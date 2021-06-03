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Jun 2, 2021

По данным Госпогранслужбы, в ходе перестрелки были ранены восемь украинских пограничников

Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Государственная пограничная служба Украины 2 июня опубликовала в YouTube записи разговоров своих сотрудников во время обороны Луганского пограничного отряда в 2014 году.

"В 4.00 2 июня 2014 года прозвучали первые выстрелы в сторону управления Луганского пограничного отряда. Правоохранительные органы и государственные учреждения города уже были под контролем боевиков. 170 пограничников попали в осаду. Три сотни террористов атаковали отряд. Они вели огонь из дворов, крыш и даже квартир многоэтажек квартала Мирный. Восемь охранников границы получили ранения. Во время кратковременного прекращения огня тяжелораненых удалось вывезти. Пограничники экономили патроны и старались быть максимально точными", – рассказали в Госпогранслужбе.

По данным ведомства, в тот день к воротам отряда приходили родители пограничников. В результате шестеро деморализованных контрактников оставили свои позиции.

Оборона продолжалась до ночи следующих суток.

"Предлагаем вам уникальное видео первых дней июня 2014 года. Благодаря записи телефонных разговоров вы сможете не только увидеть, но и услышать, о чем говорили пограничники под аккомпанемент вражеских обстрелов", – пояснили в Госпогранслужбе.





02 июня, 2021,

Путин не хочет настоящей конкуренции на думских выборах в сентябре

© Официциальный сайт Кремля

Из самолета на Варшаву российская полиция сняла оппозиционера Андрея Пивоварова. В это же время спецназ ворвался в квартиры и офисы нескольких его друзей. "Вот и начался 1937 год. А вы не верили", - твитнул другой оппозиционер Геннадий Гудков, имея в виду год сталинской чистки. Полиция штурмовала квартиру сестры его жены в Москве. После проверки ее взяли под стражу, пишет польская газета Rzeczpospolita.

Сам Гудков, бывший депутат Госдумы России, сейчас живет в Болгарии, куда эмигрировал, опасаясь за свою безопасность. Но в России политическую деятельность по-прежнему ведет его сын Дмитрий, у которого также прошли обыски.

"Я не знаю формальной причины, но фактическая, вероятно, ясна", - сказал Гудков-младший.

“На предыдущих выборах, в 2016 году, когда «крымский синдром» еще продолжался и либеральную оппозицию клеймили как предателей страны, только Дмитрий Гудков вступил в борьбу с кандидатами от власти”, - пояснил Rzeczpospolita аналитик Александр Макаркин причины преследования политика перед предстоящими осенними выборами в Госдуму.

Власти арестовывали людей, связанных с инициативами и организациями еще одного оппозиционера – Михаила Ходорковского. Пивоварова обвинили в деятельности в “нежелательной организации” (как это определено российским законодательством) или “Открытой России”.

“Они считают, что лучший способ - посадить всех за решетку. (...) Я смотрю на это со страхом", - сказал бывший мэр Екатеринбурга, еще один оппозиционер Евгений Ройзман.

Социолог Дмитрий Орешкин считает, что “партия власти” пользуется лишь 15% поддержкой россиян, хотя среди тех, кто решил проголосовать, она достигает 25-30%.

"Кремль не хочет никакой политической конкуренции с независимыми политиками, он идет на чисто репрессивные методы ведения предвыборных кампаний", - заключил сторонник Навального Леонид Волков.

Макаркин подтвердил, что “жестокость действий властей вызвана значительными электоральными проблемами”.

“После 2018 года стало ясно, что стигматизация либеральной оппозиции как «агентов Запада» уже не работает. Власти привыкли говорить о патриотизме и «вероломных, гнилых либералах», теперь в ответ стали слышать вопросы о пенсиях. А с 2013 года наша экономика не растет, она либо находится в рецессии, либо, чаще всего, в стагнации, которую люди уже чувствуют”, - сказал он.

На местных выборах оппозиция стала побеждать, например, в сибирских городах Томске и Новосибирске, где выиграли сторонники Навального. «Даже в провинции был спрос на перемены”, - сказал Макаркин. “Пока президент Трамп был во главе США, который равнодушно говорил о демократических проблемах России, Кремль игнорировал оппозицию. Но с командой Байдена все изменилось. Однако в рамках подготовки ко встрече Путина с Байденом ни администрация США, ни Кремль не будут встревожены репрессиями против российской оппозиции”.

1 июня Автор Линда Хурани

УНИАН

Стороны, по словам президента, включили "осторожную" дипломатию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все боятся признать Россию стороной конфликта на Донбассе. Такой позиции придерживаются и представители Германии и Франции, которые не решились назвать Россию стороной конфликта во время последней встречи советников лидеров нормандского формата.

Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, перевод которого опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Так, на последней встрече заместитель главы администрации президента РФ и куратор по вопросам Донбасса в Кремле Дмитрий Козак спросил у европейцев, является ли РФ стороной конфликта.

"Представители Германии и Франции прямо не ответили, что Россия является стороной конфликта. Они снова включили такую "осторожную" дипломатию, с которой Украина не соглашается, так как Россия является стороной конфликта, и мы это понимаем", — рассказал Зеленский, добавив, что это является примером того, как все происходит на переговорах в составе "Нормандии" и ТКГ.

"А вы меня спрашиваете о НАТО, кто-то боится присоединиться, об армии, о войне. Но даже на уровне того, чтобы признать Россию стороной конфликта, все боятся", — отметил президент.

На уточняющий вопрос, смог назвать Россию стороной конфликта представитель Германии, президент повторил: "Они не смогли прямо ответить на этот вопрос. Я считаю, что это проблема. Я не могу быть дипломатичным в этих вопросах, потому что семь лет идет война, убивают людей. И у нас нет времени постоянно бегать по кругу".

Президент подчеркнул, что хотя позиция России заключается в том, что Украина имеет говорить с сепаратистами, но в Минских договоренностях написано, что есть Трехсторонняя контактная группа: Россия, Украина и ОБСЕ как посредник. Это и есть стороны, это понятно.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею привлечения к переговорам в "нормандском формате" США, Великобритании и Канады. Также для урегулирования конфликта на Донбассе, по мнению украинского президента, формат ведения переговоров с Россией надо менять.

01 июня, 2021,

Санкции Байдена не сдерживают агрессивной политики Кремля.

© cont.ws

Вскоре состоится встреча президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина. Но Москва не собирается останавливаться в своих агрессивных действиях. Это единственный вывод, который можно сделать из новостей о том, что хакеры, связанные с российскими спецслужбами, осуществили очередную кибератакк против Штатов. Они «скомпрометировали» систему электронной почты, которую использует Агентство США по международному развитию в рамках Государственного департамента. Атака была нацелена на компьютерные сети правозащитных групп и других организаций, которые критикуют Путина, пишет The Washington Post.

Microsoft объявила о нарушениях, заявив о причастности группы Nobelium, которую также связывают с кибератакой на SolarWinds, нацеленную против американских компаний и семи государственных учреждений.

В прошлом месяце Байден объявил о реакции США на это вторжение: ввел санкции против российских компаний и частных лиц, выслав некоторых дипломатов и совершив другие «менее заметные» действия для предотвращения дальнейших злоупотреблений. В то же время США пытались избежать излишней эскалации отношений с Кремлем. Но, как оказалось, санкции не сдержали Россию, которая снова взяла курс на обострение отношений с Америкой.

Очередная хакерская атака воспользовалась той же слабостью в кибербезопасности США, что и атака на SolarWinds: недостаточный уровень защиты в критических цепях связей, проходящих от частных предприятий к наиболее чувствительным государственным структурам. В этом случае было использовано программное обеспечение для электронной почты Constant Contact.

«Фишинг-сообщения» были направлены через USAID более 150 организациям и охватили более 3 тысяч учетных записей. Они содержали вредоносный код, который позволял хакерам попасть в компьютерные системы получателей, где они могли «инфицировать» других людей в сети.

Атака, вероятно, была предназначена не так для Госдепартамента, как для гражданского общества, включая группы, которые анализируют российскую внешнюю политику и тех, кто выступает против Кремля.

Из этого беспорядка можно усвоить один урок, который заключается в том, что шаткие цифровые цепи связей надо укреплять. Ранее в этом месяце Белый дом издал распоряжение об установлении базовых стандартов, которым должны следовать все коммерческие компании-поставщики программного обеспечения для федерального правительства. Это должно гарантировать дополнительную защиту.

Однако остается еще один урок: Путин не отреагирует на традиционную историю санкций и дипломатических высылок. Это не заставит его отступить, а скорее расширит границы шпионажа в эпоху Интернета. Байден должен четко определить то, что Соединенные Штаты не будут терпеть подобного агрессивного поведения. Команда Байдена должна создать план действий на случай, если противник отказывается слушать, резюмирует издание.

Хакеры Nobelium, которым приписывают российское происхождение и кибератаку на SolarWinds, нацелились на около 150 государственных учреждений, аналитических центров, консультантов и неправительственных организаций. По крайней мере четверть организаций были вовлечены в активность, связанную с международным развитием, гуманитарными вопросами и правозащитной деятельностью. Также на этой неделе Nobelium начал атаки, взломав учетную запись электронной почты, которая используется Агентством международного развития США, и оттуда запустив фишинговые атаки на многие другие организации.

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