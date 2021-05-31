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опубликовано редакцией на Переводике 31.05.21 04:31
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Египет раскрыл подробности смерти бывшего шефа разведки Украины

MOHAMMED ABU ZAID   May 30, 2021   

Egypt reveals details of death of Ukrainian ex-spy chief

CAIRO:  Прокурор Египта раскрыл подробности смерти бывшего главы украинской внешней разведки Виктора Гвоздя на Синае.

В своем заявлении он сообщил, что в пятницу прокуратура получила отчет из центральной больницы Дахаба на Южном Синае, в котором говорилось, что  больница  получил  тело  утонувшего.

Он также сообщил, что друг Гвоздя, сопровождавший его во время погружения, сказал, что был удивлен тем, как быстро,  с  чрезмерной  скоростью, погибший всплыл на поверхность воды. Он попытался остановить его, опасаясь за его жизнь, но безуспешно, добавив, что когда они поднялись на поверхность, Гвоздь снял респиратор и был еще жив. Хотя ему и другому  аквалангисту  удалось вытащить его на берег, Гвоздь скончался после того, как был доставлен в больницу.

Он подтвердил, что никого не обвиняет  в смерти  Гвоздя,  а  сам он никогда  не подозревался ни в каких уголовных преступлениях.

В заявлении генпрокурора говорится, что прокуратура провела расследование в отношении друга погибшего и владельца дайвинг-центра, чье снаряжение использовал Гвоздь в день инцидента, и тренера, который их сопровождал.

Прокуратура обнаружила синюшность на  шее и лице  утонувшего, выделения изо рта и красные пятна на его ногах и спине,  никаких видимых повреждений на теле не  найдено.

В заявлении говорилось, что прокуратура уведомила посольство Украины о случившемся и попросила прислать официального представителя для участия в расследовании.

Гвоздь  какое-то время жил в Дахабе на Южном Синае.


Viktor Hvozd. (Photo/Twitter)

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