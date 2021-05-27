Россия делает Сирию частью своей системы ядерного сдерживания США

Российский бомбардировщик Ту-22, способный нести ядерное оружие, впервые приземлился на авиабазе Хмеймим в Сирии. Это означает, что Сирия стала частью системы ядерного сдерживания России.

Dan Arkin | 26/05/2021

Россия модернизирует и расширяет свои две базы в Сирии, авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу Тартус, обе в провинции Латакия, где сосредоточены развернутые в Сирии российские силы.

В Минобороны подтвердили, что расширение одной из двух взлетно-посадочных полос в Хмеймиме завершено, и теперь ВПП может использоваться для взлета и посадки бомбардировщиков Ту-22М3. Сайт Drive сообщил, что российский гигантский транспортник Ан-124 также может приземляться на базе Хмеймим. Модернизированная взлетно-посадочная полоса на базе была удлинена в обе стороны и теперь её протяженность составляет более 3 км.

В середине мая российские военные источники сообщили сети «Голос Америки», что российские военные расширяют базу в Тартусе и планируют построить в порту большой плавучий док, с тем чтобы увеличить его возможности по обслуживанию и ремонту кораблей.

Согласно заявлению Минобороны России, модернизация второй взлетно-посадочной полосы в Хмеймиме завершилась полной заменой покрытия взлетно-посадочной полосы и установкой нового светотехнического и радиооборудования. «Также была увеличена длина взлетно-посадочной полосы, что позволило расширить возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов», - говорится в сообщении, далее добавлено, что теперь, с авиабазы могут летать все типы самолетов, находящихся на вооружении ВС РФ, в том числе тяжелые​​». После выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря дальние бомбардировщики вернутся на постоянные аэродромы на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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