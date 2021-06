архив



опубликовано редакцией на Переводике 02.06.21 22:27 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"HMS Queen Elizabeth leads 19 NATO warships in show of strength ahead of Biden-Putin meeting" Индонезия - 01 июня 2021 г. Армада из 19 военных кораблей НАТО, возглавляемая авианосцем HMS Queen Elizabeth, демонстрирует мощь Альянса перед встречей Байдена и Путина Авианосец HMS Queen Elizabeth возглавляет эскадру из 19 военных кораблей НАТО на морских учениях у побережья Португалии, они тренируются в развертывании на Черном море, демонстрируя военно-морскую мощь Альянса всего за несколько дней до встречи Владимира Путина с Джо Байденом. В пятницу, гордость британского Королевского флота стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов присоединилась к кораблям из США и восьми других союзных стран для проведения учений Steadfast Defender - начавшиеся у побережья Португалии на прошлой неделе, они, на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией, завершатся позже в этом месяце наземными учениями в регионе Черного моря. Армада, в которую входят подводные лодки, эсминцы и фрегаты, была поддержана мощной авиационной группой новых стелс-истребителей ВВС Великобритании F-35B Lightning, португальских истребителей F-16 Fighting Falcon и испанских F-18 Hornets, а также огромных американских противолодочных самолетов "Посейдон" и "Орион". Руководители НАТО настаивают на том, что военные учения с участием 9000 военнослужащих не нацелены конкретно на Россию, а сосредоточены на Черноморском регионе, где Москва развернула тысячи военнослужащих перед военными учениями в середине апреля. Эта демонстрация навеяла воспоминания об аннексии Крыма Россией в 2014 году и побудила президента США Джо Байдена запланировать встречу на высшем уровне с Путиным, которая состоится в Женеве в конце этого месяца. После четырех лет неортодоксальной внешней политики при Дональде Трампе, Байден сказал: «Пришло время напомнить всем, кто мы такие». Это произошло в то время, когда министр иностранных дел [Великобритании] Доминик Рааб готовится выступить на саммите НАТО сегодня вечером с собственным упреком в адрес «агрессивного поведения» Путина. «От агрессивного поведения России по отношению к Украине до нападения Лукашенко на гражданскую авиацию - демократические ценности подвергаются нападкам», - сказал Рааб The Telegraph перед встречей. «Как один из крупнейших спонсоров НАТО, Великобритания неуклонно поддерживает трансатлантический альянс. Мы будем работать с союзниками и партнерами, чтобы защищать наших союзников и наши ценности». Учения НАТО совпадают по времени с первым походом HMS Queen Elizabeth, в ходе которого авианосец, в течение следующих шести месяцев, посетит 40 стран - Великобритания демонстрирует свое положение мировой сверхдержавы после Брексита.



«Гордость Королевского флота ‘Big Lizzie’ («Большая Лиззи») стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов возглавляет ордер боевых кораблей, во время учений в Атлантике у побережья Португалии Эскадра включает в себя подводные лодки, эсминцы и фрегаты из Великобритании, Канады, Дании, Франции, Германии, Италии, Испании, Турции и США Португальская подводная лодка идёт перед HMS Queen Elizabeth во время учений у берегов Португалии в пятницу Авианосец - это «чрезвычайно мощный аргумент», - сказал капитан корабля коммодор Стив Мурхаус, когда на прошлой неделе, с палубы авианосца стоявшего у португальского побережья, взлетали истребители F-35. «Это показывает, что мы являемся мировым военно-морским флотом и хотим вернуться туда», - сказал он. «Наша цель состоит в том, чтобы это развертывание было частью более постоянного присутствия Соединенного Королевства в этом регионе», - добавил он, имея в виду Индо-Тихоокеанский регион, который включает Индию и Австралию. После того, как Россия аннексировала Крым у Украины в 2018 году, НАТО выступило с инициативой увеличения расходов на оборону и хочет удержать Путина от дальнейших вторжений в Европу. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг говорит, что учения являются важным сигналом для любого потенциального противника: «НАТО готово». «НАТО существует для защиты всех наших союзников, и эти учения говорят о нашей способности перебрасывать большое количество войск, техники и оборудования через Атлантику, Европу, а также проецировать морскую мощь», - сказал он находясь на борту HMS Queen Elizabeth. Г-н Столтенберг будет председательствовать на саммите НАТО в Брюсселе 14 июня, на котором президент США Джо Байден и его коллеги хотят открыть новую эру трансатлантического сотрудничества, поскольку войска Альянса завершают свою самую длительную миссию в Афганистане, а напряженность в отношениях с Россией и всё более и более Китая - нарастает. Военные игры координируют два новых командных центра НАТО, один в Норфолке, Вирджиния; другой в Ульме, Германия. Особое внимание на первом этапе учений уделялась защите подводных кабелей, по которым передаются большие объемы коммерческих и коммуникационных данных между США и Европой. НАТО заявляет, что Россия составляет карту прокладки кабелей и, возможно, имеет более темные намерения. «Мы все убаюкивали себя, думая, что Атлантика - это благоприятный регион, в котором не происходило ничего плохого, и мы могли бы свободно использовать его как транспортную магистраль», - сказал командующий Норфолкским центром, вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис. «Есть страны, которые наносят на карту эти кабели. Они могут делать что-то плохое ещё. Мы должны знать об этом и отвечать на это». USS The Sullivans, ракетный эсминец типа Arleigh Burke, идет впереди испанского фрегата ESPS Mendez Nunez во время учений в Атлантике в пятницу Учения НАТО получили название Steadfast Defender 2021. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Steadfast Defender 2021 года станут проверкой боеготовности и военной мобильности НАТО - с развертыванием сил на суше и на море, на всем пути от Северной Америки до черноморского региона и у берегов Португалии. Учения в которых участвуют свыше 9000 военнослужащих из более чем 20 стран-союзников и партнеров, демонстрируют, что у НАТО есть возможности и решимость защитить всех союзников от любой угрозы ". Ударная группа британского авианосца включает в себя корабли ВМС США, ВМС Нидерландов и морских пехотинцев Корпуса морской пехоты США, а также британские фрегаты, эсминцы, два корабля снабжения RFA и авиацию - самолеты из 617-й, 820-й, 815-й и 845-й эскадрилий военно-морской авиации. Португальская подводная лодка NRP Tridente возглавляет ордер в Атлантике во вторник утром На фотографиях, опубликованных министерством обороны во вторник, показаны корабли ордера, плывущие в Атлантике в пятницу Флотилия судов НАТО у берегов Португалии в пятницу. В их число входят американский военные корабли USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Carter Hall. НАТО заявляет, что его политика в отношении России основана на двух столпах: мощном военном сдерживании и диалоге. Но встречи на высоком уровне между двумя историческими противниками редки, и европейские официальные лица настаивают на том, что Путин становится все более авторитарным и дистанцируется от Запада. Великобритания была главным союзником США на полях боев в Ираке и Афганистане и, наряду с Францией, главной военной державой в Европейском союзе. Но её голосование за выход из ЕС в 2016 году вызвало вопросы о её глобальной роли. Частично в ответ на эти опасения, Лондон, в конце прошлого года, объявил о самом большом, со времен холодной войны, увеличении военных расходов и разрекламировал ударную мощь авианосца HMS Queen Elizabeth. В течение семимесячного похода он будет проводить учения с военно-морскими силами США, Сингапура, Японии и Южной Кореи. Великобритания, как и Китай, теперь имеет два авианосца, и обе страны уступают США (11 авианосцев). Новый корабль водоизмещением 65000 тонн несет восемь британских F-35B и 10 американских F-35, в состав экипажа численностью 1700 человек входят 250 американских морских пехотинцев. Во время похода протяженностью 26 000 морских миль, в АУГ HMS Queen Elizabeth будут входить два эсминца, два фрегата, подводная лодка и два корабля, к которым на пути присоединятся эсминец США и фрегат голландского военно-морского флота. Отвечая на вопрос о действиях Великобритании по усилению своего влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять растущей мощи Китая - стратегии, которой также придерживается Европейский Союз и поддерживается НАТО, - Мурхаус ответил: «Мы хотим поддерживать международные нормы ... наше присутствие там абсолютно необходимо, это ключевое условие”' Китай претендует на 90% потенциально богатого энергоресурсами Южно-Китайского моря, но Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам также претендуют на его части. Соединенные Штаты уже давно выступают против обширных территориальных притязаний Китая в этом море и чтобы продемонстрировать свободу судоходства, регулярно отправляя военные корабли по его водным путям. По ним, ежегодно, проходит товаров на сумму около 3 триллионов долларов. В состав эскадры НАТО входят американские военные корабли USS The Sullivans (в составе британской АУГ), а также USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Carter Hall в составе амфибийно-десантной группы Iwo Jima Португальская подводная лодка возглавляет ордер в пятницу во время учений НАТО в Атлантическоом океане Это маршрут движения британской АУГ, планируется что она придет в Японию этим летом после заходов в несколько горячих точек, что должно вызвать неудовольствие России и Китая Самый мощный военный корабль Великобритании, авианосец HMS Queen Elizabeth. Длина 280 метров, срок службы полувека и полетная палуба четыре акра. HMS Queen Elizabeth является самым большим и самым мощным военным кораблем из когда-либо построенных в Великобритании. Ниже приведены факты и цифры о корабле который был официально принят в состав Королевского флота 7 декабря 2017 HMS Queen Elizabeth, водоизмещение около 65 000 тонн, имеет максимальную скорость 25 узлов и площадь полетной палубы в четыре акра Водоизмещение 65000 тонн, максимальная скорость более 25 узлов.

В строительстве были задействованы несколько судостроительных верфей по всей стране - в их числе Govan и Scotstoun в Глазго, Appledore в Девоне, Cammell Laird в Биркенхеде, Wirral, A&P on the Tyne в Ньюкасле и Портсмуте.

В общей сложности над постройкой корабля работали 10 000 человек, он был собран в секциях на верфях по всей Великобритании и доставлен в Росайт, Файф, где он был собран.

Это второй корабль Королевского флота, получивший имя «Королева Елизавета».

Экипаж корабля составляет около 700 человек, который увеличится до 1600, когда будет загружен полный комплект самолетов F-35B и вертолетов Crowsnest.

Внутри корабля проложено 364000 метров труб, вертикальный размер корабля от киля до мачты - 56 метров, что на четыре метра больше, чем высота Ниагарского водопада.

На борту корабля есть часовня, медицинский центр и палата на 12 коек, в которых работают врачи общей практики, медсестра и фельдшеры, а также дантист и его ассистент.

На корабле также есть пять тренажерных залов, в том числе кардио-зал, два тренажерных зала и зал для бокса.

Регулярные занятия по фитнесу и спортивные мероприятия, такие как баскетбол и перетягивание каната, проводятся в ангаре и на полетной палубе, а тренажеры и другое спортивное оборудование хранятся внутри рампы полетной палубы.

Капитаном корабля был Ангус Эссенхай.

На корабле пять камбузов, где готовят еду, для находящихся на борту готовят свежую пищу каждый день. Это относится к двум основным камбузам, столовой на мостике и бару с закусками для экипажей.

Распределительная энергетическая сеть на борту рассчитана на нагрузку достаточную для питания 30 000 чайников или 5 500 семейных домов.

Размеры полетной палубы - 280 метров в длину и 70 метров в ширину, что позволяет разместить три футбольных поля.

Весь экипаж из 700 человек может быть обслужен обедом за 90 минут, на боевых постах - за 45 минут .

В зонах отдыха, которыми пользуется экипаж, есть телевизоры и диваны, а также популярные настольные игры, включая традиционную игру Королевского флота «Укерс».

Каждый из двух подъемников на HMS Queen Elizabeth может переместить два истребителя из ангара на полетную палубу за 60 секунд.

Корабль имеет дальность действия от 8000 до 10000 морских миль и имеет два гребных винта - каждый весом 33 тонны и общей выходной мощностью 80 МВт - достаточной для управления 1000 семейных автомобилей или 50 высокоскоростных поездов.



