Арест Протасевича - спецоперация западных спецслужб против Китая

25.05.21 Автор Павел Онойко

В этой головоломной истории вокруг ареста белорусского оппозиционера есть несколько странных моментов, которые позволяют предположить, что все это было спланировано не в Минске и даже не в Москве, а в Лондоне и Ленгли.

Начнем с небольшой детали: несколько дней назад, еще до пресловутой посадки самолета Ryanair в Минске, Литва заявила о выходе из блока 17+1. Это блок создал ряд европейских стран вместе с Китаем для сотрудничества с последним в рамках проекта Новый шелковый путь.

Но "внезапно" глава литовского МИД Габрюэлюс Ландсбергис, в интервью журналу Politiko, заявил о выходе страны из этого блока и призвал другие европейские государства последовать её примеру.

Сначала был проект модернизации порта Клайпеда. Потом развитие сети мобильной связи стандарта 5G. В начале этого года - установка сканеров багажа в аэропортах. Во всех этих проектах на территории Литвы хотели участвовать китайские компании. И каждый раз официальный Вильнюс отказывал Пекину по соображениям национальной безопасности. А теперь Литва и вовсе решила прекратить участие в так называемом формате "17+1", созданной по инициативе Китая платформы для диалога Пекина со странами Балтии, Центральной Европы и Балканского полуострова.

Новый шелковый путь

О китайском товарном коридоре через Азию в Европу. В этом сумасшедшем проекте, который сулил десятки миллиардов долларов всем его участникам, должна была участвовать Украина, благодаря своему чрезвычайно выгодному географическому положению. В частности Китай был готов инвестировать 10 млрд в глубоководный порт в Крыму. Но случился Майдан, а затем Крым "уплыл" в Россию, которую по этому поводу немедленно обложили санкциями, и транспортные потоки переориентировали на Беларусь. А потом случился уже Майдан и в самой Беларуси. И многие эксперты уже тогда начали связывать "цветные революции" в центре Европы с противодействием США китайскому проекту.

Была такая интересная деталь. Лукашенко консультировался с Китаем, как ему лучше купировать протесты, потому что у Китая есть серьезный опыт по Гонконгу. Так как Китай, да и Россия, заинтересованы в политической стабильности Белоруссии. И тут Литва говорит, что нужен формат не 17 +1 , а 27 +1, а все договоренности нужно заключать не с национальными правительствами, а в рамках ЕС. Но глава МИДа Литвы, наверное, забыл, что некоторые страны этого блока (имеется ввиду 17+) не являются членами ЕС (Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия). И если страны Евросоюза оттуда выйдут, останутся там одни балканские страны, без Греции и портов Прибалтики, и тогда для Китая пропадет весь смысл существования этого блока.

Как реагирует Китай на заявления МИД Литвы

Китайская GlobalTimes выдала резкий, если не сказать оскорбительный, материал. Авторы публикации назвали Литву "маленькой балтийской страной, население которой меньше, чем некоторые городские районы Китая. Также, говорится в публикации, страна, несмотря на свой реальный вес, участвует во всех радикальных антироссийских действиях и клянется в верности США и НАТО. Называют они себя государство на передовой, а сами же китайцы дают подобному поведению определение, которое можно перевести, как "презренный мерзавец". И считают антикитайские выпады Литовской республики символическими отзвуками стратегии США против Китая.

И все это говорилось за пару дней до того, как Беларусь приземлила самолет Ryanair. А сейчас уже нам дают понять, что Беларусь затмила Россию на саммите Евросоюза. И это все ложится в единую картину.

Все они начинают заявлять, как будто уже нашелся 100%-ный повод. При этом невероятно быстро, сверх быстро, были приняты меры по бойкоту Беларуси, как будто ждали и готовились к этому. Запад быстрыми темпами пытается сделать из Беларуси страну-изгоя. Создать своего рода санитарный кордон между западным миром и Китаем, успеть накачать общественное мнение до тех пор, пока из Минска не начнут сыпаться показания: имена, пароли, явки и прочее, что уже начал выдавать быстро поплывший Протасевич.

Ввести британские санкции против "Северного потока-2" и трубопровода "Ямал-Европа", проходящего через Белоруссию, предложил на слушаниях в палате общин в понедельник глава международного комитета Том Тугендхат, по инициативе которого было созвано заседание для обсуждения инцидента с самолетом Ryanair.

"Следует остановить "Северный поток-2" и энергопровод "Ямал" ("Ямал-Европа"), который проходит через Белоруссию и который дает деньги этому тираническому режиму", — сказал Тугендхат, обращаясь к Раабу.

Тут нужно понимать, что Британия в последнее время стала крайне дерзкой на международной арене. Видимо потому, что после Брексита, вместе с экономическими проблемами и коронавирусом, у неё намечается собственный рексит с Шотландией. Поэтому гордый британский лев превратился в мопса, который лебезит перед американским орлом в надежде, что тот бросит ей новую косточку.

Чем в этом году будут топить немцы, британцев не интересует (у них пока есть свой газ, а в случае чего - привезут из США в качестве компенсации за дружескую помощь). И это при том, что по состоянию на 22 мая отставание закачки газа в европейские хранилища достигло 34,7 млрд кубометров.

А значит российская труба Европе нужна позарез, альтернатива - сжиженный газ из США, который будет стоить на порядок дороже. И властям Германии уже завтра придется объяснять своему народу, почему им придется платить в 2 раза дороже. А немцы это не украинцы, которым можно цену поднять в 10 раз под надуманными предлогами, тут можно и кресла канцлера лишиться.

Теперь давайте глянем на карту "Нового шелкового пути", и нам все станет понятно. Вывод из строя Беларуси приводит к разрыву этого маршрута. И в результате может пострадать поставка товаров из Китая. А значит удар, фактически, направлен не на Беларусь, а на Китай.

Видимо с этим связаны резкие выпады Байдена. Они додумались, как можно прижать Пекин, и прижать больно. И казалось бы эта локальная история приобрела глобальное значение, не меньше, чем с изрядно позабытым Навальным.

У Запада появилась возможность вбить гвоздь в гроб Евроазийской экономической интеграции и наконец-то отсечь Китай через Беларусь. Так, чтобы у Польши и Германии, которые являются одними из самых заинтересованных в этом лиц, не осталось даже тени сомнения в правильности этого решения.

Поэтому сейчас эту тему будут активно использовать и педалировать на всех уровнях. И Греции в данном случае, если она присоединится к санкциям против Беларуси, также мало не покажется. Уж больно экономика Эллады зависит от Китая. Впрочем, это тоже может быть одним из шагов многоходовки, которую так искусно умеют строить на берегах Темзы и Потомака.

Справка:

"Формат "16+1" — это структура сотрудничества Китая и стран Центральной и Восточной Европы: Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Греции, Македонии, Черногории, Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Словении. Это сотрудничество носит преимущественно торгово-экономический и инвестиционный характер, но в то же время охватывает вопросы взаимоотношений в области культуры, туризма, науки и образования.

Греция в этой схеме занимает одно из ведущих мест, имея крупнейший в Средиземном море контейнерный терминал в Пирее, который крайне раздражает США.

Формат "16+1" подвергается критике в Европе прежде всего потому, что, по мнению многих наблюдателей, данная инициатива направлена на разрушение единства Евросоюза в политической области. В Брюсселе же считают, что продвинутое экономическое сотрудничество стран-членов ЕС из Центральной и Восточной Европы с Китаем заставляет эти страны в той или иной степени уступать внешнеполитическому давлению Поднебесной, что подрывает сплочённость европейского интеграционного объединения и возможность выступить "единым фронтом" в отношениях с КНР. А главное, что более всего опасно для Брюсселя, они получили возможность договариваться о взаимодействии с Китаем напрямую.

Ярчайшим примером может служить голосование в 2016 г. в Совете ЕС по вопросу осуждения китайской активности в Южно-Китайском море: 4 страны-члена - Венгрия, Греция, Хорватия и Словения - сообща заблокировали принятие итогового заявления, выдержанного в конфронтационном по отношению к Пекину тоне.

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