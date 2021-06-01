Правительство Японии подтвердило что с задержанными Россией моряками всё в порядке

KYODO May 31, 2021

Правительство подтверждает, что все члены экипажа японского рыболовецкого судна, захваченного Россией в водах Хоккайдо на прошлой неделе, здоровы и с ними всё в порядке, сообщил в понедельник его главный представитель.

Токио призвал Москву как можно скорее освободить 14 моряков траулера Eiho Maru No. 172, принадлежащего рыболовному кооперативу Вакканай на Хоккайдо, и предоставить информацию об их здоровье, сообщил на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Като сказал, что российская сторона поставила на рыболовецкое судно продовольствие, топливо и другие припасы. Япония собирает информацию через свое генеральное консульство в Южно-Сахалинске.

Согласно сообщениям правительств Японии и России, в пятницу, 160-тонное судно было проинспектировано и задержано российскими властями, затем, в конечном итоге, было доставлено в Корсаков на Сахалине на Дальнем Востоке России,.

Судно Eiho Maru сообщило береговой охране Японии, что, для задержания судна, российская сторона применила нечто вроде слезоточивого газа.

Официальные представители рыболовецкого кооператива назвали арест «необоснованным», поскольку навигационные данные показывают, что судно работало в исключительной экономической зоне Японии.

Российское пограничное агентство заявило, что японское судно вошло в ИЭЗ России и незаконно вело там ловлю рыбы.

Агентство сообщило, что были произведены предупредительные выстрелы, чтобы остановить рыболовецкое судно, пытавшееся сбежать от российского патрульного корабля.

Инцидент произошел через два дня после другого инцидента, когда японское рыболовное судно у острова Хоккайдо столкнулось с российским судном и перевернулось, в результате чего погибли три члена экипажа.

статью прочитали: 45 человек