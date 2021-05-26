Евреев обвинили в проигрыше России на "Евровидении"

25 МАЯ 2021

Фото: "Фейсбук"

Россия не заняла никакого престижного места на песенном конкурсе "Евровидение" потому, что "свинью русским, в виде быдловатой таджикской пучеглазой женщины, стебающейся над русскими женщинами, подложили евреи". Такое мнение высказал депутат Государственной думы РФ Вячеслав Лысаков.

"Ори Каплан и Ори Авни – израильские музыканты, с которыми Манижа познакомилась во время поездки на гастроли в Израиль от Гоголь-центра. Именно они сочинили вместе с Манижей и спродюсировали песню "Русская женщина", записав ее на студии в Тель-Авиве несколько месяцев назад. Вот тебе и "голосование", вот тебе и "выбор народа", вот тебе и симпатии Эрнста, цинично и открыто продекларированные на весь мир", – пишет народный избранник в своем официальном телеграмм-канале "ДУМАем".

ДУМАем Я ненавижу две вещи, как сказал Марк Твен - расизм и негров. Отголоски Евровидения принесли неожиданную для меня информацию. Оказывается, свинью русским, в виде быдловатой таджикской пучеглазой женщины, стебающейся над русскими женщинами, подложили евреи. Ори Каплан и Ори Авни – израильские музыканты, с которыми Манижа познакомилась во время поездки на гастроли в Израиль от Гоголь-центра. Именно они сочинили вместе с Манижей и спродюсировали песню «Русская женщина», записав ее на студии в Тель-Авиве несколько месяцев назад. Вот тебе и "голосование", вот тебе и "выбор народа", вот тебе и симпатии Эрнста, цинично и открыто продекларированные на весь мир. Там ещё один наш "болгарин" вокруг прыгал, одетый как чучело, выдавая себя за своего. Но, это тяжёлый случай, тут доктор уже не поможет. Что касается Манижи - встала и пошла! Потому, что у русских есть хорошая пословица: "Где родился - там и пригодился". И ещё одна: "Не буди лихо, пока оно тихо". t.me/dumayem/4730 24.6K viewsedited May 23 at 04:34

Напомним, в конкурсе победил итальянский коллектив Måneskin с песней "Тихие и смирные" (Zitti E Buoni), по итогам голосования жюри и зрителей итальянцы получили 524 балла. На втором месте оказалась французская певица Барбара Прави (499 баллов), третье занял представитель Швейцарии Джонс Тирс (432 балла).

Российская певица Манижа с песней "Русская женщина" набрала 2014 балла и заняла 9 место.

Израильская исполнительница Эден Алене, несмотря на то, что некоторые музыкальные критики пророчили ей победу, оказалось лишь 17, набрав 93 балла. Социальные сети практически единодушно отметили явную политизированность конкурса, при этом некоторые обратили внимание на подтасовку голосов зрителей.

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