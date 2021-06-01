Русскоязычные СМИ Франции

Опубликовано: 31/05/2021 - RFI

Фостен-Арканж Туадера на церемонии инаугурации в Банги, 30 марта 2021 г. AP - Adrienne Surprenant

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера является «заложником группы Вагнера», которая «захватывает шахты и вместе с ними политическую систему» страны, пользуясь антифранцузскими настроениями. Об этом президент Франции сказал в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном 30 мая.

Как отметил Эмманюэль Макрон, с ослаблением французского влияния в последние годы в странах Африки растет влияние других стран, и речь идет не только о Китае. На антифранцузских настроениях, по его словам, «прекрасно играют» Россия и Турция — страны с «очень хорошими системами дезинформации».

Так, в ЦАР «антифранцузские настроения позволили оправдать присуствие российских наемников-хищников во главе государства», а президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера сегодня является «заложником группы Вагнера», — сказал Эмманюэль Макрон.

«Эта группа захватывает шахты и вместе с ними политическую систему» в ЦАР, — подчеркнул французский президент.

В Банги уверяют, что имеют дело не с «ЧВК Вагнера», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, а с российским министерством обороны «в рамках двустороннего договора, который применяется со всей прозрачностью и под контролем Совета Безопасности» ООН.

Российские наемники ЦАР

Официально в Москве признают присутствие в ЦАР 535 российских «инструкторов», направленных в эту африканскую страну для обучения военнослужащих местной армии. По данным МИД России, 300 из них были направлены в ЦАР по просьбе властей «в связи с резким обострением ситуации в ЦАР в преддверии прошедших в декабре 2020 г. всеобщих выборов».

4 мая власти ЦАР уведомили Совет безопасности ООН о намерении принять в ближайшее время дополнительно еще 600 «инструкторов» из России, сообщили агентству France-Presse дипломатические источники ООН в Нью-Йорке. В рамках действующего в отношении ЦАР режима международных санкций власти Банги обязаны за 20 дней уведомить специальный санкционный комитет Совбеза о получении подобной военной помощи. По данным источников в ООН, официальный ответ комитета был «отложен на неопределенное время» по требованию Франции, Эстонии, Ирландии, Великобритании и Соединенных Штатов, которые запросили дополнительные детали об этой переброске сил. Как объяснили AFP источники в ООН, такая приостановка процедуры не означает запрета на развертывание в ЦАР 600 российских «инструкторов» начиная с 24 мая.

Ранее посол России в ЦАР Владимир Титоренко говорил в интервью France-Presse, что российские «инструкторы» не участвуют в боевых действиях, за исключением случаев, когда они сами становятся мишенью нападений.

При этом, по данным многочисленных наблюдателей, сотни российских наемников непосредственно участвуют в гражданской войне в ЦАР. По данным источников AFP в сфере безопасности и среди дипломатов, в ЦАР в общей сложности от 800 до двух тысяч наемников из России.

В конце марта этого года эксперты ООН обнародовали отчет, в котором российские наемники из «ЧВК Вагнера» обвиняются в «серьезных нарушениях прав человека» в ЦАР, в том числе во внесудебных казнях, пытках, насильственном перемещении гражданского населения.

В начале мая журналисты RFI Флоранс Морис и Шарлот Коссе опубликовали расследование, сделанное на основе эксклюзивного доступа к конфиденциальным документам, а также на свидетельствах жертв, которые говорят о причастности сотрудников российских ЧВК к внесудебным казням, арестам, пыткам, грабежам и изнасилованиям в ЦАР.

В 2019 году стало известно, что компания Lobaye Invest, которую подозревают в связях с Евгением Пригожиным, получила разрешение на разработку золота и алмазов в ЦАР.

17 мая посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко сообщил, что Россия бесплатно поставила в страну очередную, третью, партию стрелкового оружия. В ней, в частности, пять тысяч «автоматов Калашникова». По словам дипломата, это самая крупная поставка вооружений в ЦАР.

При этом в конце января Совбез ООН продлил оружейное эмбарго в отношении охваченной войной Центральноафриканской республики. По словам Титоренко, для передачи легкого стрелкового оружия разрешение Совета Безопасности ООН не нужно, достаточно уведомления.

Трое россиян погибли в ЦАР при взрыве

Накануне стало известно, что в минувший четверг трое россиян-членов военизированного формирования и два местных офицера полиции погибли в ЦАР в результате взрыва. Об этом агентству France-Presse сообщил официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги. «Трое российских союзников и два центральноафриканских полицейских были убиты, есть еще раненые», — сказал Казаги.

По данным ООН, армейская колонна подорвался на взрывном устройстве на северо-западе ЦАР. Взрыв произошел на дороге между городами Берберати и Буар, в 400 километрах от столицы страны Банги. Ранее на той же неделе автомобиль миссии ООН подорвался на взрывном устройстве в том же регионе, где действует вооруженная группировка 3R. Несколько человек пострадали.

В июле 2018 года в ЦАР были убиты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, приехавшие в страну для съемок документального фильма о деятельности «ЧВК Вагнера». По версии российского СК, журналистов убили местные жители с целью ограбления. По данным центра «Досье», в распоряжении которого оказались материалы уголовного дела Нацжандармерии ЦАР, еще в начале августа 2018 года следствие установило, что на маршруте россиян специально устроили «ловушку», убийство было преднамеренным, а убийцы были профессионалами.

Опубликовано: 31/05/2021 - RFI

Госсекретарь по европейским делам в МИД Франции Клеман Бон AFP - LUDOVIC MARIN

«Эти предполагаемые факты очень серьезны» и нуждаются в проверке, — заявил 31 мая госсекретарь по европейским делам в МИД Франции Клеман Бон, комментируя расследование СМИ о возможной прослушке европейских политиков Агентством национальной безопасности (АНБ) США через датские подводные кабели.

«Между союзниками должно быть (…) доверие, минимальное сотрудничество, поэтому эти предполагаемые факты серьезны», — заявил Клеман Бон в интервью Franceinfo. По его словам, они нуждаются в проверке.

Если факты, изложенные в расследовании, подтвердятся, по словам Бона, будут выражены «дипломатические протесты». При этом представитель МИД Франции подчеркнул значимость двустороннего сотрудничества с Вашингтоном.

По данным датской общественной телерадиокомпании Danmarks Radio (DR), с 2012 по 2014 год Агентство национальной безопасности США воспользовалось партнерством с Копенгагеном для слежки за высокопоставленными политиками и чиновниками стран-союзниц: Германии, Франции, Швеции и Норвегии.

Как отмечает DR, это выводы внутреннего расследования датской военной разведки относительно действий АНБ. Телерадиокомпания ссылается на девять источников, знакомых с секретным докладом, работа над которым завершилась в мае 2015 года.

При этом внутреннее расследование датская военная разведка начала только в 2014 году, после разоблачений о прослушиваниях со стороны АНБ от получившего убежище в России Эдварда Сноудена. Как отмечает DR, тогда для изучения датско-американского сотрудничества была сформирована рабочая группа из четырех хакеров и аналитиков, которая вела свое расследование в строжайшей секретности, чтобы о нем не узнало АНБ.

DR указывает на вероятную связь между этим докладом и отставкой руководства датской военной разведки в августе прошлого года.

По данным расследования, АНБ с 2012 год 2014 год использовало датские подводные телекоммуникационные кабели в целях слежки за высокопоставленными политиками в европейских странах. Через датскую систему кабелей американские спецслужбы могли получить доступ как к телефонным звонкам, так и к переписке.

Среди тех, за кем велась слежка, называются канцлер ФРГ Ангела Меркель, тогдашний министр иностранных дел Германии (ныне президент) Франк-Вальтер Штайнмайер и кандидат в канцлеры от социал-демократов Пеер Штайнбрюк. DR подчеркивает, что это лишь некоторые из политиков, которых прослушивало АНБ через партнерство с Данией. Исчерпывающих данных о том, за кем еще могла вестись слежка, DR получить не удалось.

Министр обороны Дании Трине Брамсен отказалась комментировать «спекуляции» СМИ, отметив при этом, что датское правительство придерживается того мнения, что «систематическое прослушивание телефонных разговоров ближайших союзников недопустимо».

Руководители американских спецслужб и датской военной разведки от комментариев отказались.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что в Стокгольме «требуют полной информации». В Минобороны Норвегии отметили, что серьезно отнеслись к опубликованной в СМИ информации, отмечает Euronews. В правительстве ФРГ сообщили, что канцлер Ангела Меркель узнала о возможной слежке через Данию от прессы.

Отмечается, что свое расследование DR вела в сотрудничестве с французской газетой Le Monde, немецкими СМИ — газетой Süddeutsche Zeitung и телеканалами NDR и WDR, шведским телевещателем SVT и норвежским NRK.

Михаил 31.05.2021

Французские достопримечательности Лазурного берега занимают в мировой туриндустрии особое положение. Красивые «кексы» скалистых вершин, сочетающиеся с зелеными природными картинами формируют восхитительные ощущения. Какие объекты оставляют в душе неизгладимое восторженное чувство?

Вердонский Каньон

Особое пространство страны, ожидающее последователей велосипедных треков. Вердонское ущелье тянется на 19 км, сопровождается нелегкими подъемами в гору, традиционными серпантинами. Со смотровых площадок любуются живописными берегами и волнами реки Вердон, над которой возвышаются гордые скалы-кексы.

В государстве не сыскать ущелья глубже и длиннее! Туристы любят здесь бывать, добираясь пешком, но можно приехать и на авто. Надо отметить, что минимальное количество времени для любования видами с площадок придется затратить полдня. Стандартный маршрут может показаться некоторым людям однообразным. В таком случае оптимальное решение – отправиться в экстрим-тур по критской дорожке с извилистыми формами. Новичкам пеших туров лучше ходить проверенным туристическими тропами. Можно устроить пикники, сплавы на байдарках.

Дом Бабочек

Удивительное место для тех, кто желает необычно провести время в Сен-Тропе. Дом бабочек – эксклюзивный музей, созданный в стиле Прованса. Удобно, что здание расположено в сердце городской жизни, демонстрируя коллекцию бабочек. Даже по европейским меркам это внушительная композиция. Некоторые из тех особей, что порхают свободно по оранжереям, относятся к редким видам. В этом доме нашли обитель и колонии муравьев, строящих огромные «домики» для бесчисленного семейства.

Есть здесь и террариум с возможностью прикоснуться к паукам-птицеедам.

Порт Вобан

Голубая лазурь воды и живописные картины открываются с порта туристам. Это крупнейший водный объект в Антибе. Местные называют гавань «портом миллиардеров», ведь здесь помещается огромное количество дорогостоящих судов и суперяхт. Местечки в этой гавани круглогодично наполнены туристами и собственниками лодок. Пространство стало практически музеем с демонстрацией яхт на любой вкус. На палубах часто загорают владельцы. Но это не единственная причина заглянуть в это место. Многие приезжают сюда учиться в спортивные школы. Также в гавани функционируют яхтенные клубы, агентства, устраивающие круизы. Гавань Антиба включает 5 портов, принадлежит к самым крупным европейским портам.

Кладбище Гран-Жас

Несмотря на устрашающее название, кладбище это старинное, приобретшее славу комфортного городского парка. Это типично для Франции. Усыпальницы Гран-Жаса хранят истории предков, почивших с 1866 г. Сегодня обитель наполнена покоем, дарит умиротворение и наслаждение от богатых творений архитектурных проектов. Романтику создает череда эвкалиптовых деревцев, складывающихся в аллеи. На тенистых террасах можно отдохнуть, подумать о жизни. Это один самых красивых парков Франции, любимое у местного населения и у туристов, где можно отдохнуть от суетливых мегаполисных ритмов. Здесь покоятся прославленный ювелир Карл Фаберже, гениальный Проспер Мериме и звезда русского балета Ольга Хохлова. Место невероятно успокаивает. На входе туристам предложено воспользоваться картами для прогулки.

Ле-Бо-Де-Прованс

Скалистая километровая площадка привлекает путешественников историей о кельтских племенах, останавливающихся в этих местах. В XXI веке пространство наполнилось туристами, любующимися красотой природной Франции и нотами средневековой жизни во время правления династии Ле Бо. Члены этой династии построили крепость, хотя сегодня это руины. Раймон Тюренский жил в этом месте, прославившись дурной репутацией жесткого управленца. Неугодных его душе работников он выбрасывал через стены крепости, те разбивались о скалы. Столетиями Ле Бо считались могущественной династией, но кардинал Ришелье разрушил замок в ходе восстания гугенотов.

Интересные фотографии можно сделать на фоне удивительных пейзажей, в уютных кафе и ресторанчиках.

Свято-Николаевский Собор

Изумрудными куполами обитель тянется в голубые небеса в Ницце. Это крупнейший православный объект, находящийся за границей РФ. Храм несколько созвучен с архитектурой здания Собора Василия Блаженного в столице России. Этот собор возведен на месте, где погиб престолонаследник Николай, наследник Александра Второго. Практически 100 лет обитель расширяли благодаря содействию новых эмигрантов. Музей русской колонии располагается в крипте Собора, под сводами обители. Долгие часы туристы стоят у обители, молясь и любуясь уникальными нотками фасадного украшения. Реликвия – икона Николая Чудотворца, принадлежавшая цесаревичу, несколько потемнела от времени. Но однажды случилось чудо: икона просветлела после поднесения ее к алтарю.

Интересный факт! До 2011 г. между Россией и Францией велись судебные тяжбы по поводу собора. Разногласия теперь в прошлом – храм принадлежит РФ.

Фонтен-Де-Воклюз

Вторая часть названия означает «закрытая долина». Городок маленький, с населением в 600 граждан, Воклюз считается местом расположения крупнейшего водного источника в государстве. Причем это пятый по габаритам источник планеты. Осмотр источника рекомендован осенью или весной. Мощные струи талой воды проникают в ущелье, словно пытаясь его разверзнуть. В результате сформировалась речка Сорг, которая бежит стремглав к городу, постепенно убегая в долину. Летом источник можно принять за обычное маленькое озеро в углублении под скальным навесом. Но даже в зной Сорг сохраняет прохладу воды, демонстрируя растущие на изумрудном дне водоросли. Питание водоема основано на подземных истоках, вглубь которых спускались такие известные путешественники, как Жак Ив Кусто. Дно озера будет видно только через 300 м, что удалось установить с помощью аппаратуры. К тому же, в водоеме есть туннели, созданные природой.

Ученые до сих пор с точностью не могут определить, откуда поднимается вода для формирования озерца. Прогуливаясь по городу, туристы вдохновляются уличными мотивами, некогда послужившими музами для написания Петраркой «Сонета для Лауры». Строки к любимой он слагал, гуляя по городу Воклюзу, будучи еще подростком. К 500-летию поэта установили колонну, и в музее можно посмотреть на зарисовки, сделанные рукой мастера.

Йерские острова

Город Йер еще 300 лет назад был популярен у путешественников. Островная часть, на которой расположился знаменитый курорт, по сей день привлекает желающих отдохнуть. Туриндустрия предлагает школы водных видов спорта, роскошные отели и уютные пляжи. Поркероль – один из крупнейших островов территории стал излюбленным местечком для велотуристов и любителей трекинга, где располагается ботсад и пляжи. Пор-Кро – другой остров порадует поклонников исторических туров с погружением в крепостные сооружения и виды на природу со смотровых площадок. Леван – еще один интересный остров, ставший базой для ВС страны, посещать его нельзя, однако на катере, проехав вдоль, можно увидеть заброшенный старый корабль у берега.

Рынок Кур Салейя

Площадь Салейя славится рынком, расположившимся в Старой Ницце. Кроме понедельника, это место превращается в улей с оживленной торговлей цветами и овощами. По понедельникам площадка становится торговой точкой для реализации антиквариата, винтажной одежды, кованых вещей, фарфора и прочих старинных безделушек. По решению местной власти рынок обрел значение в 1980 г., когда создали пешеходную зону для горожан. С XVI века площадь принадлежала герцогам Савойским и относилась к территории дворца. Иначе его называют Дворец королей Сардинии, но в годы революции в его стенах был госпиталь. Сейчас в здании трудятся чиновники департамента Приморские Альпы. Рынок с самого утра кипит. Интересно посмотреть на рынок и в момент его закрытия в конце дня, когда усталые продавцы собирают товар, уборщики чистят площадь.

Вечером площадь превращается в ресторан со столиками на улице.

Остров Сент-Маргерит

В башнях Форт-Рояля содержали узника в железной маске. Таинственный заключенный стал прототипом для создания героев фильмов и литературных произведений. Туристы теперь захаживают сюда в Музей моря. Но камера заключенного по сей день сохранила дух того времени, поскольку музейные работники ничего в ней решили не менять. Решетки на окнах, едва заметный уголок моря – все, чем мог любоваться в камере этот узник.

Хотя в былые времена остров наводил ужас, сегодня эти места стали объектом частого посещения. Туристы дышат свежим сосновым и эвкалиптовым воздухом. Это место для уединения на безлюдных пляжах. Можно понырять с аквалангом, обратившись в школу подводного плавания и парусного спорта. Компания «Ривьера Лайнс» из Канн организует морские круизы круглогодично. Тем, кто не умеет нырять, рекомендуется посетить аквариум. Перекусить предложат в двух ресторанах, куда столики лучше бронировать.

Региональный природный парк Камарг

Природный заповедник распростер объятья в лоне русла реки Роны посреди болот, лиман с камышами и озерами. Главными жителями территории являются утки, цапли, водоплавающие птицы. Приезжать лучше осенью или по весне, когда в местных болотцах можно встретить розовых фламинго. Но визитной картой заповедника считаются черные быки, участвующие в Испании в корриде. Природный парк стал пристанищем для белогривых лошадей, получающих при рождении темный оттенок. Лошадки идеальны в плане охраны быков и для турпрогулок.

Колорадо Провансаль

В парке Люберон Колорадо Провансаль появилось благодаря совокупности взаимодействия человека с природой. С XVIII в. эти места прославились месторождением охры, вследствие чего сюда пришли добытчики. Построив железнодорожный путь, добытчики стали перевозить охру на экспорт. Но с появлением искусственной краски добыча охры прекратилась, и территория стала туристическим объектом. Карьер в несколько гектаров приобрел оригинальные черты, став местом для восхищения природными чудесами. В рамках путешествия можно заказывать три маршрута от 1 часа до 3. Круг в 5,5 км туристам предложат пройти за 3 часа, и лучше отправляться в поход в нежаркую погоду. Обувь местные люди советуют выбирать трекинговую, но она обязательно окраситься в рыже-красный цвет, который не отстирается.

Яхт Клуб Монако

Княжество Монако издревле считается обиталищем яхтсменов. В эти места приезжают ради крутых прогулок, обучения. Клуб основал Ренье Третий в 1953 г. В королевском клубе занимаются «акулы» яхтенного бизнеса. Управляет клубом принц Альбер Второй. Монарх покровительствует деятельности школы парусного спорта, которая проводит международные соревнования, яхт-шоу. Среди спортсменов яхтенного спорта 400 человек, обладающих специальными клубными пиджаками как особым символом принадлежности организации. Крупным мероприятием считается регата, проводимая зимой в местной акватории. Главное событие произошло в 2010 г., когда яхт-клуб был обновлен, расположившись в старом здании в порту. Причем здание имеет незаурядную архитектуру в виде парусника.

Грот Сент-Сезэр

Если отъехать от Ниццы на 35 минут, можно приехать в грот, откуда открывается вид на парфюмерную столицу город Грасс. Пещера напоминает акулью пасть, глубиной 50 м. Необычную атмосферу рисуют сталактиты, сталагмиты, любуясь которыми люди тратят по 40 минут. Круглогодично работает ресторан.

Совет! Температура в пещере составляет 15 градусов, нужно взять теплую одежду и удобную обувь.

Кафедральный Собор Монако

Белокаменный храм, построенный из камней деревни Ла-Тюрби в 1875 г., является примером дома-гробницы. В нем нашли покой души усопших князей. Особую ценность представляет алтарь Луи Бреа, спроектированный в 1500 г. и епископский престол из белого каррарского мрамора. Службы проходят до сих пор в день литургических праздников. В эти дни звучит грандиозная музыка органа.

статью прочитали: 60 человек