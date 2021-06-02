Русскоязычные СМИ Китая

2021-05-31 丨Russian.News.Cn

Пекин, 31 мая /Синьхуа/ -- Китай поддержит пары, решившие завести третьего ребенка, сообщили в понедельник на заседании Политбюро ЦК КПК.

В ходе заседания было отмечено, что реализация этой политики и сопутствующих мер поможет улучшить структуру населения Китая, активно реагировать на его старение и сохранить преимущества страны в области людских ресурсов.

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин председательствовал на заседании. На нем были заслушаны доклады об основных политических мерах, направленных на активное реагирование на старение населения в период 14-го пятилетнего плана /2021-2025 гг./.

На заседании было рассмотрено решение о совершенствовании политики в области деторождения для обеспечения долгосрочного сбалансированного роста населения.

Общая численность населения Китая огромная и в последние годы в стране ускорился процесс старения населения.

На заседании указали на положительные результаты, достигнутые в ходе реализации важнейших политических решений и планов работы в области демографической политики, принятых ЦК КПК после 18-го съезда КПК в 2012 году.

Напомним, что в Китае в 2013 году было принято решение, в соответствии с которым все китайские семейные пары получили право иметь двух детей, если хотя бы один из супругов был единственным ребенком в семье. В 2016 году данная политика была распространена на другие семейные пары, что символизировало конец политики "одна семья -- один ребенок".

На заседании призвали к усилиям по претворению в жизнь политики, поддерживающей пары иметь троих детей, в соответствии с законом, а также по обеспечению сопряжения демографической политики с соответствующими мерами в области социально-экономической политики.

На заседании была подчеркнута важность усиления пропаганды среди молодых людей брачного возраста семейных ценностей.

Необходимо приложить усилия по повышению уровня оказания услуг в рождении и воспитании детей, формированию общедоступной системы услуг присмотра и ухода за детьми до 3 лет, продвижению равного доступа к образованию, увеличению объемов предоставления качественных образовательных ресурсов и сокращению расходов семей на образование.

Китаю следует также продолжить реализацию своих нынешних стимулирующих и поддерживающих мер, а также предоставлять льготы семьям с одним ребенком и сельским семьям с двумя дочерьми.

На заседании было выдвинуто требование углублено изучать национальную средне- и долгосрочную стратегию развития народонаселения и программу развития народонаселения на региональном уровне в целях содействия долгосрочному и сбалансированному демографическому развитию.

2021-06-01 丨Russian.News.Cn

Нанкин, 31 мая /Синьхуа/ -- Пользователь китайской социальной сети Sina Weibo Цю Цзымин /известный под ником Лабисяоцю/ сегодня был приговорен судом города Нанкин, административного центра провинции Цзянсу /Восточный Китай/, к 8 месяцам тюремного заключения за осквернение чести и доброго имени героев и мучеников.

Согласно решению народного суда района Цзянье, принятому по итогам открытого процесса, Цю Цзымин также обязан принести публичные извинения на крупных сайтах и в национальных СМИ Китая в течение 10 дней с момента вступления судебного вердикта в силу.

Как установил суд, в феврале Цю Цзымин разместил в сети два микроблога, в которых извратил подвиги офицеров и солдат, охраняющих китайскую границу, и опорочил их героический дух, что вызвало негодование читателей и крайне негативный общественный резонанс.

По имеющимся сведениям, данное дело является первым, в котором была применена Поправка XI к Уголовному кодексу КНР, вступившая в силу 1 марта 2021 года. Она предусматривает уголовную ответственность за осквернение чести и доброго имени героев и мучеников.

2021-05-31丨Russian.News.Cn

Пекин, 31 мая /Синьхуа/ -- Достижения Китая в борьбе с абсолютной нищетой и победа над коронавирусом нового типа под руководством Коммунистической партии Китая /КПК/ являются "маяком" для народов мира. Об этом в своем недавнем интервью Синьхуа заявил международный секретарь Коммунистической партии Великобритании /КПВ/ Джон Фостер.

"Достижения КПК предназначены не только китайскому народу, они служат маяком для людей по всему миру", -- сказал он.

Британский партийный деятель был восхищен достижениями Китая, когда он несколько раз посещал эту страну в последние годы. Особенно он был "поражен многими технологическими достижениями в промышленности, от искусственного интеллекта до аэронавтики и космоса".

Однако наиболее важными являются достижения на местах, сказал Дж. Фостер, вспомнив "деревни и города" в Китае, где он побывал и увидел то, как улучшился уровень жизни людей.

Дж. Фостер особенно впечатлен тем, как все цели, намеченные КПК во время его визитов в Китай, были последовательно достигнуты. Как он отметил, в прошлом году целью была ликвидация абсолютной бедности, и она была достигнута даже в контексте эпидемии.

Деятель КПВ подчеркнул, что способность Китая по обеспечению эффективного контроля пандемии является показателем системы управления страной и роли КПК. "Как мы понимаем, способность Китая по борьбе с пандемией во многом зависит от прочности связей между народом и КПК, которая является партией масс с организацией в деревнях и городах", -- отметил он.

Дж. Фостер добавил, что приверженность Китая построению сообщества единой судьбы всего человечества тоже важна, а антагонизм некоторых западных стран к Китаю "бесполезен и очень опасен".

статью прочитали: 36 человек