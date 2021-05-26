Заявление президента Джо Байдена по поводу перенаправления рейса авиакомпании Ryanair и задержания журналиста в Белоруссии

May 25, 2021

Вильнюс Литва 2021-05-23 SP-RSM Ryanair Sun. Ведущий активист белорусской оппозиции был арестован в Беларуси после того, как президент Александр Лукашенко приказал истребителю сопроводить [в Минск] самолет Ryanair на котором он летел. Foto: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Принудительное перенаправление Беларусью коммерческого рейса Ryanair, следовавшего по маршруту между двумя государствами-членами Европейского Союза, а также последующие вывод из самолета и арест Романа Протасевича, белорусского журналиста, путешествовавшего за границей, являются прямым нарушением международных норм.

Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают как перенаправление самолета, так и последующие вывод и арест г-на Протасевича. Этот возмутительный инцидент и видео, которое г-н Пратасевич, судя по всему, снял под принуждением, являются позорным нападением как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы. Соединенные Штаты вместе со странами всего мира призывают к его освобождению, а также к освобождению сотен политических заключенных, незаконно содержащихся под стражей режимом Лукашенко.

Я присоединяюсь к многочисленным призывам к международному расследованию, чтобы установить все обстоятельства дела. Я приветствую новость о том, что Европейский союз призвал к целевым экономическим санкциям и другим мерам и попросил мою команду, в тесном сотрудничестве с Европейским союзом, другими союзниками и партнерами и международными организациями, разработать соответствующие варианты привлечения виновных к ответственности.

В течение нескольких месяцев мы слышали как белорусский народ требовал демократии, уважения прав человека и сохранения основных свобод. Я аплодирую мужеству и решимости белорусов, борющихся за основные права, включая таких журналистов, как Роман Протасевич, и лидеров оппозиции, таких как Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановский. Соединенные Штаты продолжат поддерживать народ Беларуси в его борьбе.

The White House

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