архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 01.06.21 19:40 скаут: Игорь Львович Белоруссия Русскоязычные СМИ Белоруссии Европа — всё, остались только Турция и Египет? Куда еще можно улететь после отмены рейсов 30 мая 2021 Автор: Ольга Прокопьева. Фото: личный архив героев материала, архив Onliner Всю неделю приходили тревожные новости о полетах. Точнее, об из запрете. Рейсы в Европу отменены, все пути в другие страны — только через российское воздушное окно. Чартеры в Турцию и Египет «выжили», остальные приостановлены, пока не договорятся о новом маршруте для самолетов. Ищем варианты, куда еще можно в отпуск. Самыми простыми маршрутами пока что остаются Турция и Египет: перелет без пересадок (но теперь с крюком через Россию из-за закрытого неба Украины), море, солнце, «все включено». В «доковидные» времена эти направления были наиболее популярными у белорусов. Даже в коронавирусный 2020-й в Египте отдохнули 115 тысяч белорусов, в Турции — 62,5 тысячи. В этом году туркомпании не видят предпосылок к изменениям. В мае Турция и Египет вводили локдаун, но обещали, что туристов это не коснется, и самолеты туда отправлялись по расписанию. Чартеры в Египет из Беларуси летают весь год, Турция открылась с 18 апреля. В туркомпаниях говорят, что белорусов очень ждут и на египетских, и на турецких курортах, которые из-за пандемии еще не вернулись к своей обычной загрузке. Одна из причин этого — обе страны закрыты для российских туристов. Звучали обещания, что чартеры с российскими туристами полетят в Египет вот-вот, но этого так и не случилось. Ограничения в Турцию для россиян действуют до 1 июня, а дальше непонятно. Что будет с ценами на путевки, если останутся чартеры только в Турцию и Египет, в турфирмах предсказывать не берутся. Затраты на более длинный перелет кто-то должен компенсировать, поэтому напрашивается вывод о росте цен на путевки. Ранее в Республиканском союзе турорганизаций спрогнозировали, что облет Украины сделает полет в Турцию дольше приблизительно на 40 минут, цена билета возрастет примерно на 30 долларов. Тем, кто не сможет в ближайшую неделю полететь в Черногорию, Албанию, Болгарию или Тунис, тоже предлагают турецко-египетскую альтернативу. Так что спрос на доступные направления будет выше обычного, считают в туркомпаниях. Зафиксируем цены, по которым предлагают купить путевку прямо сейчас: Турция на двоих на 10 дней — от 1100 долларов («все включено» в четырехзвездочном отеле), Египет с такими же условиями — от 1300 долларов. Для поездки в обе страны необходимо сделать ПЦР-тест. После возвращения из Египта самоизоляция не нужна, после Турции 10 дней положено оставаться дома. Какие еще варианты? «Белавиа» по-прежнему летает в ряд городов, из которых наиболее вероятными пересадочными пунктами остаются Москва, Стамбул, Тбилиси. Полный список стран, куда авиакомпания сохранила рейсы, выглядит так: Азербайджан,

Армения,

Грузия,

Израиль,

Казахстан,

ОАЭ,

Россия,

Турция,

Узбекистан. К транзиту через Москву могут быть вопросы, предупреждали турфирмы. Основным пересадочным пунктом, есть вероятность, станет Стамбул, куда самолеты полетели по измененному маршруту — через Россию, а не Украину. Так что нужно учитывать, что в пути придется находиться дольше. Вместе с другими рейсами отменены и регулярные полеты на Кипр. Для людей, уже купивших туда путевки, турфирмы теперь ищут альтернативу, с которой сейчас тоже все сложно. Вариантом могла быть Греция, куда собирались запустить чартеры с 12 июня, но и здесь сложно что-то прогнозировать. Из экзотических мест, в которые можно долететь с пересадками, есть Мальдивы. Такое удовольствие будет стоить 2000—2500 долларов на двоих за 10 дней. Представители турбизнеса также говорят о растущем интересе к ОАЭ. Прямой перелет из Минска — от 376 евро. Пакетные туры с нормальным отелем сейчас стартуют примерно от 2000 долларов на двоих. А что с самостоятельными путешествиями? Потенциальный хит этого лета — Грузия, куда можно добраться на регулярных рейсах «Белавиа». Стоимость перелета в июне — в районе 900 рублей. Десятидневный тур обойдется примерно в 1200 долларов на двоих, это минимум с более или менее приличным отелем. Помним, что сохранились перелеты в Стамбул, а это значит, что можно выстроить маршрут самостоятельного трипа, минуя отельные бассейны и «все включено». У Владислава и Татьяны в мае было как раз такое самостоятельное путешествие. Выбрали Турцию, потому что белорусам не нужна туда виза и стоимость перелета была относительно недорогой. Планировать поездку начали еще до введения в стране локдауна. И только после того как были куплены билеты и забронировано жилье, появились новости о локдауне, а чуть позже — о тотальном локдауне, который пришелся как раз на даты поездки.



— Было много сомнений, ехать или нет, но мы все-таки решились. Почему не отменили поездку? Наши планы локдаун особо не портил за тем исключением, что нельзя было пошопиться в Стамбуле и полетать на шарах в Каппадокии. Локдаун распространялся на резидентов Турции, для туристов запретов не было. План путешествия был таким: Стамбул — 4 дня, Каппадокия — 2 дня, южное побережье (город Каш) — 3 дня. Перелет в Стамбул был с двумя пересадками в Киеве и Анкаре. Обошелся в 170 долларов, из которых 100 отдали за билет из Минска в Киев (летели самолетом белорусской авиакомпании). — Пользоваться услугами разных авиакомпаний и делать короткие пересадки — довольно рискованная затея, что мы вполне хорошо прочувствовали на себе, когда наш рейс из Минска был задержан и только благодаря лихому таксисту в Киеве мы успели попасть из аэропорта Жуляны в Борисполь на следующий вылет. В Стамбул прилетели 7 мая, как раз в первый день тотального локдауна. Там сняли небольшую квартиру за $100 (4 ночи).



— Первые впечатления от города были крайне положительными, тотального локдауна как будто не существовало: плотный трафик на дорогах, приличное количество людей на улицах, открытые магазинчики и лавки. О коронавирусе напоминало лишь то, что абсолютно все были в масках. Но к вечеру мы увидели настоящую картину: абсолютно все торговые центры и крупные магазины были закрыты, часть общественного транспорта прекращала работу после 17:00, некоторые кафе работали только навынос, лишь небольшая часть заведений сохранила обычный режим, но с риском получить большие штрафы. Некоторые продуктовые магазины также были открыты. То есть голодным остаться было невозможно. Хотя в один из дней мы потратили целый час на поиски места, где можно поесть. Все рынки были почти полностью закрыты, кроме небольших участков со сладостями. Огромным плюсом путешествия ребята считают практически полное отсутствие туристов. Например, в самой большой мечети Стамбула Чамлыджа, где обычно толпятся туристы, белорусы оказались в одиночестве. Следующей остановкой была Каппадокия. В скальном городе забронировали отель в пещере за $80 (2 ночи), чтобы прочувствовать весь антураж этого места. Впоследствии немного пожалели — ночью там было очень холодно. — В первый день мы решили осмотреть ближайшие долины и отправились туда своим ходом, что оказалось не очень хорошей идеей, так как пройти пешком час по палящему солнцу в пустынной местности очень изнурительно. В обратную сторону удалось поймать попутку, решили арендовать транспорт. Локдаун в Каппадокии ощущался не так сильно, как в Стамбуле. Многие заведения работали, туристов было очень мало, и опять-таки все русскоговорящие. Оттуда уехали в город Каш с населением 6000 жителей, не избалованный массовым потоком туристов. — В период локдауна там мы чувствовали себя единственными иностранцами. Все пляжи в этом городе расположены на полуострове. И если вы устали от скопления людей на море и пляже, то это место что надо. И даже не в период локдауна. В последний день нашей поездки, 16 мая, мы успели заскочить в Анталию, где локдаун ощущался в полной мере. В городе были патрули с полицейскими, которые тормозили и проверяли, кто вы и с какой целью направляетесь куда-либо. Все было закрыто, людей на улицах практически не было, и казалось, будто город вымер. С трудом удалось найти магазинчик, где купили турецкие сладости, после этого направились в аэропорт. Там нас ждал сюрприз в виде отмененного вылета через Киев. Мы были в полной растерянности. Все прямые рейсы в Минск были заполнены, и только из-за трех опоздавших человек нас за 20 минут до вылета посадили на самолет. В итоге бюджет поездки составил примерно 700 долларов на человека без учета еды и форс-мажоров, что сопоставимо с отельным туром. Теперь похожий тур явно будет дороже из-за стоимости перелета.

Бывший советник Трампа предлагает Западу дать Лукашенко надежные гарантии, а Путину «Северный поток» Джон Болтон, бывший советник Трампа, считает, что США и ЕС допустили стратегическую ошибку летом прошлого года, недостаточно серьезно отреагировав на протесты после президентских выборов в Беларуси. 31.05.2021 После инцидента с Ryanair Запад единогласно осудил действия белорусского правительства и ограничил авиасообщение с Беларусью. «Несомненно, Запад справедливо назвал инцидент с воздушным пиратством Ryanair. Такой поступок полностью соответствует авторитарным методам режима, которые характерны и для России в том числе», — пишет Джон Болтон в The Washington Post. Однако по мнению Болтона, западная стратегия в отношении Беларуси в виде экономических санкций не отвечает на более важный вопрос: какое будущее ждет Беларусь? Помогут ли эти санкции следовать Беларуси по пути, ориентированному на Запад? Или в итоге все может закончиться аннексией Беларуси Россией? В августе прошлого года протесты в Беларуси были вызваны прежде всего сфальсифицированными выборами, поэтому позиция демонстрантов была ни прозападной, ни пророссийской. Внимание администрации Трампа в то время было направлено на предвыборную кампанию в США, поэтому реакция на события в Беларуси была слабой. В результате Лукашенко до сих пор сохраняет власть, что свидетельствует о стратегической ошибке Запада и США, пишет Болтон Он считает, что не обращать внимание на геополитические обстоятельства наивно и опасно для белорусов, поскольку никто в Москве, и уж тем более Путин, не видит судьбу Беларуси иначе, чем в тесной связи с Россией. Месторасположение Беларуси создает угрозу российского интервенционизма. Поэтому будущее белорусов неотделимо от будущего Евросоюза. Поддержка демократических сил Беларуси - это больше, чем борьба за права человека. Под риском находится потенциальная свобода всех 9,5 миллионов белорусских граждан, так как интеграция Беларуси в Россию фактически уничтожит все шансы белорусов на реальную свободу. Тот факт, что после прекращения массовых демонстраций внимание Запада к Беларуси значительно снизилось и вернулось только после задержания Романа Протасевича, показывает, что такой несистемный, частичный подход к белорусской проблеме неустойчив и вряд ли будет успешным. Поэтому более целесообразный подход, по мнению Болтона, обеспечить Лукашенко и его соратникам абсолютные гарантии для ухода. Однако это требует разработки комплексного плана, с учетом возможных военных действий России в отношении Беларуси. А для сдерживания России у США есть потенциальный козырь — недостроенный «Северный поток — 2», который Путину очень важен. Некоторых может возмутить идея безнаказанности Лукашенко, но на примере бывших коммунистических государств видно, что будущее страны важнее, чем привлечение к ответственности любой ценой. Нельзя недооценивать, насколько сложные перспективы ждут Беларусь при любом раскладе. Но очевидно, что санкции и осуждение режима не изменят поведение Лукашенко, а лишь подтолкнут его к большей интеграции с Россией, что грозит потерей суверенитета Беларуси. NN.by

Изнанка успеха «Лилля» – миллиарды на Skype, дружба с Путиным и госконтракты в России Удивительная история Жерара Лопеса. Все обожают сказочные истории, когда маленькая команда сокрушает фаворита. Вечный сюжет, существующий еще с тех времен, когда андердог Давид ушатал топового великана Голиафа. Триумф «Лилля» в чемпионате Франции подходит отлично – особенно значимой победу делает проигравший гонку за титулом «ПСЖ», за которым стоит финансовая мощь владельцев из королевской семьи Катара. Крах «денежного мешка» приятен сердцу нейтрального болельщика, который верит, что в футболе не все решают деньги Однако успех «Лилля» – это не сказка про Золушку в чистом виде. Да, за ним нет фонда эмира Катара, но есть кое-что другое и малоизвестное. Косвенную роль в победе сыграли российские связи владельцев компании, давшие возможность получать многомиллиардные госконтракты на строительство дорог. А это, в свою очередь, стало возможным благодаря любви Владимира Путина к быстрой езде. Звучит невероятно? Возьмите с полки попкорн – это действительно удивительная история. Никто точно не знает имени владельца «Лилля». Все дело – в особенностях законов Люксембурга В Европе принято гордиться прозрачностью бизнеса и власти, но «Лилль» – особая история. Реальный владелец чемпионов Франции по большому счету неизвестен. Как такое могло произойти? Как обычно, дело в деньгах. Точнее в долгах и стечении обстоятельств. 22 декабря прошлого года официально объявили, что «Лилль», лидировавший на тот момент в чемпионате Франции, стал собственностью компании Callisto Sporting – дочерней структуры зарегистрированного в Люксембурге инвестфонда Merlyn Partners. За десять дней до этого компания Mediapro, купившая перед стартом сезона права на трансляции Лиги 1 за рекордную сумму – 780 млн евро в год , разорвала контракт. Причина: недоигранный из-за пандемии сезон-19/20, новый платный канал для трансляций оказался убыточным, а взятые под проект кредиты – неподъемными. Расторжение контракта заставило клубы срочно пересмотреть бюджеты, а банки, выдававшие им кредиты с учетом повышения ТВ-доходов, – напрячься. «Лилль» оказался в числе крупнейших должников – на нем висели 123 млн евро американскому банку JP Morgan и фонду Elliott Management американского бизнесмена Пола Сингера, который за полтора года до этого уже получил за долги «Милан» и не планировал расширять свою футбольную империю. К владельцу «Лилля» Жерару Лопесу тут же выехала делегация банкиров за дополнительными гарантиями погашения кредита. Лопес обещал отдать долг летом, как раз к окончанию кредитного договора – клуб планировал несколько громких продаж, которые бы и обеспечили требуемую сумму. Но напуганные нестабильностью банкиры предпочли деньги здесь и сейчас, поэтому стороны договорились о другой схеме – кредиторы забирают клуб как залог по кредиту и тут же продают его за сумму долга новому владельцу, которым и оказалась люксембургская компания Callisto Sporting. Лопес покинул пост президента, все остальное, включая позиции главного тренера и спортивного директора, осталось неизменным. Для человека, у которого только что отняли успешное дело, Лопес выглядел чересчур хладнокровным. «Я польщен интересом фонда Merlyn к клубу. Доволен проделанной нами работой и тем, что спортивные успехи, которые мы принесли «Лиллю», были признаны иностранными инвесторами в эти трудные для французского футбола моменты», – говорилось в заявлении Лопеса, опубликованного сразу после закрытия сделки. Но кто стоял за компанией Callisto и фондом Merlyn, осталось загадкой. Президентом клуба назначили Оливье Летанга – профессионального футбольного менеджера, возглавлявшего до этого «Ренн» работавшего в «ПСЖ» спортивным директором. Он и стал главным спикером от руководства клуба, однако на все вопросы о реальных владельцах «Лилля» отвечать категорически отказывался. Французские СМИ строили догадки, что покупателем мог выступить голландский банкир Маартен Петерман, основываясь на том, что тот 20 лет работал в JP Morgan – банке-кредиторе клуба, а затем основал собственный хедж-фонд Merlyn Advisors, чье название похоже на название фонда-покупателя. В конце февраля Петерман дал небольшое интервью нидерландскому изданию Het Financieele Dagblad, подтвердив покупку, но отделавшись общими словами о «высоком потенциале французского футбола». Но и это признание не прояснило картину. Дело в том, что Люксембург, где зарегистрирован фонд Merlyn Partners, является настоящим европейским офшором. Финансовое благополучие небольшой страны, неизменно возглавляющей рейтинги государств с самым высоким уровнем жизни в Европе, во многом основано на том, что местное законодательство позволяет зарегистрированным там компаниям скрывать своих истинных бенефициаров. В феврале 2021 года журналисты Le Monde, Le Soir, The Miami Herald, Sueddeutsche Zeitung и некоторых других изданий опубликовали расследование под названием OpenLux, посвященное деятельности люксембургских инвестиционных фондов. По данным журналистов, в Люксембурге действуют 15 тысяч инвестфондов с активами в управлении 4,5 триллиона евро – больше, чем где бы то ни было в мире. При этом 81% фондов не отчитываются о конечных владельцах денег, которыми они распоряжаются. Фонд Merlyn Partners, купивший «Лилль», один из этих 15 тысяч. И стоять за ним мог кто угодно. Теоретически – даже прежний владелец клуба Жерар Лопес, который, к примеру, не хотел гасить долг клуба из собственных средств, чтобы не нарушать финансовый фэйр-плей. Тем более что сам Лопес – гражданин Люксембурга и бизнесмен с весьма богатым и неоднозначным бэкграундом. И даже если сделка по продаже клуба была реальной и у «Лилля» действительно новый владелец, вклад Лопеса в этот успех колоссален. За три года он превратил клуб, боровшийся за выживание в Лиге 1, в успешный проект с инновационным подходом к развитию. И состав, одолевший Голиафов из «ПСЖ» в нынешним сезоне, был собран на его деньги в рамках разработанной им стратегии, о которой ниже. Миллиарды Лопесу принесла продажа Skype. Это позволило ему стать инвестором в спортивные проекты Жерар Лопес родился в 1972 году в люксембургском городке Эш в семье иммигранта из Испании. Его отец уехал на заработки еще в 17-летним возрасте: работал на стройках в Бельгии и Швейцарии, а затем осел в Люксембурге, где открыл мясную лавку. «Окна нашей двухкомнатной квартиры выходили на поле футбольного стадиона, где играла команда «Фола Эш», – вспоминал как-то в интервью Лопес. – И я с детства был футбольным фанатом. Но болел за испанские команды, не пропускал ни одной трансляции матчей Ла Лиги, я был настоящим испанским патриотом. Но с возрастом начал понимать, что я должен научиться чувствовать себя счастливым там, где нахожусь в настоящий момент». Еще в подростковом возрасте Лопес увлекся программированием – первые деньги он заработал, создавая программы для коммерческих фирм. Но настоящее окно возможностей для юного бизнесмена открылось с появлением интернета. «Я был просто одним из первых, кто оценил перспективы интернета, – рассказывал Лопес. – Сейчас об этом странно вспоминать, но хотя коммерческое использование интернета было разрешено в 1993 году, многие в Европе считали его модой на один сезон и не относились серьезно. Многие, но не я». Для начала он создал несколько собственных компаний, которые разрабатывали сайты для аренды автомобилей и установки сигнализаций – на рынке в то время конкурентов не было. Лопес раскручивал сайты, а затем продавал их. К 22 годам он заработал первый миллион долларов, но амбиции были куда масштабнее. Лопес создал венчурный фонд Mangrove Capital Partners, который искал перспективные технологические стартапы по всему миру, привлекал в них деньги, а затем выходил из разросшегося бизнеса с большой прибылью. Его самой громкой сделкой стала покупка малоизвестной шведско-датско-эстонской компании Skype. В 2003-м году он вложил в проект 20 млн евро, а затем подтянул и деньги других инвесторов. Идея дешевых голосовых и видео звонков через интернет оказалась революционной: спустя два года Лопес и его партнеры продали Skype американской компании eBay за 2,5 миллиарда долларов. По данным французских СМИ, доля Лопеса составила 400 миллионов долларов. Богатство позволило Лопесу реализовать мечту и заняться спортивными проектами, хотя он сам признавался, что мог бы найти деньгам более эффективное применение. «Просто я не классический финансист, который ищет лучшие варианты для инвестиций, чтобы получить максимальную прибыль, – объяснял он. – Я должен влюбиться в проект. Это должна быть страсть. Ведь я это делаю, чтобы просто получить удовольствие». Для начала он купил футбольный клуб «Фола» из родного Эша, за матчами которой он наблюдал из окна своей детской комнаты. На тот момент команда была аутсайдером второй люксембургской лиги. Деньги Лопеса позволили «Фоле» подняться в первый дивизион и стать чемпионом страны спустя 82 года после предыдущего успеха. Но, разумеется, для Лопеса с его деньгами чемпионат Люксембурга был слишком мелок. В 2009-м он заиграл по-крупному. Но начал не с футбола, а с другого большого увлечения. Став миллиардером, Лопес стал собирать коллекцию спортивных машин. По мнению авторов британского телешоу Top Gear, его коллекция из 85 раритетных спорткаров, среди которых и редкие релизы крупных компаний и автомобили, становившиеся призерами больших гонок в 1950-60-х годах, является лучшей в мире. Неудивительно, что близким другом молодого коллекционера машин вскоре стал босс F1 Берни Экклстоун. Лопес называет Путина личным другом. Благодаря знакомству он стал получать гигантские госконтракты в России В начале ноября 2010 года в новостных выпусках крупнейших телеканалов России вышли сюжеты о катаниях премьер-министра страны Владимира Путина на гоночном болиде F1 Renault по неназванной трассе в Ленинградской области. Отмечалось, что «Путин тестировал болид на протяжении нескольких часов. В ходе заезда ему удалось достичь максимальной скорости в 240 км/ч». В конце сюжета Путин, все еще одетый в гоночный комбинезон и шлем, делится впечатлениями от теста с лысым мужчиной c густой щетиной в фирменной куртке Renault. О том, кто был собеседником Путина, в новостях не сообщили, но поклонники «Формулы» без труда опознали в нем владельца команды Renault – люксембургского бизнесмена Жерара Лопеса.

Выбор Renault не был случайным. В начале 2010 года – еще до теста Путина – команда подписала спонсорский контракт с российским автогигантом АвтоВАЗ и объявила, что титульным гонщиком в сезоне-2010 будет Виталий Петров – первый россиянин в «королевских гонках». Контракты с Lada и Петровым стали первыми действиями Лопеса у руля Renault – контрольный пакет команды он приобрел через свой другой люксембургский фонд Genii Capital в середине декабря 2009 года, а через полтора месяца был подписан контракт с Петровым. Место в самой престижной гоночной серии для Петрова обеспечила короткая цепочка знакомств. Его отец – бизнесмен из Выборга Александр Петров – дружил и вел дела с Ильей Трабером, одной из наиболее влиятельных фигур Санкт-Петербурга 1990-х. «В период с 16 до 25 лет на подготовку, соревнования, выезды Виталика было потрачено около $20 млн. На протяжении этого времени мы постоянно залезали в долги. Но нам помогали друзья: Илья Ильич Трабер и Александр Уланов. Они понимали, что Виталик – талант. Если бы не их помощь, в «Формулу» сын не попал», — рассказывал Петров-старший в интервью «Советскому спорту». В 2020 году Петрова-старшего застрелит снайпер в его поместье под Выборгом. Илья Трабер, также известный как «Антиквар», – фигурант многочисленных журналистских и полицейских расследований. В 1990-х он контролировал морской порт Санкт-Петербурга, через который экспортировалась нефть и нефтепродукты из России. В числе крупнейших трейдеров была фирма Gunvor близкого друга Путина Геннадия Тимченко. А среди менеджеров морского порта были нынешний глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава Российского футбольного союза Александр Дюков. Сам Трабер в числе официальных друзей Путина никогда не значился, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал их знакомство в 1990-х, ссылаясь на то, что морской порт Петербурга занимался внешнеэкономической деятельностью, а Владимир Путин в должности вице-мэра Петербурга подобную деятельность курировал. Авторы ряда ранее опубликованных расследований – например, американский частный детектив Роберт Эринджер, работавший на князя Монако Альбера II, – утверждали, что в 1990-х отношения Путина и владельцев Морского порта были гораздо плотнее, и будущий президент России имел личную финансовую заинтересованность в операциях, которые проходили через порт. С борьбой за порт связывали серию жестоких убийств и покушений в 1990-х и начале 2000-х. В 2017-х Трабера объявили в международный розыск по запросу Испании. Местная прокуратура обвиняла бизнесмена в связях с русской мафией, осевшей в Марбелье и на Майорке. Но это случилось через несколько лет, а в 2009-м Трабер проживал в Швейцарском местечке Тур-де-Пиль на берегу Женевского озера. Соседом Трабера оказался Жерар Лопес, который примерно в то же время приобрел у наследников Чарли Чаплина виллу на курорте Веве. В интервью французскому изданию Le Monde Лопес рассказывал, что встречался с Трабером и обсуждал с ним «Формулу 1» и кандидатуру Виталия Петрова в качестве пилота. Источник Le Monde утверждает, что подобные встречи были регулярными. В своем другом интервью Жерар Лопес говорил, что став владельцем Renault, время от времени он организовывал катания на болиде для многих знаменитых людей – от арабских принцев до звезд Голливуда. Однако тест-драйв для Путина стал самым важным в жизни Лопеса. Российские телеканалы об этом не упоминали, но в интервью испанской El Pais Лопес рассказал о событиях сразу после тест-драйва на автодроме в Ленинградской области. «Мы поехали на загородную виллу господина Путина и провели за разговором много часов, – рассказывал Лопес. – Это был чудесный вечер: в саду играло фортепиано, и Путин кормил домашних питомцев в саду яблоками из своих рук. И он спросил меня: «Тебе бы помогло, если бы люди узнали, что мы друзья?». Я ответил утвердительно. И как по волшебству передо мной открылись все двери в России. Хотя президент не сделал ни единого звонка, не отдал ни одного указания». Слова Лопеса можно счесть банальным хвастовством. Однако после той встречи компании люксембуржца действительно стали получать гигантские российские госконтракты на строительство стратегически важных объектов. Лопес рассказывает, что его привлекли проекты в российской Арктике, которые помогут развитию Северного морского пути как более дешевой альтернативы традиционного морского маршрута из Азии в Европу через Суэцкий канал. Для работы в России Лопес использует зарегистрированный в Швеции фонд Rise Capital, менеджерами которого являются выходцы из «Газпрома» и «Сбера». Стратегический партнер Rise Capital в России – строительная компания «ВИС». По данным расследования телеканала «Дождь», в четырех из пяти госконтрактах «ВИС» на общую сумму 180 млрд российских рублей (сейчас 2,45 млрд долларов) участвует Rise Capital. У фирм также есть совместная компания «ВИС Трансстрой», получившая контракт на 112 млрд российских рублей (сейчас 1,53 млрд долларов) на строительство железнодорожной ветки на Ямале. Правда, в 2019 году реализацию этого проекта отложили – у властей Ямало-Ненецкого округа не хватило собственных средств на стройку, и теперь рассматривается вариант с федеральным финансированием. Но Арктика – не единственная площадка для Rise Capital: в 2019 году сообщалось, что шведский фонд разработает технологии утилизации бытовых отходов для Краснодарского края. В деятельности Rise Capital формально нет ничего незаконного, однако европейские медиа – в том числе крупнейшая ежедневная газета Швеции Aftonbladet и авторитетная британская the Guardian, писавшие о связях Лопеса с Путиным, предполагали, что за получение госконтрактов на Ямале тот оказывает российским властям деликатные услуги. В частности, пожертвование в 400 тысяч фунтов, которое Rise Capital сделал Консервативной партии Великобритании накануне референдума по Брекзиту, авторы the Guardian восприняли как попытку Путина повлиять на исход голосования. Aftonbladet писала, что Rise Capital финансово помогает правой партии «Шведские демократы», которая не поддерживает критику России. Кроме того, по версии издания, через шведскую Rise Capital ее российские партнеры могут получать доступ к дешевым западным кредитам. Делать это напрямую они этого не могут из-за санкций. Лопес мечтал создать крупнейшую агентсткую фирму в футболе, но помешала ФИФА. Пришлось покупать «Лилль» Налаживая связи с высокопоставленными российскими чиновниками, Лопес не забывал и о главной страсти – футболе. Летом 2012 года в интервью Financial Times он заявил, что планирует создать компанию, которая инвестирует в футбол 500 млн евро, будет покупать права на игроков, а также клубы по принципу венчурных инвестиций – берется проблемный актив, при помощи инвестиций повышается его стоимость, затем он продается с прибылью. Французское издание Mediapart опубликовало презентацию компании Лопеса, получившей название Kick Partners. Вот краткое содержание: более 20 филиалов в основных футбольных странах; 20-30 крупных футбольных агентов, которые согласятся работать под единым брендом и будут делиться с головной структурой частью своих комиссионных; более 500 футболистов на контрактах; 100 млн евро чистых комиссионных в год для Kick Partners в год (не считая собственных комиссионных агентов); 10% глобального агентского рынка. Презентация заканчивалась словами: «Поэтому мы и называемся Kick Partners. Просто мы надерем всем задницу! (We will kick ass!)». Автор Mediapart Торстен Вирт говорил, что создание суперагентского холдинга перевернет мировой футбол, и сравнивал спикера Kick Partners (футбольного агента Равада Кассиса) с Марком Цукербергом. Компания Kick Partners даже подписала контракты с несколькими футбольными агентами. Первыми клиентами стали Лукаш Фабиански (сидел в запасе в «Арсенале») и Серж Орье (был лидером «Тулузы»), которым Kick Parpners подыскивала новые клубы в середине 2014 года. В Бразилии фирма Лопеса приобрела часть прав на Жерсона Сантоса и полузащитника Аллисона Фариа. Однако проект закрылся на самом старте: в декабре 2014 года исполком ФИФА запретил владение правами на игроков третьим лицам, что было одной из важных составляющих плана Kick Partners, а в 2015 году скоропостижно скончался Равад Кассис, который был лицом компании и ее главным операционным управляющим. Жерар Лопес в январе 2017 года объявил о закрытии проекта Kick Partners. К этому времени он уже вел другой футбольный проект – за 80 миллионов евро купил «Лилль», на тот момент аутсайдера Лиги 1. Лопес поразил болельщиков, сходу пообещав участие в Лиге чемпионов через год. И сдержал свое обещание. Хотя начало было непростым – клуб болтался рядом с зоной вылета. Из-за долгов федерация запретила «Лиллю» регистрировать новых игроков, поэтому пришлось брать в долг у JP Morgan и Elliott Management. Нового тренера Марсело Бьелсу почти сразу уволили за то, что он улетел в Чили попрощаться с умирающим другом, не известив клубное руководство. Однако Лопес даже в самые трудные моменты был уверен, что все делает правильно. Потому что у него был план, и он его придерживался. Расчет Лопеса состоял в росте капитализации клуба за счет роста стоимости игроков и постоянных выгодных продаж. При этом он утверждал, что у «Лилля» есть преимущество перед остальными большими клубами-донорами – использование уникальных технологических разработок при работе с футболистами. «Мы являемся одним из ведущих инвесторов в области искусственного интеллекта, поэтому вы можете предположить, что наши возможности намного опережают возможности конкурентов, – говорил он в интервью ESPN. – Голая статистика может искажать реальность, когда мы говорим о возможностях игрока. Мы смотрим не просто на статистические показатели, но и анализируем, насколько возможности конкретного игрока повлияют на игровые характеристики тех, кто будет играть рядом с ним. Анализируется огромное количество возможных игровых ситуаций, которые могут возникнуть, и определяются оптимальные сочетания и ходы. Это может сыграть ключевую роль. Не меньшую, чем талант футболистов». Звучало абстрактно, но план Лопеса работал: начиная с сезона-2019/20 клуб стал одним из самых успешных продавцов во французском чемпионате: выручка от трансферов два сезона подряд превышала 100 миллионов евро. Несколько трансферов выглядели просто сенсационными. Купленного за 18 млн евро Николя Пепе через два года продали в «Арсенал» за 80 миллионов. Виктор Осимхен, за которого было уплачено 22,4 млн евро, спустя год ушел в «Наполи» за 70 млн евро. И это было стратегией Лопеса: он говорил, что готов ежегодно продавать до шести игроков основы, получая за них трехзначные суммы. Но их уход не должен отражаться на результатах – так как их место будет тут же занимать новая партия талантов, взятых за гораздо меньшие деньги. И так – каждый сезон до бесконечности: такой донецкий «Шахтер» на максималках. В нынешнем сезоне выручка «Лилля» от трансферов уже составила 137 млн евро: к проданным летом Осимхену и Габриэлю (в «Арсенал» за 26 млн евро), после окончания чемпионата добавились полузащитник Сумаре («Лестер» согласовал переход за 23 миллиона евро) и вратарь Меньян (в «Милан» за 15 миллионов). На покупку этих игроков «Лилль» ранее потратил всего один миллион евро. Единственной крупной покупкой в сезоне стало приобретение форварда Джонатана Дэвида – «Гент» получил 25 млн евро, и «Лилль» наверняка планирует как минимум утроить эту сумму при будущей продаже. Но, возможно, Лопес к будущим продажам игроков из «Лилля» уже будет непричестен – в начале мая France Football сообщил о том, что люксембургский бизнесмен предложил 125 миллионов евро китайским владельцам «Саутгемптона» за клуб, который тоже славился умением выращивать молодые таланты и продавать их с выгодой для себя. Фото: East News/imago sportfotodienst, Isopix; РИА Новости/Рамиль Ситдиков; globallookpress.com/JB Autissier via imago-images.de, Panoramic/ZUMAPRESS.com, s04/ZUMAPRESS.com; Gettyimages.ru/Mark Thompson Алесь Коваль статью прочитали: 40 человек Комментарии