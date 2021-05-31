

"Иностранцам в Латвии приходится доказывать, что они не верблюды. Одному белорусу доказать это не удалось" Латвия - 31 мая 2021 г."Иностранцам в Латвии приходится доказывать, что они не верблюды. Одному белорусу доказать это не удалось"

Иностранцам в Латвии приходится доказывать, что они не верблюды

Одному белорусу это доказать не удалось

Редакция PRESS Май 31, 2021

Латвия конфискует у зарубежных предпринимателей средства с их счетов, надеясь, что "когда-нибудь потом" найдет доказательства их преступного происхождения. Почему молчат иностранные предприниматели, поверившие призывам латвийского государства, вложившие здесь свои средства и, фактически, ограбленные этим государством? Об этом размышляет в Neatkarīgā Имантс Виксне. Перевод bb.lv.

Утром конфискация, вечером - доказательства

О том, что деньги иностранцев Латвия фактически национализировала без каких-либо доказательств их преступного происхождения, латышские СМИ пишут давно и часто. Но если происходит такой беспредел, то почему молчат сами пострадавшие? Складывается впечатление, что "знает кошка, чье мясо съела". На самом деле, пишет автор, держать рот на замке их заставляют.

Каждое дело о конфискации денег рассматривается на закрытых судебных заседаниях. И любые рассматриваемые на них документы являются тайной следствия. Ведь параллельно продолжается уголовное дело, которое через какое-то время будет закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

В результате суды отнимают у иностранцев деньги, не ведая, произошло ли преступление и кто, собственно, является преступником.

Инвестировал? Подозрительно…

Основанием для отъема денег являются только и единственно чисто гипотетические допущения на основе не фактов, а методики, разработанной Службой финансовой разведки. И в том числе такого довода: инвестирование средств в Латвии для иностранца экономически необоснованно, пишет автор. Несмотря на то, что долгие годы правительство Латвии утверждало обратное, призывая размещать здесь капиталы и даже выдавая за это вид на жительство.

Это могло бы показаться абсурдным и невероятным в правовом государстве, если бы в распоряжение Neatkarīgā не попало решение одного из таких судов. Ни одного доказательства, однако приговор обвинительный.

Белорусский предприниматель из сферы IT, имевший счет в крупнейшем латвийском коммерческом банке, после того, как под давлением США банк был вынужден прекратить деятельность, присоединился к списку кредиторов, с требованием вернуть 108 007 евро.

Однако вместо денег он получил на свою шею уголовное дело, более того, суд, не ожидая окончания расследования, решил имеющиеся на счету бизнесмена деньги конфисковать в пользу государства. Не белорусского, а латвийского, иронизирует Виксне.

Причина - бизнесмен не сумел правдоподобно объяснить объем сделки. И не сумел найти все, требуемые надзорными органами Латвии документы, начиная с 2006 года (хотя законы не требуют их хранения).

И самое подозрительное, по их мнению, это то, что не совпадают страна проживания бизнесмена, страны, с которыми он ведет бизнес (в том числе и США) и страна, в которой у него открыт расчетный счет, то есть Латвия. Таким образом, по мнению наших органов, белорусу надо работать только с белорусскими партнерами и иметь счет только в Белоруссии!

Приглашаются верблюды

Конечно, адвокат на процессе говорил о том, что в 21 веке такие обвинения абсурдны, что человек может свободно перемещаться по миру, работать в международной среде, открывать банковские счета в любой стране, совершать другие нормальные для современного мира действия.

Еще адвокат пришел к заключению, что в Латвии могут арестовать имущество у любого лица, которое вызвало абстрактные подозрения, надеясь на то, что, может быть, в дальнейшем удастся найти какое-то юридическое основание для конфискации средств. Суд выслушал выплеск эмоций со стороны адвоката и решил деньги изъять. Причем задним числом!

Повторимся, что ни одного доказательства. Только "может быть, возможно, есть основания допустить, существуют признаки" и т.п. И писал заключение не какой-то там участковый милиционер, а суд латвийской республики!

Журналист напоминает, что когда в Белоруссии начались политические протесты, правительство Латвии громко заявило о приеме политических беженцев и необходимости оказать поддержку белорусскому народу. Но это все только пустая болтовня, если Латвия позволяет себе брутально грабить тех самых белорусов, используя специально созданную для этого методику.

По мнению адвоката Дайги Силини, иностранцам в Латвии приходится доказывать, что они не верблюды. Конкретно этому гражданину Белоруссии это доказать не удалось.

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