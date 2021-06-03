Сирийских наёмников “кидают на бабки”

В опубликованном в четверг отчете говорится, что многих сирийских боевиков, размещенных, иногда насильственно, в зонах конфликтов за рубежом, таких как Ливия и Нагорный Карабах, обманывают с выплатой обещанного вознаграждения.

С конца 2019 года, тысячи боевиков были завербованы в качестве наемников, прямо или косвенно, Турцией и Россией, двумя основными иностранными агентами в длящейся уже десять лет сирийской войне.

Центр правосудия и подотчетности Сирии (SJAC), в сотрудничестве с организацией «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ) провел исследование процесса вербовки и использования этих наемников с целью эксплуатации.

Наибольшая часть сирийских наемников - это бывшие повстанцы, выступающие против режима, которые, в конце концов, оказались в северо-западной части Сирии находящейся под турецким влиянием.

По словам исполнительного директора SJAC Мохаммада аль-Абдаллаха, участие сирийцев в качестве наемников в боевых действиях за границей способствует обогащению и укреплению некоторых из самых преступных вооруженных группировок внутри страны, особенно - поддерживаемых Турцией групп на северо-западе.

Некоторые бывшие военнослужащие регулярной сирийской армии и бойцы ополченческих группировок были рекрутированы и посланы российскими военными, такими как теневая группа Вагнера.

В Ливии, раздираемой конфликтами в течение последнего десятилетия, Турция поддержала признанное ООН Правительство национального согласия, в то время как Россия поддержала силы, верные военному авторитету Халифе Хафтару.

В конфликте, который разразился в прошлом году в спорном кавказском регионе Нагорный Карабах, Турция направила боевиков из своих сирийских прокси, чтобы поддержать Азербайджан в борьбе с Арменией.

Вновь рекрутированные наёмники обычно являются членами повстанческих групп, которые были разгромлены силами, поддерживающими сирийский режим. Эти группы свободно объединены под эгидой Сирийской национальной армии (СНА), контролируемой Турцией.

По словам исполнительного директора STJ Бассама аль-Ахмада, международное сообщество должно привлечь к ответственности тех, кто причастен к рекрутированию наёмников, а также устранить коренные причины, которые делают наемническую деятельность едва ли не единственным источником заработка для многих сирийцев.

- Заработная плата 3000 долларов -

В отчете подробно говорится, сколько боевиков, отправленных в Ливию или Нагорный Карабах, не имели выбора в этом вопросе и получили лишь малую часть обещанных денег.

В нем говорится, что высокопоставленные представители СНА регулярно обманывали отдельных боевиков.

В отчете рассказывается о случае с бойцом, отправленным в Ливию с бригадой из дивизии СНА возглавляемой Султаном Мурадом, боец рассказал, что высшие офицеры пытались присвоить деньги предназначенные для выплаты рядовому составу.

“Мы три месяца не получали зарплату, и после того, как каждый из нас попросил аванс в размере 300 долларов, они дали нам только 100, а остальное оставили себе” - заявил боец.

Завербованным наемникам предлагались сделки, иногда в виде письменных контрактов, с получением ежемесячной заработной платы в размере 3000 долларов США с компенсацией семьям в размере 75 000 долларов США в случае смерти, а иногда даже с получением турецкого гражданства.

Брокер, который организовал вербовку для Турции и цитируется в отчете, сказал, что вооруженные группы всегда нарушают контракты и выплачивают боевикам зарплату в размере 800-1400 долларов.

О проблемах невыплаченной компенсации также сообщалось после того, как сирийские наемники были убиты в Ливии и в Нагорном Карабахе.

На северо-западе Сирии некоторые боевики СНА, которым их подразделения предоставили дома, были выгнаны за отказ отправляться в Ливию.

Мохаммад аль-Абдалла сказал, что удержание неоплачиваемых боевиков для тайной операции в зоне боевых действий за границей является рецептом бандитизма.

Снижение заработной платы подталкивают боевиков, которые считают себя выше закона, к ещё более преступной деятельности, сказал он AFP.

Абдалла сказал, что в Ливии были зарегистрированы кражи со взломом, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и похищения людей, совершенные сирийскими наемниками.

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