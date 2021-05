архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 26.05.21 22:18 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russian to be deported from U.S. after foiled Tesla ransomware plot " Канада - 24 мая 2021 г. После пресечения заговора с целью вымогательства у компании Tesla, россиянин будет депортирован из США The Associated Press Ken Ritter and Scott Sonner Published Monday, May 24, 2021 На этой фотографии бронирования от 23 сентября 2020 года, предоставленной шерифом округа Уошо, штат Невада, изображен Егор Игоревич Крючков, который в четверг, 18 марта 2021 года, в федеральном суде, признал себя виновным в преступном сговоре, - то есть что он предложил сотруднику Tesla 1 миллион долларов, чтобы, в схеме вымогательства с помощью программы-вымогателя, нанести ущерб заводу компании по производству электромобилей в штате Невада. (Washoe County Sheriff's Office via AP). RENO, NEVADA -- В понедельник россиянин был приговорен к сроку, равному сроку, который он уже отбыл под стражей в государственной тюрьме США, и будет депортирован после признания себя виновным в попытке подкупить сотрудника компании Tesla суммой в 500000 долларов с тем чтобы тот установил вредоносное компьютерное ПО на заводе по производству электрических батарей в штате Невада в попытке украсть секреты компании с целью вымогательства выкупа. После того, как окружной судья США Миранда Ду в Рино признала, что попытка взлома не увенчалась успехом и сеть компании не была взломана, Егор Игоревич Крючков, говоривший по видеоконференции из тюрьмы, принес свои извинения. «Прошу прощения за свое решение. Я сожалею об этом», - сказал 27-летний Крючков через русскоязычного судебного переводчика. Крис Фрей, назначенный судом адвокат подсудимого, сказал, что Крючков свободно говорит по-английски, но судья все равно предоставил переводчика. Крючков сказал, что девять месяцев, которые он провел в федеральном заключении в США, заставили его задуматься о боли, которую он причинил своей семье в России, и ущербу, нанесенному его репутации. Несколько членов семьи отправили судье электронные письма с просьбой о снисхождении. «Я понимаю, что это было плохое решение», - сказал Крючков. Крючкову грозило до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов. Судья, который согласился не использовать название компании в суде, согласился с соглашением о признании вины, достигнутым между прокуратурой и Крючковым. В марте он был приговорен к 10 месяцам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью умышленного повреждения защищенного компьютера; выплатить около 14 825 долларов в качестве компенсации за время, проведенное компанией для расследования попытки вторжения и передачи дела в ФБР; и три года федерального надзора, если он остается в США или возвратится из заграницы. Он останется под стражей до тех пор, пока не покинет страну. Генеральный директор Tesla Илон Маск после ареста Крючкова в августе в Лос-Анджелесе признал, что компания была целью того, что Маск назвал серьезной попыткой заполучить секреты компании. Федеральные власти заявили, что Крючков будет отправлен в аэропорт, чтобы вылететь из страны. У Tesla есть огромный завод недалеко от Рино, который производит аккумуляторы для электромобилей и накопители энергии. Официальные лица компании не ответили на запросы в понедельник. Судья оценил сумму, которую Крючков предложил выплатить неизвестному сотруднику, в 500 000 долларов. Она не упоминала предыдущие сообщения о том, что сумма взятки составляла 1 миллион долларов. Федеральные власти поверили, что сотрудник доложил о попытках Крючкова представителям компании. Взлом был разработан как распределенная атака типа «denial-of-service», использующая нежелательные данные для наводнения компьютерной системы Tesla, в то время как второе вторжение позволило бы соучастникам извлечь данные из сети компании и потребовать выкуп с угрозой обнародования информации. . Другие предполагаемые сообщники указаны в судебном документе по прозвищам, и делается ссылка как минимум на еще одну неудачную попытку атаковать другую неназванную компанию. В сентябре Крючков сказал судье, что он знал, что российское правительство было осведомлено о его деле, но прокуратура и ФБР никогда не заявляли о связях с Кремлем. «Нет никаких сомнений в том, что преступление является серьезным», - сказала Ду, выразив обеспокоенность «этими видами преступлений с целью выкупа в Интернете» в США и других странах. «К счастью, схема не увенчалась успехом», - сказала она. -------- Ritter reported from Las Vegas. статью прочитали: 57 человек Комментарии