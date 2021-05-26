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опубликовано редакцией на Переводике 26.05.21 22:40
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Заявление президента Джо Байдена по поводу перенаправления рейса авиакомпании Ryanair и задержания журналиста в Белоруссии

May 25, 2021

Statement by President Joe Biden on Diversion of Ryanair Flight and Arrest of Journalist in Belarus

Вильнюс Литва 2021-05-23 SP-RSM Ryanair Sun. Ведущий активист белорусской оппозиции был арестован в Беларуси после того, как президент Александр Лукашенко приказал истребителю  сопроводить [в Минск] самолет Ryanair  на котором он летел.  Foto: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Принудительное перенаправление Беларусью коммерческого рейса Ryanair, следовавшего по маршруту между двумя государствами-членами Европейского Союза, а также последующие вывод из самолета  и арест Романа Протасевича, белорусского журналиста, путешествовавшего за границей, являются прямым нарушением международных норм.

Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают как перенаправление  самолета, так и последующие вывод  и арест г-на Протасевича. Этот возмутительный инцидент и видео, которое г-н Пратасевич, судя по всему, снял под принуждением, являются позорным нападением как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы. Соединенные Штаты вместе со странами всего мира призывают к его освобождению, а также к освобождению сотен политических заключенных, незаконно  содержащихся под стражей режимом Лукашенко.

Я присоединяюсь к многочисленным призывам к международному расследованию, чтобы установить все обстоятельства дела. Я приветствую новость о том, что Европейский союз призвал к целевым экономическим санкциям и другим мерам и попросил мою команду, в тесном сотрудничестве с Европейским союзом, другими союзниками и партнерами и международными организациями,  разработать соответствующие варианты привлечения  виновных  к  ответственности.

В течение нескольких месяцев   мы  слышали   как белорусский народ  требовал  демократии, уважения прав человека и сохранения основных свобод. Я аплодирую мужеству и решимости белорусов, борющихся за основные права, включая таких журналистов, как Роман Протасевич, и лидеров оппозиции, таких как Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановский. Соединенные Штаты продолжат поддерживать народ Беларуси в его борьбе.

The White House

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