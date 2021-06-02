Байден “моргнул”

Путин победил

Гонконг

By BRANDON J WEICHERT 6/1/2021

(MENAFN - Asia Times) «Мы посмотрели друг другу в глаза, и я думаю, что тот, другой просто моргнул», - сказал Джон Ф. Кеннеди, услышав, что величайшая чрезвычайная ситуация его короткого президентства, кубинский ракетный кризис, подходит к мирному завершению.

После почти двух недель напряженного балансирования на грани ядерного конфликта по вопросу о том, будет ли Советскому Союзу позволено развернуть баллистические ракеты средней дальности для коммунистического режима Фиделя Кастро на Кубе, администрация Кеннеди могла заявлять о политической победе.

Правда американцы тайно уступили советскому требованию о выводе ядерных ракет США из Турции, которые прямо угрожали Советскому Союзу, точно таким же образом каким Москва пыталась использовать ядерные ракеты на Кубе для угрозы Соединенным Штатам, однако этот вывод американских ядерных вооружений произошел лишь через несколько месяцев после завершения кубинского кризиса.

Более того, американское ядерное оружие, выводимое из Турции, было чрезвычайно дестабилизирующим. Ракеты Jupiter, которые Кеннеди согласился убрать, не обеспечивали сдерживание Советского Союза. Технически, они могли быть использованы только в качестве оружия первого удара, что не повышало эффективность американской стратегии ядерного сдерживания.

Таким образом, вывод Вашингтоном старых ядерных боеприпасов из Турции фактически не повлиял на способность Америки угрожать СССР ядерным возмездием в случае начала ядерной войны.

Спустя десятилетия, в 2021 году, в Овальном кабинете сидит другой демократ, Джо Байден. Весь предыдущий год, всю кампанию за избрание на пост президента Соединенных Штатов, Байден провел, громогласно выступая против авторитарного лидера России Владимира Путина. После своего избрания, Байден и его команда занялись решением самой как они считали насущной задачи - реализацией стратегии сдерживания российской агрессии за рубежом и укрепления демократии в России.

Госсекретарь Антоний Блинкен, например, придал вес, признал откровенно безумный закон принятый украинским правительством, призывающий к полной «деоккупации» Крыма. Добиться этого, конечно же, можно только с помощью военной силы - и с помощью НАТО (в частности, вооруженных сил США). Одновременно, администрация Байдена разжигает внутренние разногласия в России, поощряя Алексея Навального вернуться на родину и бросить политический вызов президенту Путину.

Все эти шаги подтолкнули Кремль к массированному развертыванию российских войск вдоль границы с Украиной. Большинство экспертов в то время полагали, что Путин готовится отколоть еще большую часть Украины, как он это сделал с Крымом в 2014 году. В марте этого года казалось, что война начнется через несколько недель, если не дней.

Президент Байден, в задиристых выражениях, приказал развернуть военно-морские силы США в Черном море. Но почти так же быстро, как он издал эти провокационные приказы, Байден изменил их. Вместо военных кораблей ВМС США, Байден решил отправить в Черное море катера береговой охраны США.

Отмена Байденом операции по свободе навигации ВМС США (FONOP) в пользу развертывания одного-единственного корабля береговой охраны выставила нового американского президента слабым и беспомощным политиком. Путин активно продолжал давить.

Когда казалось, что мир находится на грани реальной войны между двумя крупнейшими ядерными державами, Байден сделал немыслимое: взял трубку и поговорил с Путиным напрямую.

В то время как на публике, президент Байден кричал про хаос и был готов “спустить с цепи псов войны”, в приватном разговоре со своим российским коллегой президент США уступил российскому диктатору два важных пункта.

Во-первых, он согласился на двусторонний саммит в июне этого года.

Во-вторых, Байден показал что готов отменить экономические санкции в отношении вызывающего споры, почти завершенного строительства газопровода «Северный поток - 2», связывающего Россию с Германией.

Администрация предшественника Байдена Дональда Трампа санкционировала этот проект - это был способ отлучить Европу от российских источников энергии. Байден, человек, обещавший жестко противостоять России, сделал Москве большой подарок. В мае Байден выполнил свое злополучное обещание, данное Москве.

Недавно я участвовал в панельной дискуссии с Джеффри Эдмондсом, специалистом по России из исследовательской и аналитической организации CNA, базирующейся в Арлингтоне, штат Вирджиния, на которой он заявил, что цель Путина состоит не в том, чтобы восстановить величие России. Главной целью Путина является напомнить миру (и российскому народу), что Россия была - и в значительной степени остается - великой державой.

Я думаю, что Эдмондс прав. Таким образом, решение Байдена согласиться на двустороннюю дискуссию в первые шесть месяцев его пребывания на посту президента - огромная победа для Путина, находящегося в полной боевой готовности.

А снятие санкций, которые позволили бы России достроить трубопровод в Германию, было величайшим подарком за всю историю. Неудивительно, что Путин отказался от нападения на Украину, хотя всё указывало на то, что он собирался это сделать. Зачем Путину “переворачивать шахматную доску” сейчас? У него есть Байден который делает именно то что ему нужно.

Никакое бахвальство со стороны Байдена в отношении прав человека и демократии в России никогда не изменит динамику, которую он позволил создать в первые несколько месяцев своего президентства.

У Москвы, к сожалению, есть возможность диктовать свои условия - и Кремль знает это.

Америка ничего не выигрывает от того вторгнется Россия на Украину или нет. Ещё меньше она получает от того, станет ли Россия демократией или нет. Однако Америка проигрывает, если Россию рассматривают как равную Соединенным Штатам. Америка сильно проиграет, если Россия закрепит за собой роль доминирующей энергетической державы в Европе (что теперь и произойдет благодаря президенту Байдену).

Слава богу, что Байден не руководил во время кубинского ракетного кризиса. Байден посмотрел Путину в глаза и несколько раз моргнул.

Не ждите ничего хорошего от любых будущих взаимодействий между Байденом и Путиным. Усиление зависимости Европы от российских энергоносителей приблизит Европу к орбите России и отдалит ее от Соединенных Штатов, чего Германия (а также Франция и особенно Россия) добивались с 1990-х годов.

Вот как выглядит проигрыш.

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