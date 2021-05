архив



опубликовано редакцией на Переводике 26.05.21 20:45 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russian Espionage at the core of NATO: the “Biot case” " Польша - 24 мая 2021 г. Российский шпионаж в сердце НАТО: «дело капитана Био» Раскрытый недавно случай российского шпионажа в Италии выявил серьезную угрозу безопасности НАТО. Отношения Италии и России всегда находились под пристальным вниманием международного сообщества, их мотивы подвергаются сомнению и исследуются экспертами по безопасности со всего мира. Не раз высказывались опасения по поводу возможных последствий привилегированного экономического и политического партнерства Рима с Кремлем в контексте Европы и НАТО. Из-за «дела Био» безопасность НАТО может оказаться под угрозой.

24 May 2021 SOURCE: FLICKR 31 марта эти опасения, благодаря «делу Био», воплотились в реальность: был арестован капитан ВМС Италии, передававший конфиденциальную информацию россиянам. СМИ, а также политические элиты в ЕС и в международном сообществе сосредоточили свое внимание на этом деле о шпионаже. Хотя содержание информации, переданной г-ном Био россиянам, остается неизвестным из соображений безопасности, ожидается, что влияние и последствия этого события будут очень серьезными как в национальном контексте - в Италии, так и на международной арене. Поскольку дело это еще совсем недавнее и что произойдет дальше, еще неизвестно, однако сейчас уже можно сделать некоторые прогнозы относительно последствий на политическом уровне. [Хорошие] Отношения Рима и Москвы восходят к временам Советского Союза. На протяжении более 75 лет Россия и Италия, испытывая взаимные идеологические симпатии, поддерживают «позитивные экономические и политические отношения». Действительно, с экономической точки зрения Россия является одним из наиболее важных партнеров Италии в таких секторах, как энергетика, банковское дело, телекоммуникации и недвижимость. В политическом плане итало-российское сотрудничество хорошо известно, поскольку и правые, и левые итальянские правительства всегда демонстрировали значительный интерес к поддержанию добых отношений с Кремлем. Однако личная дружба между президентом России Владимиром Путиным и бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, безусловно, способствовала укреплению политического сотрудничества, последующие правительства культивировали эти привилегированные отношения даже после аннексии Крыма Россией в 2014 году. В последнее время, с появлением конкретных итальянско-российских программ обмена студентами и увеличением числа учебных центров и культурных институтов, связанных с Россией, также развивается культурное партнерство. Однако недавно, стабильность этих отношений была подорвана появлением дела о российском шпионаже в Италии, известным как «дело Био». Вальтер Био, капитан ВМС Италии, обвиняется в продаже русским (за 5000 евро) конфиденциальной информации о системах безопасности НАТО и Италии. Капитан официально обвиняется в передаче 9 000 секретных и конфиденциальных военных документов и 47 досье с грифом «NATO Secret». Если это обвинение превратится в прямое осуждение Био, привилегированные отношения Рима и Москвы наверняка будут испытывать сильное давление как на национальном и европейском уровнях, так и на уровне НАТО. То, что отношения России с Италией могут превратить Рим в «русского троянского коня в Европе», было выявлено уже в ходе различных исследований, а связанная с этим возможность угрозы для стабильности НАТО и Европы активно обсуждалась в последние годы и учеными и политиками. В некоторой степени, недавнее “дело Био” показало, что озабоченность Европы и НАТО по поводу отношений между Москвой и Римом была обоснованной и что степень российского политического, экономического и культурного влияния в Италии определяется геополитическими интересами России в более широком международном контексте. Каковы последствия этого для политики? Почему этот эпизод может вызвать серьезный международный резонанс? Как на европейском, так и на трансатлантическом уровнях предметом политических дебатов никогда не были экономические выгоды, которые Италия или Россия могли бы получить от их отношений. Напротив, политиков и ученых беспокоило то, что продвигалось в тени этого. Подозрения в шпионской деятельности или в том, что Россия осуществляет свою геополитическую стратегию против Запада посредством «использования» Италии, уже достаточно давно обсуждаются во всем Западном полушарии. Эти подозрения усилилось во время первой волны пандемии COVID-19, когда Россия опрометчиво вмешалась, чтобы помочь Италии с доставкой оборудования для защиты от COVID, состав, условия и продвижение которого представлялись в СМИ геополитическим проникновением в самую сердцевину ЕС и НАТО. Однако основная проблема заключается в том, что, в то время как тактика и стратегия России до или во время пандемии рассматривались только как шаги, направленные на получение преимуществ в борьбе против западной демократической системы, то дело о шпионаже может быстро превратиться в крупный дипломатический инцидент, который может значительно повредить как итальяно-российским отношениям, так и российско-западным отношениям в целом. На национальном уровне, Италии придется столкнуться с серьезным международным давлением, чтобы продемонстрировать, на чьей стороне находится страна, и решительно осудить эти действия. В более широком международном контексте, отношения между НАТО и Россией были серьезно скомпрометированы после российской аннексии Крыма в 2014 году и в значительной степени ухудшились из-за задержания Кремлем Алексея Навального. Конечно, «дело Био» не принесет никаких улучшений в эти отношения, российская попытка нанести ущерб одному из основных членов НАТО скорее будет способствовать их ухудшению. Из этой ситуации проистекает другая проблема. А именно, если Био передал засекреченные и конфиденциальные документы НАТО, безопасность Италии, а также других 30 членов НАТО может быть сильно скомпрометирована. Возможность того, что информация о военных учениях НАТО, стратегиях, национальных военных секретах стран-членов, а также любые другие стратегические детали были раскрыты России, представляет собой серьезную угрозу стабильности НАТО. Со своей стороны, однако, Био, который еще не был допрошен, заявляет, что он не мог передавать конфиденциальную информацию, поскольку у него не было доступа к ней. Однако, по словам итальянского судьи, работавшего над этим делом, действия Био не были «единичными или спорадическими», а были хорошо спланированными и организованными. поскольку большое количество фотографий этих секретных файлов было обнаружено на нескольких мобильных телефонах, которые капитан Био использовал для выполнения своих «обязанностей» перед русскими. Тем не менее, дело все еще находится на рассмотрении итальянской судебной системы, и до тех пор, пока расследование не продвинется дальше, нельзя предъявить никаких определенных претензий. Рассматриваемый как худший дипломатический инцидент со времен холодной войны, «дело Био», безусловно, будет иметь серьезные политические последствия для итальянско-российских отношений, а также на международном уровне. Опасность, которой могут подвергнуться Италия, НАТО и ее члены в результате этого эпизода, имеет большое значение. Если секретные материалы были переданы русским, необходимо понять, какие досье были скомпроментированы, поскольку Россия теперь может быть на шаг впереди, а НАТО может столкнуться с новой серьезной угрозой безопасности. Кроме того, это дело о шпионаже может привести не только к ухудшению российско-итальянских отношений, но и отношений между Италией и другими членами НАТО. Путь, выбранный Россией и Италией на данный момент, заключается в деэскалации, купировании потенциальных последствий этой ситуации. Однако, когда появятся более подробные сведения, Италии придется поддерживать тактичные отношения с Москвой и в контексте НАТО, поскольку стабильность нынешнего политического сценария уже поставлена под сомнение.

Автор: Людовика Балдуччи Людовика получила степень магистра международных отношений в Университете Гронингена, Нидерланды, по специальности «Международная безопасность». Она работает ассистентом по исследованиям и анализу в Греческом фонде европейской и внешней политики. Людовика получила профессиональный опыт в Европейском центре исследований безопасности им. Джорджа К. Маршалла, Международном научно-исследовательском институте ООН по вопросам преступности и правосудия и Институте международных отношений в Праге. Ее исследования посвящены политике безопасности и обороны ЕС, гибридной войне и современным угрозам безопасности, отношениям ЕС-НАТО и внешним отношениям ЕС. Людовика в настоящее время работает стажером по анализу политики в Варшавском институте. статью прочитали: 49 человек Комментарии