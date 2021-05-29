Запрет трех немецких НКО в РФ: реакция в ФРГ и последствия для россиян

Решение Генпрокуратуры России объявить "нежелательными" три немецкие организации, говорят в Берлине, свидетельствует о стремлении Кремля изолировать российское гражданское общество.

27.05.2021 Автор Никита Жолквер, Берлин

Генеральная прокуратура РФ

"Запрещать работать организациям, которые стараются содействовать взаимопониманию между нашими двумя странами и народами, это серьезный удар по нашим усилиям добиться улучшения отношений Германии с Россией". Так уже вечером в среду, 26 мая, прокомментировал министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) принятое в тот же день решение Генпрокуратуры РФ объявить "нежелательными" в России три немецкие некоммерческие организации. Деятельность данных НКО "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - указывается в заявлении прокуратуры.

Какие НКО из ФРГ объявлены "нежелательными"

В список "нежелательных" в России организаций теперь внесены Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен"), Zentrum Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности"), а также Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев").

"Немецко-русский обмен", говорится на сайте этой неправительственной благотворительной организации, "работает в социальной сфере, а также в области образования", "реализует проекты встреч и кооперации между волонтерами, учеными, молодежью, чиновниками, журналистами и другими группами", "сочетает в себе волонтерскую вовлеченность и профессиональную кооперацию". Существует эта организация с 1992 года.

На демонстрации в поддержку Навального в Берлине, 31 января 2021 года

А вот "Форум русскоязычных европейцев" создан сравнительно недавно, в августе 2017 года. Инициатором стал двоюродный брат Бориса Немцова, социолог Игорь Эйдман, живущий с 2011 года в Германии. Форум создан, как говорится на его сайте, "с целью объединения живущих в Германии носителей русского языка и культуры, сторонников европейских либерально-демократических ценностей и противников путинской диктатуры, агрессии и пропаганды". Прошлой зимой Эйдман был соорганизатором и активным участником демонстраций в Берлине в поддержку Алексея Навального.

В том же 2017 году был создан и Zentrum Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности"). Его учредители - муж и жена Ральф Фюкс (Ralf Fücks) и Марилуизе Бек (Marieluise Beck). Фюкс ранее на протяжении многих лет возглавлял близкий к партии "зеленых" Фонд имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung), а Бек долго была депутатом бундестага от этой партии. Центр позиционирует себя как "независимый аналитический центр, дискуссионный форум и группа по организации проектов", критически относится к политике российского президента, называя Кремль "штаб-квартирой антилиберального интернационала".

Еще одна важная тема этой организации - защита климата и содействие переходу на "зеленую" энергетику. Эксперты Центра при содействии независимых коллег из России активно исследуют российский топливно-энергетический комплекс, доказывая бесперспективность нынешней российской бизнес-модели, ориентированной на экспорт ископаемых энергоносителей. Соответственно критически они относятся и к газопроводному проекту "Северный поток - 2".

"Цель Кремля - лишить гражданское общество в России поддержки из-за рубежа"

В Zentrum Liberale Moderne решение Генпрокуратуры России назвали "актом политического произвола". По словам Ральфа Фюкса, цель российских властей заключается в том, чтобы "одним росчерком пера оборвать наше сотрудничество с российскими партнерами". Ведь теперь, пояснил он в интервью DW, запрещена любая форма институциональной кооперации с его Центром. "Ярлык "нежелательной" организации, - говорит Фюкс, - нацелен в первую очередь на то, чтобы лишить демократическое гражданское общество в России поддержки из-за рубежа".

Секретариат Европейской платформы за демократические выборы был объявлен в России "нежелательной" организацией перед президентскими выборами 2018 года

В самом деле. Иметь какие-либо связи с зарубежной организацией, занесенной в список "нежелательных" в России, мягко говоря, "вредно для здоровья" россиян. И Штефани Шиффер (Stefanie Schiffer) знает, о чем говорит. Она - глава Европейской платформы за демократические выборы (European Platform for Democratic Elections, EPDE), секретариат которой был объявлен в России "нежелательной" организацией еще в 2018 году. EPDE ранее тесно сотрудничала с российским "Голосом".

"Мы уже третий год являемся нежелательной организацией в России, и это сильно ограничивает наши возможности сотрудничества с российскими гражданами, - рассказала Шиффер в интервью DW. - Мы были вынуждены прекратить многие наши проекты в России, нам приходится очень тщательно следить за тем, чтобы не поставить под угрозу наших российских партнеров. Ведь каждый российский гражданин, вступающий с нами в контакт - не только тот, кто с нами работает, но и просто посещающий один из наших семинаров - может быть привлечен к уголовной ответственности и оказаться в тюрьме".

По ее словам, российские власти фактически объявляют преступниками всех тех граждан, которые просто хотят общаться, поддерживать контакты и сотрудничать с зарубежными партнерами. И ведь не все знают, какая именно зарубежная организация объявлена "нежелательной". Есть риск оказаться на скамье подсудимых. Поэтому, например, и западным журналистам стало теперь намного труднее находить собеседников для интервью в России: а вдруг их СМИ под запретом?

"Россиянам перекрывают каналы общения"

Теперь то же самое произойдет еще с тремя немецкими организациями, объявленными в России "нежелательными".

Штефан Мелле

"Нам отныне запрещено там работать - ни показываться, ни как-то о себе заявлять, ни сотрудничать с российскими гражданами, а им, соответственно, с нами, - сказал в интервью DW директор Deutsch-Russischer Austausch Штефан Мелле (Stefan Melle). - Это значит, что нам придется немедленно прекратить те проекты, которые у нас есть в России и прервать контакты с нашими российскими партнерами, чтобы не подвергать их угрозе уголовного преследования".

На отмену принятого Генпрокуратурой РФ решения он в обозримом будущем не надеется. "Это решение, - говорит Мелле, - элемент эскалации в преддверии думских выборов, свидетельство того, что российское руководство закрывает страну, пример усиления репрессий против собственного населения, которому перекрывают каналы общения с людьми в других странах".

"Путин ведет страну в изоляцию"

Так оценивают ситуацию и депутаты бундестага от партии "зеленых", председатель фракции Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) и внешнеполитический эксперт Мануэль Саррацин (Manuel Sarrazin).

Катрин Гёринг-Эккардт

"Запрет на деятельность в России трех немецких неправительственных организаций, - говорится в их совместном заявлении, - показывает, насколько бесцеремонно и жестко Путин намерен завести российское общество в изоляцию. Тот, кто запрещает трансграничное сотрудничество между людьми в России и Германии, кто клеймит его как враждебное и вводит суровое наказание за межчеловеческие контакты, очевидно боится собственного народа и его желания общаться и обмениваться мнениями с людьми за пределами России".

Встревожены и другие немецкие общественные организации, так или иначе связанные с Россией и имеющие российских партнеров. Так, руководитель Германского общества по изучению Восточной Европы (DGO) Габриэле Фрайтаг (Gabriele Freitag) заявила в интервью DW, что решение российской прокуратуры стало для нее "сигналом тревоги". "Это решение, - заявила она, - де-факто является объявлением войны всем сотрудничающим между собой на общественном уровне неправительственным организациям в Германии и России".

Что теперь будет с Петербургским диалогом?

Две из трех объявленных "нежелательными" немецких НПО были участницами Петербургского диалога, в рамках которого Германо-российский форум (Deutsch-Russisches Forum, DRF) регулярно проводит встречи представителей гражданского общества Германии и России.

Ральф Фюкс

Решение Генпрокуратуры РФ, считает Ральф Фюкс, не может не иметь последствий и для Петербургского диалога, созданного в свое время по инициативе Владимира Путина и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder).

"Я уверен, что в Кремле прекрасно понимают, что невозможно одну часть немецкого гражданского общества фактически перевести на нелегальное положение, и продолжать как ни в чем не бывало", - заявил Фюкс. Он ожидает, что запланированные мероприятия в рамках этого форума будут отложены до тех пор, пока некоторые его участники с немецкой стороны лишены возможности в них участвовать.

Этого требуют также депутаты Гёринг-Эккардт и Саррацин. "Мы ожидаем, что мероприятия Петербургского диалога будут приостановлены, - пишут они. - Этот формат уже сейчас стал с российской стороны мероприятием государственной власти, а не независимого гражданского общества. Если же теперь все больше немецких организаций становятся "нежелательными", то этот псевдодиалог гражданских обществ окончательно превращается в шоу".

Пересмотра формата Петербургского диалога и приостановки его деятельности потребовали в открытом письме также представители немецкого гражданского общества, видные деятели культуры и науки, историки, публицисты, Среди нескольких десятков подписавших этот документ - бывший председатель германского бундестага Норберт Ламмерт (Norbert Lammert).

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