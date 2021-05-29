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20 мая,

Иллюстративное фото: zhetysu.gov.kz

Заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что в Казахстане продолжает работать построенная США бактериологическая лаборатория, хотя ни одного американца там уже нет, передает Радио Sputnik.

Вопрос о лаборатории был поднят в Совете Федерации в среду сенатором Светланой Горячевой в ходе ратификации договора России с Казахстаном о военном сотрудничестве.

«Эта лаборатория по-прежнему работает в Казахстане, но там нет ни одного американца», – приводит РИА Новости слова Панкова.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев до этого обращал внимание на то, что в мире, особенно у границ РФ и Китая, ускоряется развертывание новых биологических лабораторий, находящихся под американским контролем. По мнению чиновника, есть основания предполагать, что на них разрабатывается биологическое оружие.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал опасными биолаборатории Пентагона, которые находятся в СНГ и Грузии. По его словам, Россия уделяет особое внимание Центральной референс-лаборатории, расположенной недалеко от Алматы. В ней собрано самое современное оборудование, лаборатория входит в научную сеть Пентагона в Центральной Азии.

«Лаборатория – очень мощная, с самым высоким уровнем защиты. Там разрабатывают военные биологические рецептуры. К гражданскому здравоохранению Казахстана это место никакого отношения не имеет. В США практически не скрывают, что ведут активную биологическую программу на территории Казахстана», — отметил Онищенко.

Между тем, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев еще в июне 2020 года в интервью «Комсомольской правде» заявлял, что американцы покинули референс-лабораторию в Алматы.

«Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается и не стоит в повестке дня. В то же время сотрудничество между Казахстаном и Соединенными Штатами успешно развивается в таких стратегических сферах, как энергетика, инвестиции, технологии. Мы постоянно контактируем по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия. Мы работали и в сфере биологической безопасности на базе бывшего противочумного института в Алматы, но сейчас, в связи с истечением контракта, американцы покинули референс-лабораторию, там трудятся только казахстанские специалисты за счет нашего бюджета. С учетом актуальности исследований в этой сфере мы готовы к максимально прозрачному сотрудничеству с российскими специалистами», - сказал Токаев.

Автор: Олжас Ахмет

Лаура Милан Ломбрана 23.05.2021

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

МАДРИД (Bloomberg) – Словесная битва между ведущими российскими и американскими дипломатами на этой неделе – последний признак роста напряженности между крупными державами, стремящимися захватить ресурсы Арктики, которые стали более доступными из-за изменения климата.

Министры не планировали встретиться в столице Исландии Рейкьявике на заседании Арктического совета для обсуждения вопросов безопасности. Но этот вопрос доминировал на переговорах в кулуарах после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил перед саммитом, что Арктика «это наша земля и наши воды».

«Нас особенно беспокоит то, что происходит у наших границ», – сказал Лавров в четверг после того, как журналисты спросили, что Россия считает усилением военной активности США в регионе. Мы примем необходимые меры для обеспечения нашей безопасности, но наша приоритетная задача – обеспечить диалог.

На саммите, состоявшемся на этой неделе, который совпал с передачей председательства Исландии в Арктическом совете России на следующие два года, большинство представителей призвали к тому, чтобы объединение восьми стран оставалось сосредоточенным на мирном сотрудничестве. Но Лавров указал, что Россия может использовать другой подход.

Он сказал: «В течение следующих двух лет мы будем работать над созданием правильных условий, поэтому надлежащая безопасность станет частью работы Арктического совета». «Мы считаем, что сможем активировать этот механизм, если решим это сделать».

Арктика – один из регионов, наиболее пострадавших от изменения климата, и он нагревается вдвое быстрее, чем остальной мир. Лед, которым покрывались воды региона, сжимается и уменьшается большую часть года. Это открывает новые маршруты судоходства и создает возможность более легкого доступа к ранее осажденным ресурсам, таким как природный газ, нефть и полезные ископаемые.

Великие державы, включая Россию, изо всех сил пытались заявить свои права на некоторые из этих активов, что привело к усилению военного присутствия, что привело к серии столкновений.

В прошлом году российские самолеты пролетали над американскими рыболовецкими судами в северной части Берингова моря во время военных учений. В феврале Соединенные Штаты впервые разместили бомбардировщики в Норвегии, усилив свое присутствие в регионе, а в апреле две страны подписали новое соглашение об укреплении военного сотрудничества.

«Арктика как стратегический регион конкуренции привлекла внимание всего мира, но Арктика – это больше, чем просто область стратегического или экономического значения», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Арктического совета в четверг. «Его отличительной чертой было и должно оставаться мирное сотрудничество».

Совет, в который входят восемь арктических стран – Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США, – а также коренные народы, не уполномочен решать вопросы безопасности. Эти переговоры обсуждались на отдельном круглом столе для сил безопасности Арктики, но Россия была исключена из этого форума, как и из Группы восьми, после аннексии Крыма у Украины в 2014 году.

В истории этого региона не было военных конфликтов, потому что он труднодоступен, а его суровый климат затрудняет размещение там солдат. Кейт Джей, старший научный сотрудник Вашингтонской некоммерческой организации по стратегическим рискам, сказала, что ситуация изменилась, поскольку лед тает, и две страны попытались закрепиться в регионе.

Согласно отчету, опубликованному на этой неделе в соавторстве с Джеем, в Арктике находится около 30% неоткрытых, но извлекаемых запасов газа в мире и 13% неоткрытых запасов нефти. За последние годы объем частных грузоперевозок увеличился на 25%. В отчете говорится, что присутствие на воде большего количества танкеров и рыболовных судов может привести к большему количеству аварий, поскольку военные часто проводят поисково-спасательные операции.

Россия выбирает так называемый Северный морской путь, который тянется вдоль ее арктического побережья и является ключевой частью ее стратегии по увеличению экспорта природного газа в Азию. Между тем, по словам Джея, Китай проявил интерес к небольшим островам, таким как Шпицберген.

Вооруженные силы также модернизируют свои объекты в этом районе, так как вечная мерзлота, мерзлый грунт, покрывающий большую часть Арктики, тает. Согласно отчету, министерство обороны США уже запросило более 1 миллиарда долларов на модернизацию и ремонт трех баз на Аляске за последние пять лет.

«Мы обеспокоены уровнем недавней гневной и провокационной риторики», – заявил на саммите Джеймс Статс, президент Арктического совета инуитов на Аляске. «Мы не хотим, чтобы наша страна превратилась в регион конкуренции и конфликтов, и мы не хотим, чтобы наш мир был захвачен чужими проблемами».

Фото - www.pravda.com.ua Недавний пограничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном стал для России серьезным вызовом, а также напоминанием, насколько взрывоопасна сегодня ситуация в ЦА.

По мнению обозревателя газеты «Коммерсант» Максима Юсина, недавний пограничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном стал для России серьезным вызовом, а также напоминанием, насколько взрывоопасна сегодня ситуация в Центральной Азии, входящей в зону ее геополитической ответственности, сообщает медиа-портал Caravan.kz.

«Визит в Россию президента Кыргызстана Садыра Жапарова, как и состоявшаяся незадолго до этого поездка главы Таджикистана Эмомали Рахмона, проходит на нехорошем фоне. Столкновения на границе двух стран, фактически небольшая война, стали тревожным сигналом не только для всего региона, но и для Москвы, которая несет за Центральную Азию геополитическую ответственность», - пишет Юсин.

По мнению эксперта, таким образом был нанесен удар и по имиджу ОДКБ - военного блока под эгидой России. Два из шести его членов вели друг с другом кровопролитные бои, в ходе которых погибли десятки людей, а мирные жители были вынуждены бежать из своих сел.

«Эта печальная история напоминает, насколько нестабильным и взрывоопасным остается Центрально-Азиатский регион, где живут 75 миллионов человек. Причем живут зачастую очень бедно, представляя собой идеальную среду для распространения исламского радикализма. Оно уже происходит, а с учетом ситуации в соседнем Афганистане будет только усиливаться», - подчеркивает автор.

Для Москвы, продолжает эксперт, Центральная Азия - традиционная зона влияния.

«И если там будут происходить серьезные конфликты, столкновения, мятежи, этнические чистки, восстанавливать порядок все равно придется России, если понадобится, то и с помощью военной силы, что не раз случалось за последние десятилетия. При этом воспламенить ту или иную страну региона при желании не так уж и сложно - слишком много там проблем, подводных камней и мин замедленного действия», - отмечает обозреватель.

Мусин предполагает, что если кто-либо преследует цель вовлечь Россию в конфликты, в которых она увязнет, распыляя свои силы и перенапрягаясь, лучшего полигона, чем Центральная Азия, найти сложно.

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