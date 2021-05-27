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опубликовано редакцией на Переводике 27.05.21 21:26
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Российский шпионский корабль у берегов острова Кауаи (Гавайи) стал причиной задержки испытаний противоракетной системы

Гонолулу, Гавайи

By William Cole  May 26, 2021 

COURTESY U.S. NAVY The Soviet Vishnya-class intelligence collection ship Kareliya (SSV-535, in the foreground) steamed alongside the U.S. Navy guided missile cruiser USS Texas in 1988. Texas at the time was assigned to the aircraft carrier USS Carl Vinson for a deployment in the Western Pacific.
COURTESY U.S. NAVY
Советский разведывательный корабль «Карелия» (тип «Вишня», SSV-535, на переднем плане) движется рядом  с ракетным крейсером ВМС США USS Texas,  1988 год.  USS Texas в то время был придан авианосцу USS Carl Vinson для развертывания в  западной части Тихого  океана.

По словам официальных лиц, российский шпионский корабль, оперирующий  в международных водах у берегов  острова Кауаи,  на несколько дней  задержал испытания ракетных систем  проводимых  Агентством противоракетной обороны.

Командование Тихоокеанского флота США в Перл-Харборе  указало  в своем заявлении, что «знает о российском корабле, действующем в международных водах в районе Гавайев, и будет продолжать отслеживать его все время, пока он находится здесь. С помощью патрульных самолетов, надводных кораблей и других  своих  функциональных возможностей  мы можем внимательно следить за всеми судами в Индо-Тихоокеанском оперативном районе».

Не сразу было понятно, передает ли российское судно сигнал автоматической системы опознавания или AIS. Если это так,  то  присутствие этого  корабля - за пределами значительных возможностей обнаружения Тихоокеанского флота - было бы четким индикатором присутствия корабля, который  мог  бы помешать испытанию ракеты.

Данное испытание может быть связано с перехватом  противоракетой  SM-6 реплицированной угрозы крылатой ракеты. Связаться с Агентством противоракетной обороны для получения комментариев сегодня утром не удалось.

Веб-сайт агентства U.S. Naval Institute News, который первым сообщил о присутствии  корабля, указал, что это корабль общей вспомогательной разведки ВМФ России «Карелия» (SSV-535,  тип «Вишня», или AGI).

Корабль, базирующийся во Владивостоке, является одним из семи AGI, специализирующихся на радиотехнической разведке, сообщает USNI News.

На сайте navyrecognition.com в 2017 году сообщалось, что «Карелия» находилась на консервации более 10 лет,   до января 2014 года, когда был проведен «капитальный ремонт и дооснащение корабля». После этого он был передан Тихоокеанскому флоту России.

Агентство USNI News сообщило, что российское судно находилось в международных водах в 13 морских милях к западу от Кауаи. Территориальные воды начинаются  на  расстоянии в  12 морских миль  от берега.

Чиновник сказал, что частота  появления  российских или китайских разведывательных судов у Гавайев находится в пределах исторических норм и не имеет никаких признаков всплеска.

В 2018 году, после того как Китай был исключен из числа приглашенных на  престижные  учения  на  периферии Тихого океана, он все равно появился там - отправив шпионский корабль в международные воды у Гавайев.

Чилийский коммодор Пабло Ниманн, командующий морским компонентом объединенных сил на RIMPAC того года, сказал в то время, что «очень досадно, что присутствие корабля, не участвующего в учениях, может помешать учениям. Я надеюсь и ожидаю, что все моряки будут действовать профессионально, чтобы мы могли продолжать концентрироваться на текущей работе и развивать дух сотрудничества, который придает цель  этой работе».

Корабль AGI ВМС Народно-освободительной армии  Китая  был тогда  обнаружен у берегов Гавайских островов, это  произошло  на  раннем  этапе  крупнейших  в мире международных  морских  учений.

Когда,  в 2014 году Китай впервые пригласили участвовать в RIMPAC, он тогда   также прислал шпионский корабль. ВМС  США ранее подтвердили, что в 2012 году  Китай также направил корабль наблюдения к Гавайям. Считается, что Россия с большей вероятностью отправит шпионские корабли к  Гавайям, чем Китай.

В 2016 году во время RIMPAC российский корабль AGI класса Balzam прибыл в международные воды у Гавайев. Учения проводятся каждые два года.

Капитан ВМС в отставке Карл Шустер, бывший директор по операциям Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США и адъюнкт-профессор Гавайского Тихоокеанского университета, сказал во время прибытия китайского AGI в 2018 году, что его присутствие было больше, чем  “ударом под дых”  Соединенным Штатам.

«На самом деле это сбор разведданных, - сказал Шустер, добавив: «Это то, что сделала бы любая разумная страна, хотя в этом всегда есть политическая  составляющая».

«Но AGI следит за тем, как мы применяем тактику, как мы выполняем процедуры, они также отслеживают все радиолокационные сигналы», - сказал Шустер.

Двадцать пять стран, 46 надводных кораблей, пять подводных лодок, 18  подразделений национальных сухопутных войск, более 200 самолетов и 25000 человек были собраны в основном на Гавайях, а также в Южной Калифорнии для участия в RIMPAC того года.

Шустер назвал это «разведывательной возможностью, от которой трудно отказаться».

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