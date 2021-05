архив



опубликовано редакцией на Переводике 27.05.21 21:26

"Russian spy ship operating off Kauai, Navy confirms" США - 26 мая 2021 г. Российский шпионский корабль у берегов острова Кауаи (Гавайи) стал причиной задержки испытаний противоракетной системы Гонолулу, Гавайи By William Cole May 26, 2021

COURTESY U.S. NAVY

Советский разведывательный корабль «Карелия» (тип «Вишня», SSV-535, на переднем плане) движется рядом с ракетным крейсером ВМС США USS Texas, 1988 год. USS Texas в то время был придан авианосцу USS Carl Vinson для развертывания в западной части Тихого океана. По словам официальных лиц, российский шпионский корабль, оперирующий в международных водах у берегов острова Кауаи, на несколько дней задержал испытания ракетных систем проводимых Агентством противоракетной обороны. Командование Тихоокеанского флота США в Перл-Харборе указало в своем заявлении, что «знает о российском корабле, действующем в международных водах в районе Гавайев, и будет продолжать отслеживать его все время, пока он находится здесь. С помощью патрульных самолетов, надводных кораблей и других своих функциональных возможностей мы можем внимательно следить за всеми судами в Индо-Тихоокеанском оперативном районе». Не сразу было понятно, передает ли российское судно сигнал автоматической системы опознавания или AIS. Если это так, то присутствие этого корабля - за пределами значительных возможностей обнаружения Тихоокеанского флота - было бы четким индикатором присутствия корабля, который мог бы помешать испытанию ракеты. Данное испытание может быть связано с перехватом противоракетой SM-6 реплицированной угрозы крылатой ракеты. Связаться с Агентством противоракетной обороны для получения комментариев сегодня утром не удалось. Веб-сайт агентства U.S. Naval Institute News, который первым сообщил о присутствии корабля, указал, что это корабль общей вспомогательной разведки ВМФ России «Карелия» (SSV-535, тип «Вишня», или AGI). Корабль, базирующийся во Владивостоке, является одним из семи AGI, специализирующихся на радиотехнической разведке, сообщает USNI News. На сайте navyrecognition.com в 2017 году сообщалось, что «Карелия» находилась на консервации более 10 лет, до января 2014 года, когда был проведен «капитальный ремонт и дооснащение корабля». После этого он был передан Тихоокеанскому флоту России. Агентство USNI News сообщило, что российское судно находилось в международных водах в 13 морских милях к западу от Кауаи. Территориальные воды начинаются на расстоянии в 12 морских миль от берега. Чиновник сказал, что частота появления российских или китайских разведывательных судов у Гавайев находится в пределах исторических норм и не имеет никаких признаков всплеска. В 2018 году, после того как Китай был исключен из числа приглашенных на престижные учения на периферии Тихого океана, он все равно появился там - отправив шпионский корабль в международные воды у Гавайев. Чилийский коммодор Пабло Ниманн, командующий морским компонентом объединенных сил на RIMPAC того года, сказал в то время, что «очень досадно, что присутствие корабля, не участвующего в учениях, может помешать учениям. Я надеюсь и ожидаю, что все моряки будут действовать профессионально, чтобы мы могли продолжать концентрироваться на текущей работе и развивать дух сотрудничества, который придает цель этой работе». Корабль AGI ВМС Народно-освободительной армии Китая был тогда обнаружен у берегов Гавайских островов, это произошло на раннем этапе крупнейших в мире международных морских учений. Когда, в 2014 году Китай впервые пригласили участвовать в RIMPAC, он тогда также прислал шпионский корабль. ВМС США ранее подтвердили, что в 2012 году Китай также направил корабль наблюдения к Гавайям. Считается, что Россия с большей вероятностью отправит шпионские корабли к Гавайям, чем Китай. В 2016 году во время RIMPAC российский корабль AGI класса Balzam прибыл в международные воды у Гавайев. Учения проводятся каждые два года. Капитан ВМС в отставке Карл Шустер, бывший директор по операциям Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США и адъюнкт-профессор Гавайского Тихоокеанского университета, сказал во время прибытия китайского AGI в 2018 году, что его присутствие было больше, чем "ударом под дых" Соединенным Штатам. «На самом деле это сбор разведданных, - сказал Шустер, добавив: «Это то, что сделала бы любая разумная страна, хотя в этом всегда есть политическая составляющая». «Но AGI следит за тем, как мы применяем тактику, как мы выполняем процедуры, они также отслеживают все радиолокационные сигналы», - сказал Шустер. Двадцать пять стран, 46 надводных кораблей, пять подводных лодок, 18 подразделений национальных сухопутных войск, более 200 самолетов и 25000 человек были собраны в основном на Гавайях, а также в Южной Калифорнии для участия в RIMPAC того года. Шустер назвал это «разведывательной возможностью, от которой трудно отказаться».