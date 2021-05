архив



дата публикации 30.05.21 06:29 скаут: Игорь Львович “Хартыя 97”,

"Министр под подозрением " Белоруссия - 29 мая 2021 г. Министр под подозрением 29.05.2021, Как экс-министр РФ, чья фамилия упоминалась в российских и швейцарских уголовных делах, продолжает зарабатывать миллионы с помощью госденег. Один из самых громких коррупционных скандалов 2010-х касался сельского хозяйства и министра РФ Елены Скрынник, он ничем не уступал по размаху делу министра обороны Сердюкова, за исключением пикантных подробностей. Схожего много: там и там министры, там и там подведомственные министерствам структуры: Росагролизинг и Оборонсервис, и в обоих случаях главы ведомств отделались легким испугом в статусе свидетеля. Сердюков ныне неплохо себя чувствует в бизнесе, связанном с государством. Про Скрынник известно меньше. «Новая газета» решила восполнить этот пробел, а также разобраться в том, что лежало в основе уголовных дел, которые вели российские следователи и швейцарские прокуроры. Если коротко, то бывшую главу Росагролизинга и экс-министра сельского хозяйства подозревали в якобы имевшем место конфликте интересов: будучи руководителем государственной компании, а затем министерства, она, по предположениям швейцарского следствия и журналистов-расследователей, прямо или косвенно могла продолжать участие в бизнесе, а ее решения могли способствовать обогащению определенных бизнес-структур. В России было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств в Росагролизинге. А Скрынник в 2012 году покинула пост министра на фоне скандала, но под благовидным предлогом — смена состава правительства. И переехала жить во Францию, где у нее вилла. Впрочем, попала в опалу. Настолько, что Высшая аттестационная комиссия даже лишила ее ученой степени за сомнительность диссертации («государевы люди» такого калибра, как правило, защищены от подобной неприятности). «Росагролизинг», которую чиновница возглавляла до прихода в правительство — с 2001 по 2009 год, — Скрынник проходила свидетелем. Факты коррупции в госкомпании были выявлены в апреле 2012 года, одним из фигурантов стал бывший подчиненный Скрынник — экс-директор департамента по административной работе Минсельхоза Олег Донских. Он скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Затем претензии появились и к заместителю Скрынник в министерстве Алексею Бажанову. Его (что тоже странно) отпустили из-под ареста в 2013-м, и чиновник благополучно скрылся за границей, был объявлен в международный розыск. Возбуждалось уголовное дело и в Швейцарии, а средства Скрыннник и Алексея Бажанова были заморожены. В 2017 году швейцарское уголовное дело закрыли. Сейчас Скрынник — успешная бизнесвумен. Ее структуры за последнее время заработали в России 503 миллиона рублей, а она сама обзавелась дорогостоящей недвижимостью на Рублевке. На Лазурном Берегу СК Елене Борисовне обвинения не предъявил. Но бывшая чиновница переехала с семьей во Францию, где приобрела виллу стоимостью 10,8 млн евро. Такую сумму называл в интервью Евгений Зеленский, советник гендиректора Росагролизинга (он пришел в госкорпорацию в 2010 году и занимался в том числе расследованием деятельности прежнего менеджмента). Сама Скрынник признавала факт наличия «скромной» зарубежной недвижимости в интервью РЕН-ТВ. Для управления французской виллой человек по имени Елена и фамилии Скрынник еще в ноябре 2007 года зарегистрировал фирму Sci Anastasia, оформив ее на малолетних Михаила Кукоту и Ирину Кукоту (согласно публикациям в российских СМИ, делались предположения, что Юрий Кукота может быть бывшим мужем бизнесвумен). Штаб-квартира фирмы расположена в коммуне Saint-Paul-De-Vence на Лазурном Берегу Франции. Цены на виллы в этом районе, судя по данным сайта по продаже недвижимости Knight Frank, варьируются от 2 до 10 млн евро (900 млн рублей в пересчете по сегодняшнему курсу). По словам все того же советника гендиректора Росагролизинга Евгения Зеленского, основная сумма на покупку виллы была уплачена наличными. Чиновник публично предполагал, что для вывода за рубеж денег российской корпорации Росагролизинг использовалась британская фирма Brice-Baker Finance Limited, согласно материалам швейцарского уголовного дела, якобы связанная со Скрынник. «Новая газета» нашла выписки документов этой компании, одним из учредителей там числится некая Елена Скрынник, а на документах есть похожая на ее подпись. Министр под подозрением В октябре 2015 года происхождением доходов экс-министра заинтересовалась Федеральная прокуратура Швейцарии, которая проводила расследование по обвинению в отмывании незаконно нажитых средств. В журналистов руки попали акты Федеральной прокуратуры Швейцарии о закрытии этого дела в 2017 году. Из них следует, что у швейцарцев была информация об отмывании денег, совершенных предположительно Скрынник и ее доверенными лицами. Они, по версии прокуроров, якобы выводили средства на офшорные компании, прикрывая эти операции фиктивными сделками. Кроме того, следователи имели основания предполагать, что Скрынник и связанные с ней лица могли иметь отношение к обману швейцарских банков. Также швейцарцы установили, что акции Саранского экскаваторного завода перешли в руки Скрынник за примерно 1% их рыночной стоимости. Не будем пересказывать то, что стало известно швейцарцам из российских открытых источников. Интересно понять, какую информацию, до сих пор не публиковавшуюся в России, собрали швейцарцы о Скрынник и ее окружении в ходе обысков и изъятий банковских документов. Поводом для возбуждения уголовного дела в Швейцарии послужили сообщения банков, которые заподозрили в транзакциях своих клиентов потенциальное отмывание денег. Здесь мы расскажем о трех эпизодах, которые швейцарским прокурорам показались сомнительными. Схемы были достаточно запутанны, что само по себе уже не может не вызывать подозрений. Названия участвующих в сделках компаний мы указываем так, как они указаны в швейцарских документах, — то есть буквенными обозначениями. Впрочем, предположить, какие бизнес-структуры скрываются за ними, несложно. Свои предположения мы заключили в скобки. Эпизод 1. Покупка и продажа акций Сарэкса Росагролизинг в 2008 году заключил с Сарэксом — Саранским экскаваторным заводом — договор поставки тракторов на 730 млн рублей. В ходе следственных действий швейцарцы установили, что Скрынник якобы представлялась сотрудникам банков в Швейцарии как владелица Сарэкса. Она пояснила им, что купила завод примерно в 2005 году и планировала инвестировать в него 10 млн долларов, а затем продать кому-либо. Напомним: с 2001 года по апрель 2009-го Скрынник возглавляет госкорпорацию Росагролизинг, однако, согласно контракту, ей почему-то разрешили заниматься личным бизнесом. Скрынник, по данным швейцарцев, владея Сарэксом через компанию А (предположительно Агроевросоюз), заменила своими людьми значительную часть позиций в топ-менеджменте. И благодаря заказам Росагролизинга, где работала Скрынник, акции Сарэкса существенно выросли в цене. Вскоре после заключения договоров с Росагролизингом доля А в Сарэксе уменьшилась с 75 до 7,35% и была передана двум офшорам и одной швейцарской фирме. Структура владения в части, контролируемой, по мнению швейцарского следствия, Скрынник, могла выглядеть так: А (предположительно Агроевросоюз) — 7,35%; N (предположительно Medeq GmbH (Fleischmann, Dobler) — 23,9%; Q (предположительно Focus Time Finance LTD) — 23,5%; T (предположительно Newdom Financial LTD) — 21%. Швейцарцы выяснили, сколько стоили эти сделки. За один пакет акций было заплачено 536 660 долларов. За другой — 529 530 долларов. Чуть позже 23,9% акций было продано за 538 558 долларов. Сотрудникам банков Скрынник будто бы пояснила, что она совершила эти сделки с целью дальнейшей перепродажи акций. Настоящая же оценка стоимости Сарэкса на тот момент составляла 112 миллионов долларов. Цена сделок, по мнению прокуроров, была занижена минимум в 50 раз. Швейцарцы выяснили, что в 2009 году акции Сарэкса, принадлежащие Скрынник, якобы были проданы фирмам, находящимся под контролем двух компаний — U и V, — примерно за 50 млн долларов. Деньги поступили через некоторое количество вспомогательных счетов и чеков на счет все той же Q (предположительно Focus Time Finance LTD) в банке BSI в Лугано. Но за 2009 год госчиновник Скрынник задекларировала лишь 10,8 млн рублей дохода. Компания же А (Агроевросоюз) оказалась банкротом. Швейцарцы отмечают, что акции, которые были отчуждены у А, имели гораздо большую стоимость, чем за них было заплачено. Поэтому действия Скрынник, предполагали прокуроры, могли привести к банкротству А, что может представлять собой уголовное преступление (по швейцарским законам). Чтобы довести дело до суда, швейцарцам, как они утверждают, не хватало правовой помощи из России: им нужно было получить информацию о том, было ли финансовое положение А на момент сделки таким, что Скрынник и Новицкий просто обязаны были догадаться, что вывод активов приведет к банкротству. Впрочем, как представляется, это сетование швейцарских прокуроров малоубедительно: продажа актива на 50 млн долларов за 1 млн долларов не может не вести к банкротству, какие тут еще нужны подтверждения … Как известно из российских источников, Саранский экскаваторный завод в итоге был продан. Эпизод 2. Элеватор в Швейцарии Из открытых источников швейцарские прокуроры узнали, что Росагролизинг в 2007–2009 годах заключил с компанией R (предположительно «Элеватор-сервис») десятки соглашений на 3,4 млрд рублей. В 2010 году многие из этих договоров были аннулированы, хотя со стороны Росагролизинга уже поступила оплата. В то же время Росагролизинг получил товаров только на 1,3 млрд руб. Фирма R перевела эти деньги группе компаний К (предположительно Brice-Baker AG, принадлежавшей в том числе и человеку по фамилии Скрынник, как мы указывали выше, — о ней публично говорили и российские чиновники, высказывая предположения о схеме по выводу средств). К слилась с уже упомянутой в прошлом эпизоде N (предположительно Medeq GmbH) и стала называться J (предположительно Agro Construction AG). Согласно бизнес-плану J, найденному в ходе следственных действий, компания предполагала поставлять оплачиваемые Росагролизингом и изготавливаемые группой «Брайс-Бейкер» элеваторы якобы не напрямую, а через офшорку (или «зиц-компанию», как говорят швейцарцы) — это опять-таки уже известная нам по эпизоду с экскаваторным заводом Q (Focus Time Finance) — или же через группу компаний К («Брайс-Бейкер»). За счет этих бессмысленных операций перепродажи могла возникнуть существенная маржа. В ходе следственных действий были изъяты три договора между R (Элеватор-сервис) и J (Agro Construction AG), с помощью которых деньги Росагролизинга могли заводиться в Швейцарию. Общая цена этих договоров составила 5 685 157 евро. R (Элеватор-сервис) заплатил 3,3 млн евро на счет J (Agro Construction AG) в Лугано. Достоверных документов об поставке элеваторов не было найдено, однако швейцарским следствием были найдены, по их мнению, подделанные документы о поставке. К тому же, как уверяли швейцарские прокуроры, J (Agro Construction AG) могла закупать элеваторы у аффилированных участникам сделок компаний по более выгодным ценам. Следствие пришло к выводу: средства Росагролизинга, переданные якобы по указанию Скрынник без соответствующего обеспечения, R (Элеватор-сервис) мог направить находящимся под контролем человека по фамилии Скрынник фирмам группы К (Brice-Baker, что могло привести к хищениям. Эпизод 3. Корма С 2008 по 2012 на счет фирмы M, вероятно, находившейся, по мнению швейцарских прокуроров, под контролем Скрынник, поступило около 20 млн. долларов. Основанием для перечисления этих денег стали договоры с офшорными фирмами на поставку в крупных объемах кормов для животных. Среди прочего в ходе следственных действий был обнаружен договор от 25.08.2009 между компаниями М и М2 на поставку кормов на 75 млн долларов. С 2008 по 2010 год в рамках этого договора на счет М поступило 2,49 млн долларов. Однако швейцарская экспертиза установила, что договор был, вероятно, сфабрикован задним числом (не ранее 02.03.2010) для объяснения банку BSI сущности этой транзакции. Тем самым, следствие установило, что могут быть основания для обвинения руководства М в возможной фальсификации документов. Данные этих экспертиз, обысков и допросов швейцарцы связали с крупными заказами со стороны Росагролизинга. Куда ушли деньги Всего на счета, подконтрольные, по мнению швейцарских прокуроров, Скрынник, поступило 140 млн долларов. Швейцарские следователи установили, что Скрынник через подконтрольные ей фирмы истратила из них около 100 млн. Вот на что, по данным швейцарцев, могли пойти деньги: роскошная недвижимость (не менее двух имущественных комплексов); покупка и финансирование группы «Брайс-Бейкер»; покупка и финансирование J (предположительно Agro Construction AG); покупка нескольких автомобилей; покупка и финансирование десятков зиц-компаний; передача 29 млн франков брату Скрынник Леониду Новицкому; накачка счетов за пределами Швейцарии в объеме 20 млн долларов. 37 млн франков не были истрачены, их арестовали в рамках возбужденного в Швейцарии уголовного дела. В 2007 году Скрынник, как мы уже говорили, зарегистрировала фирму «SCI Anastasia» для управления виллой на Лазурном берегу. Она также приобрела в 2006 году у господ Шписсгоферов на имя малолетних Михаила и Ирины Кукоты 100% акций фирмы «SCI Carine», на которую записана вилла на той же улице Chemin de la Cairee в Сен-Поль де Ванс. Акции фирмы Carine в настоящее принадлежат малолетним Михаилу и Ирине Кукоте, а управляющий — некто Дмитрий Белоносов. (В распоряжении «Новой» имеются уставы фирм и выписки из реестра, о родственных связях собственников также указывается во французских документах, упоминались некоторые детали и в российской прессе). Красиво жил брат Леонид По мнению швейцарских прокуроров, в 2009–2013 годах на счета фирм, подконтрольных Леониду Новицкому, поступило 55 млн долларов в рамках сделок, не имевших под собой экономического обоснования. Так, в 2009 году на его счета, по данным швейцарцев, поступило 13,3 млн евро. В письменном объяснении, представленном следствию, Новицкий объяснил, что якобы это деньги от продажи нескольких принадлежащих ему фирм и что его советник помог ему «завести» эти деньги в Швейцарию. Другие же деньги (транзакции на 9,5 и 9,7 млн долларов) будто бы появились от продажи земельных участков в 120 га и 500 га. Документально подтвердить эти сведения Новицкий не смог. Еще 29 млн франков он получил от сестры якобы как причитающуюся ему часть от продажи Саранского экскаваторного завода (Сарэкса) уже упомянутым нами компаниям U и V. При этом Новицкий входил в менеджмент обанкротившегося Агроевросоюза, выполняя одновременно значимую функцию и в государственном Росагролизинге, которым руководила сестра. И несмотря на очевидный конфликт интересов, принимал участие в продаже акций Сарэкса, получив, по мнению швейцарцев, огромные выгоды. Именно вместе с фигурантами «дела о кормах» провел переговоры о продаже акций V и U, будучи советником U в 2010–2012 годах. Поступившие на счета, подконтрольные Новицкому, 55 млн долларов, по данным швейцарцев, могли быть израсходованы на следующее: покупка роскошной недвижимости; аренда недвижимости; расточительный образ жизни; занятия автогонками; покупка автомобилей; приобретение и содержание десятков зиц-компаний. Остаток средств в размере 26 млн франков был заморожен в связи с возбуждением в Швейцарии уголовного дела. Вопросов нет После перехода в Росагролизинг Скрынник, как заявлялось, якобы передала все свои швейцарские бизнесы некоему В (швейцарцы не раскрывают фамилию). Об этом господине известно, что он вместе с братом Скрынник Новицким участвовал в переговорах о продаже акций Сарэкса, и именно его подпись стоит на фальшивом договоре о поставке кормов. Следователи Федеральной прокуратуры доказывали, что фактически бизнесы господину B не передавались, и он, получая зарплату 20 000 франков в месяц, якобы мог продолжать действовать в интересах Скрынник. Однако все это не помешало закрыть уголовное дело со ссылкой на то, что российская сторона не предоставила недостающих документов. А российские правоохранительные органы вовсе не интересовалась деятельностью компаний, которые швейцарцы связали со Скрынник. И это несмотря на то, что все художества с деньгами, акциями и недвижимостью осуществлялись в тот период, когда Елена Борисовна трудилась главой госкорпорации и занимала должность министра. Ныне госпожа Скрынник — удачливая бизнесвумен. Медицинская бизнес-империя В Швейцарии у Скрынник тоже могли быть коммерческие интересы. Бывшей чиновнице приписывали владение медицинской клиникой и салоном красоты в Монтрё Clinique La Prairie, что расположены на берегу крупнейшего озера Альпийский гор — Женевского. Об этом публично говорили Ксения Собчак, Дмитрий Гудков, Олег Митволь и Александр Лебедев, который в интервью Business FM заявил, что готовит запрос в Берн с просьбой проверить, принадлежит ли бывшему министру сельского хозяйства элитная клиника La Prairie в курортном Монтрё. По его сведениям, Скрынник могут принадлежать и другие клиники. Сама экс-министр утверждала, что к зарубежной клинике не имеет никакого отношения. Но есть деталь. Эксклюзивным партнером медучреждения выступает компания Swiss Perfection (об этом говорится на официальных сайтах. В Москве Елена Скрынник учредила фирму с таким же названием — «Свисс Перфекшэн», с ней связан центр косметологии Stemphys на улице Гиляровского. (ООО «Эстетический центр «Свисс Перфекшэн», ИНН 7702316840, по данным базы СПАРК-Интерфакс. Скрынник является прямым владельцем компании с 2009 года.) Заведение именует себя институтом косметологии. Там оказывают различные услуги стоимостью до 190 тысяч рублей по омоложению кожи. На открытии центра выступал телеведущий Андрей Малахов. Центр косметологии Скрынник и связанные с ним фирмы «Свисс Перфекшэн» и «Стемфис» зарабатывают на поставках медицинского оборудования. Закупают дорогостоящие аппараты для государственных учреждений. Этим, вероятно, и объясняется успех бизнес-модели экс-чиновницы — доступом к бюджетным деньгам. За последние пять лет компания «Стемфис», по данным о госзакупках, получила от госучреждений контрактов на 367,2 млн рублей, «Свисс Перфекшэн» — на 36 млн рублей. Все контракты, за исключением одного, достались фирмам Скрынник от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подведомственного правительству России и его структурам: ФГБУЗ «Медицинский центр «Юность», ФГБУ «Федеральный сибирский научно-клинический центра» Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна. И один контракт — от Минздрава. Несмотря на регулярные транши бюджетных денег, «Стемфис» все последние годы показывает убытки, в 2020 году фирма ушла в минус на рекордные 162 млн рублей (по данным базы СПАРК). Закупают у Скрынник физиотерапевтические аппараты с применением эндомассажа и магнитного поля по 4 миллиона рублей за штуку. Интересно, что на одном из аукционов по поставке оборудования для ФМБА заявились сразу обе компании Елены Скрынник, что, по идее, могло бы заинтересовать ФАС. Примечательно также, что в базе данных СПАРК в связи с бизнесами человека по фамилии Скрынник указываются два разных ИНН физического лица (№№ 773177900590 и 772501444759), что запрещено по правилам ФНС. В 2020 году сотрудничество Скрынник с Федеральным медико-биологическим агентством неожиданно прекратилось. Это может быть связано со сменой руководителя учреждения. В феврале 2020-го ФМБА возглавила бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. До нее ведомством почти 15 лет управлял Владимир Уйба (сегодня занимает пост губернатора Коми), с которым Скрынник работала в 2011 году в межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству со странами Америки. Елена Скрынник быстро нашла замену ФМБА. 14 ноября 2020 года экс-министр заключила контракт на 99,3 млн рублей в качестве индивидуального предпринимателя. Она сдала принадлежащее ей помещение в аренду до конца 2022 года в пользование ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации», который подведомствен Минцифры России. Дворец на Рублевке В России Елена Скрынник не только зарабатывает миллионы, но и вкладывается в дорогостоящую недвижимость. В августе 2020-го она, судя по всему, приобрела апартаменты на 37-м этаже башни «Федерация» комплекса «Москва-Сити» площадью почти 2 тысячи квадратных метров. По сведениям «Собеседника», сделка обошлась в 700 млн рублей. В свободном доступе оказались и данные о проведенном аукционе по продаже этой недвижимости, принадлежавшей ранее обанкроченном банку «Западный», в которых упоминается фамилия Скрынник. «Новая газета» также обнаружила принадлежащую Скрынник загородную недвижимость. Это поместье в элитном закрытом коттеджном поселке «Корабельные сосны» неподалеку от стародачного места Николина Гора у Рублево-Успенского шоссе в Подмосковье. Поселок на 35 домовладений занимает территорию в 40 гектаров. По его периметру расставлены КПП с круглосуточной охраной. Дома здесь построены из монолита и кирпича, кровля — из металлочерепицы, внутренняя отделка выполнена из ценных пород древесины и натурального камня. Стоимость домов варьируется от 1,5 до 10 млн долларов (750 млн рублей в пересчете по сегодняшнему курсу). Домовладение в коттеджном поселке «Корабельные сосны» площадью 1,3 тысячи кв. м стоимостью 523 млн рублей. Коттедж Скрынник еще больше —2,1 тыс. кв. м. Домовладение в коттеджном поселке с 2011 года принадлежало матери Елены Скрынник, но в октябре 2015-го Елена Борисовна переоформила поместье на себя. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Сейчас в поселке продается всего два дома, один из них — площадью 1,3 тысячи кв. м со СПА-комплексом, включающим в себя 20-метровый бассейн и различные виды бань, домашний кинотеатр, гостевую туалетную комнату, каминный зал со спрятанным в зеркале телевизором, библиотеку с функцией кинозала, винный погреб с витражами и зимний сад. Цена вопроса — 524 млн рублей. Кстати, «домик» Скрынник по площади даже превосходит это поместье, занимая 2,1 тысячи квадратных метров. С 2011 года он был оформлен на мать экс-министра Тамару Новицкую, но в конце 2015-го Елена Борисовна переписала его на себя. Семье бывшей чиновнице также принадлежали квартира на Ленинском проспекте и жилье площадью почти 150 квадратов в новостройке на улице Минская рядом с Мосфильмовским прудом. Судя по данным компании ЦИАН, такое жилье может стоить около 70 млн рублей. Впрочем, судя по успеху бизнеса Елены Скрынник, это не такие уж большие деньги. * Ущерб, по мнению нового руководства Росагролизинга, исчислялся десятками миллиардов рублей статью прочитали: 56 человек Комментарии