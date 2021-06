архив



опубликовано редакцией на Переводике 01.06.21 05:33 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russia's Navalny asks court to end prison security checks" Канада - 31 мая 2021 г. Эх вы, уже забыли!?!? А он продолжает борьбу!!! Навальный просит Петушкинский (молча-а-ать!!!) суд прекратить ежечасные ночные проверки Vladimir Isachenkov The Associated Press Published Monday, May 31, 2021 Лидер российской оппозиции Алексей Навальный жестикулирует во время выступления по видеосвязи из тюрьмы на судебном заседании в Петушках Владимирской области, примерно в 120 километрах (75 милях) к востоку от Москвы, Россия, понедельник, 31 мая 2021 г. (TV Rain через AP) MOSCOW -- Заключенный в тюрьму лидер российской оппозиции Алексей Навальный в понедельник обратился в суд с просьбой прекратить ежечасные ночные проверки в исправительной колонии. Выступая перед судом по видеосвязи из тюрьмы, Навальный заявил, что не делал ничего, что могло бы оправдать решение властей объявить его лицом, склонным к побегу, что привело к [ежечасным ночным] проверкам. «Я просто хочу, чтобы они перестали подходить ко мне и будить меня по ночам», - сказал он судье в репортаже, транслировавшимся независимым телеканалом «Дождь». «Что я сделал: я перелез через забор? Я выкопал подземный переход? Или я отжимал у кого-то пистолет? Просто объясните, почему они назвали меня склонным к побегу!» Он утверждал, что ежечасные проверки в ночное время «фактически равносильны пытке», он сказал судье, что «вы сойдете с ума через неделю», если вас будут регулярно будить [по ночам]. Позднее суд отложил слушания до среды. Навальный, наиболее решительный политический противник президента России Владимира Путина, был арестован в январе по возвращении из Германии, где он провел пять месяцев, восстанавливаясь после отравления нервно-паралитическим веществом, в котором он обвиняет Кремль - обвинение, которые российские официальные лица полностью отвергают. В феврале он был приговорен к 2,5 годам лишения свободы за нарушение условий условного приговора, вынесенного по обвинению в хищении в 2014 году, которое, по его словам, было политически мотивированным. Он объявил 24-дневную голодовку в тюрьме в знак протеста против отсутствия лечения сильной боли в спине и онемения ног, прекратив ее в прошлом месяце после получения требуемой медицинской помощи. Пока он продолжал голодовку, Навального перевели из исправительной колонии к востоку от Москвы, где он отбывал наказание, в больничную палату другой тюрьмы во Владимире, городе в 180 км к востоку от столицы. Он по-прежнему остается в этой тюрьме, где, по его словам, продолжаются ночные проверки, хотя они стали менее навязчивыми. Пока Навальный находится в тюрьме, прокуратура обратилась в суд Москвы с просьбой признать его Фонд по борьбе с коррупцией и сеть его региональных отделений экстремистскими группами. Законопроект, который быстро прошел через подконтрольную Кремлю нижнюю палату российского парламента, запрещает членам, спонсорам и сторонникам экстремистских групп добиваться государственных постов. Эти шаги были широко расценены как попытка помешать кому-либо из соратников Навального баллотироваться на сентябрьских парламентских выборах. статью прочитали: 61 человек Комментарии