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опубликовано редакцией на Переводике 28.05.21 17:41
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

«Открытая ненависть к евреям»

Еврейская община Канады потрясена антисемитскими инцидентами

BY DAVE GORDON May 25, 2021 Updated: May 26, 2021 

Police officers separate opposing Palestinian and Israeli supporters during a demonstration against the fighting in the Gaza Strip, in Toronto on May 15, 2021. (THE CANADIAN PRESS/Chris Young)

Полицейские разделяют противостоящих  друг другу сторонников Палестины и Израиля во время демонстрации протеста  против боевых действий в секторе Газа,  Торонто, 15 мая 2021 г. (THE CANADIAN PRESS/Chris Young)

После недавней эскалации боевых действий между Израилем и ХАМАС,  насилие против евреев со стороны антиизраильских активистов во время протестов, а также вандализм и онлайн-угрозы потрясли еврейскую общину Канады.

Пропалестинские демонстрации в каждом крупном канадском городе включали участников с плакатами, наполненными ненавистью, и сопровождались вспышками насилия. На площади Натана Филлипса в Торонто 15 мая раздавалось скандирование о «смерти евреям» и «мы закончим то, что начал Гитлер».

«Впервые со времен Холокоста социально приемлемо быть убийцей евреев», - сказал педагог Ричард Басс, автор книги «Израиль в мировых отношениях» и директор организации «За критическое мышление».

Басс сказал в интервью, что, по его мнению, это произошло потому, что люди «были воодушевлены «левацкими  либеральными»  идеологиями  нетерпимости, которые набирают все большую силу».

Отметив, что «группа протестующих с палестинскими  флагами  напала на небольшое количество произраильских демонстрантов» во время протеста в Торонто, Центр по делам Израиля и евреев (CIJA) и три другие еврейские правозащитные организации осудили такое насилие как «угрозу евреям», говоря, что подстрекатели «угрожают самой структуре канадского общества».

«[Эти] тревожные инциденты… ясно показывают, что антиизраильские активисты стремятся использовать текущее насилие на Ближнем Востоке как предлог для запугивания и ненависти в отношении еврейской общины Торонто», - говорится в пресс-релизе от 16 мая.

«Каждый раз, когда что-то происходит на Ближнем Востоке, нарастает антисемитизм» , - говорит Агнес Имани, директор организации «Евреи против антисемитизма в Канаде».

Имани возглавила «дорожный митинг»-шествие  на Батерст-стрит в Торонто 13 мая в поддержку Израиля. За этим последовал митинг в парке Эрл Бейлс, у  большого мемориала Холокоста, на котором присутствовало 3000 человек.

В ходе  шествия было несколько случаев, когда пропалестинские активисты физически преследовали прохожих по дороге.

«Всякий раз, когда наступают  плохие времена, -  война, политика или корона, сразу начинают обвинять евреев, независимо от того, что мы делаем», - сказала Имани The Epoch Times.

«Во времена нацизма обвиняли евреев в том, что экономика была плохой. Сегодня они превращают антисионизм в антисемитизм и снова обвиняют евреев. Теперь это политические  обвинения, потому что  существует государство Израиль», - объясняет она.

«Я прихожу  к выводу, что речь идет не о борьбе  за землю. Речь идет о прямой ненависти  к  евреям. Они хотят уничтожить евреев и государство Израиль - и мы для них одно и то же. Они маскируют свою ненависть к евреям  ненавистью  к сионизму».

“Прославление насилия и дегуманизация”

В пресс-релизе, выпущенном 19 мая CIJA и базирующейся в Монреале федерацией CJA, говорится, что имело место «тревожное количество провокационных инцидентов, направленных против евреев-монреальцев». В их число входят ненавистные выражения на плакатах антиизраильского митинга, вандализм в отношении здания израильского консульства, камни, брошенные в мирное произраильское собрание, антиизраильские активисты, проезжающие по еврейским кварталам и выкрикивающие антисемитские оскорбления, а также онлайн-угрозы в адрес членов  еврейских общинных   организаций.

В видеоролике на Facebook от 18 мая депутат-либерал Энтони Хаусфатер выразил обеспокоенность еврейской общиной Монреаля, заявив, что «уровень ненависти, вспыхнувшей  из-за событий на Ближнем Востоке,  не может  быть терпим  в Канаде».

Дэниел Корен, исполнительный директор Hasbara Fellowships Canada, организации, которая знакомит студентов с Израилем, отмечает, что «защита Израиля и борьба с антисемитизмом в наши дни становятся одним и тем же. Слишком часто мы видим предвзятое отношение к Израилю  и  демонизацию евреев».

По его словам, один из примеров того, как эти ненависти пересекаются, появился в недавнем видео TikTok, созданном двумя студентами из Университета Уилфрида Лорье. Молодые женщины, танцуя и празднуя, сожгли бумажный израильский флаг и подстрекали  резать евреев.

«Прославление насилия и дегуманизации евреев и израильтян подпитывается ненавистью», - сказал Корен в интервью. «Это не вопрос  «давайте помиримся и всё  обсудим»».

Тем не менее, он считает, что некоторые из таких видео существуют из-за наивности.

«Это дети. Часто они пытаются быть крутыми, модными, шокирующими, яркими.  Они молоды и глупы. Но это разжигает ненависть, дискриминацию, вандализм и насилие, делая  жизнь  евреев еще более опасной».

Джонатан Аллен, исполнительный директор Канадского общества Яд Вашем, которое является подразделением Иерусалимского образовательного института Холокоста, также считает, что временами люди действуют из-за недостатка знаний.

«Есть те, кто действительно ненавидит евреев, а есть те, кто участвует в антисемитизме, потому что они не знают проблем и получают информацию из предвзятых или лживых  источников, как  традиционных, так и через социальные сети», - сказал он.

«Образование - единственный ответ для тех, кто в глубине души не ненавидит, а просто дезинформирован».

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