Центральноафриканская республика: Взрыв придорожной бомбы убил 2 полицейских и 3 бойцов российских военизированных формирований

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
01.06.21   Редакция

Правительство Японии подтвердило что с задержанными Россией моряками всё в порядке

(0)
 
31.05.21  

Русскоязычные СМИ Азербайджана

(0)
 
31.05.21   Редакция

Норвежские нефтяники готовятся к бурению у российской границы

(0)
 
30.05.21  

Министр под подозрением

(0)

последние за вчера, 31.05.21  
 
18:21  

Русскоязычные СМИ Азербайджана

(0)
 
17:54   Редакция

Норвежские нефтяники готовятся к бурению у российской границы

(0)
17:48  

Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае

(0)
 
17:21   Редакция

Иностранцам в Латвии приходится доказывать, что они не верблюды

(0)
 
13:13   Редакция

Такой разный Pfizer на Украине

(0)
 
06:55   Редакция

Самолет с высланными российскими дипломатами вылетел из Праги

(0)
 
05:41   Редакция

Падение рождаемости создает проблемы для китайских военных

(0)
 
04:31   Редакция

Египет раскрыл подробности смерти бывшего шефа разведки Украины

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 01.06.21 07:05
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Центральноафриканская республика: Взрыв придорожной бомбы убил 2 полицейских и 3 бойцов российских военизированных формирований

Источники в ООН сообщили, что в результате нападения были ранены пять сотрудников сил безопасности Центральной Африки.

STAFF WRITER WITH AFP

 MAY 31, 2021 

MINUSCA Joint Patrol with FACA

 Персонал Центральноафриканских вооруженных сил (FACA) проводит совместное с миротворцами из сил ООН MINUSCA патрулирование в Бангасу, префектура Мбому на юго-востоке Центральноафриканской Республики, 1 августа 2018 г. UN Photo

Как  сообщило правительство Центральноафриканской Республики  в воскресенье,  в  результате подрыва бомбы на обочине дороги при  прохождении  военной колонны  на северо-западе раздираемой конфликтом  страны,  погибли двое полицейских и три  сотрудника российских военизированных формирований.

После декабрьских президентских выборов,  в стране с населением 4,7 миллиона человек,  сохраняется высокая  напряженность,  хотя недавний всплеск насилия - это лишь последняя волна гражданской войны, которая длится после свержения президента Франсуа Бозиза в 2013 году.

«Были убиты три инструктора из  России и два офицера полиции ЦАР», - сказал AFP официальный представитель правительства Анж Максим Казагуи. Источники в ООН сообщили, что в результате нападения в четверг были ранены пять сотрудников сил безопасности Центральной Африки.

По их словам, колонна была взорвана на дороге между Берберати и Буаром, более чем в 400 километрах (250 милях) от столицы Банги.

Источники сообщили, что к месту происшествия был отправлен российский вертолет для эвакуации  раненых и  тел погибших.

Москва, обладающая значительным влиянием в  этой бедной африканской стране, с 2018 года держит здесь  большой контингент «инструкторов» для обучения центральноафриканской армии.

В декабре к ним присоединились еще сотни бойцов  российских военизированных формирований,  которые,  вместе с руандийскими войсками,  сыграли ключевую роль в помощи армии президента Фостена Арканжа Туадеры в подавлении восстания.

В двустороннем соглашении об обороне,  Банги упомянула  российских «военных», прежде чем Москва исправила её, назвав их «инструкторами».

Многочисленные свидетели и неправительственные организации говорят, что инструкторы на самом деле являются военизированными формированиями группы Вагнера, теневой частной военной компании, которая, наряду с руандийским спецназом и миротворцами ООН,  активно участвует в борьбе с повстанцами ЦАР.

В пятницу ООН сообщила, что менее чем за месяц на минах в стране было убито 11 человек, в основном на северо-западе, где расположены некоторые из последних укрепленных пунктов  повстанческих групп.

Придорожные бомбы  и мины - довольно новое явление для страны за  долгие годы конфликта.

Большая часть территории постоянно нестабильной бывшей французской колонии разделена между многочисленными вооруженными бандформированиями.

статью прочитали: 61 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 