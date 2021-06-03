Более 10 000 человек собрались в воскресенье в столице Эфиопии Аддис-Абебе, чтобы осудить «вмешательство» Соединенных Штатов Америки в дела страны.
На прошлой неделе Вашингтон объявил о введении санкций в отношении нескольких официальных лиц Эфиопии и Эритреи в связи с конфликтом в районе Тыграй.
Демонстранты, скандировали лозунги против «агрессии Америки» и несли транспаранты с фотографиями президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина,
«Заслуживает внимания та часть, где протестующие в Эфиопии упоминают Китай, потому что Пекин является крупным игроком в экономике Эфиопии, предоставляя ссуды и создавая особые экономические зоны. Они видят в Китае альтернативу», - утверждает Овигве Эгегу, политический аналитик из Абуджи, Нигерия.
Китай является крупнейшим кредитором Эфиопии.
Премьер-министр Абий Ахмед навлек на себя гнев Вашингтона после того, как он отклонил заключенное при посредничестве США соглашение по плотине Нила, а недавно и по войне в Тыграе.
Москва вступает в игру
Это второй раз за три дня, когда Россия, которая до своего вмешательства в Центральноафриканской Республике в 2017 году, играла ограниченную роль в Африке, получила благожелательные проявления чувств на политическом митинге в Африке.
В четверг, протестующие на марше в поддержку армии в Бамако, столице Мали, размахивали российскими флагами, демонстрируя поддержку полковника Ассими Гойта, который объявил себя президентом после отставки переходного лидера Бах Ндау.
Они также размахивали плакатами, осуждающими бывшего колониального правителя Францию, которая сохраняет значительное военное присутствие в регионе Сахеля, охваченного мятежами, переворотами и повстанческими движениями.
«Отвращение к Франции в Мали и почти во всей Западной Африке имеет историческое измерение, - сказал Эгегу.
«Все начинается с того, что люди считают удушающей ролью Франции в отношении франка КФА».
Общественное мнение по отношению к Франции было враждебным, особенно в Сахеле, в чем президент Эммануэль Макрон неоднократно обвинял лидеров региона.
«Но протестующие также понимают, что полковник Гойта [лидер малийской хунты] не имеет важной международной поддержки, которая ему необходима для удержания власти, и не может рассчитывать на поддержку ЭКОВАС или Парижа. Вот почему Россия задействована в этой картине», - сказал Эгегу.
Французская и российская дезинформационные войны
Протест в Бамако стал последним проявлением ожесточенной борьбы за влияние в Центральной и Западной Африке между двумя державами.
В декабре 2020 года Facebook заявил, что он удалил более 500 учетных записей, страниц и групп из Facebook и Instagram из России и Франции, нацеленных на 13 африканских стран, включая Мали.
Другими странами были Центральноафриканская Республика, Тунис, Ливия, Нигер, Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо.
Facebook тогда заявил, что французские дезинформационные аккаунты связаны с военными.
Они создавали вводящий в заблуждение контент, нацеленный на выборы и операции армии, и распространяли его через социальные сети.
Москва, воодушевленная успехом и заслуженной в Центральноафриканской Республике репутацией, пытается еще больше подорвать и без того ослабевающее влияние Франции в Западной Африке.
Гойта разыгрывает российскую карту
В 2018 году, Россия направила в Банги военных советников и наемников для обучения солдат из Центральной Африки и защиты высших правительственных чиновников.
Российские силы, миротворцы ООН и слабая центральноафриканская армия защищают правительство президента Фостена-Арканжа Туадеры от свержения вооруженными группами.
Эти события потрясли Париж, который обеспокоен ослаблением своего влияния в этой неспокойной стране.
Но Эгегу говорит, что хунта Мали также является оппортунистической.
«Малийцы понимают, что русские и французы - соперники в регионе. Малийцы видят это и хотят использовать это соперничество и хотят втянуть Россию в эту “разборку”, чтобы использовать её влияние для обеспечения того, чтобы Гойта получил международное признание, которое ему отчаянно необходимо для выполнения своей программы ».
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