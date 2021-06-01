Центральноафриканская республика: Взрыв придорожной бомбы убил 2 полицейских и 3 бойцов российских военизированных формирований

Источники в ООН сообщили, что в результате нападения были ранены пять сотрудников сил безопасности Центральной Африки.

STAFF WRITER WITH AFP

MAY 31, 2021

Персонал Центральноафриканских вооруженных сил (FACA) проводит совместное с миротворцами из сил ООН MINUSCA патрулирование в Бангасу, префектура Мбому на юго-востоке Центральноафриканской Республики, 1 августа 2018 г. UN Photo

Как сообщило правительство Центральноафриканской Республики в воскресенье, в результате подрыва бомбы на обочине дороги при прохождении военной колонны на северо-западе раздираемой конфликтом страны, погибли двое полицейских и три сотрудника российских военизированных формирований.

После декабрьских президентских выборов, в стране с населением 4,7 миллиона человек, сохраняется высокая напряженность, хотя недавний всплеск насилия - это лишь последняя волна гражданской войны, которая длится после свержения президента Франсуа Бозиза в 2013 году.

«Были убиты три инструктора из России и два офицера полиции ЦАР», - сказал AFP официальный представитель правительства Анж Максим Казагуи. Источники в ООН сообщили, что в результате нападения в четверг были ранены пять сотрудников сил безопасности Центральной Африки.

По их словам, колонна была взорвана на дороге между Берберати и Буаром, более чем в 400 километрах (250 милях) от столицы Банги.

Источники сообщили, что к месту происшествия был отправлен российский вертолет для эвакуации раненых и тел погибших.

Москва, обладающая значительным влиянием в этой бедной африканской стране, с 2018 года держит здесь большой контингент «инструкторов» для обучения центральноафриканской армии.

В декабре к ним присоединились еще сотни бойцов российских военизированных формирований, которые, вместе с руандийскими войсками, сыграли ключевую роль в помощи армии президента Фостена Арканжа Туадеры в подавлении восстания.

В двустороннем соглашении об обороне, Банги упомянула российских «военных», прежде чем Москва исправила её, назвав их «инструкторами».

Многочисленные свидетели и неправительственные организации говорят, что инструкторы на самом деле являются военизированными формированиями группы Вагнера, теневой частной военной компании, которая, наряду с руандийским спецназом и миротворцами ООН, активно участвует в борьбе с повстанцами ЦАР.

В пятницу ООН сообщила, что менее чем за месяц на минах в стране было убито 11 человек, в основном на северо-западе, где расположены некоторые из последних укрепленных пунктов повстанческих групп.

Придорожные бомбы и мины - довольно новое явление для страны за долгие годы конфликта.

Большая часть территории постоянно нестабильной бывшей французской колонии разделена между многочисленными вооруженными бандформированиями.

статью прочитали: 61 человек