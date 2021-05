архив



опубликовано редакцией на Переводике 31.05.21 05:41 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Falling fertility rates pose challenges for Chinese military" Индия - 30 мая 2021 г. Падение рождаемости создает проблемы для китайских военных Данные переписи населения Китая (они проводятся каждые 10 лет), опубликованные в этом месяце, показывают, что в прошлом году родилось 12 миллионов младенцев, что является самым низким показателем с 1961 года, времени Великого голода, сообщает South China Morning Post (SCMP). ANI | , Beijing PUBLISHED ON MAY 30, 2021 Солдаты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) стреляют из миномета во время военных учений с боевой стрельбой в провинции Аньхой, Китай. (РЕЙТЕР) После того, как новая перепись показала падение рождаемости в Китае, стало ясно что Народно-освободительная армия (НОАК) сталкивается с серьезной проблемой, поскольку крупнейшая армия в мире нуждается в сотнях тысяч новобранцев каждый год. Данные переписи населения Китая (они проводятся каждые 10 лет), опубликованные в этом месяце, показывают, что в прошлом году родилось 12 миллионов младенцев, что является самым низким показателем с 1961 года, времени Великого голода, сообщает South China Morning Post (SCMP). Попытки в 2016 году скорректировать проводившуюся в Китае политику “одного ребенка” и позволить людям иметь второго ребенка не смогли обратить вспять падение уровня рождаемости в стране. Перепись показала, что коэффициент фертильности в Китае к 2020 году составлял 1,3 ребенка на женщину, что ниже уровня воспроизводства в 2,1, необходимого для стабильного населения. Военный эксперт Энтони Вонг Тонг сказал, что многие военные чиновники и наблюдатели материкового Китая с 1993 года выражали озабоченность по поводу воздействия политики “одного ребенка” на вооруженные силы. Профессор Лю Минфу из Национального университета обороны НОАК в 2012 году предупредил, что по крайней мере 70 процентов солдат НОАК были из семей с одним ребенком, а в боевых частях эта цифра достигала 80 процентов. «Мы можем видеть, что в последнее десятилетие НОАК вербовала всё больше и больше женщин-солдат - популярный подход, принятый развитыми странами, столкнувшимися с нехваткой новобранцев», - сказал Вонг. Набирающие темпы модернизации НОАК поставили перед инструкторами и вербовщиками задачу, как обучить новое поколение солдат, сообщает SCMP со ссылкой на экспертов. «Военные инструкторы обнаружили, что строгие и догматичные методы обучения, применявшиеся в прошлом веке, не работают для большей части молодых солдат, рожденных в 21 веке», - сказал Чжоу Ченмин, исследователь из базирующегося в Пекине аналитического центра. Китайские СМИ сообщили, что китайские военные не только приказывают и ругают, но и с 2011 года с помощью профессиональных психотерапевтов проводят терапевтические сеансы для снятия стресса. Физическая подготовка была еще одним серьезным вызовом для НОАК, поскольку в 2000 году военные переориентировались с крестьянских детей на сельскую молодежь с более высоким уровнем образования. По сообщению SCMP, в 2009 году военные рекрутировали более 120 000 выпускников колледжей - самый высокий показатель с 1949 года - для управления и эксплуатации все более совершенных и сложных систем вооружения. Даже после того, как китайское правительство отложило на месяц результаты переписи населения, которая проводится раз в десять лет, оно не смогло полностью скрыть тревожную демографическую ситуацию, с которой столкнулась страна. Согласно седьмой общенациональной переписи населения 2020 года, население Китая за последние 10 лет выросло всего на 5,38 процента. Уровень рождаемости в Китае снижается с 2017 года, несмотря на ослабление «политики одного ребенка», предпринятое чтобы предотвратить надвигающийся демографический кризис. Китайская политика одного ребенка, введенная в 1979 году и отмененная в 2016 году, усугубила практику абортов по признаку пола в пользу мальчиков, сказал Цзян Цюаньбао, профессор демографии. (ANI) статью прочитали: 43 человек Комментарии