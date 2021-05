“Кранты тебе, Александр Григорич...)))”

В Канаде обнаружено ДРЕВНЕЙШЕЕ В МИРЕ правительство-в-изгнании - белорусское

В понедельник, правительство Белоруссии прервало дипломатические отношения этой страны с Канадой. К счастью, мы являемся домом для другого белорусского правительства.

Author of the article: Tristin Hopper

Publishing date: May 26, 2021

Ивонка Сурвилла, 85-летний президент Белорусской Демократической Республики в изгнании, выступает с ноябрьским видеообращением из Оттавы. PHOTO BY RADA OF THE BELARUSIAN DEMOCRATIC REPUBLIC

Во вторник, восточноевропейское государство Беларусь приостановило дипломатические отношения с Канадой после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил страну ,принудительно посадившую пролетавший над ней авиалайнер, чтобы арестовать находившегося на его борту журналиста-диссидента.

Это было одной из серии дипломатических санкций, которые Беларусь применила на этой неделе, но ссора Канады с этой страной имеет мало кому известный оборот: в Оттаве находится белорусский парламент-в-изгнании, который утверждает, что вот уже более 102 лет он выбирает и поддерживает законное правительство Белоруссии.

Рада Белорусской Народной Республики проводит выборы, чеканит медали, принимает декларации и видит себя в качестве единственного истинного «хранителя традиций белорусской государственности». Подтверждением долгой истории автократического правления в Беларуси является то, что это самое старое в мире правительство-в-изгнании.

За исключением девятимесячного периода, когда она свободно управляла частью бывшей царской России, остальное время своего существования Рада была похожа на сборище полунищих беженцев, работающих в каких-то подсобках и тоскующих по тому дню, когда они смогут «передать свой мандат какому-то другому будущему демократическому правительству Белоруссии».

Фотография 1918 года. Только что созданное правительство Белорусской Демократической Республики. Вскоре после того, как был сделан этот снимок, большевистские силы положат конец всем попыткам установить в Белоруссии либеральную демократию. PHOTO BY RADA OF THE BELARUSIAN DEMOCRATIC REPUBLIC

Белорусская Демократическая Республика сформировалась в хаосе, окружавшем окончание Первой мировой войны. После отречения от престола российского царя Николая II и последующего захвата власти в России большевиками (в результате Октябрьской революции), в 1918 году Россия официально вышла из войны, уступив большую часть западной России имперской Германии .

Именно на этих, недавно завоеванных землях Рада Белорусской Демократической Республики оформилась как конгресс из 77 членов, пытающийся объединить под своей властью национальную военную и гражданскую инфраструктуру и добиться международного признания. Однако после поражения имперской Германии в ноябре 1918 года большевистские армии быстро вошли на эту территорию и превратили ее в советскую республику.

Первоначально, изгнанное правительство перебралось в Прагу, в последствии, события Второй мировой войны вытолкнули их в Париж, а затем в Северную Америку. С 1997 года Рада находится в Оттаве и возглавляется канадкой белорусского происхождения Ивонкой Сурвилла.

Хотя Сурвилла действительно получила медаль Бриллиантового юбилея в 2013 году от сенатора-консерватора Рейнелла Андрейчука, ее правительство в изгнании никогда не получало признания со стороны Канады. «Мы никогда не получали большой поддержки со стороны западных правительств», - сказал вице-президент по иностранным делам Николай Пакайеу в 2016 году .

На протяжении большей части существования Рады Беларусь была одной из 15 республик, входящих в состав Советского Союза. Страна получила полную независимость в 1991 году на фоне распада СССР, но с 1994 года находится под все более авторитарным правлением президента Александра Лукашенко.

Опираясь на открытую поддержку со стороны соседней России, Лукашенко контролировал многочисленные спорные выборы и серийные исчезновения политических диссидентов.

«Беларусь - последняя диктатура Европы, последняя страна на этом континенте, которая до сих пор не смогла избавиться от темного наследия советского режима и преодолеть ужасные травмы, нанесенные нашей нации тоталитаризмом», - заявила Сурвилла в речи 2020 года, произнесенной в разгар массовых протестов по всей Беларуси против очередных выборов, на которых Лукашенко объявил себя победителем.

Правительство в изгнании поддерживает веб-сайт, на котором назван его президиум из 16 членов и размещен их официальный устав. Рада также ведет несколько аккаунтов в социальных сетях, в которых освещаются нарушения прав человека со стороны правительства Лукашенко.

Rada of the Belarusian Democratic Republic

@radabnr

https://twitter.com/i/status/1397257948523638791

"Беларусь будет свободной! Мы верим, можем, и преодолеем! " #Belarus политзаключенные скандируют в зале суда после того, как судья вынес им сегодня незаконные приговоры на тюремные сроки в 5 или 7 лет #FreeBelarus #StandWithBelarus #LukashenkoTerrorist

2:27 PM · May 25, 2021·Twitter for Android

В интервью 2020 года Латвийскому Общественному радио секретарь Рады по информации Алесь Чайчиц назвал изгнанное правительство «своего рода нематериальной реликвией». Белорусское правительство-в-изгнании давно отказалось от любых планов вновь сформировать законное правительство страны. Скорее, они видят свою миссию в том, чтобы поддерживать огонь белорусской демократии до тех пор, пока в Беларуси не возникнет неавтократическое правительство, которое призовет их.

Когда настанет день, когда Беларусь примет Конституцию и проведет свободные выборы, «функции Рады Белорусской Демократической Республики будут выполнены», - сказал Чайчиц.

Рада может и не имеет никакого дипломатического влияния, но она получила признание среди диссидентов правительства Лукашенко. Белорусский политик Светлана Тихановская была основным кандидатом от оппозиции на выборах 2020 года. Ее муж находится под стражей за ведение антилукашенского аккаунта на YouTube, а сама Тихановская впоследствии сбежала в Литву также из-за опасений ареста.

В прошлом месяце Тихановская официально отметила Сурвиллу за «работу, которую она много лет делает для нашей независимости».

Sviatlana Tsikhanouskaya

@Tsihanouskaya

Сегодня Президент Белорусской Демократической Республики в изгнании Ивонка Сурвилла отмечает 85-летие. Мне было приятно поздравить г-жу Сурвиллу и обсудить с ней ситуацию в Беларуси. Я восхищаюсь работой, которую она много лет делает для нашей независимости.

4:07 PM · Apr 11, 2021

Share this Tweet

https://twitter.com/Tsihanouskaya/status/1381338097024126978/photo/1

Европа породила множество правительств-в-изгнании в 20-м веке, но, вероятно, самым известным было польское правительство-в-изгнании, перебравшееся в Лондон после вторжения в страну нацистской Германии в 1939 году.

Правительство-в-изгнании осталось в Лондоне после послевоенного коммунистического переворота в Польше и уступило свою власть только после демократических выборов 1991 года.

Белорусское правительство в изгнании также было близко к тому, чтобы дать свое благословение первому постсоветскому правительству страны в 1990 году, но отступило, потому что «признаки того, как нынешний режим будет действовать, уже были очевидны», - сказал Чайчиц в прошлом году. .

Он добавил: «Мы можем дать мандат только один раз. Поэтому необходимо дождаться момента, когда будут созданы полноценные и независимые демократические институты».

статью прочитали: 68 человек