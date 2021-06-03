навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
03.06.21  

Мошенников из «службы безопасности» поставят на деньги

(0)
 
03.06.21   Редакция

В условиях политического противостояния, Россия разыгрывает против Турции “туристическую карту”

(0)
 
02.06.21  

Первые цифры: туристический сезон в Греции открыт

(0)
 
02.06.21   Редакция

Армада из 19 военных кораблей НАТО, возглавляемая авианосцем HMS Queen Elizabeth, демонстрирует мощь Альянса перед встречей Байдена и Путина

(0)
 
01.06.21  

Русскоязычные СМИ Белоруссии

(0)
 
01.06.21   Редакция

Правительство Японии подтвердило что с задержанными Россией моряками всё в порядке

(0)

последние за вчера, 02.06.21  
 
23:51  

Первые цифры: туристический сезон в Греции открыт

(0)
 
23:40  

Русскоязычные СМИ Израиля

(0)
 
23:19  

Русскоязычные СМИ Китая

(0)
 
23:10  

Бельгия и Латвия арестовали российские активы по делу об отмывании средств

(0)
 
22:27   Редакция

Армада из 19 военных кораблей НАТО, возглавляемая авианосцем HMS Queen Elizabeth, демонстрирует мощь Альянса перед встречей Байдена и Путина

(0)
18:35   Редакция

Байден “моргнул”

(0)
 
05:08   Редакция

“Слишком тяжелое бремя”

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 03.06.21 21:20
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

В условиях политического противостояния, Россия разыгрывает против Турции “туристическую карту”

02 June 2021  MENEKSE TOKYAY

Russia plays ‘tourist card’ against Turkey amid political standoff

Туристы фотографируются возле мечети Святой Софии в Стамбуле 9 мая. (GettyImages)

  • Продление запрета на поездки -   шаг «око  за око» после того, как Анкара поддержала Украину в конфликте с Кремлем

  • Учитывая, что количество ежедневных случаев COVID-19 в России на самом деле выше, чем количество ежедневных случаев в Турции, трудно поверить, что за решением Москвы о продлении запрета на поездки в Турцию не  стоят политические мотивы.

ANKARA: Вопреки ожиданиям и действиям правительства Турции по умиротворению  России, она  продлила запрет на полеты в Турцию, который должен был закончиться в разгар туристического сезона  -  1  июня.

Сохранение запрета на поездки в Турцию, действующего с середины апреля из-за роста уровня инфицирования в стране, как ожидается, продлится не меньше  трех недель и серьезно скажется на индустрии туризма  Турции, которая зависит от приезда примерно полумиллиона  российских отдыхающих, которые теперь найдут альтернативные места для отдыха.

В 2020 году Турцию посетили около 2,1 миллиона россиян, и денежный поток от туризма используется для рефинансирования внешнего долга Турции.

Помимо проблем с  коронавирусом, это решение также считается политическим шагом “око за око”  после того, как Турция поддержала Украину в ее конфликте с Кремлем, у которого на границе с Украиной развернуто  около 100 000 военнослужащих. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул также вызвал недовольство Кремля.

«Учитывая, что количество ежедневных случаев COVID-19 в России на самом деле выше, чем количество ежедневных случаев в Турции, трудно поверить, что решение Москвы продлить запрет на поездки в Турцию вызвано не  политическими мотивами», - сказал Эмре Эрсен, эксперт по турецко-российским отношениям из Университета Мармара.

Это не первый случай, когда Россия использует туризм как рычаг воздействия на Турцию.

После сбития российского истребителя турецкими вооруженными силами на сирийской границе в ноябре 2015 года,  Кремль объявил о пакете экономических санкций, в том числе о прекращении чартерных рейсов между двумя странами, в результате чего Турция лишается возможности ежегодно принимать  более 3 миллионов российских туристов.

Российских туроператоров также призвали не продавать путевки для посещения Турции.

«Несмотря на то, что две страны развивают отношения в области торговли и энергетики, Россия обеспокоена позицией Турции как члена НАТО», - сказал Эрсен Arab News.

Некоторые российские политики также выразили обеспокоенность по поводу ухода Турции с российской орбиты и призвали власти использовать туристическую карту против Анкары.

Отказ от посещения Турции «был бы поистине мощным ответом нашего общества на безответственные заявления лидера националистов, который приглашает россиян на отдых в надежде на их безоговорочную любовь к теплому морю», - написал российский депутат Константин Косачев на своей официальной странице в Facebook, критикуя президента Турции. Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает Украину.

По словам Эрсена, растущие военно-стратегические связи Анкары с Украиной и продолжающиеся разногласия между Турцией и Россией по Сирии и Ливии, а также последнее решение Польши, которое в последние несколько лет критиковало внешнюю политику России, купить турецкие дроны - всё это  важные  факторы в  отношениях  Турции и  России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег Анкару от сближения с Украиной, заявив, что поощрение «агрессивных» действий Украины в отношении Крыма и милитаристских  настроений  Киева напрямую нарушают территориальную целостность России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег Анкару от  сближения  с Украиной, заявив, что поощрение «агрессивных» действий Украины в отношении Крыма и милитаристских настроений  Киева напрямую нарушают территориальную целостность России.

Турция недавно предприняла шаги в направлении сотрудничества в области обороны с Польшей, которая купит у Турции 24 беспилотника Bayraktar TB2 - тактический БПЛА средней и большой дальности. Этот контракт делает Польшу вторым государством-членом НАТО, которое эксплуатирует БПЛА, который в настоящее время используется турецкими вооруженными силами.

В  2019 году, Турция также продала беспилотники Украине. Сделки с беспилотниками с этими двумя ключевыми странами считаются сигналом для НАТО о том, что Турция вносит свой вклад в усилия альянса против России.

Федеральная служба безопасности России недавно объявила об увеличении количества полетов дронов вблизи границы с Украиной, хотя Анкара неоднократно заявляла, что сделка по дронам с Украиной не направлена ​​против России.  

«Продление  «запрета на поездки» явно является политическим инструментом, направленным на то, чтобы продемонстрировать Турции неудовлетворенность России тем, что Россия воспринимает как действия Турции против ее интересов, а также сигнал о том, что если эта тенденция сохранится, будут серьезные последствия», - Об этом Arab News сообщил Василевский, аналитик Варшавского Польского института международных отношений.

По словам Василевского, Россия внимательно следит за  теми  месседжами, которые Турция пытается отправить своим западным союзникам с тех пор, как Джо Байден стал президентом США, и решила принять решительные меры.

Для Василевского еще более интересным это делает контекст  происходящего. «Когда мы говорим об отношениях между Турцией и Россией, мы концентрируемся на подходе Турции к Украине и недавней сделке с Польшей, но нужно помнить, что очень скоро состоится саммит НАТО, первая встреча Байдена и Эрдогана», - сказал он.

Долгожданная встреча состоится на полях встречи лидеров НАТО 14 июня в Брюсселе, где стороны, как ожидается, обсудят повторное включение Турции в программу истребителей F-35, Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций ( CAATSA) и российскую  систему  ПВО С-400.  

В понедельник Анкара продемонстрировала свою готовность снять озабоченность США по поводу влияния России в регионе, решив отправить домой российских экспертов по ракетным вооружениям, контролирующих технологию противовоздушной обороны С-400.

Василевский говорит, что приближается время для Турции сделать окончательный выбор в отношении С-400 и, возможно, в отношении своей стратегической ориентации - и что Россия пытается сделать, так это показать Турции, -  что поставлено на карту.

«В связи с действиями России лицам, принимающим решения, Турции придется тщательно взвесить свои варианты. Я предполагаю, что это будет очень важным фактором, влияющим на их поведение во время саммита НАТО и их подход к тому, что Джо Байден может им предложить», - сказал он.

Турция недавно убедила союзников по НАТО не вводить санкции в отношении Беларуси, ближайшего союзника Кремля, после того, как та заставила приземлиться пассажирский самолет, чтобы арестовать находившегося на борту диссидента-журналиста.

Этот шаг рассматривался  Турцией как  оливковая  ветвь  протянутая Кремлю , чтобы обеспечить поток российских туристов в течение приближающегося лета и тем самым предотвратить еще один потерянный сезон.

Но Россия не сняла запрет на полеты, и наблюдатели пришли к выводу, что дипломатический маневр, похоже, провалился.

статью прочитали: 77 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 