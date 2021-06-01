Турция отправит домой российских специалистов-ракетчиков, чтобы дать сигнал Байдену

Bloomberg Published: 31 May 2021:

Российские военнослужащие стоят рядом с новым зенитным ракетным комплексом С-400 «Триумф» после его развертывания на военной базе недалеко от Калининграда, Россия. (File Photo: Reuters)

Турция заявила, что отправит домой российских специалистов-ракетчиков, курирующих развертывание системы противовоздушной обороны С-400, которая обострила отношения Турции с Соединенными Штатами, решив тем самым одну из обеспокоенностей Вашингтона по поводу этой системы, исключив при этом ее полную утилизацию.

Эти замечания, сделанные перед запланированной встречей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Джо Байдена в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе в середине июня, сигнализируют о готовности Анкары пойти на компромисс по одному из вопросов, вызывающих озабоченность США. Вашингтон заявил, что Турция должна прекратить присутствие в стране российского персонала развернутого там для помощи в обучении работе с системами и их обслуживании.

Но министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который сказал, что , когда российские специалисты уйдут, система будет под контролем Турции и повторил, что Анкара не уступит более широкому требованию Вашингтона, что для отмены соответствующих санкций США, Турция должна избавиться от ракет.

«С-400 будут под нашим 100-процентным контролем. Мы отправили на обучение много технических специалистов. Российские военные эксперты не останутся в Турции», - заявил Чавушоглу во время визита в Грецию, сообщает в понедельник государственное телевидение TRT.

Но он отверг призывы США к Турции не ставить их на боевое дежурство. «Последовать призывам другой страны и отказаться от этих систем не представляется возможным», - сказал он.

Чавушоглу сказал, что ещё до встречи лидеров, он встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне или Анкаре.

Байден и Конгресс США заняли жесткую позицию в отношении Турции, в частности, в связи с приобретением ею российских ракет С-400, которые, по словам Вашингтона, могут собирать разведывательные данные о западных военных возможностях, включая Lockheed Martin.

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