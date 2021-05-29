Воздушная блокада Беларуси. Кто выиграет и проиграет от ограничения полетов?

BBC News Русская служба 26 мая 2021,

ФОТО: BBC News

С 26 мая вступает в силу запрет на полеты между Киевом и Минском. Именно столица Беларуси была самым популярным пересадочным пунктом на пути в Украину из России. Также к утру 26 мая полеты, связанные с Беларусью, ограничила Канада, Швеция и Чехия. Что ждет пассажиров и авиакомпании в связи с новыми запретами?

Национальный аэропорта Минска в последние годы для россиян был одним из самых удобных хабов, чтобы добраться до столицы Украины. В период пандемии россияне через Минск стали летать и в Турцию, и в Грузию, и в другие страны, авиасообщение с которыми закрывалось. Однако из-за ситуации с самолетом Ryanair этот хаб, видимо, тоже может закрыться или его работа будет существенно ограничена.

Больше десятка авиакомпаний уже объявили, что прекращают полеты над территорией Беларуси. Национальный белорусский перевозчик - "Белавиа" - остановил полеты в Лондон, Париж, Вильнюс и украинские города в связи с запретами.

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало авиакомпаниям Евросоюза, а также авиалиниям, не относящимся к странам ЕС, строить маршруты в обход воздушного пространства Беларуси.

Выиграть от этой ситуации могут российские авиакомпании, которые пока могут летать через территорию Беларуси. Однако для россиян, белорусов и других путешествия могут стать сложнее и дороже.

Без полетов над Беларусью

Спустя трое суток после инцидента с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту, множество авиакомпаний приняли решение не летать больше в Беларусь или в воздушном пространстве страны.

Уже к 25 мая решение не летать над территорией Беларуси приняли, в частности, европейские Air Baltic, Air France, Finn Air, Wizz Air, а также азиатские All Nippon Airways и Singapore Airlines.

Вечером 24 мая главы государств Евросоюза по итогам саммита призвали Совет ЕС принять меры по закрытию воздушного пространства и доступа к аэропортам для Беларуси.

В ночь на 26 мая глава МИД Канады Марк Гарно и министр транспорта Омар Альгабра выпустили совместное заявление, в котором рекомендовали канадским авиакомпаниям избегать полетов в воздушном пространстве Беларуси. Ограничение оформлено через NOTAM - специальное уведомление для всех операторов и владельцев самолетов, зарегистрированных в Канаде.

26 мая Чехия приостановила работу "Белавиа" в стране - в этот день будет выполнен последний рейс. Решение принял Совет безопасности Чехии, сообщает портал Novinky.cz.

Российский регулятор - Росавиация - 24 мая заявила, что полеты российских авиакомпаний над Беларусью выполняются в штатном режиме.

"Россия не станет ограничивать транзит гражданских самолетов через Беларусь в третьи страны" - сообщил Интерфакс со ссылкой на свой информированный источник.

ФОТО: BBC

По сведениям Евроконтроля - наднационального органа, который объединяет аэронавигационные службы государств, - чаще всего авиационное пространство Беларуси пересекают "Белавиа", "Аэрофлот" и "Турецкие авиалинии" (эти данные учитывают только направления внутри Европы или из пунктов в Европе куда-то еще). По данным ведомства, через пространство страны пролетает 339 рейсов только на этих направлениях.

Сразу несколько маршрутов, которые чаще всего пролегают над территорией Беларуси, касаются России - это, в частности, рейсы между Германией и Россией и Италией и Россией.

В Евроконтроле сказали агентству Рейтер, что после введенных запретов на пролет над Беларусью 100 ежедневных рейсов из ЕС/Великобритании должны будут пролетать на 40 морских миль (примерно 75 километров) больше.

"Авиакомпании, избегающие воздушного пространства Беларуси, вполне могут столкнуться с дополнительными затратами времени и топлива в зависимости от маршрута. На дальние маршруты это повлияет в меньшей степени", - сообщил представитель ведомства.

По данным Евроконтроля, которые цитировал Bloomberg, Беларусь взимает с авиакомпаний от 245 евро (за самолет Airbus SE A320) до 770 евро (за сверхбольшой A380) за использование их воздушного пространства. В 2019 году Евроконтроль собрал от имени Беларуси 85 миллионов евро в виде сборов за аэронавигацию.

По оценке директора консалтинговой компании Friendly Avia Support Олександра Ланецкого, которую приводит Bloomberg, после запрета на полеты над Беларусью для европейских авиакомпаний страна может лишиться до половины сборов за авиатранзит. Также, по его мнению, "Белавиа" может потерять половину своей выручки, которая в 2020 году составила 210 млн долларов.

Со своей стороны заместитель генерального директора госпредприятия "Белаэронавигация" Валериан Гродь сказал Интерфаксу, что в среднем за сутки через воздушное пространство страны проходят 395-400 самолетов в начале недели (с понедельника по среду), а к концу недели их количество увеличивается до 500. По его словам, 24 мая воздушное пространство Беларуси пересекли 402 самолета - то есть трафик снизился незначительно.

При этом рейсы в Литву составляют лишь "небольшой процент трафика" через воздушное пространство Беларуси, говорит Гродь. Потенциальные потери авиатрафика из-за отказа ряда авиакомпаний использовать воздушное пространство Беларуси он оценивает на уровне около 5%.

Белорусские самолеты будут летать по нейтральному пространству, если ЕС не будет принимать борты "Белавиа", заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Будем летать по нейтральным пространствам Средиземного моря, Балтики, нам никто это не запретит", - сказал Лукашенко в среду в парламенте.

Путь из России на Украину через Минск

Решение о прекращении авиасообщения Украины с Беларусью начало действовать с 00:00 26 мая. Украинская госпрогранслужба получила указание не оформлять пассажиров, которые следуют из/в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (цитата по Интерфаксу).

В связи с этим "Белавиа" отменила рейсы в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 25 августа.

Россия приостановила авиасообщение с Украиной в 2014 году. С тех пор многие россияне добирались до Украины с пересадкой в Минске. По итогам 2020 года аэропорт Минска называл Киев одним из самых загруженных своих направлений.

Запрет на полеты из Украины в Белоруссию приведет к снижению пассажиропотока и, соответственно, доходов аэропорта "Киев" (Жуляны) на 10%.

"Но, как говорил дон Корлеоне, когда речь идет о чести семьи, деньги здесь неуместны", - сказал журналистам глава его совета директоров аэропорта Денис Костржевский (цитата по Интерфаксу).

Он уточнил, что в этом месяце аэропорт "Киев" ожидал 3-4 тысячи пассажиров из Минска. До карантина их ежемесячный поток составлял 10-12 тысяч, а на пике - до 15 тысяч пассажиров в месяц.

Как отмечает исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, "Белавиа" контролировала немалую часть транзита между пунктами в Российской Федерации и пунктами в Европе, включая Украину и Грузию, куда нет прямых рейсов из России, а также транзита на курорты Турции и Египта.

"Эти направления "Белавиа" продолжает обслуживать, но мы исходим из того, что и в Турцию, и в Египет им придется летать через Россию, огибать восточнее Украины (Украина ограничила доступ в авиапространство над востоком страны в 2014 году - прим. Би-би-си). Это сокращает возможности по предложению самых привлекательных цен", - уточняет Пантелеев.

Российские авиакомпании в этой ситуации теоретически могут выиграть от запрета, если ограничения, наложенные на Беларусь, будут действовать, при этом запрет на полеты в Европу из-за ковида будет смягчен (сейчас в большую часть стран доступны только грузопассажирские рейсы).

Это связано с тем, что пассажиры будут вынуждены выбирать более дорогие прямые перелеты из-за отсутствия вариантов с пересадкой в Минске.

"Я бы сказал, что при нынешних объемах перевозок для российских пассажиров и российских авиакомпаний эта ситуация едва ли сколь-либо существенна. С той же самой Украиной сейчас поток далеко не на высоком уровне из-за ковидных ограничений на въезд, поток граждан из Украины в Россию очень незначительный. Конечно, для тех, кому нужно направиться в Киев, воздушный маршрут серьезно усложняется", - отмечает Пантелеев.

В апреле 2021 года Россия ограничила прямое авиасообщение с Турцией из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Единственным доступным городом остался Стамбул, который стал популярным хабом для российских транзитных пассажиров в 2020 году. Однако туда выполняются только 4 рейса в неделю из Москвы. И Минск, и Стамбул доступны для россиян, но теперь их роль как хабов для полетов в Европу резко сократилась, отмечает Олег Пантелеев.

ФОТО: BBC

Массовая приостановка полетов

Одной из первых стран, которая фактически закрыла авиасообщение с Беларусью, стала Литва.

25 мая вступил в силу запрет на прием в литовских аэропортах и вылет из них самолетов, которые по маршруту следования пересекают воздушное пространство Беларуси.

Как сообщили в правительстве, запрет коснется 26 рейсов в/из Литвы в день.

По данным Евроконтроля, рейс Минск-Вильнюс был на втором месте по дневной частоте - из всех, которые пересекали воздушное пространство Беларуси.

Вечером 25 мая правительство Латвии ввело ограничение для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Беларуси, на использование воздушного пространства Латвии и латвийских аэропортов. Также ограничены права латвийских самолетов на использование белорусского воздушного пространства и аэропортов.

Постановлением правительства также предусмотрено, что латвийские аэропорты не будут обслуживать самолеты других стран, которые используют воздушное пространство Беларуси на своем маршруте полета.

Это означает, что латвийский минтранс приостановит действие разрешения на полеты "Белавиа" и не будет выдавать разрешения на нерегулярные полеты белорусским перевозчикам. Решение вступило в силу немедленно.

Агентство гражданской авиации Латвии провело оценку риска воздушного пространства Беларуси и определило его как небезопасное для полетов гражданской авиации. Однако правительство указало агентству провести еще одну подобную оценку. Соответственно, запреты будут действовать, пока авиавласти Латвии не признают воздушное пространство Беларуси безопасным.

Министр транспорта Латвии Талис Линкайц заявил, что до пандемии рейс Рига-Минск был одним из самых востребованных. В этом летнем сезоне AirBaltic планировала предлагать до трех рейсов в неделю между Ригой и Минском.

"Узнав о решении правительства Латвии и официальных рекомендациях управления гражданской авиации Латвии, латвийская авиакомпания AirBaltic объявляет о приостановке всех полетов из Риги в Минск с 27 мая 2021 года до дальнейшего уведомления", - говорится на сайте AirBaltic.

Вечером 25 мая шведское транспортное агентство приняло решение временно отменить разрешение на авиасообщение между Швецией и Беларусью для компании "Белавиа", следует из заявления агентства.

26 мая компания "Белавиа" также отменила полеты в Ригу (до 25 июня) и в Стокгольм (до 30 октября).

Франция и Великобритания еще раньше отозвали разрешение на полеты национального перевозчика Беларуси "Белавиа" в свои страны. Министр транспорта Британии Грант Шаппс в понедельник заявил, что приостановил разрешение "Белавиа" на ежедневные рейсы в лондонский аэропорт Гатвик, а также распорядился, чтобы британские самолеты впредь избегали воздушного пространства Беларуси.

Французская авиакомпания Air France во вторник объявила о приостановке полетов через воздушное пространство Беларуси. Это решение будет действовать "вплоть до последующего распоряжения".

Французский министр-делегат по транспорту Жан-Батист Джебарри объявил, что власти приостановили разрешение "Белавиа" на полеты. Он также призвал работающие в стране авиакомпании прекратить полеты над Беларусью ради безопасности пассажиров.

Полеты в Париж и Лондон "Белавиа" остановила до 30 октября.

25 мая белорусский блогер Антон Мотолько опубликовал документ, из которого следует, что "Белавиа" сокращает половину своих сотрудников после ограничений европейских стран. "Ну что, сотрудники "Белавиа", может, всё же забастовка?" - написал он в своем телеграм-канале.

В "Белавиа" подтвердили, что компания вынуждена "оптимизировать численность штата", но массовых сокращений не ожидается.

Карта: Олеся Волкова

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