Русскоязычные СМИ Украины

Глеб Иванов 30.05.2021

Украина делает все возможное для своей защиты от российской агрессии, но ей нужна поддержка Запада. Об этом в интервью французской газете "Le Figaro" рассказал пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Мы боремся за свою страну, но нам нужен единый фронт Запада в поддержку Украины. Нужны международные санкции – начиная с эмбарго против российского газа и нефти, замораживание российских активов, отключение России от платежной системы Swift", – считает Порошенко.

"Мы нуждаемся в помощи в укреплении наших систем безопасности и обороны через сотрудничество с НАТО и приобретение летального оборонительного оружия. Путин не должен иметь никаких иллюзий относительно строгости цены, которую он заплатит, если продолжит агрессию", – подчеркнул Порошенко.

По его словам, Запад также должен помешать строительству трубопровода "Северный поток-2".

"В противном случае это было бы приглашение Путину продолжать свою агрессию против нашей страны. То, что происходит на Донбассе, – это не замороженный конфликт. С начала года российские силы убили 43 украинских солдата", – констатирует пятый Президент.

"Во-вторых, войну надо прекратить. Для этого существует только один инструмент: развертывание миссии "голубых касок" под мандатом Совета Безопасности ООН на всей оккупированной территории", – в который раз напомнил Порошенко.

"Самая большая ошибка президента Зеленского – это думать, что он может заключить мир с Путиным. Российский президент не хочет мира с Украиной. За два года он выдал 200.000 российских паспортов населению в оккупированном Донбассе, поскольку хочет иметь повод защитить российских граждан на нашей территории. Это абсолютно незаконно. Это ползучая оккупация Донбасса", – отметил лидер" Европейской Солидарности".

1 июня 2021,

По словам Лукашенко, Украина сама устроила "эту комбинацию на уровне провокации" и с него "взятки гладки".

Лукашенко заявил о полетах в Крым / Reuters

Белорусская авиакомпания Белавиа может начать полеты в оккупированный Крым через Российскую Федерацию.

По словам Александра Лукашенко, из-за закрытия украинского авиапространства для Беларуси остается вариант полета в оккупированный полуостров только через Россию, и потому Беларусь и Россия прорабатывает вопрос об открытии авиарейсов в оккупированный Крым.

"Сегодня я бы хотел задать вопрос Зеленскому: а при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию, поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что вопрос того, как попасть авиакомпании в Крым он задал Путину, чтобы тот подумал над этим вопросом.

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. … Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", — подытожил Лукашенко.

Отметим, как сообщают иностранные СМИ, ЕС может к пятнице официально запретить авиакомпании Белоруссии летать над странами Европы и совершать в них посадку.

Прекращение авиасообщения между Украиной и Беларусью - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 24 мая, поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что во вторник, 24 мая, состоится заседание Кабмина, на котором правительство официально будет рассматривать вопрос закрытия авиасообщение между Украиной и Беларусью.

Решение официального Киева связано с событиями в Минске, которые произошли 23 мая. Власти Беларуси остановили в Минске самолет рейса Ryanair под предлогом взрывного устройства на борту. На авиалайнере летел белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич, которого задержали силовики.

Автор: Мария Тупик

Автор Кристина Зеленюк 31.05.2021

ТСН.ua

Отказ от санкций против "Северного потока-2" еще больше расколет Евросоюз и НАТО, и сделает Россию еще более агрессивной.

Администрация Байдена не будет вводить санкции против швейцарской компании, которая отвечает за строительство "Северного потока-2", и ее руководителя. Это дает зеленый свет достройке российского газопровода. В Госдепе пояснили, что это полностью соответствует национальным интересам Соединенных Штатов. Решение Вашингтона совпало с первой встречей госсекретаря Энтони Блинкена с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Рейкьявике, цель которой была подготовить почву саммита Джо Байдена с Владимиром Путиным 16 июня в Женеве.

Но объяснения Белого дома не устроили конгрессменов. Более того, решение не санкционировать российскую газовую трубу повлекло настоящую политическую турбулентность на Капитолийском холме. Негодуют как республиканцы, так и демократы, говоря, что Байден сделал подарок Путину. Некоторые вообще видят в этом скрытое возвращение к пресловутой перезагрузке отношений с Россией. Но проблема, по мнению международных аналитиков, гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. От достройки "Северного потока-2" пострадает не только Украина. Пошатнется единство самого Евросоюза и доверие отдельных его членов к США.

ТСН.ua разбирался, зачем Байден называет Путина "убийцей", а затем решает не санкционировать "Северный поток-2", и к чему в случае наихудшего сценария готовиться Украине.

Большая геополитика

Соединенные Штаты официально отказались похоронить "Северный поток-2", который уже построен на 95%, на дне Балтийского моря. Эти новости вызвали бурную реакцию в Украине. Но чем-то сенсационным это не является.

Еще в начале февраля, когда Джо Байден только пересек порог Белого дома, немецкие СМИ запестрели сообщениями, что Берлин предлагает Вашингтону пакетное соглашение. С одной стороны оно предусматривало не введение новых американских санкций в обмен на железобетонные гарантии транзита российского газа в Европу через украинскую ГТС, вплоть до полной остановки эксплуатации трубы в случае например агрессивного поведения РФ.

Более того, источники ТСН.ua в украинских дипломатических кругах отмечают, что Берлин также предлагал Вашингтону увеличить финансовую поддержку Киева. Речь идет как об объемном пакете финансовой помощи, так и инвестициях в водородную энергетику. Еще в марте немецкая пресса писала, что через украинскую ГТС можно транспортировать водород. И это вроде бы поможет ЕС снизить выбросы. А ведущую роль в амбициозном проекте с украинской стороны должен был сыграть "ДТЭК" олигарха Рината Ахметова. Однако Киев отказался, оставшись без гарантий как со стороны США, так и Берлина.

С другой стороны, как стало известно совсем недавно, отказ США санкционировать "Северный поток-2" странным образом совпал с отказом Евросоюза от большого инвестиционного соглашения с Китаем. После семи лет долгих переговоров, его заключение в декабре 2020 года, когда Соединенные Штаты были погружены в период передачи власти от Трампа к Байдену, прошло достаточно незаметно. Учитывая заявления Байдена о том, что Китай является главным конкурентом США, было бы довольно опрометчиво с его стороны позволить Брюсселю и Пекину ратифицировать амбициозное инвестиционное соглашение, которое предоставило бы КНР доступ к европейским технологиям.

Что теряет Украина

Громкой позиции Офиса президента или Кабинета министров не слышно, кроме заявления Владимира Зеленского, что снятие санкций с "Северного потока-2" станет "личным проигрышем США и президента Байдена". Только Верховная Рада проголосовала обращение к Конгрессу США, выразив обеспокоенность невведением санкций против швейцарской Nord Stream 2 AG, которой полностью владеет "Газпром", и ее руководителя Матиаса Варнига (друг Путина, фигурирует в фильме Алексея Навального "Дворец для Путина").

В обращении выражается обеспокоенность относительно доклада Конгресса, где отсутствуют соответствующие санкции. Однако, по словам некоторых украинских дипломатов, этот майский доклад готовился без консультаций с Украиной, хотя еще в феврале такой диалог был. Некоторые проинформированные источники ТСН.ua связывают это с наступлением на реформу корпоративного управления — сменой руководителя и наблюдательного совета "Нафтогаза".

Другие — с действиями Кремля. Мол, Владимир Путин специально стянул чуть ли не все свое оружие и войска к украинским границам, чтобы выторговать у Байдена невведение санкций против "Северного потока-2". Доля правды в этом есть. Именно такую цель в действиях Кремля видели почти все украинские и международные аналитики. Однако нам от этого не легче.

Да, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба может говорить, что "ничего не проиграно, пока игра не закончилась". То есть, теоретически мы еще можем побороться за то, чтобы "Северный поток-2" был наконец похоронен на дне морском. Но по состоянию на сейчас это маловероятно и зависит от многих факторов.

Условия транзита российского газа через украинскую ГТС в Европу регулируются соответствующим соглашением. О нем Зеленский и Путин договорились во время пока единственной их личной встречи на саммите нормандской четверки в Париже в 2019 году. Через месяц соглашение сроком на 5 лет было подписано. То есть, Москва обязана прокачивать свой газ по украинской ГТС до 2025 года.

Но никто не мешает "Газпрому" разыграть сцену с фейковой поломкой трубы и необходимостью остановки транзита через украинскую ГТС. При таком сценарии Украина будет терять 3 млрд грн ежегодно, подвергаясь риску полномасштабной российской военной агрессии. Плюс это сразу же приведет к удорожанию природного газа для Украины. Поскольку одно дело, когда у нас есть доступ к виртуальному реверсу, а совсем другое — покупать газ у европейских поставщиков, переплачивая за транспортировку. Ну а часть нашей ГТС превратится в металлолом.

Отмотать назад

На Капитолийском холме настоящий переполох. Как республиканцы, так и демократы говорят, что отказ от санкций против "Северного потока-2" — это уступка Москве, что противоречит словам Байдена о Путине "убийце" и о том, что, в отличие от Трампа, он будет вести жесткую политику в отношении России. Конгрессмен-республиканец Билл Джонсон заявил, что, ко всему прочему, — это подарок Путину накануне саммита 16 июня в Женеве.

"Этот шаг прямо противоречит заявлениям госсекретаря Блинкена во время слушаний по его утверждению (в должности — Авт.). Тогда он сказал, что намерен сделать все, что возможно, чтобы не допустить завершения" Северного потока-2 ". Но этот шаг администрации Байдена гарантирует, что "Северный поток-2" будет достроен", — считает другой конгрессмен-республиканец Энди Барр.

Председатель Комитета Сената по международным делам, демократ Роберт Менендес считает, что такое решение администрации Байдена создает неуверенность во многих уголках Европы и подорвет усилия США по противостоянию российской агрессии.

По закону о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), каждые 90 дней Госдепартамент должен подавать в Конгресс новые санкционные списки. Поэтому в теории после очной встречи Байдена с Путиным в Женеве милость может смениться на гнев, и в конце августа, когда Россия почти достроит "Северный поток-2", Соединенные Штаты таки окончательно его санкционируют.

Пока же это только догадки. Свое решение Администрация Байдена уже приняла. Публично все это преподносится, как попытка наладить испорченные Трампом отношения с Германией. Однако пострадает от такого недальновидного решения не только Украина. В свое время Италии пришлось отказаться от "Южного потока", в котором также участвовали Болгария, Австрия, Венгрия, Греция, Сербия, Словения и Хорватия. После аннексии Россией Крыма и военной интервенции на Донбасс, российскую газовую трубу в Болгарии просто разобрали.

Восемь лет спустя ничего не изменилось. Россия до сих пор оккупирует Крым и убивает украинцев на Донбассе. Тогда почему в 2014 году Италии запретили строить "Южный поток", а для Германии сейчас делают исключение? Да и укрепление трансатлантического единства, которое якобы принесет отказ от санкций против "Северного потока-2", весьма сомнительное. Ведь НАТО в Европе состоит не из одних лишь Германии и Франции. Достройка "Северного потока-2" больно ударит по Польше и странам Балтии, что вобьет еще один гвоздь в единство союзников.

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