архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 27.05.21 17:47 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Czech former president Vaclav Klaus reportedly secretly sent a loan to Soviet Union after revolution" Германия - 26 мая 2021 г. После “Бархатной” революции, министр финансов [а впоследствии - президент] Чехии Вацлав Клаус секретно выдал Советскому Союзу ссуду на 1,3 миллиарда долларов By bne IntelliNews May 26, 2021 Бывший президент Чехии Вацлав Клаус Как сообщили газеты Hospodarske Noviny (HN) и Aktualne.cz, постреволюционный министр финансов Чехии (а затем и президент Чехии) Вацлав Клаус якобы выполнил кредитный договор, заключенный главой чешского коммунистического правительства Ладиславом Адамецом с Советским Союзом незадолго до Бархатной революции, положившей конец коммунистическому правлению, и отправил русским около 1,3 миллиарда долларов (треть общего долга России перед Чехией), . Обнаруженные документы подтвердили, что Чехословакия действительно отправила деньги Советскому Союзу и что русские признали долг. Однако заем был скрытно переведен на пакет так называемого российского долга 1990-х годов, который, по утверждениям политиков, был старой дебиторской задолженностью до 1989 года. Газета подчеркнула, что ссуда Советскому Союзу была отправлена, несмотря на протесты тогдашних государственных банкиров, которые предостерегали Клауса от ссуды в миллиард долларов. «Неясно, из каких источников Чехословацкий коммерческий банк покроет перевод», - писал генеральный директор Чехословацкого коммерческого банка (CSOB) Ростислав Петрас Клаусу в декабре 1989 года. В то время CSOB входил в состав Чешского центрального банка и отвечал за финансирование внешней торговли под прямым контролем государства и за предоставление кредитов в иностранной валюте. Сам Клаус отрицает эти обвинения. «Я еще раз повторяю, что мне ничего не известно о контракте от 10 ноября 1989 года.… Прошло 32 года. Это произошло в коммунистическую эпоху, это определенно был договор, который не обсуждался публично», - сказал он, утверждая, что сообщения газет представляют собой заранее подготовленное нападение на него, возможно, с целью помешать его возвращению в политику. Однако, судя по парламентским архивам, Клаусу было трудно защищать перед депутатами государственный бюджет на 1990 год, согласно которому деньги уходили в Советский Союз. Клаус использовал ряд экономических терминов и заверил депутатов, что все в порядке, и это всего лишь бумажное отражение в бюджете обязательств правительства Адамека. Согласно HN, соглашение было предложено в апреле 1989 г. должностным лицом Министерства финансов Зденеком Рахачем, который до 6 ноября 1989 г. числился в списках чешской тайной полиции (StB) как сотрудник под кодовым именем «Рига». Позже Рахач устроился на работу в министерство финансов, где, после того, как Клаус стал министром, остался в качестве его советника. «Я не знаю человека по имени Зденек Рахач, он, вероятно, был одним из нескольких сотен сотрудников министерства финансов, но ни в коем случае не был моим советником. Я никогда не советовался с ним, я ничего о нем не знаю», - заявил Клаус. Как пояснил HN, когда Клаус стал премьер-министром в 1992 году, Рахач стал членом команды министра финансов Ивана Кочарника. Кочарник утверждает, что понятия не имеет о кредите. «Я не знал, что Клаус выдал [эту ссуду] после революции. Если я правильно помню, ссуда была обещана правительством Адамека», - сказал Кочарник. Когда Клаус ушел с поста премьер-министра в 1998 году из-за сомнительного спонсирования Гражданской демократической партии и было назначено новое временное правительство, новым главой кабинета министров стал нынешний президент Милош Земан (в то время лидер социал-демократов). Затем Земан в спешке договорился с россиянами, которые не выплатили свой долг, что они выплатят только пятую часть общей суммы долга, которая составляла 100 миллиардов чешских крон, а остальная сумма будет списана. Условие, поставленное россиянами для выплаты части долга Чехии, заключалось в том, что сделка будет проходить через посредников. Эти посреднические роли были отданы РАО ЕЭС с российской стороны и неизвестной пражской компании Falkon Capital с чешской, несмотря на предупреждения чешских спецслужб о ее учредителях - грузине Паате Мамаладзе, которого в то время СМИ описывали как бывшего агента советской разведки ГРУ и Вазе Кикнавелидзе, которого чешская полиция подозревала в сотрудничестве с российской организованной преступностью. HN сообщила, что когда фирма Falkon Capital начала работать с российским долгом, размер её уставного капитала был 2,5 млн. чешских крон, при этом она смогла выплатить Чехии более 20 млрд. чешских крон ($ 400 млн) из неизвестных источников. После этого чешское правительство немедленно перевело компании всю сумму долга. Позже, однако, выяснилось, что русские фактически отправили на погашение сумму составлявшую половину кредита - 53 млрд. чешских крон, но, где в конечном итоге оказались оставшиеся 30 млрд. чешских крон, так и не выяснилось, сообщает газета. В 2012 году Зденек Рахач, придумавший кредит, возглавил Falkon Capital. По данным российского информационного агентства The Insider, прибыль от выплаты долга была распределена между Земаном и российской стороной, а именно Анатолием Чубайсом и Алексеем Кудриным. Бизнесмен Владислав Москалев, в настоящее время проживающий в Канаде, которая отказалась экстрадировать его в Россию, говорит, что он был очевидцем сделки. статью прочитали: 34 человек Комментарии