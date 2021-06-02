Русскоязычные СМИ Израиля

АВТОР:ИГОРЬ ГИНДЛЕР I 31 МАЯ 2021

Все они — евреи. Все они — антисемиты. Все они — последователи левой идеологии.

Антисемит Карл Маркс нашим современником не является, но его антисемитские (и расистские) взгляды хорошо документированы.

Сенатор Берни Сандерс — один из лидеров американских антиевреев-антисемитов, проводил летние каникулы в сталинском кибуце в Израиле, а медовый месяц отмечал в СССР. Берни Сандерс практически слово в слово повторяет претензии ХАМАСа к Израилю, так что создается впечатление, будто он является Чрезвычайным и Полномочным Послом ХАМАСа в США. По советской терминологии Сандерс, безусловно, является большевиком.

В мае 2021 года Сандерс и его сторонники умудрились ударить Израиль ножом в спину дважды. Сначала подавляющее большинство демократов проголосовало против объявления санкций против ХАМАСа, а через несколько дней — против оказания дополнительной военной помощи Израилю. Голосование по этим законопроектам происходило именно в то время, когда тысячи ракет летели из Газы в Израиль. Отметим также, что все без исключения республиканцы поддержали оба законопроекта.

Зачем понадобился второй законопроект об увеличении военной помощи Израилю? Дело в том, что существующая израильская система “Железный купол”, предназначенная для перехвата ракет террористов, имеет пределы эффективности. В частности, если производится до 250–300 запусков ракет одновременно, то система вполне справляется. Если же ракет выпущено больше, то система не имеет возможности отслеживать все 100% ракет, и некоторые ракеты преодолевают защитный барьер. Решение этой задачи простое — нужно установить дополнительные батареи ракет-перехватчиков. Именно это решение предложили республиканцы, но демократы сказали твердое “нет”.

С военной точки зрения система “Железный купол” является строго оборонительным оружием. Его невозможно использовать для нападения. Его единственная цель — спасать жизни гражданского населения. Тем не менее каждый демократ в Палате представителей проголосовал против дополнительного финансирования “Железного купола“ в Израиле

Рационализация этого, на первый взгляд, непонятного решения, весьма проста. Демократы дают деньги Ирану. Иран дает деньги ХАМАСу, чтобы “очистить Святую Землю от скверны”. ХАМАС атакует Израиль. Если помогать Израилю, то это снизит эффективность иранских инвестиций американских левых.

Наконец, перейдем к последнему имени в нашем списке.

Элина Абрамовна Быстрицкая. Исполнительница роли первой русской красавицы Аксиньи в знаменитом фильме “Тихий Дон”. Член КПСС. Член Антисионистского комитета советской общественности (АКСО). Этот комитет был создан КГБ в 1983 году и теоретически прекратил свое официальное существование вместе с распадом СССР. Но вот что интересно — формально этот комитет так и не был распущен. Элина Абрамовна, которая по совместительству являлась также полковником казачьих войск, продолжала свою деятельность. Например, в 2014 году она подписала печально знаменитое письмо деятелей культуры о поддержке агрессии России против Украины (другим известным подписантом был Иосиф Кобзон).

Кроме Быстрицкой, членами Антисионистского комитета советской общественности были и другие известные советские евреи. Например, Татьяна Моисеевна (впоследствии Михайловна. — Прим. редакции) Лиознова, создатель культового советского фильма “17 мгновений весны”. Матвей Исаакович Блантер, автор популярной песни “Катюша”, лауреат Сталинской премии за песню “Сталин — наша слава боевая”. Адольф Соломонович Шаевич, бывший главный раввин Советского Союза. Что именно имел в виду товарищ Шаевич, когда произносил традиционный сионистский пасхальный тост “В следующем году — в Иерусалиме”? Не имел ли он в виду советские танки у Яффских ворот?

Именно в то время, когда Натан Щаранский сидел в камере-одиночке, КГБ удалось собрать под одной крышей два десятка талантливых советских евреев-антисемитов. С помощью поистине сизифовых усилий советскими коммунистами был также наполнен новым, идеологическим содержанием старый антисемитский термин, за которым стало удобно прятаться левым, — антисионизм. Мы, мол, выступаем только против политики государства Израиль, но антисемитами не являемся. Этот “идеологически правильный” термин настолько вошел в обиход, что дал метастазы и широко используется до сих пор. Он принят на вооружение практически всеми левыми, многие из которых — весьма талантливые американские евреи.

Эти талантливые американские евреи придумали — по образцу и подобию Демократической партии США — что якобы существует политическое крыло ХАМАСа и независимое от него военное крыло организации. Аналогом этого являются боевые крылья Демократической партии — Антифа и БЛМ. Но если между политическим и военным крыльями и существует некое разделение, то, как и на Ближнем Востоке, лишь с целью дымовой завесы.

Левые также переопределили смысл конфликта на Ближнем Востоке. После Шестидневной войны конфликт был переопределен советскими идеологами как “империалистическая колонизация”. Кто был выбран в качестве “колонизаторов” и “угнетателей”? Палестинские евреи. Кто был выбран в качестве “беззащитного коренного населения”? Палестинские арабы.

Именно поэтому мы слышим одну и ту же риторику и от американских левых, и от ХАМАСа: оказывается, евреи — это “оккупанты”, и война с “израильским апартеидом” является “сопротивлением капиталистическим колонизаторам”. ЦК КПСС достиг внушительного и долгоиграющего успеха в переводе религиозного и территориального конфликта на Ближнем Востоке на идеологические рельсы. Советского Союза уже давно нет, но поезд “борцов за независимость Палестины” продолжает идти. Именно поэтому и ХАМАС, и ФАТХ, и Иран продолжают оперировать всем хорошо знакомыми советскими штампами.

Политически палестинские арабы уже давно покинуты своими арабскими соседями, и если бы не идеологическая и военная поддержка советских коммунистов в далеком прошлом, то конфликт этот канул бы в Лету. Но эстафетную палочку поддержки “национально-освободительного движения Палестины” от советских коммунистов переняли американские левые.

Ближневосточный конфликт на самом деле представляет собой несколько сменяющих друг друга конфликтов. Сначала это был лишь религиозный конфликт, который с возрождением Израиля перерос в территориальный. Территориальной конфликт, в свою очередь, путем инжекции марксистской риторики был трансформирован в идеологический конфликт.

(Кстати, именно в этом и состоит ошибка, которую совершило руководство Израиля при выходе из Южного Ливана в 2000 году и Газы в 2005 году. Мировоззрение лидеров Израиля было сформировано в период территориальной фазы конфликта, и они не заметили — или не захотели заметить, — что конфликт уже перешел в другую, идеологическую фазу. Поэтому территориальные уступки Израиля ни к чему позитивному не привели.)

Президент Трамп попытался завершить идеологическую фазу конфликта на Ближнем Востоке и перевести его в рациональное, экономическое русло. Трамп сделал предложение, от которого невозможно было отказаться, — в обмен на прекращение многомиллиардного финансирования терроризма арабские страны получили бы многомиллиардные американские инвестиции. Выгода двойная. Арабские страны в целом согласились, потому что чисто экономически палестинская проблема для них весьма невыгодна.

Если Трамп попытался завершить то, что началось задолго до него, то завершение идеологической фазы конфликта оказалось невыгодно американским левым, и администрация Байдена вернула конфликт на круги своя. Фактически, Джо Байден использует доллары американских налогоплательщиков, чтобы помочь палестинским арабам покупать иранские ракеты для нападения на Израиль. Кроме того, Байден назначил исламского активиста для “очистки” американской армии от “экстремизма”. Без сомнения, Иран, Россия и ХАМАС до сих пор не могут поверить в свою удачу с нынешним обитателем Белого дома. В результате в 2021 году евреи приветствуются в Объединенных Арабских Эмиратах и других арабских странах, но не в Америке.

Антисемитизму уже несколько тысяч лет, хотя официально этот термин существует лишь с 1879 года. Подавляющее число более или менее разумных людей все это время прекрасно понимали, что это явление — иррационально. Ему нет и не может быть рационального объяснения. Но левые решились на следующий шаг, и в Америке под руководством флойдизированных демократов начался процесс нормализации антисемитизма. Если раньше в приличном обществе антисемитизм был табу, то теперь табу снято. Новой американской нормой станет не полное отсутствие антисемитизма, а установление его некоего допустимого в приличном обществе уровня.

Нормализация того, что раньше считалось невозможным или неприемлемым, является визитной карточкой левых. В начале XXI века левыми был нормализовано приписывание красного цвета (цвета врагов) для консерваторов и республиканцев — раньше этот цвет был ассоциирован только с левыми. В XX веке левыми был нормализирован и переопределен термин “палестинцы” — раньше это были исключительно евреи, но с 1967 года, с подачи КГБ, “палестинцами” стали называть исключительно арабов. Симптомом такой нормализации антисемитизма стали одновременные и хорошо скоординированные атаки на евреев в Израиле, Нью-Йорке и Калифорнии.

В Израиле сейчас объявлено прекращение огня. Но прекращения огня в борьбе добра со злом никогда не бывает, даже временного. Особенно когда добро и зло находятся по разные стороны идеологических баррикад.

Редакция 01.06.2021

Russian Defense Ministry Press Service pool photo via AP

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил членам военного руководства страны, что российская армия сформирует в этом году 20 новых подразделений на западной границе, для противостояния усиливающейся, по его словам, угрозе со стороны НАТО. Также войска, дислоцированные на западе России, заказали для себя около 2000 новых единиц вооружения.

Шойгу отметил увеличивающиеся количество полётов стратегических американских бомбардировщиков близ российской границы, перемещения военных кораблей НАТО, участившиеся учения войск альянса. По его мнению, это разрушает международную систему безопасности безопасности и заставляет Россию принимать релевантные контрмеры.

Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности РФ, в интервью «Российской газете», которую издает правительство России, заявил: «Все отчетливее проявляются недружественные по отношению к России действия [США и ряда стран Запада], направленные на ослабление российской государственности, внутреннего единства, оборонного потенциала… В новой редакции «Стратегии национальной безопасности» [которая передана сейчас президенту РФ на утверждение]… отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации”.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет защищать Беларусь и помогать ей, если ЕС введёт экономические санкции из-за захвата самолёта и ареста диссидента. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на РИА-Новости. Лавров также пригрозил, что Россия не оставит без ответа возможные недружественные действия со стороны ЕС (вроде отключения страны от SWIFT, и т.п), сообщает РИА Новости.

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Рааб также заявил, что Беларуси грозят новые британские санкции за захват самолёта.

«Детали», по сообщениям зарубежных СМИ.

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