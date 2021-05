архив



дата публикации 31.05.21 17:48 скаут: Игорь Львович Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае «Китай фактически сумел получить в качестве приза целую страну» Александр Виноградов о тонкостях и проблемах неоколониальной политики Дракона на Черном континенте Связи между Китаем и Африкой стали налаживаться еще в середине ХХ века, констатирует обозреватель «БИЗНЕС Online» Александр Виноградов. Китайский социализм очень многим африканским лидерам показался куда милее, чем социализм советский. Кроме того, разные лидеры оппозиции чтили товарища Мао. В общем и целом за все эти десятилетия Китай основательно закрепился на континенте. Но это нравится далеко не всем. День-ночь-день-ночь Мы идем по Африке (Редьярд Киплинг) Приоритетным направлением экономической экспансии Китая стал африканский континент Геополитический ландшафт — вещь непостоянная. Политические карты мира разных эпох говорят об этом вполне отчетливо. Государства приходят и уходят, исчезая в тумане времени, и на смену им приходят новые государства. Сейчас ситуация не сильно изменилась. Да, человек географически освоил всю планету, а технический прогресс позволил создать быстрые планетарные же системы связи. Но «мира во всем мире» это никак не приблизило; конфликты, в том числе и военные, продолжают сотрясать планету. Кроме того, текущее глобальное информационное проникновение, равно как и наличие большого количества международных организаций, утверждающих (якобы) примат права (в т. ч. и ООН), не изменило принципиальных паттернов поведения государств. И Китай здесь не исключение. Поднебесная сильно пострадала в период «века позора», длившегося с середины позапрошлого века. Новой китайской государственности, собранной в середине прошлого века, было, разумеется, не до экспансии, свои внутренние проблемы превалировали над внешними. Но длилось это недолго. Уже при Никите Хрущеве, когда отношения между Китаем и СССР стали портиться, Китай начал тестировать установленные правила, пока — только в этом частном контексте отношений между этими двумя странами. Китай требовал признания его идеологического верховенства, речь также шла о согласии СССР на аннексию Монголии Китаем. Кульминацией конфликта стали пограничные столкновения вокруг острова Даманский на реке Уссури в 1969 году. Остров остался за СССР, но отношения между странами были испорчены капитально, хотя до прямой войны и разрыва дипотношений дело не дошло. Китай еще раз замахнулся на «силовой вариант» в 1979 году, когда произошел конфликт с Вьетнамом, в китайской истории он называется «упреждающая оборонительная война против Вьетнама». Здесь надо помнить, что отношения с СССР оставались такими же испорченными, и, соответственно, Китай был сильно насторожен относительно роста советского влияния в регионе. При этом его собственный сателлит — полпотовская Кампучия (ныне Камбоджа) — имел существенные проблемы в отношениях с Вьетнамом, на границе между этими двумя странами постоянно шли провоцируемые Кампучией вооруженные конфликты. В итоге это привело к тому, что Вьетнам, обеспечивший тылы долговременным договором о дружбе и сотрудничестве с СССР, устроил у соседей полномасштабную военную операцию, в результате чего режим Пол Пота пал. В ответ на это Китай принял решение о вторжении ограниченного воинского контингента во Вьетнам. Военные действия длились около месяца; Вьетнам успешно отбился, силами пограничных войск и ополчения действуя против НОАК. Китай, безусловно, сделал из этого выводы. Ключевой из них заключается в том, что грубой силой не всегда можно достичь тех же эффектов, что и более мягкими инструментами, например деньгами. Следующее десятилетие прошло спокойно, без попыток схожего силового толка, в тот период Китай был более озабоченным делами внутренними. Очередная волна китайской экспансии началась в 90-е годы прошлого века, и эта экспансия уже была исключительно экономической. Приоритетным направлением экономической экспансии Китая стал африканский континент. Западу Китай мог предоставить море дешевой рабочей силы (вкупе с другими конкурентными преимуществами) в обмен на инвестиции, Африке же Китай предоставлял те же самые инвестиции в обмен на ресурсы, которыми Черный континент очень богат. Впрочем, связи между Китаем и Африкой стали налаживаться много ранее, началось это еще в середине ХХ века. Китайский социализм очень многим африканским лидерам показался куда милее, чем социализм советский; кроме того, разные лидеры оппозиции (каковые имелись в каждой новой независимой стране), через одного чтили товарища Мао. В общем и целом за все эти десятилетия Китай основательно закрепился в Африке. Китай привязывает страны к себе, и им это не нравится Примером «мягкого» китайского влияния может быть история Анголы, где в 70-е годы прошлого века две из трех партий, боровшихся за власть, ФНЛА и УНИТА, были изначально маоистскими движениями и пользовались полной поддержкой Китая, финансовой и военной. Очень серьезным было китайское влияние в Танзании в 60-х годах прошлого века, когда страна, по сути, превратилась в большой военный лагерь, где китайские инструкторы готовили партизанские кадры для национально-освободительных движений половины континента. Все это, безусловно, сыграло свою роль в дальнейшем плотном присутствии Китая в стране. Далее, китайские компании уже почти четверть века ведут добычу нефти в Судане, куда за это время были вложены сотни миллионов долларов США. Китай также вложился в инфраструктуру, снабдил Судан оружием, и оно отлично было использовано, когда в стране разразилась гражданская война. Итогом ее стал раздел африканской республики на две части, причем граница прошла ровно по нефтяным полям, что добавило китайцам головной боли. Китай также имеет очень значительные интересы в Гвинее, поскольку эта страна очень богата бокситами, являющимися сырьем для производства алюминия, именно в Гвинее сосредоточены крупнейшие в мире запасы этого сырья. При этом сам Китай не скупится на инвестиции в эту страну, являющейся одной из беднейших на континенте. К примеру, в 2009 году Китай принял решение вложить в гвинейскую инфраструктуру $7 млрд, направляемые на строительство жилья и дорог. Отдельного внимания заслуживает ситуация в Зимбабве. Китай фактически сумел получить в качестве приза целую страну. Причина здесь в том, что он взял под крыло Роберта Мугабе, которого до середины 1970-х годов как серьезную фигуру вообще никто не воспринимал. Когда в 1980 году Мугабе пришел к власти, Китаю в Зимбабве (бывшая Южная Родезия) был предоставлен режим наибольшего благоприятствования. Сейчас китайские компании занимаются в Зимбабве добычей алмазов, платины и хрома, строительством дорог, выращиванием хлопка и табака, производством цемента. Мугабе правил страной без малого четыре десятка лет, был свергнут в 2017 году, и еще через два года умер от рака. Позиции Китая, соответственно, несколько пошатнулись. Проблема для Китая, однако, заключается в том, что лидеры региона из числа наиболее дальновидных вполне справедливо считают такую политику неоколониальной и ей противодействуют в меру своих возможностей. Китай привязывает страны к себе, и им это не нравится. К примеру, только в 1998–2000 годах Китай продал воевавшим друг с другом Эфиопии и Эритрее оружия примерно на $1 миллиард. Также известна история про кредит Анголе в $2 млрд — согласно его условиям, 70% перечисленных средств пошли на оплату работы китайских же строительных компаний, развивающих инфраструктуру, все эти железные дороги, шоссе, мосты, школы с больницами, системы связи и т. д. Все это, разумеется, означает последующие контракты с Китаем же на поставку запчастей, обслуживание, обучение, модернизацию техники и пр. США в своем противостоянии с КНР пользовались не только риторикой торговых войн Дональда Трампа Формально говоря, неоколониализм Китая мягче, чем колониальные практики стран Запада, но вторые от этого не теряют своей сути. Кроме того, надо учитывать, что китайские компании работают в Африке точно так же, как и привыкли у себя дома, с достаточно наплевательским отношением к окружающей среде, здоровью рабочих и общим правилам безопасности производств. И чем дальше, тем больше это не нравится местным жителям и местным элитам, и, похоже, этот процесс ускоряется в последнее время. Ключевой здесь является ситуация в Демократической Республике Конго (ДРК, с 1971 по 1997 год страна называлась Заир). Эта страна является одной из самых нищих в мире, ВВП на душу составляет лишь около $600 (в России — примерно в 18 раз больше), но ДРК просто невероятно богата полезными ископаемыми. Кобальт (почти 80% мировых поставок!), бокситы, алмазы, золото, серебро, более половины мировых запасов урана, колтан (минерал, из которого извлекаются ниобий и тантал) — все это можно найти в недрах ДРК. Особо стоит акцентировать внимание именно на последнем минерале: продукты его переработки являются критичными для всей современной электроники, от сотовых телефонов до электромобилей. Месторождения в ДРК, находящиеся под прямым или опосредованным контролем КНР, прямо обращаются в китайскую сильную позицию в производстве всего того, что известно под общим названием «редкоземельные металлы». Естественно, многим в мире это не нравится, в первую очередь здесь следует назвать США. Надо сказать, что США в своем противостоянии с КНР пользовались не только риторикой торговых войн бывшего президента Дональда Трампа. К примеру, в ДРК американцы еще в декабре 2018 года безупречно аккуратным демократическим путем привели к власти Феликса Чисекеди, ориентированного на Запад, а не на Китай. Итог не заставил себя долго ждать: буквально неделю назад Чисекеди, посещая шахту «Эльдорадо» на юге страны, объявил о своем намерении пересмотреть контракты на добычу полезных ископаемых, в частности те, которые были заключены с Китаем его предшественником Джозефом Кабилой, который правил с 2001 года. Это очень серьезная встряска для отрасли: всего в ДРК в данной сфере работает около 40 горнодобывающих компаний, но почти три четверти из них происходит из Китая. Можно предположить, что КНР встрепенулась и привычно начнет заносить деньги чиновникам разных рангов, но Чисекеди, по имеющейся информации, усердно пытается извести коррупцию из госмашины, сделав ставку на рабочие институты, а не на постоянную смазку деньгами внешних акторов. Любопытно, что здесь под раздачу попал не только Китай: израильский магнат Дэн Гертлер долго выстраивал работу с Кабилой и успешно работал в ДРК. Но совсем недавно администрация президента США Джозефа Байдена ввела санкции в отношении Гертлера, а авторитетное национальное НКО подготовило жесткий отчет, где указано, что сделка между Гертлером и Кабилой нанесла урон конголезскому государству в сумме $1,95 млрд упущенной выгоды. Мировые экономические взаимоотношения — дело тонкое, но одновременно и простое по сути своей. Когда в нищую страну, не имеющую капитала, но богатую тем или иным ресурсом, приходит инвестор, надо понимать, что он приходит не из благотворительных целей. Он приходит заработать. И «заработать» здесь означает «воспользоваться ресурсом, отдав за него меньше, чем в другом месте». Сам Китай являлся объектом такой инвестиционной работы, его ресурсом выступала рабочая сила, ее насчитывалось очень много, и он был готов предоставлять ее дешево, производя продукцию, продаваемую на те же богатые западные рынки. Ситуация с Африкой в этом смысле аналогична, африканцам нужны капиталы, но в обмен они предлагают лишь сырье. И не сказать, что денег получится много, — на все многочисленное население стран данного континента. Александр Виноградов

"С НИХ КОРМИТСЯ ВЕСЬ КИТАЙ?" ГОРЬКАЯ ПРАВДА ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

30 МАЯ 2021

30 МАЯ 2021 ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS В первом чтении в Госдуме был принят законопроект, по которому территории опережающего развития на Дальнем Востоке можно будет укрупнять. В Сети это вызвало опасение, мол, иностранные компании из КНР, Южной Кореи начнут активничать на нашей территории. Однако, отметил китаевед Николай Вавилов, в этом вопросе всё не так однозначно. На Дальнем Востоке предлагают сделать проще процедуру создания территорий опережающего развития (ТОР). На днях в нижней палате парламента был принят в первом чтении проект закона, по которому процедура становится проще, а сами ТОРы можно будет укрупнять. Это вызвало замешательство у местных. Так, в телеграм-канале "Тимур и Амур" поделились подозрениями, что это приведёт к засилью иностранными компаниями наших территорий. "Хорошо ли это для нашей страны? Большой-большой вопрос! Дело в том, что на территории ТОРов строятся десятки корейских заводов с сотрудниками и рабочими из Кореи, китайских - из Китая. Богатства наших недр ими изымаются и перерабатываются с помощью их техники, но нашего электричества, нашей воды, нашего газа… и потом вывозятся к ним", - рассуждает автор. Причины обеспокоенности понятны, однако китаевед Николай Вавилов призывает посмотреть на вопрос с ТОРами под другим углом. По его словам, разговоры об укрупнении ТОРов как раз говорят о том, что это не настолько эффективный инструмент, как ожидалось. "Идея хорошая, ставки налоговые и разные субсидии гораздо лучше, чем в соседней Южной Корее, Японии и Китае. Однако реально в ТОРах резидентов очень мало, и с этим связано решение об укрупнении этих административных единиц. Просто чтобы сократить расходы на администрирование при малом количестве субъектов. И реальность о ТОРах состоит в том, что количество российских субъектов многократно превышает иностранных. Говорить о том, что есть взрывообразный рост и что в Дальний Восток начали резко инвестировать корейцы, японцы и китайцы - нельзя, это всё единичные случаи", - отметил он. У нас страна со свободной экономикой, поясняет собеседник, некоторые частные компании Китая приходят, в том числе, приходят и в ТОРы. "Действительно, они приходят в ТОРы как в субъекты бизнеса и ведут какую-то деятельность. Но говорить о том, что "с них кормится весь Китай", мягко говоря, преувеличение, эти случаи все единичные", - заметил Вавилов. К тому же, добавил он, и без такого механизма как территории опережающего развития китайские компании очень активно работают на Дальнем Востоке. К примеру, всё, что касается производства сои в Приморском крае, в Еврейской автономной области - всё под контролем китайского бизнеса. Эксперт подчёркивает, что Дальний Восток как стратегическая территория интересен только России. "Грустная правда состоит в том, что китайцам вообще эти ТОРы не нужны. Сложно сказать насчёт Кореи, Японии, но фактически девять десятых инвесторов - это российские предприятия", - добавил он и посетовал, что именно недостаток информации порождает в народе спекуляции на эту тему. Учредитель Царьграда Константин Малофеев ранее призывал активнее развивать Дальний Восток. По его словам, пора осознать, что это регион перспективного развития страны, а не остаточного внимания. А потому необходимо постоянно заниматься социально-экономическим развитием региона. "Центр тяжести мировой экономики, всей геополитики уверенно смещается на Восток, в сторону Китая, стран АСЕАН. В конце концов, та же Америка находится на Тихом океане. И если мы хотим преуспеть, то относиться к Дальнему Востоку нужно не как к задворкам, а как к переднему краю", - указывал Малофеев. Китайская мода рулит. Потребительский национализм и «китайский шик» Опубликовано 2021/05/28 Изображение: What’s On Weibo Отношение китайских потребителей к западным брендам и отечественной моде меняется. Пока китайские СМИ, знаменитости и обычные люди бойкотируют бренды Европы и Америки, модные китайские компании хотят воспользоваться этой ситуацией. Сейчас они находятся в выигрышном положении и гордо заявляют, что их товары сделаны в Китае, пишет What’s on Weibo. «Первое, что должны сделать китайские журналы мод, — это поддержать отечественные бренды и дизайнеров!» — уверенно говорит известная американо-китайская телеведущая и издатель модного журнала iLook Хун Хуан в своем видео на Weibo. Хун подчеркнула, что китайской индустрии моды необходимо здоровое развитие без оглядки на западные бренды. Ролик Хун был опубликован в конце марта 2021 года и быстро набрал большую популярность. Примерно в это же время в Китае вспыхнул скандал из-за организации Better Cotton Initiative (BCI) и ее участников, включая H&M, Nike и Adidas, которые отказались закупать хлопок из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Этот бойкот вызвал острую реакцию в Китае: в основном гнев интернет-пользователей обрушился на шведскую фирму H&M. На своем сайте она заявила, что глубоко обеспокоена сообщениями о «принудительном труде» при производстве хлопка в Синьцзяне. За этим последовала волна ответных бойкотов, когда представители китайских модных компаний разрывали связи с западными коллегами. Это также вызвало движение в соцсетях в поддержку отечественных брендов и Синьцзяна как крупнейшего в Китае хлопкового производителя. Хештег «Я поддерживаю синьцзянский хлопок» (我支持新疆棉花) получил целых 7,9 млрд просмотров на Weibo в течение нескольких недель. Одновременно с этим в социальных сетях стал заметен рост доверия к национальным брендам. Согласно недавнему опросу от государственного СМИ Global Times, 75% китайских потребителей считают, что западные бренды могут быть полностью или частично заменены китайскими. Рост популярности китайского стиля в индустрии моды. Коллаж: What’s On Weibo Гордое «Сделано в Китае» В последние годы в Китае растут не только сами бренды, но и повышается роль традиционных китайских элементов в индустрии моды. Например, движение любителей ханьфу стремится возродить ношение этнической одежды ханьцев. Кроме этого, бренды добавляют больше национальных мотивов в повседневные вещи — кроссовки и футболки. В 2020 году телеканал CGTN назвал такую тенденцию «китайский шик». Это перевод термина гочао (国潮 guócháo), обозначающего подъем отечественных брендов, которые вписывают элементы китайской культуры в последние дизайн-тренды. В 2021 году впервые в истории проведения гала-шоу в честь Нового года по лунному календарю в программу включили показ мод. Это было сделано, чтобы продемонстрировать красоту китайских костюмов и подчеркнуть укрепление «культурного доверия». Поддержка знаменитостей является одной из наиболее важных стратегий интернет-маркетинга. Они играют ключевую роль в рамках этого тренда, выступая «амбассадорами гочао». Актер и певец Сяо Чжань получил одобрение в социальных сетях, когда стал новым лицом китайского бренда спортивной одежды Lining. Интернет-пользователи также поддержали решение знаменитости Ван Ибо стать представителем отечественной фирмы Anta Sports. В конце апреля 2021 года соответствующий хештег на Weibo (王一博代言安踏) собрал более миллиарда просмотров. На рекламном плакате актер одет в футболку с надписью «Китай» и изображением флага страны, что ярко показывает национальную принадлежность фирмы Anta. Ван Ибо представляет продукцию фирмы Anta Sports. Фото: What’s On Weibo Растущая популярность вещей, сделанных в Китае, очень примечательна. Раньше потребители были уверены, что западные бренды отличаются более высоким качеством по сравнению с отечественными. Сам факт того, что иностранным брендам удалось пробиться на китайский рынок, повышали рейтинг фирм в глазах многих жителей Поднебесной. Сейчас эти настроения, похоже, меняются. Недавно платформа Tmall выпустила короткометражный документальный фильм «Гордимся сделанным в Китае» (爆款中国). Там обсуждается долгое доминирование западных брендов на китайском рынке моды и предметов роскоши, что мешало отечественным фирмам стать крупными игроками этой сферы. «Почему отечественные бренды не так высоко ценятся китайскими потребителями? Почему существует предвзятость по поводу низкого качества товаров местных фирм?» — задается вопросом знаменитый блогер Ли Цзяци. Потом Ли объясняет, что на это влияет не самая лучшая репутация китайских брендов: даже небольшой дефект или недочет одной вещи может негативно сказаться на популярности всей фирмы. Из-за любви потребителей к западным брендам появилась идея, что китайские компании должны регистрироваться за границей и выдавать себя за иностранный бренд, чтобы увеличить свои шансы на успех в Китае. Процветающий рынок лайвстриминга и рост популярности внутренних платформ электронной коммерции предоставили китайским брендам новые возможности для рекламы. Молодежь, рожденная после 1995-2000 годов, больше доверяет китайским брендам, чем старшее поколение. В фильме «Гордимся сделанным в Китае» такую тенденцию связывают с огромной гордостью за страну, национальную идентичность и культуру. В Weibo некоторые китайцы написали: «Настала эпоха отечественных брендов!» Скандалы с западными брендами Кроме национальной гордости молодых потребителей и тренда гочао, в последние годы китайские бренды стали восприниматься более позитивно из-за скандалов, в которых были замешаны западные компании. В 2018 году итальянский дом моды Dolce & Gabbana столкнулся с критикой и возмущением китайцев из-за публикации неудачной рекламы. В видеоролике китайская модель неуклюже ела палочками итальянские блюда: пиццу, канноли и спагетти. Кампания под названием «D&G любит Китай» (D&G Loves China) с треском провалилась: многие сочли ее расистской и сексистской, а также пообещали бойкотировать бренд. Все было настолько серьезно, что крупный показ мод D&G в Шанхае не состоялся, а бизнес компании в Китае резко пошел на спад. Кадр из неудачного рекламного ролика Dolce & Gabbana В 2019 году многие международные бренды, включая Versace, Coach, Calvin Klein, Givenchy и ASICS, были раскритикованы китайскими-интернет-пользователями. На своих официальных сайтах или фирменных футболках эти компании называли Гонконг, Макао и Тайвань отдельными странами и регионами, не являющимися частью Китая. Из-за этого многие местные знаменитости прекратили сотрудничество с частью указанных брендов. В 2020 году BCI объявила о прекращении связи с Синьцзяном из-за подозрения в использовании принудительного труда в регионе. Так в Китае стало расти негативное отношение к организации и ее участникам. Как сообщает телеканал CGTN, BCI недавно удалила заявление о синьцзянском хлопке со своего веб-сайта, что якобы случилось из-за кибератаки. Дискуссии о положении западных брендов в Китае продолжаются. И государственные СМИ, и пользователи сети придерживаются мнения, что «иностранным компаниям, клевещущим на Китай» не место в стране. Будущее модных брендов в Китае «Бойкотировать Nike? Поддерживать отечественные бренды? Что нам теперь делать?» — спрашивает китайский влогер Фан (@鞋吧 Sneakersbar). Его аккаунт на Weibo посвящен спортивной одежде и насчитывает более 3,5 млн подписчиков. Такие вопросы находят отклик у многих потребителей, которые разрываются между политикой, патриотизмом и личными предпочтениями. В своем видео влогер показывает, какое положение западные бренды, особенно члены BCI, сейчас занимают на китайском рынке. С одной стороны, многие иностранные бренды, включая Adidas, Nike, H&M, Uniqlo, стали частью коммерческой моды Китая, а потребители полюбили их продукцию. С другой, эти бренды делают политический выбор, который китайские потребители не могут игнорировать. Но значит ли это, что их следует бойкотировать навсегда? Значит ли это, что мы должны презирать людей, покупающих товары этих фирм? Заставка к видео влогера Фана о китайских и западных брендах. Изображение: What’s On Weibo, @鞋吧 Sneakersbar Фан убежден, что потребители должны оставаться рациональными в своем выборе. Выбирать китайские бренды из-за «разумного патриотизма» нормально, но люди не должны нападать на тех, кто носит западные бренды или работает в иностранных магазинах. То же относится и к потребителям, которые покупают западные вещи только потому, что они западные. Им стоит задуматься о поддержке отечественных брендов, особенно тех, которые разрабатывают свои уникальные модели, не копируя иностранные. Многие комментаторы Weibo поддерживают идею Фана о «разумном патриотизме без слепого поклонения» (理性爱国,也不盲目崇拜). Они тоже считают, что западные и отечественные бренды могут сосуществовать и конкурировать на рынке, где у китайских фирм появляется все больше перспектив. «Национализм и патриотизм открывают новые возможности для китайских брендов. „Китайский шик” и модные тенденции страны оказывают все большее давление на иностранные бренды. В связи с быстрым ростом числа отечественных фирм, которые производят высококачественную продукцию и применяют разумные методы маркетинга, все больше и больше патриотически настроенных молодых людей покупают их товары», — пишет один из пользователей Weibo. Очевидно, что многие потребители в Китае поддерживают отечественные бренды и надеются, что китайская мода будет процветать на своем собственном рынке. Но есть и те, кто подчеркивает важность свободы выбора независимо от политики фирм. «Неважно, западный или китайский бренд, я просто хочу носить ту обувь, в которой мне удобнее», — прокомментировал один интернет-пользователь. Подготовила Дарья Вишнякова

