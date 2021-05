архив



дата публикации 31.05.21 18:21 скаут: Игорь Львович Азербайджан Русскоязычные СМИ Азербайджана Лондон обнародует имена супругов, которые вывезли из Азербайджана сомнительные 14 млн фунтов Отдел информации 28 мая 2021 В Лондоне наконец могут быть обнародованы имена супругов, обвиняемых в вывозе из Азербайджана в Британию грязных денег на 14 миллионов фунтов стерлингов. Об этом говорит ход судебного процесса по этому делу, который проходит в британской столице. Как сообщает ВВС, накануне судья Ванесса Барейцер вынесла решение, в котором говорится, что продолжение сохранения в тайне личности пары, проживающей в Лондоне, противоречит принципу «открытой справедливости». Отметим, что 14 миллионов фунтов стерлингов составляют 20 миллионов долларов, и такое количество долларов наличными весит 200 килограммов. Напомним, что иск о разглашении имен супругов, дело которых рассматривается в одном из главных судов Англии - в Вестминстерском суде, подала британская газета The Evening Standard. На последнем этапе процесса Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), которое возбудило это дело, также присоединилось к требованию The Evening Standard и призвало к раскрытию имен ответчиков. NCA пытается конфисковать до 10 миллионов фунтов стерлингов, находящихся на 6,5 различных банковских счетах этих супругов. В решении суда говорится, что конфиденциальность отменяется из-за полных деталей исков, поданных против этой супружеской пары. Судья дала отсрочку супругам, которые до сих пор были представлены в суде только как X и Y. За семь дней, предоставленных судом, супружеская пара из Азербайджана может организовать пересмотр решения суда. Адвокаты супружеской пары заявили, что они хотят добиться запрета на отмену неприкосновенности частной жизни на уровне Верховного суда и пересмотра решения. По мнению адвокатов, раскрытие имен ответчиков в этом деле может повлиять на другие судебные процессы. Тем не менее, имена X и Y будут обнародованы на следующей неделе, если ходатайство адвокатов не будет удовлетворено, пишет The Evening Standard. Национальное агентство по борьбе с преступностью обвиняет супругов из Азербайджана в использовании разветвленной сети компаний, «имена которых есть только на бронзовых табличках», в самых разных местах, от Сейшельских островов до лондонского района Поттерс-Бар, для отмывания денег. NCA утверждает, что деньги были переведены с банковских счетов в Эстонии и Латвии на банковские счета в Coutts, Barclays, Lloyds, Santander и Metro в Великобритании. NCA на предыдущем слушании утверждало, что в целях сокрытия этих денег были изготовлены поддельные платежные требования на 500 миллионов фунтов стерлингов, якобы связанные с покупкой стали. В статье говорится, что газета The Evening Standard почти два года судится за отмену конфиденциальности имен этих супругов. Газета сообщает, что ее цель также состоит в том, чтобы другим СМИ было легче разоблачать грязные деньги. Супружеская пара из Азербайджана отвергает обвинения и борется за то, чтобы деньги с их банковских счетов не были конфискованы.

Жизни евреев в Америке стали неважны Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 28 мая 2021 В мировом бастионе демократии - Соединенных Штатах Америки очередной «тренд». Год назад после смерти рецидивиста и наркодиллера Джорджа Флойда, якобы задушенного полицейским, белые граждане начали вставать на колени перед черными и целовали им ботинки. Потом стали происходить массовые нападения на выходцев из Азии, всех без разбору, независимо от страны происхождения, которых обвиняли в распространение коронавируса. В Америке начались еврейские погромы Сейчас новое веяние — угрозам и побоям стали подвергаться евреи, и отнюдь не иммигранты новой волны, а люди, давно проживающие в США. Чудовищную волну антисемитизма спровоцировал вооруженный конфликт между Израилем и правящим в секторе Газа ХАМАСом. А подняли эту волну многочисленные арабы — американские граждане и иммигранты из Ближнего Востока, которые выражали свой гнев действиями Израиля против «братьев» из сектора Газа. Их не смущало то, что эти «братья» в течение нескольких лет собирали из болванок самодельные ракеты и в нужный момент стали беспорядочно обстреливать ими Израиль — 5400 кустарных ракет было выпущено за две недели конфликта. Арабские лидеры громогласно выступают в Конгрессе, их многотысячные толпы маршируют под палестинскими знаменами по улицам Чикаго, Атланты, Лос-Анджелеса, Вашингтона, призывая уничтожить Израиль. А американцев избивают только за то, что они евреи. Камень летит в витрину кошерной пиццерии в еврейском квартале Манхеттена. В ресторан суши в Лос-Анджелесе врывается толпа, которая начинает кричать: «Ну, кто здесь евреи?» Акты вандализма - в синагогах Аризоны, Иллинойса и Нью-Йорка. В Солт-Лейк-Сити на двери здания синагоги углем выведена свастика. «Ничего подобного мы здесь никогда не видели”, - говорит раввин Авреми Зиппель, чьи родители основали этот храм более 30 лет назад. Евреи - жертвы новой волны ксенофобии в самой демократичной стране мира За две недели конфликта между Израилем и ХАМАСом в США было зарегистрировано 222 случая преследований, вандализма и физического насилия в отношении евреев. Но и после прекращения огня антисемитская эпидемия в США не прекратилась. По словам газеты New York Times, она «разрастается подобно лесному пожару». «Очевидно, речь вновь идет о «решении» еврейского вопроса, - говорит haqqin.az главный редактор русскоязычного медиахолдинга «Панорама» из Лос-Анджелеса Евгений Левин. — Но теперь вопрос «Кто здесь евреи?» задают не эсэсовцы, а арабы. И звучит он не на улицах Варшавы, не в киевском дворике и не перед расстрелом в Бабьем Яру, а на улицах Америки. Сейчас перед тем, как выйти за покупками в магазин, людям нужно подумать, как они ответят на вопрос: «Среди вас есть евреи?» Дождались...». При этом, пишет Левин, власти лишь выражают «озабоченность», а полицейские составляют запоздалые отчеты, но никаких решительных действий не предпринимают. Ситуация накаляется так быстро, что высказаться вынужден был и президент Джо Байден. В своем твиттере он написал, что «недавние нападения на еврейское сообщество являются возмутительными и они должны немедленно прекратиться». Ровно год назад, в разгар своей предвыборной кампании, Байден заявил ее донорам, среди которых были и влиятельные еврейские группы, о том, что является жизненно важным прекратить критику в адрес Израиля и остановить антисемитизм, где бы он ни проявлялся. Однако, судя по всему, ответом на беспрецедентное насилие в отношении евреев может стать лишь координация осуждающих заявлений Белого дома с крупнейшими еврейскими организациями, такими как Anti–Defamation League, American Jewish Committee и другими. Советница Белого дома Сьюзан Райс напоминает нации о том, что у Байдена твердая репутация борца против антисемитизма. В частности, это проявилось в августе 2017 года, во время шабаша cторонников превосходства белой расы и антисемитов в городе Шарлотсвилле, что в штате Вирджиния. Предмет новой межфракционной борьбы в Конгрессе - евреи Недавно Байден подписал закон по борьбе с hate crimes - преступлениями, совершаемыми на почве ненависти. Однако в нем речь идет прежде всего о преследованиях выходцев из стран Азии. Сомнительно, что в группу преступников попадут арабы. Дело в том, что это этническое меньшинство в большинстве своем поддержало Байдена на президентских выборах, и сейчас клеймить арабов не в интересах Белого дома. Положение администрации Белого дома осложняется и тем, что, как пишет влиятельное издание Politico, «поднявший голову антисемитизм вызвал противостояние между демократами и республиканцами». Демократы открыто поддерживают «справедливую борьбу палестинского народа», а республиканцы обвиняют их в том, что они предают Израиль, важнейшего союзника США на Ближнем Востоке, и льют воду на мельницу ХАМАС. Более того, некоторые видные республиканцы обвиняют своих политических оппонентов в том, что те поощряют антисемитские выходки. «Очевидно, что Чак Шумер (лидер демократического большинства в сенате - ред.) не является антисемитом, также как и Нэнси Пелоси (спикер палаты представителей - ред.), - говорит сенатор-республиканец Кевин Кремер. - Но ясно также, что им комфортнее оставаться в русле политики своей партии». И в этом одна из причин нынешних потрясений сегодняшней Америки. Демократы, включая хозяина Белого дома, вынуждены платить по счетам тем левакам, которые поддержали их на выборах. Среди них и активисты движения Black Lives Matter – «Жизни черных важны» и многочисленные арабские организации, заходящиеся в истерике по поводу защиты «многострадального» палестинского народа. А жизнь евреев, многие из которых своим трудом создали нынешнюю преуспевающую Америку, выходит, не столь уж важна и их можно третировать, оскорблять и избивать без особых последствий.

Китай полностью восстановил допандемийную жизнь. Но какой ценой? Отдел международной информации и политики 30 мая 2021 Срединная империя, как сообщал haqqin.az, первой в мире справившись с коронавирусом, наращивает экономические мускулы, становясь лидером по экспорту своей продукции на мировые рынки. Страна практически вернулась к допандемийной жизни. Но наращивание производства там сопровождается безжалостным загрязнением окружающей среды, прежде всего атмосферы. Декларируя борьбу с изменениями климата, Китай выбрасывает в воздух соединения двуокиси углерода в таком количестве, как это было в Великобритании времен промышленной революции. Китай практически вернулся к допандемийной жизни А люди, соскучившиеся по нормальной жизни, ринулись на отдых на живописные острова. В городе Тайшань, в 2 тысячах километров от Пекина, полиция пытается сдерживать толпы китайцев, штурмующих входы на паромы, идущие в направлении островов-курортов Шанчуань и Сячуань. Китайское агентство Синьхуа сообщило, что в первый день так называемой «золотой недели», железные дороги страны зарегистрировали рекордное число индивидуальных поездок — 18,83 миллиона. «Золотая неделя» в Китае — это нечто, вроде нескольких дней европейских майских праздников, и первый день ее показывает, что жизнь в Поднебесной возвращается к обычному ритму, как это было более года назад. Китайцы предаются беззаботному шопингу, забываясь в нем от недавних месяцев изоляции в пандемию. «золотая неделя» в Китае — это вроде нескольких дней европейских майских праздников Экономика ожила, а вместе с этим до «красного уровня» разогрелся рынок недвижимости. Однако строительство новых домов является одним из факторов, определяющих увеличение выбросов двуокиси углерода. Анализ британской веб-страницы Carbon Brief, специализирующейся на проблемах климата и энергетики, показывает, что в сравнении в 2020 годом эмиссия вредных газов в Китае выросла на 15 процентов. Но это мало что объясняет. Во время пандемии экономика Поднебесной пострадала, как и другие, с резким падением ВВП. Но внезапный ее подъем после пандемии был неизбежен. Тем не менее шокирует нечто другое. На конец марта текущего года эмиссия двуокиси углерода в Срединной империи достигла рекордного уровня — 12 миллиардов тонн — на 600 миллионов тонн (5 процентов) больше, чем в 2019 году. Причина, утверждают эксперты, в способе, каким страна вышла из пандемии. А это случилось благодаря стимуляционным выплатам, говорят авторы доклада. Около 70 процентов выбросов происходило за счет сжигания угля, главным образом, на нужды энергетического сектора, который поглотил около 60 процентов роста использования этого вида «черного золота». Председатель Си Цзиньпин оказался в тупике. С одной стороны, он реализует план удвоения ВВП к 2035 году, с другой стороны, он обещал что Китай станет «климатически нейтральным» к 2060-му. в Китае около 70 процентов выбросов происходило за счет сжигания угля Примирение развития с заботой о климате требовало бы значительных инвестиций в источники возобновляемой энергии (ИВЭ). Но это не всегда оправдывается. Carbon Brief пишет, например, что из-за нерегулярных осадков упал на 8 процентов удельный вес производства в водной энергетике. При этом Пекин вкладывает огромные деньги в производство «чистой» энергии. Китай на протяжении последних лет был ответствен за рост на 40 процентов возобновляемой энергии во всем мире. Но для «китайского дракона» этого слишком мало. Этой зимой некоторые провинции Китая должны были снизить потребление энергии. Срединная империя имеет свой сомнительный рецепт в области производства и энергопотребления: нужно больше электростанций на угле. (А тем временем в Европе борются за закрытие угольных шахт.) В 2020 году Си Цзиньпин запустил в три раза больше угольных энергомощностей, чем остальной мир. На Китае лежит ответственность за 28 процентов выбросов двуокиси углерода на планете, вторые в этом антирейтинге — США со своими 11 процентами, далее - Индия (7) и Россия (5). Если мировые лидеры не хотят, чтобы климатические соглашения остались просто клочком бумаги, они должны начать жестко давить на Пекин, считают авторы доклада Carbon Brief. Но, со своей стороны, они же должны одновременно сдерживать граждан своих стран в вихре стихии покупок. А все потому, что почти 1/8 объема производимой Китаем вредной эмиссии, приходится на производство продукции, идущей на экспорт. Аналитики говорят, что выбросы в атмосферу над территорией Поднебесной резко ускорились в последние десять лет. Остается только надеяться на здравый смысл властей Пекина. Пока что рано праздновать победу над изменением климата. Соглашения соглашениями, но реальность говорит об обратном — желание быстро поднять экономику из пропасти никак не коррелируется с заботой о чистоте окружающей среды. Где эта «золотая середина», пока, похоже, доподлинно не знает никто. статью прочитали: 2 человек Комментарии