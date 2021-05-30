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"Безжалостная бензоколонка"

Россия поставила в США   рекордный за 12 лет объем нефти 

29 Мая 2021

Россия в марте поставила в Соединенные Штаты рекордный за последние 12 лет объем нефти и нефтепродуктов, став вторым по размеру экспортером в эту страну. Об этом свидетельствуют данные управления энергетической информации американского минэнерго США (EIA), передает РИА Новости.

За указанный месяц объем импорта сырья вырос по сравнению с февралем в 1,8 раза, до 22,938 миллиона баррелей — максимального показателя с июля 2009 года. Тогда Россия поставила в Штаты 23,484 миллиона баррелей.

Первое место сохранила за собой Канада, поставив в США 139,869 миллиона баррелей нефти и продуктов из нее. Мексика опустилась на третье место со второго, поставив в США 17,616 миллиона баррелей. Саудовская Аравия экспортировала 10,868 миллиона баррелей, заняв четвертую строчку.

Что касается только нефти, то тут Россия заняла четвертое место, поставив в США 6,1 миллиона баррелей (197 тысяч баррелей в сутки), что 3,5 раза больше показателя февраля. Первые три строчки заняли Канада, Мексика и Саудовская Аравия, которая поставила 9,583 миллиона баррелей (309 тысяч баррелей в день).

В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в марте вырос на 20 процентов, до 8,288 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — на 0,2 процента, до 7,679 миллиона в сутки.

Завоз только нефти в страну за отчетный месяц увеличился на 3,5 процента, до 5,787 миллиона баррелей в сутки, а экспорт уменьшился на 0,7 процента, до 2,685 миллиона баррелей в день.

В марте Минэнерго США сообщало, что по итогам 2020 года Штаты нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов до максимума с 2011 года. Объемы закупок составили 538 тысяч баррелей в сутки. В годовом выражении поставки из России выросли на 3,5 процента. Таким образом, наша страна стала вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в США, сместив с этой позиции Саудовскую Аравию.

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