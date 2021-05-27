Подборка сообщений Deutsche Welle

Если в Вашингтоне накануне встречи Байден-Путин думают, что смогут играть с Кремлем по правилам холодной войны, то это большая ошибка, считает Константин Эггерт.

26.05.2021 Автор Константин Эггерт

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин

Президенты Соединенных Штатов и России встретятся 16 июня не в дружественной Владимиру Путину Вене и не в несколько менее, но тоже дружественном ему Хельсинки, как, судя по всему, хотели в Кремле. Для первого саммита выбрана Женева - столица европейской штаб-квартиры ООН и место, где 19 ноября 1985 года впервые увиделись Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Их знакомство тогда открыло дорогу саммиту в Рейкьявике в 1986 году. Его многие историки считают началом конца холодной войны.

Путин и его "политбюро"

Однако 2021-й - не 1985-й. Америка остается мировой державой номер один, но главный вызов ей сегодня бросает не Москва, а Пекин. Сегодняшняя Россия - не СССР. Политбюро ЦК КПСС в меру сил и разумения его членов отстаивало национальные интересы своей страны - так, как оно их понимало. В отличие от советского, главная задача путинского режима - выживание, сохранение власти и собственности за нынешней верхушкой с последующей их передачей детям. Собственность - это, по сути, большинство национальных богатств Российской Федерации. При всем моем неуважении к коммунистическим вождям невозможно говорить о них как о собственниках советских нефти, газа и редкоземельных металлов.

Лозунги о величии России могут звучать музыкой для ушей самого Путина, который явно хочет сравнивать себя с Петром Великим или Сталиным. Но все же главное в путинском общении с окружающим миром - защитить свое право без помех управлять "корпорацией Россия". А для этого нужно постоянно оборонять "крепость Россия" от внутренних и внешних врагов. А для того, чтобы гарнизон не расслаблялся и не задавал лишних вопросов о том, откуда у коллективного "игоря ивановича" такие несметные богатства, нужен постоянный элемент международной напряженности.

Советские начальники чувствовали себя сильными, потому что не боялись потерять власть. Нынешние - боятся, и поэтому должны постоянно демонстрировать силу и угрожать дестабилизировать международную обстановку. Они считают, что только так могут заставить Запад отказаться от мыслей о смене режима в России.

Лукашенко под защитой Кремля

Поэтому Путин, например, не станет всерьез обсуждать с Байденом прекращение конфликта с Украиной. Ведь Кремль не намерен отказываться от идеи добиться так называемого "Ялтинского соглашения - 2" - неформального признания Западом права России контролировать постсоветское пространство и диктовать свою волю Украине, Грузии и другим странам.

В том числе и по этой причине бесполезно обсуждать с Путиным ситуацию в Беларуси. По-моему, ошибаются те, кто считает: кремлевские "разъярены" инцидентом с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске ради захвата оппозиционера Романа Протасевича, потому что этот акт воздушного пиратства, дескать, создает Путину дополнительные проблемы в общении с Байденом. Думаю, Путин и его люди как минимум восхищены дерзостью Лукашенко. Как максимум, нельзя исключить, что российские спецслужбы помогли в этом деле белорусским "младшим товарищам". Москва ни при каких обстоятельствах не "сдаст" Лукашенко, потому что, во-первых, Путин гордится тем, что "своих не сдает", а, во-вторых, Вашингтон никогда не предложит ему то, на что он хотя бы теоретически был бы готов обменять отказ от поддержки Александра Григорьевича - например, признание Крыма российским или обещание ни при каких условиях не соглашаться на вступление Украины и Грузии в НАТО.

Непредсказуемость - главное оружие Кремля

Понимают ли в Белом доме, что Путин - не Горбачев и даже не Брежнев, что у него другие приоритеты? Если понимают, то, на мой взгляд, не до конца. Отказ от новых санкций против трубопровода "Северный поток-2" - как бы ни объяснял причины этого шага Джо Байден - в Кремле воспримут не как приглашение сделать ответный шаг, а как повод "поднажать" и потребовать новых уступок. Государственный секретарь Тони Блинкен уже допустил ошибку, приветливо общаясь с Сергеем Лавровым на публике. Этим он сделал серьезную заявку на то, чтобы посоревноваться с Джоном Керри за неформальный титул самого презираемого в Москве государственного секретаря.

Я согласен с моим коллегой Иваном Преображенским: Путин не станет играть с Америкой по правилам, как СССР после Карибского кризиса. Непредсказуемость - главное оружие Кремля в противостоянии с более сильным противником. Даже новый договор об СНВ - главная тема будущего саммита - вполне может стать для Кремля поводом шантажировать Вашингтон и увязать ядерное разоружение с другими вопросами. И если в Вашингтоне не понимают, что Путин - не Брежнев и не Горбачев, что защищает он прежде всего не национальные интересы, а собственные интересы своего "ближнего круга", то саммит в Женеве обернется победой Кремля.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde".

Блогерам из Германии и Франции предлагали за плату распространять информацию о сотнях смертей после вакцинации BioNTech/Pfizer, сообщает британская газета The Guardian.

26.05.2021 Автор Елена Гункель

По данным британского издания The Guardian, находящееся в Лондоне пиар-агентство Fazze предлагало плату блогерам и инфлюенсерам в Германии и Франции за то, чтобы они рассказывали своим подписчикам о гибели сотен пациентов после прививки вакциной BioNTech/Pfizer.

Как сообщило издание во вторник, 25 мая, представители агентства связывались с несколькими французскими видеоблогерами, специализирующимися на науке и здравоохранении, и на плохом английском языке попросили их объяснить своим подписчикам, что "уровень смертности среди привитых вакциной Pfizer почти в три раза выше, чем среди привитых вакциной AstraZeneca".

Блогеров просили дать в своих публикациях ссылки на сайт издания Le Monde, а также порталы Reddit и Ethical Hacker с просочившейся туда информацией, якобы подтверждающей данные о смертях после вакцинации.

Как указывает The Guardian, статья в Le Monde посвящена данным, якобы похищенным российскими хакерами из Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и опубликованным позже в даркнете. Однако в этой статье нет информации об уровне смертности, подчеркивают британские журналисты. Страницы двух других упомянутых сайтов в настоящий момент удалены, констатируют в The Guardian.

Возможная связь агентства Fazze с Россией

Популярный французский видеоблогер Лео Грассе опубликовал в Twitter скриншоты электронных писем от Fazze. Он указал, что у кампании, в рамках которой ему поступил этот заказ, был "колоссальный бюджет", однако агентство-посредник отказалось называть имя своего клиента.

Léo Grasset

@dirtybiology

C'est étrange. J'ai reçu une proposition de partenariat qui consiste à déglinguer le vaccin Pfizer en vidéo. Budget colossal, client qui veut rester incognito et il faut cacher la sponso. Éthique/20. Si vous voyez des vidéos là dessus vous saurez que c'est une opé, du coup.

2:45 AM · May 24, 2021

44.2K

See the latest COVID-19 information on Twitter

Популярный немецкий блогер Мирко Дрочман (Mirko Drotschman) также обнародовал копию мейла с аналогичным предложением.

Mirko Drotschmann

@MrWissen2Go

Sehr interessant: Eine Agentur meldet sich und fragt, ob ich Teil einer „Informationskampagne“ sein will. Es geht darum, einen Link zu angeblich geleakten Dokumenten zu Todesfällen bei Corona-Impfungen zu teilen. Gegen Geld. Sitz der Agentur: London. Wohnort des CEO: Moskau.

2:06 PM · May 18, 2021

5.3K

See the latest COVID-19 information on Twitter

Ссылаясь на данные в соцсети LinkedIn, журналисты The Guardian пишут, что руководство агентства Fazze - из Москвы и что раньше они работали на некое агентство, основанное предпринимателем из России.

В свою очередь французские СМИ обратили внимание на схожесть цели кампании Fazze и данных на странице вакцины "Спутник V" в соцсети Twitter, а именно заявление о том, что векторные вакцины, такие, как "Спутник V" и AstraZeneca, "безопаснее и эффективнее", чем мРНК-вакцины.

Агентство Fazze называет в качестве своего адреса 5 Percy Street в Лондоне, однако оно там не зарегистрировано, выяснили журналисты. 25 мая агентство закрыло свой сайт и сделало свой аккаунт в соцсети Instagram приватным.

Между тем подробные статистические данные о возможных побочных явлениях, включая летальные исходы, связанных с прививками вакцинами разных производителей, имеются в открытом доступе. В частности, 7 мая Федеральный институт вакцин и биомедицинских лекарственных средств - Институт имени Пауля Эрлиха (PEI) - опубликовал такой отчет за период с 27 декабря 2020 года, когда началась кампания по вакцинации населения страны, по 30 апреля 2021 года.

28 апреля Европейская внешнеполитическая служба (EAD) опубликовала доклад, согласно которому Россия пытается с помощью дезинформации подорвать доверие к "западным" вакцинам от коронавируса.

Суд Гааги на выездном заседании осмотрел место реконструкции сбитого в небе над Украиной "Боинга", летевшего рейсом MH17. Это последний этап перед началом рассмотрения дела по существу.

26.05.2021 Автор Михаил Бушуев

Председательствующий судья на процессе Хендрик Стинхёйс во время осмотра останков "Боинга", летевшего рейсом MH17

В среду, 26 мая, продолжился уголовный судебный процесс по делу о крушении "Боинга" "Малайзийских авиалиний", летевшего рейсом MH17 над Донбассом в 2014 году. Судьям окружного суда Гааги, рассматривающим дело, на специальном выездном заседании на базе ВВС Нидерландов Гилзе-Рейен показали место реконструкции лайнера.

Останки "Боинга" в военном ангаре

Фрагменты самолета были собраны на месте крушения лайнера MH17 около села Грабово в Донецкой области, затем перевезены в Нидерланды, где военные криминалисты реконструировали корпус сбитого самолета. В настоящее время реконструкция малайзийского "Боинга", включая отдельно размещенные фрагменты, такие как крылья и задняя дверь самолета, размещена в одном из ангаров военной базы Гилзе-Рейен.

Осмотр реконструированного "Боинга" "Малайзийских авиалиний" в ангаре на базе ВВС Нидерландов Гилзе-Рейен

В выездном заседании приняли участие все стороны процесса: судьи, стороны обвинения и защиты, представляющей интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, а также адвокаты родственников жертв. Осмотр места реконструкции прошел в два этапа, суд вел трансляцию выездного заседания в интернете.

Суд по делу о MH17 вступает в основную фазу

На одном из первых заседаний процесса в конце марта 2020 года судьи по делу по запросу прокуратуры согласились осмотреть место реконструкции с целью изучения нанесенных гражданскому лайнеру повреждений, приведших к крушению. Позднее окружной суд Гааги отказался допустить экспертов российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" к обломкам малайзийского "Боинга". С таким ходатайством обратилась защита обвиняемого по делу MH17, но суд не счел целесообразным осмотр фрагментов сбитого лайнера российскими экспертами.

Осмотр останков "Боинга" является последним этапом перед началом рассмотрения дела по существу. На судебных заседаниях, которые начнутся с 8 июня, в суде начнут обсуждать вопрос, как был сбит лайнер и с какой точки по гражданскому лайнеру был произведен выстрел. Дальнейшие заседания будут посвящены роли обвиняемых на процессе.

Россия отвергает обвинения в причастности к гибели MH17

Суд по делу о крушении рейса MH17 продолжается в Нидерландах с 9 марта 2020 года. Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года. В результате этой катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В 2019 году, проанализировав собранные доказательства, в том числе многочисленные экспертизы, изучение обломков самолета, обследование тел погибших и другие данные, международная следственная группа JIT (в нее вошли специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины) пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой привезенного из России комплекса ПВО "Бук" с территории, контролируемой сепаратистами, рядом с поселком Первомайский Донецкой области.

Обвиняемыми являются три гражданина РФ - бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Россия отрицает причастность к произошедшему и выдвигает ряд альтернативных версий причин крушения малайзийского "Боинга".

Уголовный процесс ведет окружной суд Гааги, при этом слушания проходят в Схипхоле близ аэропорта Амстердама и транслируются онлайн.

статью прочитали: 2 человек