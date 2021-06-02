Бельгия и Латвия арестовали российские активы по делу об отмывании средств

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
02.06.21  

Первые цифры: туристический сезон в Греции открыт

(0)
 
02.06.21   Редакция

Армада из 19 военных кораблей НАТО, возглавляемая авианосцем HMS Queen Elizabeth, демонстрирует мощь Альянса перед встречей Байдена и Путина

(0)
 
01.06.21  

Русскоязычные СМИ Белоруссии

(0)
 
01.06.21   Редакция

Правительство Японии подтвердило что с задержанными Россией моряками всё в порядке

(0)
 
31.05.21  

Русскоязычные СМИ Азербайджана

(0)
 
31.05.21   Редакция

Норвежские нефтяники готовятся к бурению у российской границы

(0)

последние за вчера, 02.06.21  
 
19:40  

Русскоязычные СМИ Белоруссии

(0)
 
19:09  

Русскоязычные СМИ Франции

(0)
 
18:53  

Русскоязычные СМИ Украины

(0)
 
18:11  

Русскоязычные СМИ Казахстана

(0)
 
17:19  

Русскоязычные СМИ Эстонии

(0)
 
07:34   Редакция

Правительство Японии подтвердило что с задержанными Россией моряками всё в порядке

(0)
 
07:05   Редакция

Центральноафриканская республика: Взрыв придорожной бомбы убил 2 полицейских и 3 бойцов российских военизированных формирований

(0)
 
06:11   Редакция

Турция отправит домой российских специалистов-ракетчиков, чтобы дать сигнал Байдену

(0)
 
05:33   Редакция

Эх вы, уже забыли!?!? А он продолжает борьбу!!!

(0)
 
04:59   Редакция

Датские спецслужбы помогали США шпионить за Ангелой Меркель

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 02.06.21 23:10
скаут: Игорь Львович;
   
 

Бельгия и Латвия арестовали российские активы по делу об отмывании средств

31.05.2021   

Бельгийские и латвийские власти наложили арест на российские активы в печально известном деле об отмывании денег, в результате которого был убит адвокат Сергей Магнитский. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euobserver.

Бельгийский следователь судья Бруно де Хоус арестовал около 400 000 евро выручки от продажи квартиры в бельгийском городе Антверпен.

Он также обвинил двух россиян - Сергея Медведева и Ирину Теркину - в отмывании денег.

Это было сделано еще в прошлом году, но расследование до сих пор остается конфиденциальным, и британский хедж-фонд, из которого сначала разворовывали деньги, Hermitage Capital в Лондоне, узнал о событиях только на прошлой неделе.

"Hermitage подтверждает, что власти Бельгии изъяли средства от продажи имущества в Антверпене, приобретенного российской парой (Медведевым и Теркиным)", - заявил представитель фонда.

"Непонятно, где находятся россияне", - заявила Карел де Мистер, адвокат, действующий в Hermitage Capital от имени бельгийской юридической компании Van Cauter Advocaten.

"Мы попросили судью провести дополнительное расследование. Если в Бельгии можно будет найти дополнительные доходы от отмывания денег, мы, конечно, попросим их также арестовать", - сказала де Мистер.

Россияне приобрели двухуровневую квартиру на улице Черных сестер в старом городе Антверпен в 2008 году, а продали для прибыли в 2019 году.

Но эти деньги были лишь частью 4 миллионов евро, отмытых сторонниками российских чиновников и бандитов в бельгийских банках, сообщает Hermitage Capital.

В свою очередь это часть около 200 млн евро, отмытых во многих странах ЕС после того, как преступная группа присвоила их с Hermitage в России и привела к смерти адвоката фирмы Магнитского, когда он выступил с заявлением.

Латвия на прошлой неделе также конфисковала приобретенную русским квартиру стоимостью 230 000 евро в модной части Риги.

"Недвижимость была конфискована из-за открытия, она была приобретена за деньги, связанные с "делом Магнитского", - заявил руководитель подразделения по экономическим преступлениям в латвийской полиции Петерис Бауска.

"Недвижимость была приобретена гражданином Российской Федерации в обмен на разрешение на временное проживание", - сказал Бауска.

ЕС и США приняли знаковые санкции против нарушителей прав человека, названные именем Магнитского.

Власти Эстонии, Франции, Нидерландов, Швейцарии и США за последние годы также изъяли российские средства на сумму более 40 млн евро.

статью прочитали: 39 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 