полузакрытую жизнь в столице, где проживает 590 000 человек, стараясь не раскрывать местонахождение своего дома на публичных фотографиях или в интервью. Она никогда не встречается с прессой в своем частном доме, и в поездках её всегда сопровождают охранники. У нее есть все основания для опасений. В пугающем ролике, опубликованном во вторник белорусскими властями, запечатлен Протасевич с бледным лицом, говорящим ровным тоном из, по всей видимости, тюремного помещения. Он опроверг сообщения в социальных сетях о том, что он нездоров, и признался, что разжигал волнения и беспорядке в своей стране. Обстоятельства съемки этого видео и не было ли это заявление сделано под принуждением, остается неясным. Ясно лишь то, что его задержание также предназначалась для того, чтобы послать сообщение другим. «Это предупреждение Тихановской», - сказал Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета по международным делам в верхней палате парламента России, в телефонном интервью, добавив, что захваченный журналист «сидел за границей и только критиковал свою родину». Литовские официальные лица, ссылаясь на повышенные риски, призвали власти использовать больше средств государственного бюджета для защиты каждого белорусского диссидента, проживающего сейчас в стране. Они также призвали активистов оппозиции воздержаться от публикации личной информации в социальных сетях. Польша, страна, в которой проживает много белорусских активистов, также предупреждает их быть осторожными. Как сказал заместитель министра иностранных дел Павел Яблонски, «мы не можем сказать, на что способен режим». Степан Путило, который до сих пор руководит работающим из Варшавы новостным агентством Nexta, которое он основал вместе с Протасевичем, сказал репортерам, что после инцидента он «получил более тысячи угроз, что я буду следующим человеком, которого режим вытащит обратно в Беларусь». Беспокоясь за свою жизнь, он, тем не менее, пообещал продолжать делать то, что «мы делали с Романом», - сказал он. «Это вопрос нашей жизни, потому что мы хотим иметь свободную и независимую страну». В то же время, есть некое предчувствие беды и ощущение безнадежности борьбы. Алесь Зарембюк, глава фонда «Белорусский дом» в Польше, посетовал, что белорусы разочарованы тем, что по прошествии почти 10 месяцев с момента эскалации репрессий Евросоюз не оказывает помощи. «После того, что произошло вчера, это больше не наша проблема», - сказал он в понедельник. «Мы проснулись, и сейчас нам нужна поддержка и стратегическая международная коалиция, пока мы не победим». На встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе обсуждаются санкции в отношении Беларуси и блокада полетов в отношении страны. Беспокоит то, что никакие из этих действий не будут беспокоить Лукашенко. В Варшаве Павел Латушка вспоминает насильственные исчезновения политических оппонентов Лукашенко как еще одно свидетельство того, на какие меры президент пойдет, чтобы сохранить контроль. Ведущая фигура оппозиции наряду с Тихановской, Латушка ранее был послом Беларуси в Польше и Франции и перешел в оппозицию Лукашенко после президентских выборов в 2020 году. Ему пришлось покинуть страну под угрозой немедленного ареста. «Этот режим готов предпринимать любые действия против людей, в которых он видит угрозу», - написал он в электронном письме. статью прочитали: 51 человек Комментарии