навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
31.05.21   Редакция

Самолет с высланными российскими дипломатами вылетел из Праги

(0)
 
30.05.21  

Министр под подозрением

(0)
 
29.05.21  

Воздушная блокада Беларуси. Кто выиграет и проиграет от ограничения полетов?

(0)
 
29.05.21   Редакция

Rzeczpospolita: Россия пытается заработать на авиационной изоляции Беларуси

(0)
 
28.05.21   Редакция

Китай и Россия думают над путями решения проблем "глобального беспорядка" остающегося после ухода США

(0)

последние за вчера, 30.05.21  
 
06:29  

Министр под подозрением

(0)
 
06:19  

Лидеры «российских соотечественников» из США потянулись в Россию

(0)
 
06:06  

Как третий рейх «развивал» украинскую культуру

(0)
 
05:57  

"Никого другого Лукашенко ни во что не ставит"

(0)
 
05:47  

"Безжалостная бензоколонка"

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 31.05.21 06:55
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Самолет с высланными российскими дипломатами вылетел из Праги

ČTKСообщается, что вследствие дипломатических трений,  54 сотрудника посольства России в Праге вылетели  в  субботу  в  Москву.




Written by ČTK   Published on 30.05.2021   

Rossiya Airlines plane via iStock / AVZimovskoy

Rossiya Airlines plane via iStock / AVZimovskoy

Как подтвердила агентству  ЧTK пресс-секретарь пражского аэропорта имени Вацлава Гавела Клара Дивишкова,  в  субботу,  в 14:30  специальный самолет правительства России вылетел из аэропорта  в Москву.

В самолете находились дипломаты и другие сотрудники посольства России в Праге, которые были высланы из Чешской Республики в связи с недавним делом о Врбетице . На борт самолета поднялось несколько десятков человек.

Российское информационное агентство ТАСС,  со ссылкой на информацию пресс-секретаря посольства Николая Брякина,  сообщило, что 54 сотрудника посольства России в Праге покинули Чехию в субботу.

Еще одна группа сотрудников посольства со своими семьями, количество которых  посольство  не уточнило, должна вылететь из Праги в понедельник. Они также сядут на самолет «Россия - российские авиалинии», пишет ТАСС, добавляя, что на этом будет завершен процесс уравнивания  количества сотрудников посольства России в Праге и количества сотрудников посольства Чехии в Москве.

Решением чешского правительства, до конца мая, десятки дипломатов и других сотрудников посольства Российской Федерации в Праге должны покинуть Чехию.

Первый самолет из Москвы приземлился в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела в субботу около 11:30. Автомобиль с багажом, отправленный ранее из посольства в аэропорт, подъехал к самолету после приземления. Терминал патрулировали несколько чешских полицейских.

Чешская Республика решила выслать сотрудников российского посольства после того, как 17 апреля между Прагой и Москвой вспыхнул дипломатический скандал из-за подозрений чешских спецслужб в том, что за взрывами в  2014 году на складе боеприпасов в Врбетице, Южная Моравия, стояли агенты российских спецслужб ГРУ.

Чешская Республика выслала 18 сотрудников посольства России в Праге, а Москва в ответ выслала 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. В ответ на шаг России Прага решила позже уравнять  количество дипломатов и других сотрудников посольства России в Праге с количеством в посольстве Чехии в Москве.

Что касается чехов в России, то до конца мая будут уволены 79 сотрудников посольства Чехии, Чешского дома и Чешского центра в Москве. По состоянию на 21 мая,  уже уволен 71 сотрудник. Ряд других стран предложили Чешской Республике помощь в работе ее посольства в Москве.

статью прочитали: 66 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 