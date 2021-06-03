Русскоязычные СМИ Армении

01.06.2021

Возникновение геополитических противоречий между Россией и Турцией создает проблемы для президента России Владимира Путина и его союзников. Об этом в своей статье на American Conservative пишет американский полковник в отставке, бывший старший советник глав Пентагоны Дуглас Макгрегор.

«...Счеты Турции с Россией так и не были сведены. Однако первые контакты президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным в Москве многие приветствовали, сочтя это нарушением исторической модели враждебности Турции по отношению к России.

Путин слышал, когда Эрдоган сказал своим союзникам по НАТО в Брюсселе, что «Турция слишком велика и слишком влиятельна, чтобы сдаться одной оси». Путин преуменьшил значение того, что Турция сбила в Сирии российский самолет, и упорно продвигал продажу Турции российской системы противовоздушной обороны С-400. Когда Путин узнал от своих спецслужб о плане свержения президента Эрдогана, он проинформировал его об этом.

Вмешательство Путина в сирийскую войну для защиты христиан и других религиозных меньшинств, включая шиитов и друзов, разбило надежды Эрдогана на превращение Сирии в суннитское исламистское государство под защитой Турции. Путин приложил максимум усилий, чтобы помочь Эрдогану сохранить лицо в Сирии, предложив контроль над Северной Сирией. Но стратегический результат превратил локальную борьбу с Анкарой в геополитическое соперничество, которое устрашающе похоже на многовековой конфликт Османской империи с царской Россией и Западом.

События на Кавказе, на Балканах и в Украине закрывают поле возможностей для сотрудничества между Москвой и Анкарой. Успешное вмешательство Анкары в поддержку Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе ухудшило отношения. Унижение Армении может поколебать решимость других союзников Москвы.

Что еще более важно, по всей тюркско-мусульманской Центральной Азии и внутри Российской Федерации миллионы тюркских татар, говорящих на том же языке, что и на улицах Анкары, в восторге от успеха турецкого оружия. Хуже того, Азербайджан теперь открыто является союзником Турции, и, несмотря на обещания не делать этого, он размещает на своей территории турецкие вооруженные силы. Цена поддержки России христиан Армении в их войне с Азербайджаном, возможно, еще возрастет.

Желание Эрдогана вывести Россию из равновесия на Кавказе побудило его подписать соглашение с украинским правительством, направленное на углубление сотрудничества Украины и Турции в сфере обороны. Искусный министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поощрение «агрессивных» действий Украины в отношении Крыма, равносильно посягательству на территориальную целостность России. «Мы надеемся, - сказал Лавров, - Анкара скорректирует свою линию, исходя из наших законных опасений». Надежда - это не метод.

Москву может также беспокоить то, что Киев предоставил Анкаре секретные гарантии того, что в обмен на поддержку Турции Украина вернет Крым под контроль татар-мусульман. Благодаря Путину у Израиля сложились хорошие отношения с Россией, но после недавнего кризиса в Газе заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин публично настаивал на том, чтобы Израиль прекратил всю поселенческую деятельность на палестинских территориях.

Ожидается, что в следующем месяце Байден и Путин встретятся в Швейцарии. Заявленная цель встречи - «обсудить российско-американские отношения, проблемы стратегической стабильности, [и] актуальные вопросы международной повестки дня».

По мнению критиков Эрдогана, стратегическое видение Эрдогана турецкой нации должно быть признано на мировой арене в качестве глобальной державы. Это означает, что Турция должна стать балканской державой, средиземноморской державой, ближневосточной державой, североафриканской и даже ограниченной африканской державой, кавказской державой, центральноазиатской державой, евразийской державой и особенно мусульманской державой.

Если бы Байден спросил Путина, где появится следующий суннитский исламистский халифат, Путин, скорее всего, сказал бы ему: «Он уже существует. Это Турция - мой ночной кошмар»».

РИА Новости, Наталья Дембинская

02.06.2021

Евросоюз стремится как можно скорее открыться для туристов. Но регистрировать российскую вакцину все же не спешит. А значит, в этом году, как и в прошлом, лишится десятков миллиардов, которые могли бы потратить россияне.

Пока отельеры и рестораторы подсчитывают грядущие убытки, европейские регуляторы опасаются, что Москва усилит геополитическое влияние. В Германии предпочли бы забыть о политике и побыстрее покончить с бюрократическими формальностями — поставок "Спутника V" ждали уже летом.

Тянут время

Хотя "Спутник V" официально признали в 46 странах мира, среди них только два европейских государства — Венгрия и Словакия. Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) запустил процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины четвертого марта. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

В Москве уверены: затягивают умышленно. Как отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, EMA получила на этот счет "сигналы из высоких кабинетов Евросоюза".

В марте агентство Reuters отмечало, что ЕС противится поставкам российского препарата "как пропагандистскому ходу неугодного режима". Хотя закупать незапатентованные вакцины не запрещено.

Западные эксперты еще в феврале заговорили о "вакцинной дипломатии" Москвы и Пекина. Россия и Китай заключают контракты на продажу и производство своих препаратов по всему миру для расширения геополитического влияния, считают в ЕС.

Однако исподволь, как утверждало Reuters со ссылкой на дипломатические и официальные источники, европейцы присматривались к "экспансии "Спутника". Ведь 450 миллионов населения нужно вакцинировать, а собственных мощностей явно недостаточно.

Подсчитали убытки

Страны ЕС открываются для вакцинированных туристов, но российские — традиционно одни из самых щедрых — пока не в их числе. Европейский рынок от этого явно не в восторге.По подсчетам Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), перед экономическим кризисом 2014-го россияне тратили за границей свыше 50 миллиардов долларов в год и входили в первую пятерку по этому параметру.

Согласно еще одному допандемическому исследованию — Visa Global Travel Intentions, российский путешественник в среднем расходует 1676 долларов на отдых за рубежом, тогда как европейский — 1174. По прогнозам в следующие два года среднемировой показатель должен был увеличиться на 36 процентов — до 2443 долларов. Причем туристы из России в итоге тратили бы на пять процентов больше, из Саудовской Аравии — на десять меньше, а европеец и вовсе сократил бы бюджет на одну пятую.

Но в 2020-м рынок этих денег не увидел, все поглотила пандемия. Прошлогодние потери мирового туризма — рекордные за всю историю. Доходы рухнули на 1,3 триллиона долларов, что в 11 раз больше, чем в кризис 2009-го, констатировали в UNWTO.

В частности, турпоток в Европу уменьшился на 70%. Там максимальное падение числа поездок в абсолютном выражении — 500 миллионов.

Забыть о политике

Неудивительно, что отрасль стремится наверстать упущенное. Как заявил исполнительный директор Европейского союза, нужно как можно скорее компенсировать беспрецедентные потери туризма. Поэтому рекомендовали разрешить въезд граждан из любой страны, если они привиты вакциной, одобренной ВОЗ и EMA. Пока в списке Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. На очереди — китайская Sinovac.

Оправданны ли надежды россиян и европейской туристической индустрии на допуск "Спутника V" — вопрос открытый. Похоже, и в этом году европейским отелям и ресторанам придется обойтись без щедрых русских гостей.

И самое удивительное — в ЕС готовы закупать надежную и безопасную вакцину. Однако Брюссель это не позволяет. Яркий пример — Германия. Еще в апреле премьер Баварии подписал с Российским фондом прямых инвестиций меморандум о приобретении "Спутника V". На первые поставки рассчитывали уже в июле, а теперь придется ждать как минимум до осени. Баварский премьер призвал власти Евросоюза как можно быстрее одобрить препарат и не затягивать процедуру по политическим причинам.

2 Июнь, 2021

Судан намерен пересмотреть соглашение с Россией по военно-морской базе, сообщил начальник Генерального штаба ВС Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн в интервью телеканалу Blue Nile.

"Мы находимся в процессе пересмотра договора, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией по российскому военному проекту на побережье Красного моря в Судане", - заявил он.

По его словам, так как данное соглашение было подписано при прежнем режиме и "не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров", то у Судана "есть возможность для внесения поправок и изменений" с учетом интересов страны.

"Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении, и об этом шла речь на последних переговорах (с российской стороной)", - отметил Мохаммед Осман аль-Хусейн.

В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В соглашении отмечалось, что максимальная численность российских военнослужащих в составе пункта ВМФ в Судане не будет превышать 300 человек. Документ предполагает, что в пункте ВМФ РФ в Судане одновременно могут находиться максимально четыре российских корабля,

Как сообщил "Интерфаксу" 9 февраля заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, в Судане побывала комиссия Минобороны РФ в рамках двустороннего соглашения о создании ПМТО. "Выезжала рекогносцировочная комиссия, которая там работала, уточняла технические возможности и необходимый объем вспомогательных зданий и сооружений", - сказал Иванов.

статью прочитали: 24 человек