навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
31.05.21   Редакция

Падение рождаемости создает проблемы для китайских военных

(0)
 
30.05.21  

Министр под подозрением

(0)
 
29.05.21  

Воздушная блокада Беларуси. Кто выиграет и проиграет от ограничения полетов?

(0)
 
29.05.21   Редакция

Rzeczpospolita: Россия пытается заработать на авиационной изоляции Беларуси

(0)
 
28.05.21   Редакция

Китай и Россия думают над путями решения проблем "глобального беспорядка" остающегося после ухода США

(0)

последние за вчера, 30.05.21  
 
06:29  

Министр под подозрением

(0)
 
06:19  

Лидеры «российских соотечественников» из США потянулись в Россию

(0)
 
06:06  

Как третий рейх «развивал» украинскую культуру

(0)
 
05:57  

"Никого другого Лукашенко ни во что не ставит"

(0)
 
05:47  

"Безжалостная бензоколонка"

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 31.05.21 05:41
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Падение рождаемости создает проблемы для китайских военных

Данные переписи населения Китая (они проводятся каждые 10 лет), опубликованные в этом месяце, показывают, что в прошлом году родилось 12 миллионов младенцев, что является самым низким показателем с 1961 года,  времени  Великого голода, сообщает South China Morning Post (SCMP).

ANI | , Beijing   PUBLISHED ON MAY 30, 2021 

Солдаты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) стреляют из миномета во время военных учений с боевой стрельбой в провинции Аньхой, Китай. (РЕЙТЕР)

После того, как новая перепись показала падение рождаемости в Китае, стало ясно что Народно-освободительная армия (НОАК) сталкивается с серьезной проблемой, поскольку крупнейшая  армия  в мире  нуждается  в  сотнях  тысяч новобранцев каждый год.

Данные переписи населения Китая (они проводятся каждые 10 лет), опубликованные в этом месяце, показывают, что в прошлом году родилось 12 миллионов младенцев, что является самым низким показателем с 1961 года,  времени  Великого голода, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Попытки в 2016 году  скорректировать  проводившуюся в Китае политику “одного ребенка” и позволить людям иметь второго ребенка не смогли обратить вспять падение уровня рождаемости в стране. Перепись показала, что коэффициент фертильности в Китае к 2020 году составлял 1,3 ребенка на женщину, что ниже уровня воспроизводства в 2,1, необходимого для стабильного населения.

Военный эксперт Энтони Вонг Тонг сказал, что многие военные чиновники и наблюдатели материкового Китая с 1993 года  выражали озабоченность по поводу воздействия политики “одного ребенка” на вооруженные силы. Профессор Лю Минфу из Национального университета обороны НОАК в 2012 году предупредил, что по крайней мере 70 процентов солдат  НОАК были из семей с одним ребенком, а в  боевых частях  эта цифра достигала  80 процентов.

«Мы можем видеть, что в  последнее десятилетие  НОАК вербовала  всё  больше  и  больше  женщин-солдат - популярный подход, принятый развитыми странами, столкнувшимися с нехваткой новобранцев», - сказал Вонг.

Набирающие темпы модернизации НОАК поставили перед инструкторами и вербовщиками задачу, как обучить новое поколение солдат, сообщает SCMP со ссылкой на экспертов.

«Военные инструкторы обнаружили, что строгие и догматичные методы обучения, применявшиеся в прошлом веке, не работают для большей части молодых солдат, рожденных в 21 веке», - сказал Чжоу Ченмин, исследователь из базирующегося в Пекине аналитического центра.

Китайские СМИ сообщили, что китайские военные не только приказывают и ругают, но и с 2011 года с  помощью  профессиональных психотерапевтов проводят терапевтические сеансы для снятия стресса.

Физическая подготовка была еще одним серьезным вызовом для НОАК, поскольку в 2000 году военные переориентировались с крестьянских детей на сельскую молодежь с более высоким уровнем образования.

По сообщению SCMP, в 2009 году военные рекрутировали  более 120 000 выпускников колледжей - самый высокий показатель с 1949 года - для управления и эксплуатации все более совершенных и сложных систем вооружения.

Даже после того, как китайское правительство отложило на месяц результаты переписи населения, которая проводится раз в десять лет, оно не смогло полностью скрыть тревожную демографическую ситуацию, с которой столкнулась страна.

Согласно седьмой общенациональной переписи населения 2020 года, население Китая  за последние 10 лет  выросло всего на 5,38 процента. Уровень рождаемости в Китае снижается с 2017 года, несмотря на ослабление «политики одного ребенка», предпринятое  чтобы предотвратить надвигающийся демографический кризис.

Китайская политика одного ребенка, введенная в 1979 году и отмененная в 2016 году, усугубила практику абортов по признаку пола в пользу мальчиков, сказал Цзян Цюаньбао, профессор демографии. (ANI)

статью прочитали: 43 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 