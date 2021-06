архив



опубликовано редакцией на Переводике 02.06.21 05:08 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Guardian”,

"‘Too much of a burden’: Chinese couples react to three-child policy" Великобритания - 31 мая 2021 г. “Слишком тяжелое бремя” Китайские пары реагируют на разрешение государства иметь трех детей Китай объявил, что парам будет разрешено иметь до трех детей. Что сами пары думают об этом изменении государственной политики? Ребенок открывает зонт возле рекламы пекинского ресторана на которой изображены три маленьких ребенка Photograph: Ng Han Guan/AP Interviews by Vincent Ni Mon 31 May 2021 «Наши родители жили для своих детей, мы живем для себя» Цзя Шицун - 31-летний руководитель образовательных проектов. Она замужем за 31-летним Ху Сюаньчэном, инженером. У них есть девочка, которой исполнилось один год и семь месяцев. Они живут в Сиане, в центральном Китае. Цзя Шицун со своим мужем Ху Сюаньчэном и их дочерью. Photograph: Handout Услышав сегодня новости, мои коллеги пошутили, что, если правительство не наградит нас квартирой и ученой степенью за каждого ребенка, которого мы родим, то эта политика не будет иметь к нам никакого отношения. Китайские пары, особенно женщины, в наши дни менее охотно рожают. Это потому, что давление в современном обществе слишком велико. После родов вы, как женщина, вряд ли скоро вернетесь к работе потому что должны будете ухаживать за детьми. Чем больше у вас будет детей, тем большим вам придется пожертвовать в своей карьере. Кроме того, когда вы станете родителями, вам придется думать - и беспокоиться - об образовании детей в будущем. Родители хотят для своих детей всего самого лучшего, но конкуренция в Китае сегодня слишком высока. Короче говоря, мое поколение китайцев сильно отличается от поколения наших родителей. Поколение моих родителей жило для своих детей, а мое поколение живет для себя». «Если правительство настроено серьезно, ему следует наладить и усовершенствовать службы заботы о детях и охрану детства» Ван Чжэньюй, 33-летний исследователь, женат на Мяо Дун, 26-летней журналисте-фрилансере. Они живут в Чжухае, провинция Гуандун, детей нет. Мяо Дун и Ван Чжэньюй. Photograph: Handout Я не думаю, что ослабление ограничений будет очень эффективным. В наши дни в Китае очень мало людей, которые хотели бы иметь более двух детей. Даже среди тех, кто задумывается о том, чтобы иметь столько детей. Молодым парам слишком дорого их воспитывать. Но сегодняшнее решение на высшем уровне является сигналом того, что центральное правительство обеспокоено демографическими тенденциями в наши дни. Перед нашей страной стоит большой вызов. Я из деревни в сельской местности Китая. Я родился в 1987 году. Несмотря на то, что в Китае действовала политика одного ребенка, у меня были брат и сестра. Моя семья тогда заплатила властям штрафы, и это нормально. Моя жена родилась в городе, и она единственный ребенок в семье. Я люблю детей, но в наши дни конкуренция в Китае слишком жесткая. Мне есть о чем беспокоиться: как лучше жить моей маленькой семье и моей семье в целом. Моя жена не хочет детей. Это потому, что она хочет продолжить свою карьеру. Вырастить ребенка - слишком тяжкое бремя, не говоря уже о нескольких. Если правительство действительно серьезно настроено поощрять заводить больше детей, им следует улучшить такие вещи, как социальное обеспечение, уход за детьми и искоренение дискриминации в отношении женщин на рабочем месте. Кроме того, еще одна большая проблема - это образовательные ресурсы. Все они будут учтены при принятии решений китайскими парами ». «Я росла единственным ребенком и мечтала о большой семье» Глория Ай, 34-летняя телеведущая из Пекина. Она надеется что скоро у нее будут дети Глория Ай. Photograph: Handout Я единственный ребенок в семье, родилась в 1987 году, когда действовала политика “одного ребенка”. Когда я росла, я мечтала о большой семье. Мне нравится быть в окружении детей. Последние несколько лет я веду собственный медиа-бизнес. Я понимаю, что благодаря финансовому благополучию я могу позволить себе большую семью. Это привилегия. Я думаю, что новая политика позволит мне сделать это и побудит меня больше работать для моих детей и моей семьи. Все больше и больше успешных китаянок моего возраста становятся матерями. В последнее время, кстати, я делюсь полезной информацией о воспитании детей со своими друзьями». статью прочитали: 2 человек Комментарии