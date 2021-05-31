Самолет с высланными российскими дипломатами вылетел из Праги

Сообщается, что вследствие дипломатических трений, 54 сотрудника посольства России в Праге вылетели в субботу в Москву.













Written by ČTK Published on 30.05.2021

Rossiya Airlines plane via iStock / AVZimovskoy

Как подтвердила агентству ЧTK пресс-секретарь пражского аэропорта имени Вацлава Гавела Клара Дивишкова, в субботу, в 14:30 специальный самолет правительства России вылетел из аэропорта в Москву.

В самолете находились дипломаты и другие сотрудники посольства России в Праге, которые были высланы из Чешской Республики в связи с недавним делом о Врбетице . На борт самолета поднялось несколько десятков человек.

Российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на информацию пресс-секретаря посольства Николая Брякина, сообщило, что 54 сотрудника посольства России в Праге покинули Чехию в субботу.

Еще одна группа сотрудников посольства со своими семьями, количество которых посольство не уточнило, должна вылететь из Праги в понедельник. Они также сядут на самолет «Россия - российские авиалинии», пишет ТАСС, добавляя, что на этом будет завершен процесс уравнивания количества сотрудников посольства России в Праге и количества сотрудников посольства Чехии в Москве.

Решением чешского правительства, до конца мая, десятки дипломатов и других сотрудников посольства Российской Федерации в Праге должны покинуть Чехию.

Первый самолет из Москвы приземлился в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела в субботу около 11:30. Автомобиль с багажом, отправленный ранее из посольства в аэропорт, подъехал к самолету после приземления. Терминал патрулировали несколько чешских полицейских.

Чешская Республика решила выслать сотрудников российского посольства после того, как 17 апреля между Прагой и Москвой вспыхнул дипломатический скандал из-за подозрений чешских спецслужб в том, что за взрывами в 2014 году на складе боеприпасов в Врбетице, Южная Моравия, стояли агенты российских спецслужб ГРУ.

Чешская Республика выслала 18 сотрудников посольства России в Праге, а Москва в ответ выслала 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. В ответ на шаг России Прага решила позже уравнять количество дипломатов и других сотрудников посольства России в Праге с количеством в посольстве Чехии в Москве.

Что касается чехов в России, то до конца мая будут уволены 79 сотрудников посольства Чехии, Чешского дома и Чешского центра в Москве. По состоянию на 21 мая, уже уволен 71 сотрудник. Ряд других стран предложили Чешской Республике помощь в работе ее посольства в Москве.

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